В новом законе о выборах возможно снижение проходного барьера, - Парубий

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Да хрен она хоть один округ найдёт, где сама пройдёт по открытым спискам )))
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практически так же, как за ядовитые элементы, попадающие в водопровод.
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НАйбільше набирає згідно рейтингу..
Я не прихильник Тимошенко ,але краще навіть таа СТРУКТУРОВАНА ПАРТІЯ,ніж дерибанщики -мажоритарники -ПРОСТИТУТИ типу Дубневичів чи Литвина..
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а по факту я не бачу дільниці, де в неї буде більшість, а не просто 12 %
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Не смолкает троекратное ура, в воздух взлетают разноцветные шарики и цветы!
Цветы полетели! Маэстро, урежте марш!
Эй вы там наверху! Электорат требует новых свершений!
😸😀
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списками...
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ты хоть понимаешь, что ты свою личную жизнь просрал?
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😇
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А ще краще заборонити.Як фашистську партію.
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ЗАСЦЯЛИ "переграти" ? )))
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Найбільший це шок був для самих ДЕПУТАН.. котрі понадіялись на інших ,що вони не проголосують, а самі захотіли "покрасуватись на публіку"...
Тепер ОЧІКУЄТЬСЯ НЕЙМОВІРНЕ Бажання членів ББП і злодійні-мажоритарників ЗАВАЛИТИ ДРУГЕ ЧИТАННЯ..
Вангую голосуваня "ЗА" у другому читання 225 голосів..Цього разу,все буде пораховано наперед чітко (як постійно чітко готується голосування за позбавлення недоторканості)
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31609.phtml
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