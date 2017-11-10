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Теги: избирательный закон (98) Парубий (1641)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В новом законе о выборах возможно снижение проходного барьера, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует сложные дискуссии с депутатами-мажоритарщиками о необходимости внедрения на парламентских выборах пропорциональной системы с открытыми партийными списками.

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Партия Рыгионов в лице БПП и НФ не наберут и 5% проходных))Надо снижать до 0).
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В БПП 80 мажоритарщиков из 140 членов фракции. Как же они примут этот закон? Да и Пороху это не нужно. Посмотрим.
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а Юльбахе ваще без нового закона не жить? )))

Да хрен она хоть один округ найдёт, где сама пройдёт по открытым спискам )))
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очень переживаю!

практически так же, как за ядовитые элементы, попадающие в водопровод.
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Тимошенок якраз найвигідніше новий закон..
НАйбільше набирає згідно рейтингу..

Я не прихильник Тимошенко ,але краще навіть таа СТРУКТУРОВАНА ПАРТІЯ,ніж дерибанщики -мажоритарники -ПРОСТИТУТИ типу Дубневичів чи Литвина..
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згідно свого рейтингу ВАНА набирає 146 відсотків,
а по факту я не бачу дільниці, де в неї буде більшість, а не просто 12 %
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Внизу толпень восторженно- припе№денного электората бросает в воздух чепчики.
Не смолкает троекратное ура, в воздух взлетают разноцветные шарики и цветы!
Цветы полетели! Маэстро, урежте марш!
Эй вы там наверху! Электорат требует новых свершений!

😸😀
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Пипел, ты наивный, реально веришь, что при помощи голосования ты своим голосом-можешь повлиять на олигарха Фирташа? То есть голь перекатная-руководит финансовыми потоками через бумажку для голосования?
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повеситься не пробовал от невозможности что-то изменить ?
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всепропальщики мають ще на вибір застрілитись або втопитись ))
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лифт можно усилить. надо выборы чаше. и этот бессмысленный императив вывести за рамки закона.
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Ага, опускают планку для маргинальных партеек??
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Однако самое интересное то, что народ, то бишь, электорат, или как ласково его называют евоные же слуги, биомасса, уже глубоко забил на все обещания и занят собственным выживанием. Ить, судя по заявлениям великого премьер-грамотея, никакой инфляции нет и быть не может - имеет место начало великого экономического роста. Тока вот продукты, сволочи, все дорожают да и старуха девальвация из-за угла уже выглядывает. А в этой вечной гонке с зарплатой и валютным курсом, как свидетельствует житейский опыт, первенство за ценами и зеленой американской деньгой. Но остается нерушимая украинская традиция - лохторат будут покупать за украденные у него же деньги. А известно, что чем беднее лохторат, тем легче и дешевле его купить. В результате опять наизбираем дерьма. Хотя, возможно, после новых выборов дерьма изберется меньше.
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и шо ты такой нищий и несчастный на старости лет ?

ты хоть понимаешь, что ты свою личную жизнь просрал?
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Тебя в спешке делали. Вся твоя жизнь - реклама безопасного секса.

😇
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это мне пишет нищий старый одинокий пачкун ? )))
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Особисто я за зниження прохідного барьеру до 3%- Україні потрібні нові політичні обличчя.
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Такие, как Саша Крест? Спасибо, нам и твоего менеджера за глаза.
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Я не політик- і ніколи їм не буду. Бо вони мені ВСІ не подобаються.
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Правильно, Логопед! Снижайте проходной до 0,5% - и тогда недоношенный фронт пролезет в парламент!
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менше 2-х відсотків прохідний бар"єр не має змісту..
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не 5%, а 5 человек должны проголосовать и ты в верховной раде
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для комуняк достатньо зробити бар"єр 3 відсотки,щоб вони не пройшли..
А ще краще заборонити.Як фашистську партію.
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ніззя - бо тоді всі , від Турча і до самого Пороха , підпадуть під люстрацію ...
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"Правка, наприклад, може стосуватись відсотка (прохідного бар'єру - ред.): чи 4, чи 5, чи 3. Це може бути дискусія, і в цій дискусії Верховна Рада буде приймати кінцеве рішення. Будь-хто з депутатів може дати правку і запропонувати прохідний бар'єр для політичних партій. Можуть змінюватися технічні речі, але фундаментальний системний підхід, запропонований цим Виборчим кодексом, має бути збережений у другому читанні", - зазначив керівник парламенту.

ЗАСЦЯЛИ "переграти" ? )))
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Народні депутати 226 голосами підтримали в першому читанні "Проект Виборчого кодексу України" №3112-1 авторства Леоніда Ємця, Олександра Черненка та спікера парламенту Андрія Парубія.
Найбільший це шок був для самих ДЕПУТАН.. котрі понадіялись на інших ,що вони не проголосують, а самі захотіли "покрасуватись на публіку"...

Тепер ОЧІКУЄТЬСЯ НЕЙМОВІРНЕ Бажання членів ББП і злодійні-мажоритарників ЗАВАЛИТИ ДРУГЕ ЧИТАННЯ..

Вангую голосуваня "ЗА" у другому читання 225 голосів..Цього разу,все буде пораховано наперед чітко (як постійно чітко готується голосування за позбавлення недоторканості)

https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/31609.phtml
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Відсоток не важливий, коли твій друг охендовський з брязкальцем на грудях.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ новом законе о выборах возможно снижение проходного барьера, - Парубий
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