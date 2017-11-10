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Материалы по теме:  Взяточники
Теги: взятка (4702) Одесская область (1766) ГФС (3408)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ревизор ГФС требовал от коммерсанта 10 тысяч взятки в Одесской области, - ГПУ

Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

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Да, Горловская Фильтровальная Станция - она такая !
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Если требуют, если берут, - значит не боятся. А надо чтобы боялись. Для это надо, как в Китае, - за штуку баксов - отрубить обе руки и всех членов семьи в трудовой лагерь. За 10 штук - отрубить голову, а членов семьи - в трудовой лагерь пожизненно.
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шота ни сильно это кетаю памагло.

а вот в швеции руки не рубят, а результат налицо
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На поруки може хто з депутатів візьме,чи під заставу?
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Глава департамента ГФС, отвечающего за борьбу с контрабандой, смог победить в кадровом конкурсе после того, как лично составил конкурсные задачи, пишет "КП в Украине".Издание опубликовало служебный документ, согласно которому и.о. главы департамента по организации борьбы с таможенными правонарушениями Василий Поезд утвердил задачи на кадровый конкурс, в котором впоследствии участвовал и победил.

"Технология проста, как все гениальное. Поезд, как и.о. главы департамента, официально готовит задачи на конкурс, подписывает их и отправляет в кадровую службу. А затем приходит в день конкурса и триумфально отвечает на все эти вопросы, которые он же и прислал, - рассказал источник издания. - Сотрудники СБУ оперативно отреагировали на эту историю и начали следствие. Но теперь в воздухе повис вопрос о том, что делать со всеми остальными кадровыми конкурсами, которые проводились за последние годы. Если их готовили с такими же манипуляциями, то руководящий состав фискальной службы по закону нужно отстранять полностью"
Об подлоге, связанном с назначением Поезда, стало известно правоохранительным органам, которые 9 ноября провели соответствующие обыски в ГФС. Факт обысков СБУ и прокуратуры Киева в департаментах противодействия таможенным правонарушениям и по работе с кадрами Государственной фискальной службы Украины вчера СМИ подтвердила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Имя Поезда как заранее выбранного победителя открытого конкурса на должность главы одного из ключевых департаментов ГФС впервые было озвучено в СМИ в октябре. Скандальную ситуацию вокруг конкурса обсуждали народные депутаты на заседании Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.
Однако Поезд все же стал победителем конкурса, прошедшего 17-19 октября.
До работы в ГФС Поезд был сотрудником государственной налоговой службы под руководством Александра Клименко (в период президентства Виктора Януковича). В начале 2010-х годов стал известен из-за конфликтов между налоговой службой и рядом интернет-компаний (среди которых был магазин "Розетка").
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*
- Откуда появилось слово таможня?
- Та то одесситы придумали.
- Та как это?
- Даешь взятку и спрашиваешь:
Ну что, можно товар провезти?
А тебе отвечают: Та можна!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРевизор ГФС требовал от коммерсанта 10 тысяч взятки в Одесской области, - ГПУ
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