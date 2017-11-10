Ревизор ГФС требовал от коммерсанта 10 тысяч взятки в Одесской области, - ГПУ

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а вот в швеции руки не рубят, а результат налицо
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"Технология проста, как все гениальное. Поезд, как и.о. главы департамента, официально готовит задачи на конкурс, подписывает их и отправляет в кадровую службу. А затем приходит в день конкурса и триумфально отвечает на все эти вопросы, которые он же и прислал, - рассказал источник издания. - Сотрудники СБУ оперативно отреагировали на эту историю и начали следствие. Но теперь в воздухе повис вопрос о том, что делать со всеми остальными кадровыми конкурсами, которые проводились за последние годы. Если их готовили с такими же манипуляциями, то руководящий состав фискальной службы по закону нужно отстранять полностью"
Об подлоге, связанном с назначением Поезда, стало известно правоохранительным органам, которые 9 ноября провели соответствующие обыски в ГФС. Факт обысков СБУ и прокуратуры Киева в департаментах противодействия таможенным правонарушениям и по работе с кадрами Государственной фискальной службы Украины вчера СМИ подтвердила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.
Имя Поезда как заранее выбранного победителя открытого конкурса на должность главы одного из ключевых департаментов ГФС впервые было озвучено в СМИ в октябре. Скандальную ситуацию вокруг конкурса обсуждали народные депутаты на заседании Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики.
Однако Поезд все же стал победителем конкурса, прошедшего 17-19 октября.
До работы в ГФС Поезд был сотрудником государственной налоговой службы под руководством Александра Клименко (в период президентства Виктора Януковича). В начале 2010-х годов стал известен из-за конфликтов между налоговой службой и рядом интернет-компаний (среди которых был магазин "Розетка").
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- Откуда появилось слово таможня?
- Та то одесситы придумали.
- Та как это?
- Даешь взятку и спрашиваешь:
Ну что, можно товар провезти?
А тебе отвечают: Та можна!!!!
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