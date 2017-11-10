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Теги: пропаганда (2312) расстрел (394) Россия (72942) сотрудничество (657) Турчинов (3378) шутка (48)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Все, кто сотрудничает с агрессором должны сидеть за решеткой", - заявление Турчинова вызвало истерику на росТВ. ВИДЕО

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о жесткой позиции власти в отношении тех, кто сотрудничает с РФ.

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А,ведь они на полном серьезе это обсуждают,смакуя и суча ножонками.
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Вам кажется, это смешно?
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типа у Задорнова эстафету перенял?
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Такая уж "любовь" между нашими странами,что любой шорох в сторону РФ воспринимается как наступление, любая "муха" с информации становится слоном.
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А что, благодатный инквизиционный огонь отменяется ?
Ну расстреливать, значить расстреливать, у ватников появятся новые "героически пагибшие".


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Створюється таке враження , що Пластир спеціально це для РосТБ і наговорив ...

В Україні його вже ніхто не слухає .
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с каких пор истина может быть шуткой, хотите чтоб рюске подхлебники потели - увидев человека в форме или внезапно к ниму подьеждяет автомобиль с затемнёнными окнами, то один два примеров и всё, по запаху узнайте кто есть кто, и разследовать не надо.
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сдача Крыма пастором , безо всякого сопротивления , цэ сотрудничество с РФ? чы то юлька йому руку пидбыла?...потом? ну потом, так потом...сейчас так шустро происходят события, шо это "потом" случится еще при твоей жизни, пастор.
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а що іще від комсомольського вожака чекати ?
Кажи те , що треба - і завжди будеш на плаву ...
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Да, це пастор здав Крим, а 70-80% ВСУ,СБУ,МВФ, не кажучи вже про мінтів.
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Да один пастор пришёл и сам сдал, а все остальные кто перешёл на сторону врага не при чем.
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Крым сдал не пастор- а быдлокович (а также те кто за него голосовали)
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Мені здається, що оця руцькая ріка, договориться, як українські кущі.
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Хунта наносит укол русскоязычному мальчику
"Если будет намек на сотрудничество с РФ - будем расстреливать. Когда расстреливать? Об этом потом", - пропагандисты росТВ истерят после шутки Турчинова - Цензор.НЕТ 7222
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Мне не понять тех, кто постит подобные картинки с детьми.
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Обороноспособность усиливается платежами в бюджет страны. А теперь "Википедия".
"Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» - бывшая украинская кондитерская фабрика расположенная на территории России в городе Липецке по ул. Доватора, 3-а.[2]. Фабрика принадлежит Президенту Украины Петру Порошенко, который контролирует фабрику через зарегистрированную на Украине «Центрально-Европейскую кондитерскую компанию», которой принадлежит корпорация Roshen и 99,93 % акций липецкого предприятия[3]. Фабрика производит широкий ассортимент кондитерских изделий. За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей.[Фабрика была основана в Советском Cоюзе в 1966 году под названием липецкий Хлебозавод номер 4. Изначально выпуская бисквит, печенья, пряники, конфеты «батончики», вафельные сорта конфет с глазированием. В 1976 году она была переименована в булочно-кондитерский комбинат. В 1986 году стала «Липецккондитерагропром», а в 1994 г. акционерным обществом ЛИКОНФ
Фабрика была приобретена Петром Порошенко в 2001 году.
16 апреля 2015 года Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "РОШЕН"» 180 млн рублей налоговой задолженности. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей[6].
19 апреля 2016 года Липецкая фабрика «Рошен» заплатила 8 млн долларов США налогов в казну Российской Федерации[7].
20 января 2017 года на официальном сайте компании, объявлено о закрытии подразделения «Рошен» в Липецкой области. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, - говорится в официальном сообщении корпорации. - Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбуждённого уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной".
Вопросы, вопросы, вопросы насчет расстрелов.....Получается Турчинов в том числе и на Президента замахнулся. Как-то "невдобно" получается.
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Всіх, хто домовився з Кремлем здати йому Крим - повісити!
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Он такой,кровавый!Его слова да БОГУ в уши!
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А кацапи і справді іпануті на весь свій черепок)))) Слава Богу що я не москаль, ось все напевне все що тут можна додати....
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пастер шланг это та сука которая крысм с кулявлобным щирым украинским реформатором бездарно и сцыкливо просрала?
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Как сейчас помню, как ты безоружный одними кулаками 2 Майдана защитил и в Крыму держался до последнего...

Третий год тут "борешься" и никак ни до военкомата, ни до палаточного городка дойти не можешь.
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а чего ты меня попрекаешь? Я действительно был на крысме и в феврале и в марте 14 года.
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Конечно. И уходил от погони, заметая следы. Потому, что тебя Турчинов там бросил одного против всех.
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Пусть дойдёт до границы с Крымом и перережет идущий туда газо-водо-электропровод, который он лично видел, слышал и нюхал.
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По факту, Турчинов Крымский - такая же шестерка Медведчука и Ахметова. Только его и Савченко пиарят на РУ ТВ.
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У Васи Волги есть домик под Обуховом, можно там расстреливать..
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Чувство юмора-показатель интеллекта.Слава богу,что у нас наверху хотя бы умные есть.Так что молодец.В данном случае.
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Та то фигня!!! Главное, что эти дегенераты себя агрессором признали!!!
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ведущая- тошнотворная раскосая рашистская матрёха, которую как-то ласково отодвинула охрана Порошенко(с тех пор уродина стала известной) и очередной сбежавший на паРашу манкурт пыжатся истерят и делают вид, что не слышали шутки.
а хорошо, чтобы это была бы не просто шутка.
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Кто-то старательно пытается нам внушить, какой, мол, турчинов кровавый. Страшно, аж жуть.
Да и действительно, сидя в Раде где-то сумел насобирать миллион долларов по декларации.
Честным путем разве смог бы? То-то!
Не иначе, кровавый турчинов занимался разбоем на большой дороге. А то ведь не хочется думать, что этими денежками его наградили за "правильное" голосование, при всех президентах.
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"Синхрон" у них сильный!!! Практически дубляж. Странно как это они ещё про мальчика в трусиках и прочую хрень там не наплели. :D
https://www.youtube.com/watch?v=mC1GseG2wQM
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Трепещите твари! Пастор все правильно сказал.
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Такий же кровавий як беушна прокладка олвейз
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Цензор.НЕТФорум Украины"Все, кто сотрудничает с агрессором должны сидеть за решеткой", - заявление Турчинова вызвало истерику на росТВ. ВИДЕО
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