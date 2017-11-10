"Все, кто сотрудничает с агрессором должны сидеть за решеткой", - заявление Турчинова вызвало истерику на росТВ. ВИДЕО

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Всего на сайте: 201 писатель
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Ну расстреливать, значить расстреливать, у ватников появятся новые "героически пагибшие".
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В Україні його вже ніхто не слухає .
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Кажи те , що треба - і завжди будеш на плаву ...
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"Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» - бывшая украинская кондитерская фабрика расположенная на территории России в городе Липецке по ул. Доватора, 3-а.[2]. Фабрика принадлежит Президенту Украины Петру Порошенко, который контролирует фабрику через зарегистрированную на Украине «Центрально-Европейскую кондитерскую компанию», которой принадлежит корпорация Roshen и 99,93 % акций липецкого предприятия[3]. Фабрика производит широкий ассортимент кондитерских изделий. За период с 2013 по 2015 год фабрика перечислила в российский бюджет чуть больше миллиарда рублей.[Фабрика была основана в Советском Cоюзе в 1966 году под названием липецкий Хлебозавод номер 4. Изначально выпуская бисквит, печенья, пряники, конфеты «батончики», вафельные сорта конфет с глазированием. В 1976 году она была переименована в булочно-кондитерский комбинат. В 1986 году стала «Липецккондитерагропром», а в 1994 г. акционерным обществом ЛИКОНФ
Фабрика была приобретена Петром Порошенко в 2001 году.
16 апреля 2015 года Басманный районный суд города Москвы принял постановление о взыскании с ОАО «Липецкая кондитерская фабрика "РОШЕН"» 180 млн рублей налоговой задолженности. 24 апреля 2015 года Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации на основании этого постановления наложило арест на имущество Липецкой фабрики. Общая стоимость арестованного имущества оценивается в 2 млрд рублей[6].
19 апреля 2016 года Липецкая фабрика «Рошен» заплатила 8 млн долларов США налогов в казну Российской Федерации[7].
20 января 2017 года на официальном сайте компании, объявлено о закрытии подразделения «Рошен» в Липецкой области. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, - говорится в официальном сообщении корпорации. - Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г. Как сообщалось неоднократно ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный Следственным комитетом Российской Федерации в рамках возбуждённого уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной".
Вопросы, вопросы, вопросы насчет расстрелов.....Получается Турчинов в том числе и на Президента замахнулся. Как-то "невдобно" получается.
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хай піняться...
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Третий год тут "борешься" и никак ни до военкомата, ни до палаточного городка дойти не можешь.
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а хорошо, чтобы это была бы не просто шутка.
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Да и действительно, сидя в Раде где-то сумел насобирать миллион долларов по декларации.
Честным путем разве смог бы? То-то!
Не иначе, кровавый турчинов занимался разбоем на большой дороге. А то ведь не хочется думать, что этими денежками его наградили за "правильное" голосование, при всех президентах.
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https://www.youtube.com/watch?v=mC1GseG2wQM
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https://www.youtube.com/watch?v=ivcdtW335SM
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