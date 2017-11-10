Житель Чернигова оштрафован на 3,3 млн грн за нарушение правил ввоза авто с литовской регистрацией, - ГФС

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На иномарках ездит нищета - у них просто нет денег содержать ВАЗ.
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меняйте, как граждане, налоговую систему (тамож.пошлины). а потом ввозите.
по лазейке ввезли кучу хлама, а теперь скулят.
а еще никто не учитывает в этом нытье АБСОЛЮТНУЮ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ водителей еврономеров.
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Суммы поражают: стало известно сколько заработал Порошенко в России вовремя кровопролития
Журналист Александр Дубинский объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко никогда не поддержит разрыв дипломатических отношений с Россией.
«Но не подумайте, что в основе этой позиции лежат какие-то сложные процессы. Главный мотив - это возможность свободно выводить Петру Алексеевичу прибыль ООО «РОШЕН» из России…», - пишет он на своем сайте dubinsky.pro.
«Несмотря на то, что эта корпорация запретила опубликовывать свои финансовые показатели (и теперь мне понятно, по какой причине), мы будем их опубликовывать - и сделаем это исключительно в целях национальной безопасности. Почему? Сейчас поймете», - отмечает Дубинский.
И добавляет: «Если многие верили в то, что: фабрика закрыта, фабрика арестована, фабрика не работает, то вас нагло обманули».
По его данным, чистая прибыль «Рошена» в Российский Федерации составила:
за 2014 год - 386 440 570,81 грн,
за 2015 год - 839 361 883,65 грн,
за 2016 год - 39 515 853,83 грн,
за два квартала 2017 года - 115 282 276,03 грн.
Итого за время войны с Россией Порошенко заработал чистыми 1 380 600 584,32 грн. Резюмирует Дубинский.
http://ua24ua.net/summi_poragayut_stalo_izvestno_skolko_zarabotal_poroshenko_v_rossii_vovremya_krovoprolitiya/
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Т.Г Шевченко.
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.Конечно надо штрафовать этих нарушителей режима отъема денег у населения ...
На
Лондоны и Парижи уже не хватает..
09.11.17 00:16
"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО
В 2013 году украинский олигарх Виктор Пинчук требовал в Высоком суде Лондона 2 миллиарда долларов от Коломойского и Боголюбова. Причиной стал тот факт, что в середине 2000-х Пинчук выделил средства на покупку крупнейшего в Украине завода по добыче железной руды - Криворожский железорудный комбинат.
Данные деньги Пинчук назад не получил, поэтому оценил убытки в 2 млрд долларов. В итоге олигархи заключили "мировое соглашение": Пинчук должен был получить два дорогостоящих лондонских коммерческих здания.Источник:https://censor.net.ua/v462171
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на смене в цензоре ща явная прошакаладная ССУКА!!!
трет коменты про щакалдных уе@коф моментально!!!
Дрыщ, ты что ли???
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