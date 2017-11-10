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Теги: авто (4653) Литва (1254) регистрация (228) ГФС (3408) штраф (24)
Тему создал: Антон Татарніков

Житель Чернигова оштрафован на 3,3 млн грн за нарушение правил ввоза авто с литовской регистрацией, - ГФС

В Чернигове водителя авто на литовских номерах оштрафовали на три миллиона гривен.

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Пошли репрессии от свинорылых грабителей Вальцманов.
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На иномарках ездит нищета - у них просто нет денег содержать ВАЗ.
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а каськіва за сотню тисяч гриваків відпустили - відчуйте різницю
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По нарушению Конституции Украины (вопросу двойного гражданства) претензий не возникло!
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А потихоньку выборы близятся . 200 000 вроде бы и не много , но если посчитать членов семей . родственников дальних и близких , друзей , ... то это уже проблема ...
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Суддівська клептоманія сильніша страху за власне життя.
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немає , в них , страху ... чого їм боятися ?
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Посмотрели госпидари на свои предыдущие выкрутасы с тарифами, роттердамами и проч., почесали репу и решили: иметь это рабское население, так иметь по полной программе - все равно ничего не будет. Гулять так гулять!
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Маловат штраф, нужно 30 миллионов хотя бы
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Не хотел покупать превосходный ланос, пусть теперь штраф платить, дурья башка.
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интересный подход. все скулят по поводу тамож.пошлин.
меняйте, как граждане, налоговую систему (тамож.пошлины). а потом ввозите.
по лазейке ввезли кучу хлама, а теперь скулят.
а еще никто не учитывает в этом нытье АБСОЛЮТНУЮ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ водителей еврономеров.
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Граждане не меняют налоговую систему, ее меняют депутаты.
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рошеновские судьи решили нагрести бабла пока барьіга у корьіта ?
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Евробляхи не навязывают как тариф жкх, не хрен путать грешное с праведным.)
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Baks13

Суммы поражают: стало известно сколько заработал Порошенко в России вовремя кровопролития
Журналист Александр Дубинский объяснил, почему президент Украины Петр Порошенко никогда не поддержит разрыв дипломатических отношений с Россией.
«Но не подумайте, что в основе этой позиции лежат какие-то сложные процессы. Главный мотив - это возможность свободно выводить Петру Алексеевичу прибыль ООО «РОШЕН» из России…», - пишет он на своем сайте dubinsky.pro.
«Несмотря на то, что эта корпорация запретила опубликовывать свои финансовые показатели (и теперь мне понятно, по какой причине), мы будем их опубликовывать - и сделаем это исключительно в целях национальной безопасности. Почему? Сейчас поймете», - отмечает Дубинский.
И добавляет: «Если многие верили в то, что: фабрика закрыта, фабрика арестована, фабрика не работает, то вас нагло обманули».
По его данным, чистая прибыль «Рошена» в Российский Федерации составила:
за 2014 год - 386 440 570,81 грн,
за 2015 год - 839 361 883,65 грн,
за 2016 год - 39 515 853,83 грн,
за два квартала 2017 года - 115 282 276,03 грн.
Итого за время войны с Россией Порошенко заработал чистыми 1 380 600 584,32 грн. Резюмирует Дубинский.
http://ua24ua.net/summi_poragayut_stalo_izvestno_skolko_zarabotal_poroshenko_v_rossii_vovremya_krovoprolitiya/
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Тут надо сделать так хитрожопые нерезиденты которые ездят на просроченных евробляхах должны налог платить по полной, а гражданам Украины этот налог должен быть меньше.
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с двух сторон засада. С одной олигархи воруют безбожно беззаконие насаждая. С другой население беззаконие насаждает, воруя потенциал страны безбожно. Обе стороны в итоге добиваются, чтобы сильной страной Украина шансов стать не имела, что ей приговор в условиях соседства с гиенами.
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машину отобрать, квартиру описать, водителя авто - на 25 лет в АТО
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99% рассейских информационных вбросов - блевотина «поваров путина» и народ это кушает. «Ольгинцы» получили из ФСБ РФ новую методичку. «Украина разваливается. Президент Порошенко сбежал». Старые мантры ольгинцев: «каклы - сдохнете от холодомора» и «дулю вам, а не безвиз» уже не востребованы. Росія - це гнійник на планеті Земля.
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Боритесь за свои деньги! Требуйте отмены этих дебильныж сборов и пошлин! Почему я в Германии могу ездить на машине 1999 года,а вы нет? С какого хрена?
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https://censor.net.ua/video_news/462171/trafalgarskaya_bitva_kak_kolomoyiskiyi_i_pinchuk_delili_elitnye_doma_v_tsentre_londona_rassledovanie

.Конечно надо штрафовать этих нарушителей режима отъема денег у населения ...
На
Лондоны и Парижи уже не хватает..
09.11.17 00:16
"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО
В 2013 году украинский олигарх Виктор Пинчук требовал в Высоком суде Лондона 2 миллиарда долларов от Коломойского и Боголюбова. Причиной стал тот факт, что в середине 2000-х Пинчук выделил средства на покупку крупнейшего в Украине завода по добыче железной руды - Криворожский железорудный комбинат.
Данные деньги Пинчук назад не получил, поэтому оценил убытки в 2 млрд долларов. В итоге олигархи заключили "мировое соглашение": Пинчук должен был получить два дорогостоящих лондонских коммерческих здания.Источник:https://censor.net.ua/v462171
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перепрошую, але такими речами не жартують, і Україна, все таки, пишеться з великої букви
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Людына купила Mercedes-Benz на евробляхах из-за нищеты на последние копейки, а страна знущается!
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ВНИМАНИЕ!!!
на смене в цензоре ща явная прошакаладная ССУКА!!!
трет коменты про щакалдных уе@коф моментально!!!
Дрыщ, ты что ли???
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЖитель Чернигова оштрафован на 3,3 млн грн за нарушение правил ввоза авто с литовской регистрацией, - ГФС
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