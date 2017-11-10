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Теги: закон (2448) Порошенко (14251) приватизация (840)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Законопроект о приватизации госимущества предлагает прозрачную модель, которая 100% должна привлечь иностранных инвесторов, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает важность законопроекта о приватизации государственного имущества, принятого Верховной Радой в первом чтении, и рассчитывает на скорейшее его принятие в целом.

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главным иностранным инвестором будет слепой траст
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Умно ПРидумано- как ПРодать собственность Громады, и Нагреться ПРи этом Кидалове!
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В слепом трасте липецкая кондитерская фабрика уже обселась.
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Мать гражданін не знає дорогу на ростов.
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иностранных инвесторов ? а поконкретней ? с Панамы?
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з Кіпру, з о.Мен, інших офшорів українських, а то і кацапських олігархів. Головне не з України щоб, офшорні компанії - це той же самий "іноземний інвестор", щоправда з українськими чи то кацапськими засновниками, які свого часу неоподатковані фінанси з України вивели, а тепер знову заводять в Україну під виглядом "іноземних інвестицій", щоб щось купити в процесі нового витку приватизації.
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А превращение олигархической экономики на экономику западного образца возможно только тогда, когда в Украину придут ведущие западные корпорации и банки, и, в первую очередь, американские.
Которые принесут с собой понятные и прозрачные правила, создадут новые рабочие места для украинцев, и, подобно «экономическим ледоколам», расчистят русло возможностей для развития в Украине независимого бизнеса.
Но в этом критически ни заинтересованы олигархи. Ведь при условии создания честной и открытой конкурентной среды они теряют свои привилегированные позиции в полностью контролируемой ими украинской экономике и монополизированных в их пользу отраслях украинской промышленности.
[Украина не бедное, а критически обворованное государство. Олигархи яростно сопротивляются реформам - Радио Свобода]: Посмотри! http://ua24ua.net/ukraina_ne_bednoe_a_kriticheski_obvorovannoe_gosudarstvo_oligarhi_yarostno_soprotivlyayutsya_reformam_radio_svoboda/

😇
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Украина не бедное, а критически обворованное государство.

Правильно.
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предлагает прозрачную модель, которая 100% должна привлечь иностранных инвесторов, - Порошенко

.......
вони вже поділили між собою та розписали, хто з "іноземних інвесторів" (українських олігархів) скільки з офшору в Україну заводить і в якій частці в приватизації приймає участь. Вже все розписано, тому на 100% у нього така впевненність, тепер залишилося лише закон прийняти та запустити процес.
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Вот удивительный вапрос- пачаму "РОсШЕН" не прррривлекает покупателей???
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Потому, что вся собственность Громады, давно уже спиз@жена,а теперь осталось только узаконить этот кидок.
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Пётр Алексеевич, а по какой "модели" лично Вы осуществляли эту самую приватизацию?
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По той модели как Петя с папой отжимал у старого директора кондитерскую Фабрику города Винница,перекрыл ей возможность покупать какао Бобы и.....весь фокус.
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Ну да, придут такие инвесторы как прохуйловский Glencore, с которым рошен уже вел переговоры. Будет таки вся украина распродана прохуйловским прокси - компаниям.
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скорей бы - вон в Италии и не только исторические помещения за 1 евро отдают - лишь бы отреставрировали и они бы начали приносить доход хозяину, с которого, он сможет платить налоги общине и стране
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Зачем инвесторам страна в которой идёт война?
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та свої ж, вітчизняні "інвестори"))), тому вони не бояться ні війни, ні корупції, ні відкатів, бо самі активні учасники цих процесів та почуваються у такому середовищі як риба у воді.
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Прозрачная модель это хорошо. Старое избитое ноу-хау, которое уже давно набило оскомину.
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с каждым днём дальнейшего пребывания шакаладарыгавской опг
в верх.зраде, в кабмине, на банковой
всё более и более актуальным становится ВОПРОС :

= за чьи средства ?
и
= чьими руками ?

будет восстанавливаться оккупированная рашафашистами и сепарами территория лугандыры

ответ очевиден : на средства и руками хомячков,
которые считают сегодня что завтра хомячков лугандыра касаться небудет.
инвесторы в Украину неприйдут (см.видео выше )

Поэтому, ватахомячки,
репрессивная система шакаладарыгавской опг
принудительно вышвырнет всех вас с диванов в лугандыру ...
к сепарам и рашафашикам
в рабство
.
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да вас не распродать все наняли, а организовать работу
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учитьівая, что пеця гражданин не одной страньі то можно и поверить
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Воры убеждают в честности? 100% не обманем, говорят мошеники ,которые не платят налоги в Украине. Я вас умоляю,за кого вы нас держите?
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Я вас умоляю,за кого идиоты держат иностранных инвесторов ?
. ==========

развитие событий показывает, что

какие-либо позитивные намерения у шакалада у госькигонойного у сабакова

и у прочей шакаладарыгавской бандоты

ОТСУТСТВУЮТ

конечной целью их действий является захват территории как таковой.
захват путём агрессии из сопредельного государства,

захват путём убийств, проживающих на этой территории людей захват путём экономического геноцида, проживающих на этой территории людейзахват путём экономического и криминального выдавливания людей в другие страны на ПМЖ

.
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конечной целью действий шакаладарыгавской опг является захват территории как таковой.
захват путём агрессии из сопредельного государства;
захват путём убийств, проживающих на этой территории людей ;
захват путём экономического геноцида, проживающих на этой территории людей;
захват путём экономического и криминального выдавливания людей в другие страны на ПМЖ

.
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харант, с твоей коррупцией и инвестиции?
это как

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Почему бы не оставить Украину украинцам? Почему нужно обязательно продать иностранцам?
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бред думаю и он сам не верит в то что говорит(((((((((
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Іностранниє інвєстори з Кіпру. Гроші українців, інвестори з ізраїльськими паспортами крім українських. Всі.
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Не запамятав автора, краще про баригу парашенка не скажеш

І ось виходить він!.. Люблю безмежно
я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...

Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…

І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться в сує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..

Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..

І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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. ...
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..

І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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Петро, а сколько ты воинам задолжал за тыщувдень?
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Петя, вот и продай этим инвесторам свой бизнес, как обещал. Они очень обрадуются.
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И что интересно: у нас уже почти и так все приватизировано.
И что? Может, от этого выросла экономика? Как раз наоборот, все хуже и хуже.
Ты бы, петя, со своеими подельниками издал новые законы - антикоррупционные и антиоффшорные.
Упс! Прошу прощения, это не к тебе. Ты возглавил коррупцию и имеешь оффшоры.
Говорить с тобой не о чем.
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Законопроект о приватизации госимущества предлагает прозрачную модель, которая 100% должна привлечь иностранных инвесторов, - Порошенко

Иностранные инвесторы, это такие как Коломойский, с паспортами разных стран?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗаконопроект о приватизации госимущества предлагает прозрачную модель, которая 100% должна привлечь иностранных инвесторов, - Порошенко
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