Законопроект о приватизации госимущества предлагает прозрачную модель, которая 100% должна привлечь иностранных инвесторов, - Порошенко

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Которые принесут с собой понятные и прозрачные правила, создадут новые рабочие места для украинцев, и, подобно «экономическим ледоколам», расчистят русло возможностей для развития в Украине независимого бизнеса.
Но в этом критически ни заинтересованы олигархи. Ведь при условии создания честной и открытой конкурентной среды они теряют свои привилегированные позиции в полностью контролируемой ими украинской экономике и монополизированных в их пользу отраслях украинской промышленности.
[Украина не бедное, а критически обворованное государство. Олигархи яростно сопротивляются реформам - Радио Свобода]: Посмотри! http://ua24ua.net/ukraina_ne_bednoe_a_kriticheski_obvorovannoe_gosudarstvo_oligarhi_yarostno_soprotivlyayutsya_reformam_radio_svoboda/
😇
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Правильно.
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.......
вони вже поділили між собою та розписали, хто з "іноземних інвесторів" (українських олігархів) скільки з офшору в Україну заводить і в якій частці в приватизації приймає участь. Вже все розписано, тому на 100% у нього така впевненність, тепер залишилося лише закон прийняти та запустити процес.
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криминальной шакала
дарыгавской "экономики"
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дарыгавской опг
в верх.зраде, в кабмине, на банковой
всё более и более актуальным становится ВОПРОС :
= за чьи средства ?
и
= чьими руками ?
будет восстанавливаться оккупированная рашафашистами и сепарами территория лугандыры
ответ очевиден : на средства и руками хомячков,
которые считают сегодня что завтра хомячков лугандыра касаться небудет.
инвесторы в Украину неприйдут (см.видео выше )
Поэтому, ватахомячки,
репрессивная система шакала
дарыгавской опг
принудительно вышвырнет всех вас с диванов в лугандыру ...
к сепарам и рашафашикам
в рабство
.
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. ==========
развитие событий показывает, что
какие-либо позитивные намерения у шакала
дау госькигонойного у сабакова
и у прочей шакала
дарыгавской бандоты
ОТСУТСТВУЮТ
конечной целью их действий является захват территории как таковой.
захват путём агрессии из сопредельного государства,
захват путём убийств, проживающих на этой территории людей захват путём экономического геноцида, проживающих на этой территории людейзахват путём экономического и криминального выдавливания людей в другие страны на ПМЖ
.
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дарыгавской опг является захват территории как таковой.
захват путём агрессии из сопредельного государства;
захват путём убийств, проживающих на этой территории людей ;
захват путём экономического геноцида, проживающих на этой территории людей;
захват путём экономического и криминального выдавливания людей в другие страны на ПМЖ
.
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это как
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І ось виходить він!.. Люблю безмежно
я слухати його палкі промови…
Про те, як українську незалежність
він врятував від Путіна, від Вови...
Про те, що дуже скоро по новОму
ми заживемо!.. Треба лиш два строки -
і Крим реінтегруємо додому…
І пенсії в людей зростуть нівроку…
І Армію одіне, і обує
(вже, наче, є програма урядова)…
Клянеться у ефір, й божиться в сує,
що , навіть, здохне за свободу слова!..
Кричить - Донбас чекають в Україні!
Мовляв, спимо, і бачимо Донбас!..
А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..
І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
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А ті і раді, що їх чують нині.
Та раді так, що аж стріляють в нас!..
І знов цей тип!.. Хвала йому, і слава!
Спитаєте, а нах потрібен він мені?
Скажу - шаную всіх майстрів своєї справи!
А він, ну просто ас неправди, і брехні!
Ответить
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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И что? Может, от этого выросла экономика? Как раз наоборот, все хуже и хуже.
Ты бы, петя, со своеими подельниками издал новые законы - антикоррупционные и антиоффшорные.
Упс! Прошу прощения, это не к тебе. Ты возглавил коррупцию и имеешь оффшоры.
Говорить с тобой не о чем.
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Иностранные инвесторы, это такие как Коломойский, с паспортами разных стран?
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