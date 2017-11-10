Луганский аэропорт был уничтожен тактическими ракетами "Точка" с территории РФ, - замглавы Минюста Лищина

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Всего на сайте: 175 писателей
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- Мама! Меня-меня... чеченци ізнасіловалі, а папу бют на уліце.
- Слава богу! А я думала, што правий сектор прієхал....
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живущихпрозябающих в россии.
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Яку ніхто в дії не бачив, і про яку відомо тільки зі зведень про її щоденні втрати і те, що її небойові втрати дорівнюють "бойовим", яка вона зазнала під час оточення в різних котлах і панічного виходу з них. Ще відомо, що майже всі склади з озброєнням, яким мала би воювати " боеспособная армия" вже підірвані і згоріли. Палкаводцев "боеспособной армии" за це навіть не пожурили. Ось, це і всі способності.
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«Точка-У» - дальность стрельбы максимальная 120 км.
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Напрямую -20-25 км.
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Или решали: "Обстрел ракетами аэропорта Украины это хорошо или плохо для Украины"?
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Тролли?
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шото, давно Петренку не слышно было..
забухал, шоль? кто видел?
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"...В 967 или 968 году Святослав, по просьбе Византии, совершил набег на Болгарское царство, но скоро вернулся в Киев, осаждённый печенегами. После смерти матери, княгини Ольги, Святослав в 969 году снова напал на Болгарию и подчинил себе восточную часть Болгарского царства, ослабленного внутренним расколом, а затем в 970 напал на владения Византийской империиво Фракии. В 970-971 византийский император Иоанн I Цимисхий вёл войну против русов и подчинённых им болгар, вынудив Святослава в результате отступить из Болгарии".
По этой причине Кирилл в качестве основы для вновь создаваемого русского языка взял язык русичей, получивший некоторое распространение в Болгарии в результате походов Руси. К этой основе был добавлен греческий язык как язык христианства. Так и получился в итоге язык, которые теперь после многих изменений называют русским. И он не может быть чужим для Украины, которая наследует Русь. Не может быть чужим уже потому, что если признать его наследством москалей, то москва таким образом оправдает свои претензии на все русское, что будет нонсенсом, ведь это именно москва Русь и предала, будучи основана воровством и убийством ради противопоставления Киеву и Руси, еще и неестественной для Руси идеей.
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Что интересно, родные собираются хоронить его в Латвии, как он завещал.
То есть, ватникам он заливал про великую расею, а сам "загнивал" в Гейропе и даже хотел быть похороненым там а не в рашке.
Хорошо ватников поимели, как всегда..
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Запятые кто то учил ставить?)) Казнить нельзя помиловать
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В Ольгино уже создали.
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С этого Декабрьского дня начало Бед на РАБссии идет и по сей день....
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