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 Форум Украины(633838)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: аэропорт (1322) Луганщина (4285) Минюст (1245) расследование (2390) Россия (72934)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Луганский аэропорт был уничтожен тактическими ракетами "Точка" с территории РФ, - замглавы Минюста Лищина

Незадолго до августовского вторжения 2014 года в Украину батальонно-тактических группы армии России военные государства-агрессора обстреливали позиции ВСУ в Луганском аэропорту ракетами Точка-У с российской территории, а ВВС РФ расстреливали с вертолетов погранпосты ГПСУ.

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Донецьк 2014.
- Мама! Меня-меня... чеченци ізнасіловалі, а папу бют на уліце.
- Слава богу! А я думала, што правий сектор прієхал....
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Мне тоже жаль, но всех живущих прозябающих в россии.
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У покойного было много смешного, но больше всего поразило всех ужасное, которое он говорил про сбитый боинг. Не хочется видеть такого и подобных ему, которых полно в россии.
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Российский турист из пригорода в Ленинградской области отметил, что многие шведы сейчас лишены своих квартир или домов. Многим приходится спать на улице. И это - коренные шведы. К своему посту в паблике Браварский даже прицепил опрос: «Могла бы Россия возглавить борьбу с бедностью на Земле и стать путеводной звездой для миллионов людей во всем мире?»
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Не прошло и 4 года... ну и твари, эти все факты нужно было предъявлять на заседаниях ООН - всему миру, а не минские мутняки-договорняки шоколадные заключать.
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бизнес интересы выше всего ну подумаеш подохнет немного казлов
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"Минские мутняки-договорняки" дали возможность возродить украинскую армию. Теперь у нас есть боеспособная армия. Почему таким, как ты надо объяснять очевидные вещи? Может ты просто школьник?
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просто,ему не за понятливость деньги платят...а за цитирование методичек.хотя бы своими словами
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"Теперь у нас есть боеспособная армия"
Яку ніхто в дії не бачив, і про яку відомо тільки зі зведень про її щоденні втрати і те, що її небойові втрати дорівнюють "бойовим", яка вона зазнала під час оточення в різних котлах і панічного виходу з них. Ще відомо, що майже всі склади з озброєнням, яким мала би воювати " боеспособная армия" вже підірвані і згоріли. Палкаводцев "боеспособной армии" за це навіть не пожурили. Ось, це і всі способності.
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"Незадолго до августовского вторжения 2014 года в Украину батальонно-тактических группы армии России военные государства-агрессора обстреливали позиции ВСУ в Луганском аэропорту ракетами Точка-У с российской территории...", - сколько километров от аэропорта до границы?
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От границы до аэропорта 36 км.

«Точка-У» - дальность стрельбы максимальная 120 км.
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Спасибо! Теперь понятно, что дальность стрельбы позволяла это сделать с территории рф. Это должно быть одним из самых важных доказательств агрессии рф, а не непризнанных республик.
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"Точка" стреляет на 120км. От Луганска до границы Чуркменистана - 15-25км. Не знаю, сколько до аэропорта, но пускай 35км. Так что ничего удивительного тут нет.
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Поражает, что они подготовили расчет на такие стрельбы. Или просто это готовилось задолго до стрельб.
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Какие все умные задним числом... К чему сии откровения то?
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Тихо!...а то дипломатических отношений не разорвут!
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и шо сделал шоколадный?
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Три года думали ?
Или решали: "Обстрел ракетами аэропорта Украины это хорошо или плохо для Украины"?
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Замминистра юстиции? Хмм. Кажуть, шо у Гитлера ядерными розробками занимался рейхс-инистр Почт. Такой же бардак
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А кто должен юридические иски в международный суд готовить?
Тролли?
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И за эти годы ни один журналист не написал об этом ни слова? Ни один участник не упомянул в в ФБ? Похоже что врет замминистра, не хочет деньги премиальные по исполнительным листам возвращать.
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оооо, еще один ЭксПЕРД Минюстовский....
шото, давно Петренку не слышно было..
забухал, шоль? кто видел?
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сходи, пошукай, якщо жопочленци дозволять
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Постепенно роисию будут прижимать судебными исками, жернова мелятся. Пацаны ответят за базар, иски будут многомиллиардные за Крым-наш, Донбасс, Боинг. Удушение идёт постепенно. У Штатов стратегическая цель выкинуть роисию с европейского рынка газа и нефти. Им не дают пустить в дело Северный поток - 2, Южный, Турецкий. Скоро январь 2019 года, когда истекает срок договора по украинской газовой трубе, хошь не хошь прибегут договариваться, но уже на наших условиях, а не тот договор, что Юлька заключила, если не хотят потерять европейский рынок.
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х..ло спрдівається її знову до влади присунути, тому ризик залишається.
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А чего смеётесь, ведь по сути лингвистики так и было? Русского языка тогда не существовало.
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брехня на плакатике, Киев и во времена Руси не был одномовным, в ходу была как кириллица, так и глаголица, а язык русичей не был украинской мовой, граффити на стенах Софии Киевской тому доказательство, хватит уже чушь нести про то, что мова украинца определяет, не попугаи украинцы, чтобы по звуками ими произносимым о них судить, народ создал мову, а не мова народ, а народ - это объединенное общей бессмертной идеей собрание поколений, от основателей страны и столицы, до современников. Имейте совесть такие вещи не признавать.
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Тут сложно, ведь во всем мире все языки прошли развитие. По сути действительно было несколько языков, но разговорный язык Руси был однокоренным украинскому.
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украинская мова произошла от языка русичей. И русский язык был создан на основе языка русичей. Русь в те времена была могучей державой, распространявшей свое влияние далеко за свои границы.
"...В 967 или 968 году Святослав, по просьбе Византии, совершил набег на Болгарское царство, но скоро вернулся в Киев, осаждённый печенегами. После смерти матери, княгини Ольги, Святослав в 969 году снова напал на Болгарию и подчинил себе восточную часть Болгарского царства, ослабленного внутренним расколом, а затем в 970 напал на владения Византийской империиво Фракии. В 970-971 византийский император Иоанн I Цимисхий вёл войну против русов и подчинённых им болгар, вынудив Святослава в результате отступить из Болгарии".
По этой причине Кирилл в качестве основы для вновь создаваемого русского языка взял язык русичей, получивший некоторое распространение в Болгарии в результате походов Руси. К этой основе был добавлен греческий язык как язык христианства. Так и получился в итоге язык, которые теперь после многих изменений называют русским. И он не может быть чужим для Украины, которая наследует Русь. Не может быть чужим уже потому, что если признать его наследством москалей, то москва таким образом оправдает свои претензии на все русское, что будет нонсенсом, ведь это именно москва Русь и предала, будучи основана воровством и убийством ради противопоставления Киеву и Руси, еще и неестественной для Руси идеей.
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так, але і май совість, не називати штучний прислов'янений угрофінський піджин слов'янською мовою, до якої він взагалі ніякого відношення не має.
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когда люди с такой точкой зрения дарят русский язык москалям, они тем самым обеспечивают москве возможность претендовать на родство с Русью
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Так расскажи на каком языке говорили в Руси.
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Не ображайте собак, то кацапське опудало приповзло на бояру заробити.
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Да это всем местным жителям известно, ибо были свидетелями. Обстрелы с вертолета велись в Красной Таловке, на пограничном переходе, это в 70 км от Станицы на север, там боев вообще небыло. Тупо было нападение с территории РФ. Тогда еще несколько погранцов погибло. Также обстрелы с територии и ДРГ были в с.Городище и НижнеБараниковке Беловодского района, это 80-90 км на север. Тоже погибли наши погранцы.
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То есть, торговые партнеры применили Точку?
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И в Иловайске били обстрелы наших позиций с территории паРаши..."градами"...
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Помню, что многие говорили также об этом.
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Ура! Сдох Задорнов!

Что интересно, родные собираются хоронить его в Латвии, как он завещал.
То есть, ватникам он заливал про великую расею, а сам "загнивал" в Гейропе и даже хотел быть похороненым там а не в рашке.

Хорошо ватников поимели, как всегда..
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немало желтой жидкости прольют в знак скорби благодарные латыши на его яму..
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КацаПсины любят рюсских мочить в сортире причем более 1 000 лет...,наркотик такой типа ТРАДИЦИЯ
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Также чиновник рассказал, что удерживавших позиции на территории Луганского аэропорта военнослужащих , из России , накрывали ракетами оперативно-тактических комплексов Точка-У.Источник: https://censor.net.ua/n462360

Запятые кто то учил ставить?)) Казнить нельзя помиловать
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А Гелетей, если не ошибаюсь, даже про ядерный удар говорил.
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Митрополита Мацковского и всея РАБссии Филиппа II (в миру Федора Колычева) сожгли вместе с обителью в Отроч Успенском Монастыре,сгорели заживо и монахи с прихожанами .Сие преступление было совершено по приказу Дебила всея РАБссии Ивана Грозного Малютой Скуратовым 23 декабря 1569 года.
С этого Декабрьского дня начало Бед на РАБссии идет и по сей день....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛуганский аэропорт был уничтожен тактическими ракетами "Точка" с территории РФ, - замглавы Минюста Лищина
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