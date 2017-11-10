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Материалы по теме:  Репресії в окупованому Криму
Теги: Крим (4381) МЗС (1106) репресії (664) Беца (127) Балух Володимир (33)
Тему создал: редактор новостей

"Требуем от оккупанта освободить из-под ареста активиста Балуха", - Беца

Украинские дипломаты вступились за политзаключенного.

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требуемтребуемтребуем... у кого требуем? молча требуем и стеснительно возмущаемся... У вас по Киеву Медведчук со своей бандой расхаживает украинцев гоняет как курей... чего его было не взять за жабры уверен 100% что завтра все бы заложники были уже в Украине.
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Так и есть. Гнида он наипервейшая, работал на всех кого мог и теперь "освобождает" заложников. А как потом освобожденным? Нужно благодарить кума путина?
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что бы требовать, надо иметь какую-то силу, рычаги.. но кроме мимимишной аватарки ни..я нет
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Ця Беца просто "відбуває номер"... як і все наше недолуге Мзс і його кастрований поводир Клімкін. Суцільні провали на всіх напрямках зовнішньої політики: нах. ігнорують навіть іноземні посадовці , що знаходяться на території України (мадярський міністер на Закарпатті, польський у Львові..., консул у Луцьку взагалі називає Львів Польщею...). Хто реагує, Беца, на твоє "вимагаємо"... навіть нах. послати гидяться. Ганьба...
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Вы для начала назовите оккупанта оккупантом, гешефтники
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"Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома", - но вот то, что предъявил оккупационный суд в статье не указали. Всегда нужно указывать позиц3ию обеих сторон для более качественной защиты патриота.
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