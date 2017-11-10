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 Форум Украины(633838)
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Материалы по теме:  Окуповані території - Крим і Донбас
Теги: ОБСЄ (1417) смерть (2442) Донбас (8604) бойові дії (695) Хуг Олександр (232)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ОБСЕ подтверждает 425 погибших и пострадавших среди мирного населения на Донбассе с начала года, - Хуг

С начала года в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях погибли и пострадали 425 мирных жителей.

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Копає чоловік в Україні яму.
До нього підходить хлопчик тай питає:
- Тату, а навіщо яму копаєш?
- Та ось для бурячка, картопельки та моркви...
Син. - А може туди москалика кинемо?
Батько витираючи сльозу.
- Який малий, а вже такий хазяйновитий!
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Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
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***
На свой день рождения сын сторожа музея восковых фигур
получил торт с десятью свечками.
Тем временем из экспозиции музея бесследно исчезли пальцы Петра I.
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Да ну? Брехняяя!!! У нас пеемирие и школьное и хлебное и картопляноей уже с 2015 года. Разберитесь кто между вас там пистит.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОБСЕ подтверждает 425 погибших и пострадавших среди мирного населения на Донбассе с начала года, - Хуг
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