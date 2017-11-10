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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: ОБСЕ (2929) Хуг Александр (335)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За неделю спецмиссия ОБСЕ зафиксировала свыше 5 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня, - Хуг

Обстановка за неделю в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе существенно не изменилась, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ фиксировали отдельные вспышки насилия.

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А глаз то прорезается. Глядишь, годка через 2 поймут кто нарушает.
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"понимать"- это не их обязанности, они могут только считать
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Какой смысл этой фиксации?
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фиксация без смысла . Европу устраивает , и весь смысл .
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На вопрос: "А хрена ли с вас там толку?", ОБСЕшники смогут сказать: "Зато как мы считаем!"
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для создания иллюзии, что все под контролем и все легитимно.
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И шо, озаботились? уроды еще и информацию сливают, алкашня позорная
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То, что трусливы и продажный главнокомандующий, подставил Армию под убой давно понятно, Но встает самый главный вопрос, а что дальше ? Кто это все будет восстанавливать и за чей счет ?
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