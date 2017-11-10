НФ требует от правоохранителей расследовать возможную причастность Сытника к незаконному завладению землей под Киевом, - Поляков. ВИДЕО

kalbasa
, Maksim Perepelitca
, пачую кожнава
, Андрей Ильчук
, Сергій Москаленко 9c781638
, Русскоязычный
, Злий Грицько
, Джеки Чанович
, усе будет только хуже
, Привет
, Денис Коновалов 4caafe82
, Олекс Кравчен
, Leo Uxmal
, Juli Schubs
, Gabriel Monte
, Алла Новосад 5b57f84f
, Elena Italenna
, Ыбрагым Оглы
, Зэлэный_Змий
, коля брусчук
, частный сектор
, Вжеж Набридли
, Константин Гризодубо
, Юлия Сушко 59802ef9
, Ромарио Гомес
, Вася Шевченко f77d76ba
, Nikcon
, Samuil Kwitka b43c9efe
, Ksenia VB
, botoks
, Бумеранг
, Bogdan_
, Alex Yustasu
, стс
, Khmelnitskiy
, Roman Rjevskiy
, Amber
, Гарик Не инженер c161d501
, MrGrushev
, Colt
, Trot91
, не скажу
, Юрий Шмадченко
, Port Royal
, Badahos Esp
, 5 копійок
, Валерий Андреев 761e6ca0
, makajda
, MausMike
, Димитрий CrimeaBandera
, Водки нет, иди домой.
, Ф-1
, Роман Шишацкий
, Vitaly Ytsuken
, stethem
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Antidot_
, Aleksey Nosulenko
, росися вперде d82e7584
, Александр Ушаков eddd48b2
, Nestor Nen
, зеленка
, Игорь Д
, Gaydamaka Kozak
, Vlad Fox
, Andrey Illarionov
, 7Кокс7
, Віктор Сиромятніков
, Натаниель Бампа 0b4d3f2d
, Саша Харьковский
, Сергей Черный 3cde3fa7
, Илья Куров
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олег Головко
, Ivan Larsen ecd1898d
, Иванков
, Arkady Korshun
, Дмитрий Ч
, Vsevolod Marchenko
, kisutwo
, Виктор Волик
, Fizko Kyiv
, Володимир Науменко a6a66e08
, Pchelka Pchelka
, Геракл Платонович
, Коваленко Егор
, Оріяна
, Sandi Sam
, secret secret_too
, Антип61
, Ярик Сус
, Володимир Петренко
, Ватник Путин
, Alexey Poltorak
, 133133
, aquarius580 .
, WiM
, Alex Smith bb5fe51c
, Александр 087
, krot_lub
, ukr495
, vova tsar
, Dima Savchuk 7dce8247
, Спадарыня Марыся
, Василь Дарій
, буков
, 300winmag1
, sergio77
, zaParisian
, Дегтярева Людмила
, Алексей Носов d8330900
, Egor Elk
, GSN
Андрей Ильчук, пачую кожнава, Джеки Чанович, kalbasa, Константин Гризодубо, Вася Шевченко f77d76ba, Elena Italenna, Leo Uxmal, Ksenia VB, частный сектор, Ромарио Гомес, Бумеранг, Bogdan_, Валерий Андреев 761e6ca0, Colt, Port Royal, stethem, Алла Новосад 5b57f84f, Alex Yustasu, Александр Ушаков eddd48b2, росися вперде d82e7584, Гарик Не инженер c161d501, Antidot_, Juli Schubs, Gabriel Monte, Юрий Шмадченко, makajda, Alex Sokolov 0d8421f8, Игорь Д, Fizko Kyiv, Геракл Платонович, Олег Головко, Русскоязычный, kisutwo, Ыбрагым Оглы, Дмитрий Ч, Gaydamaka Kozak, зеленка, Водки нет, иди домой., не скажу, Антип61, Ф-1, Ватник Путин, aquarius580 ., Pchelka Pchelka, Оріяна, Володимир Петренко, Vsevolod Marchenko, krot_lub
Всего на сайте: 162 писателя
Ответить
Ответить
- молчи, балда! мы еще только на регистрацию идем... в Монако он хочет...
Ответить
http://protv.ua/news/internet/youtube_zablokiroval_ukrainskiy_kanal_po_jalobe_roskomnadzora/
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
2014 -54%
2015 -30%
2016 -20%
2017 -10%
2018- ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-i
Ответить
Ответить
про таких говорят - совесть нации.
не пользуются они ей только....
Ответить
доверять - нельзя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
делаем ставки господа.
и готовим нары победителю.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"Он был вызван на 11:00 субботы в областную полицию Черкасской области для надевания уже запрограммированного электронного браслета слежения. Он не явился, работники полиции вместе с детективами НАБУ прождали его до 14 часов На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала этот факт. Копию документа получили работники НАБУ", - добавил он.
Ответить
Ответить
лесом)))
Ответить
админы не дают. Все желающие могут это сделать в ответах на этот коммент.
Ответить
хоть и талантлив но агрессор.
Ответить
Ответить
Ответить
Так и до таблицы умножения дойдут
Ответить
Может для начала что-нибудь попроще? К примеру разобраться с завладением Поляковым двумя смартфонами от агента Екатерины?
Ответить
Ответить
у последних больше кремлевских крыс.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить