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Материалы по теме:  Дело Розенблата и Полякова
Теги: НАБУ (2077) земля (1585) Поляков (169) Народный фронт (1234) Сытник (451)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НФ требует от правоохранителей расследовать возможную причастность Сытника к незаконному завладению землей под Киевом, - Поляков. ВИДЕО

Фракция "Народного фронта" требует от правоохранительных органов расследовать возможную причастность бывшего прокурора Киевской области Юрия Гайсинского, а также нынешнего главы НАБУ Артема Сытника к незаконному завладению дорогостоящей землей в следствии убийства ее владельца.

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и я в это верю- парашенка мог поставить на такие места только подобного себе
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- папа! папа! я не хочу в Турцию, я хочу в Монако
- молчи, балда! мы еще только на регистрацию идем... в Монако он хочет...
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YouTube заблокировал украинский канал по жалобе Роскомнадзора

http://protv.ua/news/internet/youtube_zablokiroval_ukrainskiy_kanal_po_jalobe_roskomnadzora/
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за Авакова всех порвут, такую крышу мусорскую терять нельзя
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Так это же бывший тесть харьковского Гепы,и барыжить землей любимое их занятие
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рейтинг Порошенко

2014 -54%
2015 -30%
2016 -20%
2017 -10%
2018- ?
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каму ж, как не им ?
про таких говорят - совесть нации.
не пользуются они ей только....
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Цікаво а як став власником Рожевець, мабуть в спадщину від бабусі колкоспниці отримав?
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Політики намагаються використовувати підконтрольні їм правохоронні структури у боротьбі один з одним.
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крысы начали жрать друг друга и это радует.
делаем ставки господа.
и готовим нары победителю.
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Хорошо он антинародному фронту на хвост наступил. Молодец Сытник.
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І що ці г...соси тільки не відсосуть. Коло з рейтингом замкнулось в дирку від бублика. Навколо їхні темних ділішек теж звужується - по справі Мартиненка нові підозрювані-, і не тільки наші подельники але і австрійці, арешт майна. Хлопці лягли і просють.... Авакова!?.
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У воровского фронта практически все народные депутатишки сидят на потоках бюджетных денег и разных схемах! Видно кому то прищемили сильно хвост ! Хотя понятно что все наши чиновники замазаны прошлым калом !! И если это подтвердится то неприкосаемых не должно быть ! Хотя не верю,держи вора обычно вор и кричит !
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Как сообщал "Обозреватель", Максима Полякова подозревают в получении взятки в $7,5 тысячи за "помощь" компании "Фуджейра" (ОАЭ). По версии ГПУ и САП, в интересах иностранной фирмы Поляков вместе с нардепом Бориславом Розенблатом лоббировал внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы в контексте налогообложения добычи и ввоза янтаря.
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Народный депутат Максим Поляков, являющийся фигурантом дела о незаконной добыче янтаря, не явился в субботу в областное отделение полиции Черкасской области для надевания электронного браслета.
Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
"Он был вызван на 11:00 субботы в областную полицию Черкасской области для надевания уже запрограммированного электронного браслета слежения. Он не явился, работники полиции вместе с детективами НАБУ прождали его до 14 часов На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая зафиксировала этот факт. Копию документа получили работники НАБУ", - добавил он.
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дехто незаконно заволодів землею під Києвом під час/одразу після Іловайської трагедії для свого бізнесу, від якого обіцяв позбутися, але НФ це чомусь не турбує.
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а шо такое нф? и скока их поддерживает? -0?
лесом)))
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Умер Задорнов. А выразить свои соболезнования читателям Цензора
админы не дают. Все желающие могут это сделать в ответах на этот коммент.
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за соболезнованиями это в орду .
хоть и талантлив но агрессор.
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"вор кричит - держи вора", ты блин за янтарь рассчитался?
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По существу ботам написать нечего, всё выдуманными рейтингами меряются.
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хоть цифры вспомнят
Так и до таблицы умножения дойдут
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"...к незаконному завладению землей под Киевом..."
Может для начала что-нибудь попроще? К примеру разобраться с завладением Поляковым двумя смартфонами от агента Екатерины?
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голодный фронт против будочников.
у последних больше кремлевских крыс.
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дававй утром рюкзаки, а вечером - земля...в порядке купленных билетов.
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Репутация руководителей НАБУ должна быть кристально чистой, как говорится, чтобы и комар носа не подточил. А вместо этого всплывают нелицеприятные факты о том же замСытника Углавы с двойным гражданством и Сытник его прикрыл, выходит все пошли на нарушения закона.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНФ требует от правоохранителей расследовать возможную причастность Сытника к незаконному завладению землей под Киевом, - Поляков. ВИДЕО
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