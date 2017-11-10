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 Форум Украины(633776)
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Теги: Чернобыль (358) ядерное топливо (135) Зона отчуждения (100) ядерные отходы (44) Кистион (35) Йованович (86)
Тему создал: Антон Татарніков

"Это форпост Украины против гибридной войны", - Кистион о начале строительства хранилища отработанного ядерного топлива в Зоне отчуждения

Украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" начала строительство в Чернобыльской Зоне отчуждения Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

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А задорнов зараз разом з хором алєксандрова концерти дають
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Комментариев нет под статьей про его отъезд.
Стоит цифра 14, а комментов нет и возможности их оставлять цензор не дает.
Стоит на страже.
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Хор пішов пішки по дну моря в Сірію давати концерт, а Задорнов буде там розповідати що вони тупі і летіли літаком який був важче повітря.

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Ну вот и превращается Украина во всемирную ядерную помойку.
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не неси бред,я тебе вопрос задал-кто должен принимать радиоак отходы из черноболя?
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Напиши админу википедии пусть тебя разбанят, за одно и админу гугла напиши.
блин и такие как ты ходят на выборы, капец！с такими нет будущего у этой страны
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Лечится тебе нужно, да вот беда, медреформа не позволяет, потому замотайся в белую тряпочку и не отсвечивай.
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Ти вміеш ставити діагнози? А, то ти медик якого на росисе скоротили як не потріб. Ну поздоровляю тебе... П'ять-шість років інституту, ще один інтернатури, ще два роки ординатури і бабах і ти тепер справжнісенькій тролль. Щасти тобі у твоєму кор'ерному "рості".
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ты дегенерат. это хранилище,может .и будет принимать отходы наши. но в первую очередь оно сторится для европейцев. эти манцы были озвучены практически сразу после революции. твоей больной головушке на дано понять,что зона отчуждения находится в часе вверх по течению от Киева с 4млн жителей. даже еб.тая вата эти захоронения производит в горах на Урале. а мы будем на песках над поверхностно залегающими водами строить и принимать дерьмо со всей европы. а бабос буде уходить не на лечение твоих детей,которые будут жить рядом с этим дерьмом. а на офшорные щета твоего соевоо хозяина, которые переедет или в испанию,или в швейцарию-израиль
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и кстати.то гавно,которое успеют сюда шоколапки завезти. после их бегства ты уже ни куда не вывезешь - это тебе не шкаф передвинуть - оно у нас пожизненно останется.
если это такой выгодный проект,то почему европа с радостью сплавляет это мордвинам за деньги и старается у себя это не утилизировать
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Здається ти Олеже не тією головкою думаєш...
якщо гадаєш що на ваші козлопідарскі висіри народ буде реагувати.
Йди собі чоловіче, здрочни своєю голівкою, спусти пару крапель мізку, в унітаз, не хай собі пливе.
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Прочитайте не только заголовок, но и всю статью. Это хранилище для отработанного топлива с трёх украинских АЭС.
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Хранилище СХОЯТ в Энергодаре хранит топливо с только Запорожской АЭС. Его ещё называют 7 энергоблоком ЗАЭС.
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Всё с вами ясно. Аргументации - 0. Знание матчасти - 0.
Тема закрыта.
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отрубите пети руки,а то денег не хватит достроить
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І можливо майбутній склад сировини для брудних бомб.
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Шо, вважаєш що не треба? Краще шоб ти здох від перди?
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Вдоль всей границы вырыть канал с радиоактивной водой . А вместо пограничных столбиков прикопать отработанные твелы. И нехай щастить...
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скакать на майдане на трех ногах неудобно будет
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Жаль что коментарии под этой новостью отключили, думаю "тепдых слов с поздравлениями" было б много )
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З газової голки Україна злізла- злізе і з атомної.
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ваш - это чей ?
троллячий?

вот уж действительно )))
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Иногда можно и потролить маленько, некоторые этого заслуживают
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Согласно Будапештского Меморандума
надо надо запустить 1 и 2 блоки - размножители ЧАЭС и
собирать по лицензии USA- изделие Б-61- 11 для своих Украинских ракет - " Гром "
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На ЧАЭС не было "реакторов размножителей" они имеют несколько другую конструкцию. Плутоний конечно образуется и в обычных реакторах, но в малых объемах.
И в том и в другом случае кроме "лицензии" вам еще понадобится завод по обогащению со специальными центрифугами и прочей хренью
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Безо всяких центрфуг ветры, дожди и подземные воды сделают свое дело.
Кто помнит Чернобыль, тот в курсе.
Американцы же не дураки были бомбить Хиросиму на другой стороне земли.
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желаете лавры северной кореи ? так они довольно колючие
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Цитата:"Умер российский писатель-сатирик Михаил Задорнов".
Не спасла его рашистская "лучшая в мире" медицина, рашистская "смекалка" и молитвы Кирилла, а вот певец Дмитрий Хворостовский, проживающий в Великобритании с таким же диагнозом, жив и выступает на сцене:ему помогает выжить медицина "тупых европейцев", над которыми так любил издеваться ныне покойный рашистский сатирик.Время идет - кто из видных рашистов следующий? Кащеи Бессмертные живут вечно только в рашистских сказках, особенно при таком состоянии и финансировании рашистской медицины.
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А возможности комментировать его отправление нет.
А людям накипело.
А Цензор строит на страже.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Это форпост Украины против гибридной войны", - Кистион о начале строительства хранилища отработанного ядерного топлива в Зоне отчуждения
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