"Это форпост Украины против гибридной войны", - Кистион о начале строительства хранилища отработанного ядерного топлива в Зоне отчуждения

kalbasa
, Maksim Perepelitca
, пачую кожнава
, Андрей Ильчук
, Сергій Москаленко 9c781638
, Русскоязычный
, Злий Грицько
, Джеки Чанович
, усе будет только хуже
, Привет
, Денис Коновалов 4caafe82
, Олекс Кравчен
, Leo Uxmal
, Juli Schubs
, Gabriel Monte
, Алла Новосад 5b57f84f
, Elena Italenna
, Ыбрагым Оглы
, Зэлэный_Змий
, коля брусчук
, частный сектор
, Вжеж Набридли
, Константин Гризодубо
, Юлия Сушко 59802ef9
, Ромарио Гомес
, Вася Шевченко f77d76ba
, Nikcon
, Samuil Kwitka b43c9efe
, Ksenia VB
, botoks
, Бумеранг
, Bogdan_
, Alex Yustasu
, стс
, Khmelnitskiy
, Roman Rjevskiy
, Amber
, Гарик Не инженер c161d501
, MrGrushev
, Colt
, Trot91
, не скажу
, Юрий Шмадченко
, Port Royal
, Badahos Esp
, 5 копійок
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, makajda
, MausMike
, Димитрий CrimeaBandera
, Водки нет, иди домой.
, Ф-1
, Роман Шишацкий
, Vitaly Ytsuken
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, Alex Sokolov 0d8421f8
, Antidot_
, Aleksey Nosulenko
, росися вперде d82e7584
, Александр Ушаков eddd48b2
, Nestor Nen
, зеленка
, Игорь Д
, Gaydamaka Kozak
, Vlad Fox
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, 7Кокс7
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, Натаниель Бампа 0b4d3f2d
, Саша Харьковский
, Сергей Черный 3cde3fa7
, Илья Куров
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олег Головко
, Ivan Larsen ecd1898d
, Иванков
, Arkady Korshun
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, Vsevolod Marchenko
, kisutwo
, Виктор Волик
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, Володимир Науменко a6a66e08
, Pchelka Pchelka
, Геракл Платонович
, Коваленко Егор
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, Sandi Sam
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, Антип61
, Ярик Сус
, Володимир Петренко
, Ватник Путин
, Alexey Poltorak
, 133133
, aquarius580 .
, WiM
, Alex Smith bb5fe51c
, Александр 087
, krot_lub
, ukr495
, vova tsar
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, Василь Дарій
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, Дегтярева Людмила
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, Egor Elk
, GSN
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Всего на сайте: 162 писателя
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Стоит цифра 14, а комментов нет и возможности их оставлять цензор не дает.
Стоит на страже.
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блин и такие как ты ходят на выборы, капец！с такими нет будущего у этой страны
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если это такой выгодный проект,то почему европа с радостью сплавляет это мордвинам за деньги и старается у себя это не утилизировать
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якщо гадаєш що на ваші козлопідарскі висіри народ буде реагувати.
Йди собі чоловіче, здрочни своєю голівкою, спусти пару крапель мізку, в унітаз, не хай собі пливе.
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Тема закрыта.
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(с) типа Долг
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троллячий?
вот уж действительно )))
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надо надо запустить 1 и 2 блоки - размножители ЧАЭС и
собирать по лицензии USA- изделие Б-61- 11 для своих Украинских ракет - " Гром "
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И в том и в другом случае кроме "лицензии" вам еще понадобится завод по обогащению со специальными центрифугами и прочей хренью
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Кто помнит Чернобыль, тот в курсе.
Американцы же не дураки были бомбить Хиросиму на другой стороне земли.
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Не спасла его рашистская "лучшая в мире" медицина, рашистская "смекалка" и молитвы Кирилла, а вот певец Дмитрий Хворостовский, проживающий в Великобритании с таким же диагнозом, жив и выступает на сцене:ему помогает выжить медицина "тупых европейцев", над которыми так любил издеваться ныне покойный рашистский сатирик.Время идет - кто из видных рашистов следующий? Кащеи Бессмертные живут вечно только в рашистских сказках, особенно при таком состоянии и финансировании рашистской медицины.
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А людям накипело.
А Цензор строит на страже.
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