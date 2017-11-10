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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: боевик (19210) ОБСЕ (2927) Тымчук (1566)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Командованию оккупационных войск на Донбассе "сливают" маршруты ОБСЕ, - ИС

Командование российских оккупационных войск продолжает целенаправленно препятствовать деятельности представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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НАТО готовит Европу к российскому вторжению

Издание The Daily Mail в статье, озаглавленной «НАТО призывает Европу готовиться к российскому вторжению», сообщает, что альянс призывает страны Европы обновить свою инфраструктуру для быстрого развёртывания войск и военной техники.
Выступая с речью перед министрами обороны НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что европейские дороги, мосты и железнодорожные сети должны подходить для переброски танков и тяжёлой военной техники.
Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что НАТО нуждается в командной структуре, чтобы убедиться в том, что «у альянса есть нужные силы, они находятся в нужном месте, с нужным оборудованием и в нужное время», отмечает британское издание.
«Это касается не только командной структуры. Нам также необходимо убедиться, что дороги и мосты достаточно крепки для того, чтобы выдержать наши самые крупные транспортные средства, и что железнодорожные сети позволят быстро перебросить танки и тяжёлое вооружение», - добавил он.
По словам генсека НАТО, у альянса есть «военные требования» к гражданской инфраструктуре, которая нуждается в обновлении для того, чтобы сегодняшние военные потребности были приняты во внимание, пишет Daily Mail.
«Но с этой работой НАТО в одиночку не справиться. Она требует тесного сотрудничества между правительствами стран и частным сектором. Важную роль также играет Европейский союз. Поэтому НАТО и ЕС должны продолжать тесно работать над этим жизненно важным вопросом», - отметил Столтенберг.
Он также подчеркнул, что все страны НАТО должны иметь возможность бороться с кибератаками «так же эффективно, как с нападениями с суши, моря или воздуха», сообщает Daily Mail.
Напомним, что впервые с момента окончания холодной войны НАТО укрепляет свои командные структуры в Европе. The Independent отмечает в этой связи, что укрепление идет на фоне растущей напряжённости в отношениях с Россией.
На встрече в Брюсселе, министры обороны альянса договорились о создании двух новых командных центров, целью которых станет повышение способности военного блока реагировать на конфликты в Европе.
Один командный центр будет координировать перемещение войск в Европе, а другой - обеспечивать безопасность в Атлантическом океане, отмечает британское издание.
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Конечно сливают если состав ОБСЕ более половины жители ПЕДЕРАЦИИ!
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не "сливает а переливает из одного стакана в другой)))"коктейль" ботоксный...фирмено лубянский))
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Да в этой "миссии" на две трети парашная гэбня, о чем речь?!
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НАТО готово к российскому вторжению Европу
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"...что из неизвестных источников командование "3 омсбр" и "7 омсбр" оккупационных войск было заранее оповещено о планах представителей СММ ОБСЕ..."


Тут і до воржки не ходи: свої російські члени ОБСЄ.
Источник: https://censor.net.ua/n462322
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Задорнов-то оказался туууупыыым.... Всё самое лучшее в России, а лечился в Германии! Ну туууупой!
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Слепоглухонемых ОБСЕранцов-подхуйловников давно надо было гнать - меньше потерь бы было.
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В оккупированном Луганске так называемые силовики «ЛНР» захватили здание «МВД».
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Дихтяренко.
«Из Луганска передают: управление МВД захватили «зеленые человечки». Главмент Корнет, похоже, все - оказался «украинским диверсантом», - написал он.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКомандованию оккупационных войск на Донбассе "сливают" маршруты ОБСЕ, - ИС
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