Командованию оккупационных войск на Донбассе "сливают" маршруты ОБСЕ, - ИС

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Издание The Daily Mail в статье, озаглавленной «НАТО призывает Европу готовиться к российскому вторжению», сообщает, что альянс призывает страны Европы обновить свою инфраструктуру для быстрого развёртывания войск и военной техники.
Выступая с речью перед министрами обороны НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что европейские дороги, мосты и железнодорожные сети должны подходить для переброски танков и тяжёлой военной техники.
Во время пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг заявил, что НАТО нуждается в командной структуре, чтобы убедиться в том, что «у альянса есть нужные силы, они находятся в нужном месте, с нужным оборудованием и в нужное время», отмечает британское издание.
«Это касается не только командной структуры. Нам также необходимо убедиться, что дороги и мосты достаточно крепки для того, чтобы выдержать наши самые крупные транспортные средства, и что железнодорожные сети позволят быстро перебросить танки и тяжёлое вооружение», - добавил он.
По словам генсека НАТО, у альянса есть «военные требования» к гражданской инфраструктуре, которая нуждается в обновлении для того, чтобы сегодняшние военные потребности были приняты во внимание, пишет Daily Mail.
«Но с этой работой НАТО в одиночку не справиться. Она требует тесного сотрудничества между правительствами стран и частным сектором. Важную роль также играет Европейский союз. Поэтому НАТО и ЕС должны продолжать тесно работать над этим жизненно важным вопросом», - отметил Столтенберг.
Он также подчеркнул, что все страны НАТО должны иметь возможность бороться с кибератаками «так же эффективно, как с нападениями с суши, моря или воздуха», сообщает Daily Mail.
Напомним, что впервые с момента окончания холодной войны НАТО укрепляет свои командные структуры в Европе. The Independent отмечает в этой связи, что укрепление идет на фоне растущей напряжённости в отношениях с Россией.
На встрече в Брюсселе, министры обороны альянса договорились о создании двух новых командных центров, целью которых станет повышение способности военного блока реагировать на конфликты в Европе.
Один командный центр будет координировать перемещение войск в Европе, а другой - обеспечивать безопасность в Атлантическом океане, отмечает британское издание.
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https://twitter.com/StarshinaZapasa/status/928898072997965825
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Тут і до воржки не ходи: свої російські члени ОБСЄ.
Источник: https://censor.net.ua/n462322
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Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Дихтяренко.
«Из Луганска передают: управление МВД захватили «зеленые человечки». Главмент Корнет, похоже, все - оказался «украинским диверсантом», - написал он.
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