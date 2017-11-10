Вятрович об информации о запрете въезда в Польшу: "Это инструмент давления и шантажа украинской стороны"

Старый пионэр
, Бумеранг
, J5X5 name 54b5d54b
, Алексей Носов d8330900
, Fizko Kyiv
, Elena Italenna
, Илья Куров
, Ksenia VB
, Джеки Чанович
, Bogdan_
, kalbasa
, Maksim Perepelitca
, пачую кожнава
, Андрей Ильчук
, Сергій Москаленко 9c781638
, Русскоязычный
, Злий Грицько
, усе будет только хуже
, Привет
, Денис Коновалов 4caafe82
, Олекс Кравчен
, Leo Uxmal
, Juli Schubs
, Gabriel Monte
, Алла Новосад 5b57f84f
, Ыбрагым Оглы
, Зэлэный_Змий
, коля брусчук
, частный сектор
, Вжеж Набридли
, Константин Гризодубо
, Юлия Сушко 59802ef9
, Ромарио Гомес
, Вася Шевченко f77d76ba
, Nikcon
, Samuil Kwitka b43c9efe
, botoks
, Alex Yustasu
, стс
, Khmelnitskiy
, Roman Rjevskiy
, Amber
, Гарик Не инженер c161d501
, MrGrushev
, Colt
, Trot91
, не скажу
, Юрий Шмадченко
, Port Royal
, Badahos Esp
, 5 копійок
, Валерий Андреев 761e6ca0
, makajda
, MausMike
, Димитрий CrimeaBandera
, Водки нет, иди домой.
, Ф-1
, Роман Шишацкий
, Vitaly Ytsuken
, stethem
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Antidot_
, Aleksey Nosulenko
, росися вперде d82e7584
, Александр Ушаков eddd48b2
, Nestor Nen
, зеленка
, Игорь Д
, Gaydamaka Kozak
, Vlad Fox
, Andrey Illarionov
, 7Кокс7
, Віктор Сиромятніков
, Натаниель Бампа 0b4d3f2d
, Саша Харьковский
, Сергей Черный 3cde3fa7
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олег Головко
, Ivan Larsen ecd1898d
, Иванков
, Arkady Korshun
, Дмитрий Ч
, Vsevolod Marchenko
, kisutwo
, Виктор Волик
, Володимир Науменко a6a66e08
, Pchelka Pchelka
, Геракл Платонович
, Коваленко Егор
, Оріяна
, Sandi Sam
, secret secret_too
, Антип61
, Ярик Сус
, Володимир Петренко
, Ватник Путин
, Alexey Poltorak
, 133133
, aquarius580 .
, WiM
, Alex Smith bb5fe51c
, Александр 087
, krot_lub
, ukr495
, vova tsar
, Dima Savchuk 7dce8247
, Спадарыня Марыся
, Василь Дарій
, буков
, 300winmag1
, sergio77
, zaParisian
Андрей Ильчук, Джеки Чанович, пачую кожнава, Elena Italenna, kalbasa, Константин Гризодубо, Вася Шевченко f77d76ba, Ksenia VB, Leo Uxmal, частный сектор, Бумеранг, Bogdan_, Ромарио Гомес, Валерий Андреев 761e6ca0, Colt, Port Royal, stethem, Алла Новосад 5b57f84f, Alex Yustasu, Александр Ушаков eddd48b2, росися вперде d82e7584, Гарик Не инженер c161d501, Antidot_, Juli Schubs, Gabriel Monte, Юрий Шмадченко, makajda, Илья Куров, Alex Sokolov 0d8421f8, Игорь Д, Fizko Kyiv, Геракл Платонович, Олег Головко, Русскоязычный, kisutwo, Ыбрагым Оглы, Дмитрий Ч, Gaydamaka Kozak, зеленка, Водки нет, иди домой., не скажу, Антип61, Ф-1, Ватник Путин, aquarius580 ., Pchelka Pchelka, Оріяна, Володимир Петренко, Vsevolod Marchenko
Всего на сайте: 161 писатель
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
То побажання.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не так страшні козні сусідів,як те,чого вони домагаються,а саме- втрати нашої ідентичності.
Ответить
Ответить
единственное ваше оправдание - еще более нелепое поведение рф.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
:D
см. карту целей
http://blog.nuclearsecrecy.com/misc/targets1956/
и прикинь сколько зарядов предназначалось Украине.
Ответить
Ответить
Ответить
русский брехун ,похлеще циганей-о каких украинских городах ты тут блеяло?
Против своего союзника по борьбе с Гитлером американцы хотели использовать «как минимум» 123 бомбы, а «оптимально» 466. В числе приоритетных целей значились Москва, Баку, Новосибирск, Горький, Свердловск, Челябинск, Омск, Куйбышев, Казань, Саратов, Молотов, Магнитогорск, Грозный, Новокузнецк и Нижний Тагил
Ответить
погугли что ли.
Ответить
Ответить
Ответить
Боюсь, мы не имеем возможности оценить всю нелепость нашего поведения в силу той простой причины, что ни вашего телевидения не смотрим, ни газеток ваших не читаем. Не угодно ли Вам объясниться?
единственное ваше оправдание
Оправдание? Перед кем? Не перед тупорылыми ли галимымыми пшеками, дрочащими на свою бездарно и трусливо проё***ную недоимперию? Да Вы, как я погляжу, шутить изволите.
Ответить
Ответить
Анджей Дуда: Для відносин між народами правда є дуже важливою
09.11.2017 13:10
Президент Польщі сказав, що для добрих відносин з Україною дуже важлива історична правда
Президент Польщі Анджей Дудаprezydent.pl
«Для відносин між народами правда дуже важлива, в основі взаємин не може бути брехня, наклепи, замовчування та заперечення історії, особливо трагічної історії», - заявив у четвер, 9 листопада, президент Польщі Анджей Дуда.
Радіо Плюс поцікавилося у польського президента, чи у відносинах з Україною важко «зважувати» з одного боку історичну політику, а з іншого - важливість союзу з Києвом і що важливіше - історична політика чи актуальний інтерес Польщі, зокрема у зв'язку з «московським контекстом».
«Усе важливо. Історична політика також важлива і з цим важко не погодитися, бо історія та історична пам'ять впливає на нинішні погляди, впливає теж на формування різних інституцій, а також на міжособистісні відносини», - відповів Анджей Дуда.
Президент зазначив, що «ніхто з людей, котрі намагаються раціонально сприймати політику, не має сумнівів у тому, що саме для цих міжнародних відносин, дослівно міжнародних, тобто між народами, правда дуже важлива». «Ці відносини не можуть ґрунтуватися на брехні, на наклепах, на замовчуванні та запереченні історії, особливо трагічної», - наголосив президент Польщі.
За його словами, «щоб ці відносини були добрими, про історію, особливо про трагічні події, про провини потрібно говорити і треба їх визнавати, а жертви треба дозволити увіковічити. «Не можна також терпіти ситуацію, коли високопоставлені представники різних установ у певній країні поводяться в неприйнятний спосіб для реалізації взаємовідносин на засаді добросусідських взаємин», - сказав Анджей Дуда. Президент Польщі додав, що хоче «сказати про це якомога ввічливо, наскільки це можливо».
Розбіжності у польсько-українських відносинах прокоментував сьогодні також спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський. Політик сказав, що хоче, аби взаємини Польщі та України були добрими, але вони завжди повинні ґрунтуватися на правді, зокрема історичній. На його погляд, «без правди добра співпраця неможлива». Водночас політик запевнив, що Польща завжди була і буде послом України в Європейському Союзі.
PAP/Т.А.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ясно?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А тут, какой-то вятрович и столько шума.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И шо? Отак тебя зацепило?
Или планировал поехать побатрачить?
Ответить
Ответить
Ответить
Все эти неуклюжие "вбросы" - польские паспорта с изображением вильнюсской "Острой брамы", мемориала Орлят во Львове, установка без разрешения памятников погибшим полякам на территории Западной Украины, и, в то же время, нелегальное уничтожение памятников погибшим на территории Польши бойцам УПА, съёмки пропагандистских фильмов, разжигающих межнациональную рознь - всё это - составляющие политических процессов, происходящих в этой стране. Это и эмиграция трудоспособного населения за рубеж, из-за чего падает ВВП, и борьба политических сил в стране за власть, и "фантомные боли" по "Велькой Польске"... И всё это в клубок сплетено... "Пауки в банке" Польши дерутся, а Украиной пользуются, как "полигоном" для "обкатки" политических инструментов. Поляки пользуются историей взаимоотношений, венгры и румыны - языковым вопросом...
Ответить
Он сумел еще и с немцами посраться - те требуют его увольнения.
Ответить
Ответить
админы не дают. Все желающие могут это сделать в ответах на этот коммент.
Ответить
Ответить
В"ятровича в президенти:загомоніло бидло..
Ответить
http://hubs.ua/authority/pol-sha-ne-podtverdila-vnesenie-vyatrovicha-v-cherny-j-spisok-118015.html
Ответить
Ответить
Ответить
А Ващиковского этого кто за язык тянул .? Оказывается он провокашка ещё тот , спецом устроил скандал на ровном месте ,, сам пришёл , сам задал провокационный вопрос , и сам быстренько тут же устроил истерику .. Да всё так картинно , показушно , " на камеру ",, очевидная игра на публику . ! Похоже что поляки , как и кацапы , безнадёжно больны " синдромом старшего брата " , они прям жить не могут чтобы не поучить украинцев , уму разуму , чтобы не рассказать нам в сотый раз , как нам жить и что делать ,, отсюда между нами и возникают эти проблемы . И не в украинском тут , национализме дело , наши националисты в отношении Польши , ведут себя весьма скромно , а именно в польском .. Именно польские националисты , которые пришли там к власти , теперь на государственном уровне зачем то раздувают огонь вражды , например , крушат ( при том демонстративно , на камеру ) наши исторические памятники на территории Польши , а потом ещё и дико возмущаются когда кто то ломает их памятники в Украине . !!
Ответить
Ответить