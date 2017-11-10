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 Форум Украины(633776)
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Теги: нон грата (342) Польша (4221) Вятрович (126)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Вятрович об информации о запрете въезда в Польшу: "Это инструмент давления и шантажа украинской стороны"

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал заявления министра иностранных дел Витольда Ващиковского о подготовке запрета на въезд ему и другим украинским чиновникам давлением и шантажом.

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"Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда "это еще неподтвержденная официально информация" , - официально подтверждать никто не будет, а будут узнавать на границе. К тому же после спора все убедились, что есть слова Дуді про всех украинских чиновников.
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Смешной он, этот вятрович.
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Все вышли по словам Дуды и Ващиковского смешными. Ну так посмейся, а нам это не кажется смешным.
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· Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають, - Нам своє робить: Всіх панів до 'дної ями, Буржуїв за буржуями. Будем, будем бить. ( Тичина )
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На то він і неоднозначна людина, для когось смішний, для когось ні, і окремі випадки вилити на нього багно тільки додають йому поваги .
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вот и ты скоро отправишься в рай для русских ,где много водяры и нет госдепа,как и тот пидрок)))
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подонки это стадо русских свиней,как ты-которое хрюкало и пукало под тупые высеры этой мрази-которая издохла от ненависти к госдепу и западу и Украине
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Відкрив для тих, кто володіє українською, багато "співчуття", взагалі то він помер після жарту над загиблими дітьми .
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ты забыл как он смеялся над боингом в котором погибло 80 маленьких деток - такие подонки вообще не должны на земле обитать
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шот твоя родина никак не умолкнет, все рыгочет и рыгочет
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Так приблизительно издевался и этот юморист, а от Ксении смеха нет. Но вот тот, кто такое пророчит сам болеет.
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Де ти бачиш мій сміх,кацапе?
То побажання.
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Все вірно робить Україна.
Не так страшні козні сусідів,як те,чого вони домагаються,а саме- втрати нашої ідентичності.
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Самыми большими союзниками на сегодня у Украины это Литва Латвия Эстония Канада США и Грузия - очень надеюсь что этого будет достаточно
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украинцы, вы борзо себя ведете. со стороны это выглядит нелепо.
единственное ваше оправдание - еще более нелепое поведение рф.
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у них только тупость ,как у истрических холопов
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это у нас с Польшей мелкие недорозуменя по соседски,а на москву нужно было атомную бомбу кинуть еще в 1946 году,как планировали союзники
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если бы планы союзником по атомной бомбежке СССР сбылись, то от Украины остались бы рожки да ножки
:D

см. карту целей
http://blog.nuclearsecrecy.com/misc/targets1956/

и прикинь сколько зарядов предназначалось Украине.

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зачкем ты такой тупой?Дал мне карту 1956 года,когда я писал о плане Черчиля-немыслемое 1946 года-главная цель была Москва,как Хирасима в Японии
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дурачок, в плане немыслимое атомные бомбы отсутствовали.

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дурачок,ты хоть проверяй-что пишешь -США существовали планы ядерного удара по СССР ещё в сентябре 1945 года,план немыслимое осуществляся бы с американцами и был возможен только при использовании ЯО

русский брехун ,похлеще циганей-о каких украинских городах ты тут блеяло?

Против своего союзника по борьбе с Гитлером американцы хотели использовать «как минимум» 123 бомбы, а «оптимально» 466. В числе приоритетных целей значились Москва, Баку, Новосибирск, Горький, Свердловск, Челябинск, Омск, Куйбышев, Казань, Саратов, Молотов, Магнитогорск, Грозный, Новокузнецк и Нижний Тагил
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дебилушка, этот план уже другое название носил.
погугли что ли.
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нам оправдания от безыдейных зверушек не нужно, не напрягайся, мы ими брезгуем. А что до борзоты, то с этой претензией в зеркало выступай у себя под плинтусом, удачи тебе в этом деле)
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украинцы, вы борзо себя ведете. со стороны это выглядит нелепо.

Боюсь, мы не имеем возможности оценить всю нелепость нашего поведения в силу той простой причины, что ни вашего телевидения не смотрим, ни газеток ваших не читаем. Не угодно ли Вам объясниться?
единственное ваше оправдание

Оправдание? Перед кем? Не перед тупорылыми ли галимымыми пшеками, дрочащими на свою бездарно и трусливо проё***ную недоимперию? Да Вы, как я погляжу, шутить изволите.
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"стс", я так понимаю, по Вашему высказыванию, Вы - не украинец? Так чего под украинским флагом? Стыдно позориться? Или Вы "ВнутриМКАДовский"? Тогда всё понятно... У всех "ВнутриМКАДовских" психология совершенно другая - для них всё, что внутри МКАД - РФ - метрополия, за её пределами РФ - колония, где живут "русские второго сорта"... А насчёт "борзоты" - так мы ещё и не начинали... "Борзеть" украинцы позже начнут, когда вы у себя в "духовноскрепной", как собаки, за "жирный кусок" передерётесь и беженцы с востока станут судорожно вспоминать слова украинского языка, чтобы как-то выжить...
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http://polradio.pl/5/38/Artykul/334325
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Анджей Дуда: Для відносин між народами правда є дуже важливою
09.11.2017 13:10
Президент Польщі сказав, що для добрих відносин з Україною дуже важлива історична правда
Вятрович об информации о запрете въезда в Польшу: "Это инструмент давления и шантажа украинской стороны" - Цензор.НЕТ 3325Президент Польщі Анджей Дудаprezydent.pl
«Для відносин між народами правда дуже важлива, в основі взаємин не може бути брехня, наклепи, замовчування та заперечення історії, особливо трагічної історії», - заявив у четвер, 9 листопада, президент Польщі Анджей Дуда.
Радіо Плюс поцікавилося у польського президента, чи у відносинах з Україною важко «зважувати» з одного боку історичну політику, а з іншого - важливість союзу з Києвом і що важливіше - історична політика чи актуальний інтерес Польщі, зокрема у зв'язку з «московським контекстом».
«Усе важливо. Історична політика також важлива і з цим важко не погодитися, бо історія та історична пам'ять впливає на нинішні погляди, впливає теж на формування різних інституцій, а також на міжособистісні відносини», - відповів Анджей Дуда.
Президент зазначив, що «ніхто з людей, котрі намагаються раціонально сприймати політику, не має сумнівів у тому, що саме для цих міжнародних відносин, дослівно міжнародних, тобто між народами, правда дуже важлива». «Ці відносини не можуть ґрунтуватися на брехні, на наклепах, на замовчуванні та запереченні історії, особливо трагічної», - наголосив президент Польщі.
За його словами, «щоб ці відносини були добрими, про історію, особливо про трагічні події, про провини потрібно говорити і треба їх визнавати, а жертви треба дозволити увіковічити. «Не можна також терпіти ситуацію, коли високопоставлені представники різних установ у певній країні поводяться в неприйнятний спосіб для реалізації взаємовідносин на засаді добросусідських взаємин», - сказав Анджей Дуда. Президент Польщі додав, що хоче «сказати про це якомога ввічливо, наскільки це можливо».
Розбіжності у польсько-українських відносинах прокоментував сьогодні також спікер Сенату Польщі Станіслав Карчевський. Політик сказав, що хоче, аби взаємини Польщі та України були добрими, але вони завжди повинні ґрунтуватися на правді, зокрема історичній. На його погляд, «без правди добра співпраця неможлива». Водночас політик запевнив, що Польща завжди була і буде послом України в Європейському Союзі.
PAP/Т.А.
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Сомневаюсь, что такой запрет на въезд будут принят польской стороной
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Забыло ,как Румыния вашего рогозина развернула,у нас таких проблем нет-все решаемо,а вот Рашку даже блтижайшие соседи посылают-по всем границам-жалкое вы государство и убогий народец-в резервации
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тупое-о.Змеиный сегодня территория Украины,там находится украинская погранзастава ,что ты несешь?

Вятрович об информации о запрете въезда в Польшу: "Это инструмент давления и шантажа украинской стороны" - Цензор.НЕТ 3435
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"Галина Рожкова", Вы хоть свою глупость тут не выставляйте... Это с каких пор остров Змеиный стал территорией Румынии? У моего соседе там сын служит, офицер, украинец...
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галя, раздвигай свои обосраные булки, сейчас в бан улетишь, гнойник кацапский
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Ну так если соседи от вас регулярно транши и газовые поблажки получают за то что создают проблемы Украине - что можно этому противопоставить ? Уговоры ?
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это не мы соримся это ваш путин просырает ваши деньги которые должны идти на ваши детдомы дороги и больницы а поляки румыны и венгры погавкают пока деньги дают и потом все забудут. а чего не брать деньги если дают на шару
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Не варто іншим країнам втручатися у наші внутрішні справи,тоді і сварок не буде.
Ясно?
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Это не всё, Галочка. Самое главное чего ты не поняла: в твоей стране живут как минимум 50 тысяч международных террористов, по которым плачет, в том числе, УК РФ (ст. 359). Твои сограждане, именуемые телевизором "антифашистами", были на Донбассе (т.е. на территории Украины), с оружием в руках, и из этого оружия убивали солдат и офицеров ВСУ. Если ты об этом не знала или забыла, то украинцы помнят, и никогда не забудут. Не надейся; эта война скоро не кончится.
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она реально тупая,кому ты объясняешь-ты ей про то ,что путин у нее деньги ворует,а она -славаукраине,русское быдло-реально тупейшее на планете Земля
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"ГАлина Рожкова", так ведь у украинцев весь "разсёр" теперешний дальше слов не заходит, а у россиян руки по локоть в крови их соседей... Интересно будет, когда вам это припоминать начнут... Да ещё при помощи оружия...
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А кто з сусідів рашки їй друг, окрім двох диктаторів, Луки та Бая ?
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Мы уже стольким запретили... и не сосчитать!
А тут, какой-то вятрович и столько шума.
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остается признать, что эта дуда подхуйловик, раз такие он сигналы подает. Это животное изображает намерение добиться от украинцев покорности забывая при этом, что люди животным не покоряются. Не покорятся и украинцы, что безыдейным москалям, что безыдейным полякам, для нас нет разницы какого безыдейного стада альфа-козел в сторону Украины брыкается, раз это альфа-козел при своем стаде.
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Сами себе насрут? Самая большая трагедия для Польши причинила не Украина а пакт Молотова Рипентропа согласно которому Польша должна была быть поделена и ищезла б но три украинских фронта выбили оттуда окупантов вот за это поляки пусть говорят спасибо иначе и из ни ихнего государства не было бы и про них сейчас никто не знал бы как ищезла восточная Пруссия
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""Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей"
И шо? Отак тебя зацепило?
Или планировал поехать побатрачить?
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Пшекам уже попердолилось в голове из за истории,которую они трактуют однобоко в свою пользу,и если бы у нас власть не думала только о своих карманах,то до такого шантажа дело не дошло бы.
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Какое горе, не сможет в сезон яблоки и помидоры собирать!
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Интересно, а что будет, если Порошенко заявит на встрече в Варшаве, что просит не назначать на государственные должности в Польше "людей с антиукраинскими взглядами"? И отметит, что списки "невъездных" публиковаться не будут и люди об этом узнавать будут в момент пересечения границы?... Как тогда себя поляки почувствуют? Ващиковский, в частности? Пишут, под ним кресло и так "шатается"...
Все эти неуклюжие "вбросы" - польские паспорта с изображением вильнюсской "Острой брамы", мемориала Орлят во Львове, установка без разрешения памятников погибшим полякам на территории Западной Украины, и, в то же время, нелегальное уничтожение памятников погибшим на территории Польши бойцам УПА, съёмки пропагандистских фильмов, разжигающих межнациональную рознь - всё это - составляющие политических процессов, происходящих в этой стране. Это и эмиграция трудоспособного населения за рубеж, из-за чего падает ВВП, и борьба политических сил в стране за власть, и "фантомные боли" по "Велькой Польске"... И всё это в клубок сплетено... "Пауки в банке" Польши дерутся, а Украиной пользуются, как "полигоном" для "обкатки" политических инструментов. Поляки пользуются историей взаимоотношений, венгры и румыны - языковым вопросом...
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Да вощиковский итак уже первый на увольнение, потому и выпендривается.
Он сумел еще и с немцами посраться - те требуют его увольнения.
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Умер Задорнов. А выразить свои соболезнования читателям Цензора
админы не дают. Все желающие могут это сделать в ответах на этот коммент.
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"Бедный Йорик...". Или "Сдох Максим, и х.. с ним...".
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Олігарх порошенко починає розкручувати "новемаладелітсо".
В"ятровича в президенти:загомоніло бидло..
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хороший способ давления на украину - запрет въезда детям чиновников.
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Мне просто интересно, а где системно изложена украинская точка зрения? Пацификация, Пилсудский, расселение поляков на украинских землях, Волынские события, роль АК, их сотрудничество с немцами против УПА, УПА против немцев и советских, операция Висла
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Читаю , в интернете уже пошли призывы - мол надо смириться , надо уступить , надо не раздражать соседей и т.д. Да почему это мы должны уступать , не понимаю этого ,, что за вздор .?? Мы разве в чём виноваты . ? И кто такая Польша что будет нам диктовать свои условия ,,навязывать своё видение истории и указывать каких нам Героев почитать , о каких забыть и тому подобное .? По какому праву .? Многие говорят что Польша адвокат Украины , но вот не слишком ли большую плату она берёт за свои" адвокатские услуги " -требуя от нас отказаться от нашей собственной истории .!!? Наглеть ведь тоже , надо в меру , пановэ поляки . ! Прочему , например , директор музея в Ровно , польскую оккупацию не должен был называть оккупацией ,, если это действительно оккупация и есть на самом деле .. !? абыдились они , да обижайтесь ,, как говорится - на обиженных воду возят . !! .
А Ващиковского этого кто за язык тянул .? Оказывается он провокашка ещё тот , спецом устроил скандал на ровном месте ,, сам пришёл , сам задал провокационный вопрос , и сам быстренько тут же устроил истерику .. Да всё так картинно , показушно , " на камеру ",, очевидная игра на публику . ! Похоже что поляки , как и кацапы , безнадёжно больны " синдромом старшего брата " , они прям жить не могут чтобы не поучить украинцев , уму разуму , чтобы не рассказать нам в сотый раз , как нам жить и что делать ,, отсюда между нами и возникают эти проблемы . И не в украинском тут , национализме дело , наши националисты в отношении Польши , ведут себя весьма скромно , а именно в польском .. Именно польские националисты , которые пришли там к власти , теперь на государственном уровне зачем то раздувают огонь вражды , например , крушат ( при том демонстративно , на камеру ) наши исторические памятники на территории Польши , а потом ещё и дико возмущаются когда кто то ломает их памятники в Украине . !!
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Пане В'ятрович, забороніть собі самі їздити в Польщу і на цьому конфлікт буде вичерпано )) Сьогодні Вам нема там чого робити. Поляки почали настирно колупати в своїх старих антиукраїнських болячках, намагаючись підготувати грунт для більш серйозних наїздів. Ну, то не потрібно їм підігрувати. Попіняться ще трохи і зтухнуть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВятрович об информации о запрете въезда в Польшу: "Это инструмент давления и шантажа украинской стороны"
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