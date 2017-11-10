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Теги: Путин (24368) Вьетнам (35) Трамп (1441)
Тему создал: Антон Татарніков

Трамп не планирует встречаться с Путиным на полях саммита во Вьетнаме, - пресс-секретарь Сандерс

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не будут проводить отдельную формальную встречу в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме из-за разницы в расписаниях.

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...Умер Михаил Задорнов
Умер Михаил ЗадорновУмер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Ему было 69 лет. Несколько дней назад его соборовали.Напомним, в 2016 году Задорнов на личной странице в соцсети рассказал о "серьезном недуге", который нужно было лечить "немедленно". После этого сатирик проходил лечение за рубежом, в онкологическом отделении берлинской клиники "Шарите" ему сделали биопсию мозга. Далее последовало лечение в Прибалтике, в одной из частных клиник Юрмалы ему провели операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Однако, несмотря на временный успех, оказалось, что все старания медиков не принесли результатов.Друг сатирика, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что, согласно последним оценкам врачей, лечение Задорнова назвали бесполезным. В свою очередь, артист также решил отказаться от изнуряющих операций, вместо которых предпочел капельницы и тихие вечера в кругу родных на любимой прибалтийской даче....
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Чекаємо на окрему новину.
Як жеж не пом'янути таку б.людину
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После его сальных шуточек о рейсе МН-17,
сожаления не больше чем за сдохшими аквариумными рыбками...
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да, он сдох патамучта был тяжелее воздуха?
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И с чего бы? Черти уже сковородку приготовили.
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Хуйло твоё место возле параши может там и Трамп пройдет по нужде!
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Отдельная новость уже есть..вот только там комментарии для "соболезнований" закрыты...
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Вспоминаются его легендарная шутка про боинг... Ну да Бог ему судья.
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"Друг сатирика, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что, согласно последним оценкам врачей, лечение Задорнова назвали бесполезным."

... как и вся его жизнь.
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таки-да...тяжелее воздуха оказался...рухнул под землю)))
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В последнее время Цензор начал злоупотреблять закрытыми для комментирования темами..
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а знаете почему он умер??
знаете??
вот щас наберите воздуха в легкие..
набрали?
готовы? готовы??
он умер - потому что сука болел !!!!!!!!!!!! :D
вот умора.... ну тупооооооооооооой....
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я конечно понимаю - регламент, дипломатический этикет и все такое. но неужели такие люди не могут неформально и свободно общаться в любое время, просто сняв телефонную трубку или сев к монитору компьютера? к чему эти кружляния?
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А нахрена им неформально общаться друг с другом..?? Они что друзья-товарищи..???
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неформально - не значит полялякать по-дружески, имеется в виду по делу.
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Существует официальный документ, протокол, согласно которому встречаются лидеры стран. Обе стороны его подписывают и только тогда происходит официальная встреча. Иначе грош цена этим встречам. Поболтать можно, только это будет не официальная беседа ни к чему не обязывающая стороны
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А что в твоем понимании..неформально..но по делу..??? Это как..?? Это куда..??
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опустим тонкости, пусть будет двое персон временно и случайно занимаемых высокий пост ))
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*** анекдот из Цензор.нет
Путин ненавидит всех, потому что и в жару и холод он должен напяливать бронежилет, носить каблуки, намазывать лицо килограммами грима
и при этом улыбаться.
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Побачимо...
Якщо не зустінуться,то це буде смачний плювок плєшивому.
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Вот и все что было....(это про надежды путина на встречу).
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Трошки позитиву зранку не завадить. (хоч і не по темі)
Нижче відео про Україну очима закордонного туриста. Пів-мільйона переглядів, багато лайків, коментарів. Варто подивитись...
https://www.youtube.com/watch?v=5Sm7VOV1Kig
Кілька перекладів з коментарів:
Curtis parker Абсолютно згідний - люди в Україні міцні горішки і повинні бути гордими за свою країну. Люблю цю країну і її народ. З любовью з Британії.
Matthew Thomas Дивовижна країна, яка пережила так багато, але люди найвдячніші і найщедріші , яких я де-інде зустрічав.﻿
Nigel Smart Абсолютно згідний. Лише в понедіок повернувся в Лос-Анжелес (з України) і все було дивовижно. В відео все в точку, і люди чудовіl. Щодо жінок, кожна 3тя українкаможе бути моделлю і кожна 5-тя супермоделлю . Незабутні враження.﻿
mat1 Малайзія з Україною! Довгих вам років життя жовто-блакитні і fuck "повстанців"-терористів
Donna Johnson О так ! Я була в Києві і західній Україні/ міцні, ніжні, творчі люди- і мальовничі краєвиди.﻿
Just Doit Добра справа українці (з Австралії). Коли в ипозбавитесь корумпованих олігархів і Путіна будете нарешті вільними. Хтось має це зробити! Мешкаю в Мельбурні, що регулярно проголошується одним з найпривабливіших міст в світі для проживання. ТЛише 190 років тому ми були привезені сюди в ланцюгах з Британії. Сьогодні ми живево повноцінним життямтому що як і ви посміхаємось над т руднощами в врешті виграємо. Ви досягнете свого. Не маю сумнівів!﻿
zafir D caprio Україна , красива країна, красиві люди. привіт з Індії.﻿
بهروز بهروزی привіт з Ірану 🇮🇷 Іранці люблять Україну і українців
Richard Moloney Чудове місце. Був там 9 разів
Jon Heckendorf ...Саме люди роблять такі чудові міста і чудові країни. Захоплююсь українським народом за те що він є і за те що він зміг пережити протягом своєї історії. Дякую за відео презентації Києва﻿.﻿
Трамп не планирует встречаться с Путиным на полях саммита во Вьетнаме, - пресс-секретарь Сандерс - Цензор.НЕТ 2524 tauruszuma Тепер я розумію чому Путін так хоче Україну !
Irfan Jamadar wow Я навіть не уявляв яке це красиве і культурне місто. І люди такі дружні та жваві. Сумно за події, які у вас відбуваються. Маю надію ви залишитесь міцними, вільними і безпечними. PS хочеться ще якось відвідати вас. <3 from UK﻿
MOLON LAVE згідний з вам Harald. Українці міцні горішки і виростають прекрасні доньки цієї країни. Назавжди фанат України.﻿
echipuosaperlo Все досконало окрім Криму - це частини України і буде назавжди з Україною. Про малельку частинку півд.-східної України, окупованої Росією все сказано....﻿
Ralph Hollister Абсолютно згідний з описом Києва і українського народу, вони неймовірно стійкі і якщо якимось чином позбудуться корупції в своємц уряді вони процвітатимуть і конкуруватимуть з Німеччиною економічно.﻿
Klaüs Smooth Яке чудове місто, справжня європейська архітектура і атмосфера, привіт з Хорватії!﻿

Jewelry Bag Грандіозна країна і грандіозні люди! Яка наполегливістьe. Респект від арабських друзів з UAE﻿

ATEGAMES привіт чуваки, Так Київ найграндіозніше місто Європи - мешкав там 5 років. Віроте мені, саме там і пережив найзначніші моменти і спогади свого життя . Вперед Україна, вперед Київ!﻿

AUTOWORLD Повність згідний з відео. Київ справді найграндіозніше місто Европи. 4 рази був в Україні.... Людит ут стикаються з великими труднощами, працюють важко і ніколи не скаржаться. Кожен раз повертаючияь до США відчуваю які ліниві і невірні американці є. Київ наповнений фантастичною архітектурою і красивим ипейзажами на кожній вулиці. Змоєю леді ми багато разів виходили на вулицю посеред ночі і це булоцілком безпечно. Люди тут мають пишатись своєю культурою - вона просто чудова. Хіба я не говорив що українські жінки найкращі на планеті?!!! Приїдьте -подивіться самі. І вони не зіпсовані феміністичним брудом, шо руйнує західний світ. Грамотність на душу населення в Україні вища ніж в США... і це правда!! Люблю приїздити сюди... і по виході на пенсію приїду з дружиною жити сюди. Я говорю всім людям на заході щоб приїздили в України і вони закохаються в цю країну назавжди. Був в Дніпрі, Одесі,Черкасах,, Херсоні, Львові і Харокові, всі міств дивовижні але Київ мій улюблений.....Вперед в Україну мої друзі і ви відчуєте все краще що може запропонувати Європа!!!

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Что по этому поводу скажут Соловьевы,Киселевы,Песковы)))))))))))))Многоходовочка....Встали с колен,хряпнули блинов с лопаты и переиграли Трампушку)))
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а завтракать они будут,а обедать ,не ну ужинать та хоть будут - да уж - кто то живет этим )))
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и она не состоится из-за разницы расписаний сторон.
-----------------
Вобщем - послали Вована на три веселых буквы не выражаясь матом.
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графики не сходятся...чо даже поссать не выйдет?)))
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Andriy Tsaplienko
43 хв ·

Зазвичай я проти ненормативної лексики в себе на сторінці. Але тут особливий випадок народної "ЛНРівської" дипломатії. Цей напис, схожий за розміром на геогліф у пустелі Наска, зненацька виявив безпілотник на позиціях бойовиків у селищі Жолобок. Тут майже щодня точаться перестрілки. А тихих ночей взагалі не буває. Уявіть собі, як спітнілі бойовики викладають з будматеріалів цей геогліф край дороги.
Його й насправді треба розшифрувати. Як археологи розгадують звернення древніх та диких племен до Вищих Сил. Ну, що ж. Спробую.

Усього п'ять слів. Перші три говорять про те, що племенам набридло воювати, і вони сумують за легендарними часами миру та зарплатам в гривнях. Четверте слово повинно демонструвати їхню родоплеменну ідентичність. Мовляв, Росія все ще за нами. І, нарешті, п'яте слово, останнє в месіджі, геть нецензурне, демонструє, хто ж насправді домінує в цій війні. Дивним чином цей напис на ворожих позиціях повторює свіжі вислови "міністра закордонних справ ЛНР" Владислава Дейнего. "ЛНР повинна повернутися в склад України, але мати повну самостійність у складі Держави Україна".
В принципі, це і є стилізована пропозиція Путіна. Бо, мабуть, він хоче піти з Донбасу, не втративши обличчя.
Втім, для повної розшифровки тексту, я б звернувся до психоаналітиків. За роз'ясненнями, що це означає по Фрейду.Трамп не планирует встречаться с Путиным на полях саммита во Вьетнаме, - пресс-секретарь Сандерс - Цензор.НЕТ 6270
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Да это он вату так возбуждает... а потом расскажет
- что Хуйло не нашло времени для встречи...
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снова ХУ*ЛО Трампа будет ловить у сортира?????))))))))
Геополитик сортирный ЕПТА))))))))))
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Ужас какой! Вот представьте: заходит Трамп в туалет. Отлить. Ну возраст уже. А там - Хуйло стоит и улыбается!
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А знаете почему этого задорного закопают в землю....??

Да потому что он даже дохлый тяжелее воздуха...и подвесить его как воздушный шарик не возможно..??
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Вообще удивительно, что обсуждался вопрос о встрече... Хуйло - патологический лжец, вор, убийца, террорист и клятвопреступник... О чём с таким чмом можно разговаривать?
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Не закриті коменти про Задорнова. Тут розпускають чутки.
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как это - не встретятся?
ну здрасте.. опять!
он же уже настроился, в роль вошел... (шею помыл)
пожилому мачо (ха-ха-ха) нельзя так часто туда-сюда из образа выходить...
может забыть кто оно? и где
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ниче не знаю. по рус. новостям только и разговора о встрече %уйла с трампом. кремль уже время назначает.
Короче карлик опять будет подстерегать трампа возле писуара и скулить о "несправедливых санкциях" которые только на пол
ьзу..
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В Госдуме призвали разорвать дипломатические отношения с США

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с США. Об этом он заявил в ходе пленарного заседаний в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент РБК.

«Мне кажется, вполне объективно было бы, если бы Государственная Дума заявила и сделала бы предложение руководству страны - разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для пролета - того, что летает и улетает в США», - сказал парламентарий, добавив, что «США накалили ситуацию до предела».

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0563569a794705a3a3f08f?from=newsfeed
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пусть они лучше заберут свои семьи и дома из США и ЕС
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Ха-ха... А как жеж теперь недвижимость, жёны, любовницы и дети?
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Великолепная плюха. Только намедни писькин ляпал про встречу, утверждая при этом, что ее инициатором выступил додик
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и поедет вовка туалеты во Вьетнаме мыть в ожидании того, что удача вдруг улыбнется. А она не улыбнется вовке, она вовкой брезгует как брезгует им вообще все на свете приличное
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О встрече Трампа и Путина.

Все дело в #RussiaGate.
Как я писал недавно, скандал о связях Трампа и его окружения с Россией прошел свою треть и стремительно набирает обороты. На этой неделе в центре внимания были:
- каким образом из Программы республиканцев в 2016 году исчез пункт о предоставлении Украине оружия;
- зачем Пападопулос летал в Афины в тот самый день, когда в Афинах был Путин с визитом;
- зачем члены команды Трампа постоянно летали в Будапешт, который известен специалистам как резиденция росс. спецслужб в ЕС;
- допрос личного охранника Трампа о его (Трампа) поездках в Россию и о историях в отелях с девушками с пониженной социальной ответственностью.
Поэтому, исходя из вышеизложенного, нужно быть полным неадекватом, чтобы подтверждать встречу с Путиным (даже на полях Саммита).
Но.. "Случайно" там встретиться (bump into each other) им никто не помешает.
Но.. Само собою, Украину никто ни на что не разменяет.
Всё будет хорошо.
Олег П.
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Я прочитал сегодня комент в немецкой прессе, что представители сената, в частности Мак, резко выступили против этой встречи вообще и особенно во вьетнаме. После той бойни, что была между США и совьетконгом именно во вьетнаме, она признана не уместной
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Встреча объязательно состоится И будут переговоры
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТрамп не планирует встречаться с Путиным на полях саммита во Вьетнаме, - пресс-секретарь Сандерс
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