Трамп не планирует встречаться с Путиным на полях саммита во Вьетнаме, - пресс-секретарь Сандерс

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Всего на сайте: 162 писателя
Умер Михаил ЗадорновУмер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Ему было 69 лет. Несколько дней назад его соборовали.Напомним, в 2016 году Задорнов на личной странице в соцсети рассказал о "серьезном недуге", который нужно было лечить "немедленно". После этого сатирик проходил лечение за рубежом, в онкологическом отделении берлинской клиники "Шарите" ему сделали биопсию мозга. Далее последовало лечение в Прибалтике, в одной из частных клиник Юрмалы ему провели операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Однако, несмотря на временный успех, оказалось, что все старания медиков не принесли результатов.Друг сатирика, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что, согласно последним оценкам врачей, лечение Задорнова назвали бесполезным. В свою очередь, артист также решил отказаться от изнуряющих операций, вместо которых предпочел капельницы и тихие вечера в кругу родных на любимой прибалтийской даче....
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Як жеж не пом'янути таку б.людину
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сожаления не больше чем за сдохшими аквариумными рыбками...
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... как и вся его жизнь.
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знаете??
вот щас наберите воздуха в легкие..
набрали?
готовы? готовы??
он умер - потому что сука болел !!!!!!!!!!!! :D
вот умора.... ну тупооооооооооооой....
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Путин ненавидит всех, потому что и в жару и холод он должен напяливать бронежилет, носить каблуки, намазывать лицо килограммами грима
и при этом улыбаться.
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Якщо не зустінуться,то це буде смачний плювок плєшивому.
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Нижче відео про Україну очима закордонного туриста. Пів-мільйона переглядів, багато лайків, коментарів. Варто подивитись...
https://www.youtube.com/watch?v=5Sm7VOV1Kig
Кілька перекладів з коментарів:
Curtis parker Абсолютно згідний - люди в Україні міцні горішки і повинні бути гордими за свою країну. Люблю цю країну і її народ. З любовью з Британії.
Matthew Thomas Дивовижна країна, яка пережила так багато, але люди найвдячніші і найщедріші , яких я де-інде зустрічав.
Nigel Smart Абсолютно згідний. Лише в понедіок повернувся в Лос-Анжелес (з України) і все було дивовижно. В відео все в точку, і люди чудовіl. Щодо жінок, кожна 3тя українкаможе бути моделлю і кожна 5-тя супермоделлю . Незабутні враження.
mat1 Малайзія з Україною! Довгих вам років життя жовто-блакитні і fuck "повстанців"-терористів
Donna Johnson О так ! Я була в Києві і західній Україні/ міцні, ніжні, творчі люди- і мальовничі краєвиди.
Just Doit Добра справа українці (з Австралії). Коли в ипозбавитесь корумпованих олігархів і Путіна будете нарешті вільними. Хтось має це зробити! Мешкаю в Мельбурні, що регулярно проголошується одним з найпривабливіших міст в світі для проживання. ТЛише 190 років тому ми були привезені сюди в ланцюгах з Британії. Сьогодні ми живево повноцінним життямтому що як і ви посміхаємось над т руднощами в врешті виграємо. Ви досягнете свого. Не маю сумнівів!
zafir D caprio Україна , красива країна, красиві люди. привіт з Індії.
بهروز بهروزی привіт з Ірану 🇮🇷 Іранці люблять Україну і українців
Richard Moloney Чудове місце. Був там 9 разів
Jon Heckendorf ...Саме люди роблять такі чудові міста і чудові країни. Захоплююсь українським народом за те що він є і за те що він зміг пережити протягом своєї історії. Дякую за відео презентації Києва.
tauruszuma Тепер я розумію чому Путін так хоче Україну !
Irfan Jamadar wow Я навіть не уявляв яке це красиве і культурне місто. І люди такі дружні та жваві. Сумно за події, які у вас відбуваються. Маю надію ви залишитесь міцними, вільними і безпечними. PS хочеться ще якось відвідати вас. <3 from UK
MOLON LAVE згідний з вам Harald. Українці міцні горішки і виростають прекрасні доньки цієї країни. Назавжди фанат України.
echipuosaperlo Все досконало окрім Криму - це частини України і буде назавжди з Україною. Про малельку частинку півд.-східної України, окупованої Росією все сказано....
Ralph Hollister Абсолютно згідний з описом Києва і українського народу, вони неймовірно стійкі і якщо якимось чином позбудуться корупції в своємц уряді вони процвітатимуть і конкуруватимуть з Німеччиною економічно.
Klaüs Smooth Яке чудове місто, справжня європейська архітектура і атмосфера, привіт з Хорватії!
Jewelry Bag Грандіозна країна і грандіозні люди! Яка наполегливістьe. Респект від арабських друзів з UAE
ATEGAMES привіт чуваки, Так Київ найграндіозніше місто Європи - мешкав там 5 років. Віроте мені, саме там і пережив найзначніші моменти і спогади свого життя . Вперед Україна, вперед Київ!
AUTOWORLD Повність згідний з відео. Київ справді найграндіозніше місто Европи. 4 рази був в Україні.... Людит ут стикаються з великими труднощами, працюють важко і ніколи не скаржаться. Кожен раз повертаючияь до США відчуваю які ліниві і невірні американці є. Київ наповнений фантастичною архітектурою і красивим ипейзажами на кожній вулиці. Змоєю леді ми багато разів виходили на вулицю посеред ночі і це булоцілком безпечно. Люди тут мають пишатись своєю культурою - вона просто чудова. Хіба я не говорив що українські жінки найкращі на планеті?!!! Приїдьте -подивіться самі. І вони не зіпсовані феміністичним брудом, шо руйнує західний світ. Грамотність на душу населення в Україні вища ніж в США... і це правда!! Люблю приїздити сюди... і по виході на пенсію приїду з дружиною жити сюди. Я говорю всім людям на заході щоб приїздили в України і вони закохаються в цю країну назавжди. Був в Дніпрі, Одесі,Черкасах,, Херсоні, Львові і Харокові, всі міств дивовижні але Київ мій улюблений.....Вперед в Україну мої друзі і ви відчуєте все краще що може запропонувати Європа!!!
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Вобщем - послали Вована на три веселых буквы не выражаясь матом.
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43 хв ·
Зазвичай я проти ненормативної лексики в себе на сторінці. Але тут особливий випадок народної "ЛНРівської" дипломатії. Цей напис, схожий за розміром на геогліф у пустелі Наска, зненацька виявив безпілотник на позиціях бойовиків у селищі Жолобок. Тут майже щодня точаться перестрілки. А тихих ночей взагалі не буває. Уявіть собі, як спітнілі бойовики викладають з будматеріалів цей геогліф край дороги.
Його й насправді треба розшифрувати. Як археологи розгадують звернення древніх та диких племен до Вищих Сил. Ну, що ж. Спробую.
Усього п'ять слів. Перші три говорять про те, що племенам набридло воювати, і вони сумують за легендарними часами миру та зарплатам в гривнях. Четверте слово повинно демонструвати їхню родоплеменну ідентичність. Мовляв, Росія все ще за нами. І, нарешті, п'яте слово, останнє в месіджі, геть нецензурне, демонструє, хто ж насправді домінує в цій війні. Дивним чином цей напис на ворожих позиціях повторює свіжі вислови "міністра закордонних справ ЛНР" Владислава Дейнего. "ЛНР повинна повернутися в склад України, але мати повну самостійність у складі Держави Україна".
В принципі, це і є стилізована пропозиція Путіна. Бо, мабуть, він хоче піти з Донбасу, не втративши обличчя.
Втім, для повної розшифровки тексту, я б звернувся до психоаналітиків. За роз'ясненнями, що це означає по Фрейду.
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Песков: встреча Путина и Трампа в кулуарах саммита АТЭС так или иначе состоится Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что от "американских коллег поступает противоречивая информация" TASS.RU
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- что Хуйло не нашло времени для встречи...
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Геополитик сортирный ЕПТА))))))))))
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Да потому что он даже дохлый тяжелее воздуха...и подвесить его как воздушный шарик не возможно..??
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ну здрасте.. опять!
он же уже настроился, в роль вошел... (шею помыл)
пожилому мачо (ха-ха-ха) нельзя так часто туда-сюда из образа выходить...
может забыть кто оно? и где
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Короче карлик опять будет подстерегать трампа возле писуара и скулить о "несправедливых санкциях" которые только на пол
ьзу..
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ПИСУАРИЙ ГОДА!!!!!)))))))))
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Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов призвал разорвать дипломатические отношения с США. Об этом он заявил в ходе пленарного заседаний в пятницу, 10 ноября, сообщает корреспондент РБК.
«Мне кажется, вполне объективно было бы, если бы Государственная Дума заявила и сделала бы предложение руководству страны - разорвать дипломатические отношения, закрыть небо для пролета - того, что летает и улетает в США», - сказал парламентарий, добавив, что «США накалили ситуацию до предела».
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0563569a794705a3a3f08f?from=newsfeed
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Все дело в #RussiaGate.
Как я писал недавно, скандал о связях Трампа и его окружения с Россией прошел свою треть и стремительно набирает обороты. На этой неделе в центре внимания были:
- каким образом из Программы республиканцев в 2016 году исчез пункт о предоставлении Украине оружия;
- зачем Пападопулос летал в Афины в тот самый день, когда в Афинах был Путин с визитом;
- зачем члены команды Трампа постоянно летали в Будапешт, который известен специалистам как резиденция росс. спецслужб в ЕС;
- допрос личного охранника Трампа о его (Трампа) поездках в Россию и о историях в отелях с девушками с пониженной социальной ответственностью.
Поэтому, исходя из вышеизложенного, нужно быть полным неадекватом, чтобы подтверждать встречу с Путиным (даже на полях Саммита).
Но.. "Случайно" там встретиться (bump into each other) им никто не помешает.
Но.. Само собою, Украину никто ни на что не разменяет.
Всё будет хорошо.
Олег П.
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