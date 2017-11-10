Террористы "ДНР" проводят операцию по заброске агентов в подконтрольные Украине районы Донбасса, - ИС

Старый пионэр
, Бумеранг
, J5X5 name 54b5d54b
, Алексей Носов d8330900
, Fizko Kyiv
, Elena Italenna
, Илья Куров
, Ksenia VB
, Джеки Чанович
, Bogdan_
, kalbasa
, Maksim Perepelitca
, пачую кожнава
, Андрей Ильчук
, Сергій Москаленко 9c781638
, Русскоязычный
, Злий Грицько
, усе будет только хуже
, Привет
, Денис Коновалов 4caafe82
, Олекс Кравчен
, Leo Uxmal
, Juli Schubs
, Gabriel Monte
, Алла Новосад 5b57f84f
, Ыбрагым Оглы
, Зэлэный_Змий
, коля брусчук
, частный сектор
, Вжеж Набридли
, Константин Гризодубо
, Юлия Сушко 59802ef9
, Ромарио Гомес
, Вася Шевченко f77d76ba
, Nikcon
, Samuil Kwitka b43c9efe
, botoks
, Alex Yustasu
, стс
, Khmelnitskiy
, Roman Rjevskiy
, Amber
, Гарик Не инженер c161d501
, MrGrushev
, Colt
, Trot91
, не скажу
, Юрий Шмадченко
, Port Royal
, Badahos Esp
, 5 копійок
, Валерий Андреев 761e6ca0
, makajda
, MausMike
, Димитрий CrimeaBandera
, Водки нет, иди домой.
, Ф-1
, Роман Шишацкий
, Vitaly Ytsuken
, stethem
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Antidot_
, Aleksey Nosulenko
, росися вперде d82e7584
, Александр Ушаков eddd48b2
, Nestor Nen
, зеленка
, Игорь Д
, Gaydamaka Kozak
, Vlad Fox
, Andrey Illarionov
, 7Кокс7
, Віктор Сиромятніков
, Натаниель Бампа 0b4d3f2d
, Саша Харьковский
, Сергей Черный 3cde3fa7
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Олег Головко
, Ivan Larsen ecd1898d
, Иванков
, Arkady Korshun
, Дмитрий Ч
, Vsevolod Marchenko
, kisutwo
, Виктор Волик
, Володимир Науменко a6a66e08
, Pchelka Pchelka
, Геракл Платонович
, Коваленко Егор
, Оріяна
, Sandi Sam
, secret secret_too
, Антип61
, Ярик Сус
, Володимир Петренко
, Ватник Путин
, Alexey Poltorak
, 133133
, aquarius580 .
, WiM
, Alex Smith bb5fe51c
, Александр 087
, krot_lub
, ukr495
, vova tsar
, Dima Savchuk 7dce8247
, Спадарыня Марыся
, Василь Дарій
, буков
, 300winmag1
, sergio77
, zaParisian
Андрей Ильчук, Джеки Чанович, пачую кожнава, Elena Italenna, kalbasa, Константин Гризодубо, Вася Шевченко f77d76ba, Ksenia VB, Leo Uxmal, частный сектор, Бумеранг, Bogdan_, Ромарио Гомес, Валерий Андреев 761e6ca0, Colt, Port Royal, stethem, Алла Новосад 5b57f84f, Alex Yustasu, Александр Ушаков eddd48b2, росися вперде d82e7584, Гарик Не инженер c161d501, Antidot_, Juli Schubs, Gabriel Monte, Юрий Шмадченко, makajda, Илья Куров, Alex Sokolov 0d8421f8, Игорь Д, Fizko Kyiv, Геракл Платонович, Олег Головко, Русскоязычный, kisutwo, Ыбрагым Оглы, Дмитрий Ч, Gaydamaka Kozak, зеленка, Водки нет, иди домой., не скажу, Антип61, Ф-1, Ватник Путин, aquarius580 ., Pchelka Pchelka, Оріяна, Володимир Петренко, Vsevolod Marchenko
Всего на сайте: 161 писатель
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не богохульствуй,троль...
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зустрінеться тепер з дітьми
З Малазійського літака
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Помните практически эпидемию всевозможных чекотил и людоедов времён конца совка?
А помните совсем недавние сообщения о семье каннибалов откуда-то из Краснодарского края? И кто-то на радио пытался перерезать горло ведущей. Подобные новости приходят с расеи всё чаще.
В России 22-летний поэт(!!!) 8 марта убил 45-летнюю женщину, а затем по кусочкам съел ее мозг, запивая кровью жертвы. Как тут не вспомнить, что "поэт в России больше чем поэт"
«Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину». Боже, что же тогда у них творят невменяемые?
Как сообщает расейское издание "Лента.ру", его зовут Дмитрий Лучин. Как отмечает региональная интернет-газета «Ваши новости», убийца осенью 2016 года был признан поэтом года по версии Российского союза писателей.
По данным издания, он не только съел по кусочкам мозг жертвы, запивая это вытекающей из неё кровью, но и поиздевался над ее телом, отрезая ей уши, сексуально издеваясь над телом женщины с помощью бутылки из-под вина (помните? полностью вменяем).
По словам свидетеля (Господи! А у всего этого оказывается был ещё и свидетель), перед убийством Дмитрий пытался задушить женщину подушкой, пока она спала, однако у него не вышло. На вопрос "за что?" Лучин отвечал: "Что-то переключилось у меня в голове".
И что-то мне подсказывает, что это не последняя подобная новость с расеи.
Страна, сошедшая с ума.
Расейский поэт-людоед Дмитрий Лучин
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зустрінеться тепер з дітьми
з Малазійського літака
Просто японське хокку вийшло
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слава питрухе и шоколадной фабрике!
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"Барнаул, 9 ноя - РИА Новости. В столкновении автобуса и двух легковых машин в Алтайском крае погибли четверо военнослужащих, недавно вернувшихся из Сирии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона".
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Умер Михаил ЗадорновУмер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Ему было 69 лет. Несколько дней назад его соборовали.Напомним, в 2016 году Задорнов на личной странице в соцсети рассказал о "серьезном недуге", который нужно было лечить "немедленно". После этого сатирик проходил лечение за рубежом, в онкологическом отделении берлинской клиники "Шарите" ему сделали биопсию мозга. Далее последовало лечение в Прибалтике, в одной из частных клиник Юрмалы ему провели операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Однако, несмотря на временный успех, оказалось, что все старания медиков не принесли результатов.Друг сатирика, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что, согласно последним оценкам врачей, лечение Задорнова назвали бесполезным. В свою очередь, артист также решил отказаться от изнуряющих операций, вместо которых предпочел капельницы и тихие вечера в кругу родных на любимой прибалтийской даче....
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макинтошватник. Собственно, он:
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