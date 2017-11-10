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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: беженцы (1013) Тымчук (1566)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы "ДНР" проводят операцию по заброске агентов в подконтрольные Украине районы Донбасса, - ИС

"Разведывательное управление республиканской гвардии "ДНР"" проводит очередную масштабную операцию по заброске агентуры в подконтрольные Украине районы Донбасса.

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Поймали-расстреляли, сделали из них "ихтамнетов". И попустит со временем.
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Колмогоров вже розстрілював, що з цього вийшло - всім відомо.
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Так Холмогоров був в наряді, а треба так що б виглядало Шо їх там і не було...
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так у тебя ещё и голоса в голове? Попроси товарищ-майора отпуск, ты не должен это слышать... просто читать.
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Богданчик давно промеж глаз получал ?
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Такие смелые товарищи, а угрожают из-под прокси...
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можно сказать "спасибо", что он тут ничего из говна не начал лепить.
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Оксана иди возьми с полочки рошенку и помолись на портрет оффшорника
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таких не держим...
не богохульствуй,троль...
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Це нічні полюції хуйла відображені хворим на голову і викладені в інтернет
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помер задорнов
зустрінеться тепер з дітьми
З Малазійського літака
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Незадолго до смерти принял православие, как бы все, что надо знать о московитах .
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Не встретится. Они в раю, а этот уьлюдок пошёл к Гиви, Мотороле, Сталину, Ленину...в АД!!!
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Теперь, под руководством Чертей,готовит котёл, смолу элитную, дровишки из Сибири для Путлера и Ко...........
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Тот немыслимый эксперимент над собственным народом, который был проведён также и не без помощи Задорного с его "тяжелее воздуха", даёт свои результаты.
Помните практически эпидемию всевозможных чекотил и людоедов времён конца совка?

А помните совсем недавние сообщения о семье каннибалов откуда-то из Краснодарского края? И кто-то на радио пытался перерезать горло ведущей. Подобные новости приходят с расеи всё чаще.
В России 22-летний поэт(!!!) 8 марта убил 45-летнюю женщину, а затем по кусочкам съел ее мозг, запивая кровью жертвы. Как тут не вспомнить, что "поэт в России больше чем поэт"
«Судебно-медицинская экспертиза установила, что обвиняемый полностью вменяем. Он признал свою вину». Боже, что же тогда у них творят невменяемые?

Как сообщает расейское издание "Лента.ру", его зовут Дмитрий Лучин. Как отмечает региональная интернет-газета «Ваши новости», убийца осенью 2016 года был признан поэтом года по версии Российского союза писателей.

По данным издания, он не только съел по кусочкам мозг жертвы, запивая это вытекающей из неё кровью, но и поиздевался над ее телом, отрезая ей уши, сексуально издеваясь над телом женщины с помощью бутылки из-под вина (помните? полностью вменяем).

По словам свидетеля (Господи! А у всего этого оказывается был ещё и свидетель), перед убийством Дмитрий пытался задушить женщину подушкой, пока она спала, однако у него не вышло. На вопрос "за что?" Лучин отвечал: "Что-то переключилось у меня в голове".
И что-то мне подсказывает, что это не последняя подобная новость с расеи.
Страна, сошедшая с ума.

Расейский поэт-людоед Дмитрий Лучин

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неа. У них были абсолютно противоположные точки назначения. Моторылу он встретит...
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Не встретится. Дети, как ангелы, на небесах. А Задорнов - тяжелее воздуха. Его в подвале с кочергой ждут.
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помер задорнов
зустрінеться тепер з дітьми
з Малазійського літака



Просто японське хокку вийшло
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и это нисколечко не трудно-ведь дорога открыта..
слава питрухе и шоколадной фабрике!
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мне страшно представить, что можно напостить с Хуйлом вашим и мальчиками!...)))
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Да не может быть,на четвёртом году войны то.Догадались все таки.
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тымчучковские "псевдосводки".... А типа раньше дыровцы не закидывали диверсантов и агенттуру?
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А можете повторить? Очень просим :

"Барнаул, 9 ноя - РИА Новости. В столкновении автобуса и двух легковых машин в Алтайском крае погибли четверо военнослужащих, недавно вернувшихся из Сирии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона".



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Навіщо ще засилати туди агентуру? Там і без цього 9/10 їхні агенти.
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Та да, вся гопота дамбаська перебралась до Києва ще при шапкокрадові.
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...Умер Михаил Задорнов
Умер Михаил ЗадорновУмер российский писатель-сатирик, юморист Михаил Задорнов.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Ему было 69 лет. Несколько дней назад его соборовали.Напомним, в 2016 году Задорнов на личной странице в соцсети рассказал о "серьезном недуге", который нужно было лечить "немедленно". После этого сатирик проходил лечение за рубежом, в онкологическом отделении берлинской клиники "Шарите" ему сделали биопсию мозга. Далее последовало лечение в Прибалтике, в одной из частных клиник Юрмалы ему провели операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур. Однако, несмотря на временный успех, оказалось, что все старания медиков не принесли результатов.Друг сатирика, пожелавший остаться неизвестным, добавил, что, согласно последним оценкам врачей, лечение Задорнова назвали бесполезным. В свою очередь, артист также решил отказаться от изнуряющих операций, вместо которых предпочел капельницы и тихие вечера в кругу родных на любимой прибалтийской даче....
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чо их забрасывать???, зайдите в Зраду и спрашивайте все))))
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Шастают через блокпосты кому не попадя, тянут туда-сюда по 75 кг груза на человека, фурами возят товар! Оградить колючкой заповедники! Не больше 5 кг на человека с разрешением пересекать линию не чаще раза в месяц. Прекратить торговлю с оккупантами ! Это прописные истины, но кто-то не понимает, а потом взрывы и убийства по всей Украине !
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Здох наконец то,туда ему падлюке и дорога!!!
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главные диверсанты сидят на Банковой, Грушевского......
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это мелочь, настоящие агенты как сидели так и сидят в ВР да еще и Медведчук,Лукаш,Кивалов,Герман и сотни других. вот кого зачищать надо.
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Да какие там заброски. Они тупо едут автобусами через КПП. А наши власти им выдают паспорта.
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Алко-агенты это чисто дэнээровский ноу хау никогда и ни кем ранее не использовавшийся
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Какая, нафиг, "операция по заброске"? Проедут спокойно через блок-пост и всё!
Террористы "ДНР" проводят операцию по заброске агентов в подконтрольные Украине районы Донбасса, - ИС - Цензор.НЕТ 9352
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задержался малость он на этом свете...надо было ещё в гандоне...
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Яка заброска коли вони вільно приїжжають та відїжжають? і нафіга їм та заброска?
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Пришло время Зад-ор-нову (по его же лингвистике, Зад-Ор-Нов = Задницей Орущий Новости) примерить деревянный макинтош ватник. Собственно, он:

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Это как в "Скотном дворе", там тоже на освободившуюся от гнета злых людей ферму постоянно злая свинья ночью бегала и гадила, где не следует.
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Дарма стараються. Тут тієї агантури хоч греблю гати.
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операция! ...да проезжай спокойно через блокпост и вся операция...в любом областном центре, и менты, продадут все из вещдоков, что для ее проведения понадобится..
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Поки Хуйло Ахметкін і Ко ходять по білу світу не буде спокою на Донбасі.
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Ловить и тихо расстреливать на месте, что бы другим было неповадно. В редких случаях, перевербовывать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныТеррористы "ДНР" проводят операцию по заброске агентов в подконтрольные Украине районы Донбасса, - ИС
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