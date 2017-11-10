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 Форум Украины(633776)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Канада (1090) Минобороны (5524) миротворцы (525) Полторак (982) Саджан Харджит (37)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Канада сосредоточила свою помощь Украине на увеличении возможностей ВСУ, - министр обороны Саджан

Во время саммита ООН по вопросам миротворчества, который пройдет на следующей неделе в канадском Ванкувере, состоится встреча министров обороны Канады и Украины.

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...а наші можновладці на дерибані ВСУ. І за ким буде перемога? На мій погляд, не за канадцями.
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Перемога буде за здоровим глуздом. Як і завжди.
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Это хорошо. Только давайте техникой. оружием....только не деньгами.
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Канада і сама розбереться, що саме їй робити.
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...Два роки Сергій Чагаров із села Гатне Київської області бореться з корупцією в місцевій раді та доводить до сказу депутатів. При цьому хлопцю лише за кілька днів виповниться 17 років.
http://antikor.com.ua/articles/202476-jak_17-richnij_hlopetsj_vhe_2_roki_samotuhki_boretjsja_z_koruptsijeju_ta_dovoditj_do_skazu_mistsevih

...
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В НАТО высказали крайнее недовольство тем, как Украина выполняет Годовую национальную программу (ГНП), согласно которой в стране внедряются военные реформы для сближения с Альянсом.Об этом рассказал журналистам в Брюсселе представитель Украины в Альянсе Вадим Пристайко, сообщает ЕП.
По его словам, в Альясне крайне недовольны выполнением Киевом годового плана военных реформ, в частности, темпами и качеством их выполнения. Руководство прямо рассказало об этом вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинцадзе во время ее визита в Брюссель
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И это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее. Киев просто манипулирует и врет, а реформирование армии Украины не проводилось и не проводится-сказал Вадим Пристайко.
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краще б допомогли олігархів знешкодити, які всі зусилля допомоги зовні зводять нанівець, а всередині тупо вбивають людей злиднями, відсутністю медичної допомоги та комунальними тарифами
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...В НАТО высказали крайнее недовольство тем, как Украина выполняет Годовую национальную программу (ГНП), согласно которой в стране внедряются военные реформы для сближения с Альянсом.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Об этом рассказал журналистам в Брюсселе представитель Украины в Альянсе Вадим Пристайко.По его словам, в Альясне крайне недовольны выполнением Киевом годового плана военных реформ, в частности, темпами и качеством их выполнения. Руководство прямо рассказало об этом вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинцадзе во время ее визита в Брюссель.«И это уже не первый год, то есть не первая программа, которую можно было бы научиться выполнять эффективнее. Киев просто манипулирует и врет, а реформирование армии Украины не проводилось и не проводится до сих пор», - сказал Вадим Пристайко.Представитель Украины в НАТО утверждает, что все дело в через чур амбиционных задач, поставленных в ГНП.«Программа грандиозная по размеру и объему обязательств. Мы берем на себя слишком амбициозные задачи, которые потом неспособны выполнять. Мы порой забываем, что каждое задание должно иметь ресурс - человеческий и денежный. К сожалению, мы иногда берем обязательства, не выделяя для него ресурсы, а потом получается как всегда. Хотели все а получается ничего. В НАТО крайне недовольны украинским президентом который брал деньги под личное обязательство, а потом эти деньги пропадали», - отметил Пристайко....
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после слов "в НАТО высказали" можно больше не читать. вброс.
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А нельзя как-нибудь всей страной вступить в Канаду? ))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКанада сосредоточила свою помощь Украине на увеличении возможностей ВСУ, - министр обороны Саджан
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