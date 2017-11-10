Канада сосредоточила свою помощь Украине на увеличении возможностей ВСУ, - министр обороны Саджан

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http://antikor.com.ua/articles/202476-jak_17-richnij_hlopetsj_vhe_2_roki_samotuhki_boretjsja_z_koruptsijeju_ta_dovoditj_do_skazu_mistsevih
...
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По его словам, в Альясне крайне недовольны выполнением Киевом годового плана военных реформ, в частности, темпами и качеством их выполнения. Руководство прямо рассказало об этом вице-премьеру Иванне Климпуш-Цинцадзе во время ее визита в Брюссель
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