EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633776)
  5208  48
Теги: ВР (23416) Кабмин (10667) медицина (1715)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Рада сегодня рассмотрит отмену медреформы и изменения в закон о высшем образовании

Верховная Рада в пятницу рассмотрит проект постановления 6327-П, которым предлагается отменить решение о принятии в целом медицинской реформы.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Була гідра- пр.відрубали їй голову. З'явились бпп.нф.опоблок. нада палить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А говорили, что закон об образовании пересмотрят после Венецианской комиссии.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это разные законы... в данном случае речь идет о Законе Украины "О высшем образовании" ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Но там тоже есть вопрос на каком языке обучение
 показать весь комментарий
Ответить
 
там только узкий аспект дополнения и никак не связан с общинами
 показать весь комментарий
Ответить
 
чего это неук? за труселя правильно деньги считал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как всё просто...
Тяп, и приняли медреформу...
Ляп, и отменили её....
А народ крепчает!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прийняли - 144 реформи +1. Відмінили - 145 реформ +1.
Більше реформ - більше кредитів і більше грошей на рахунках в Панамі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ali Hasan
Будут дополнения к реформе,планируется рассмотрение правительственного проекта закона 5023 "О внесении изменений в статью 44 Закона Украины "О высшем образовании". Им предлагается приравнять детей, лишенных родительской опеки, и детей-сирот и разрешить принимать участие в конкурсе по результатам вступительных экзаменов по конкурсным предметам в высшем учебном заведении в пределах установленных квот приема в высшие учебные заведения без прохождения внешнего независимого оценивания.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фото из сессионного зала в студию!!! :D
там половины уже нет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хехехе. Там нет и половины из половины... собаки, перетрудились
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Туда-сюда,туда-сюда...
Это какой-то позор дрочь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё будет хорошо! Потому что, плохо -уже было, а ещё хуже уже некуда…(c)
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 2013-м я тоже думал, что хуже уже некуда. последующие годы показали, что предела у хуже не бывает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рада сегодня во второй половине дня рассмотрит отмену медреформы и изменения в закон о высшем образовании.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сборище шизофреников. Не успели принять,как тут же отменяют.
Нафига принимали,если это такое говнище?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это голосование специально на пятницу поставили.
там то и в рабочие дни "слуг народных" не густо, а пятница у них официальный выходной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пн. Отдых после выходных.
Вт. Подготовка к работе.
Ср. Рабочий день.
Чт. Отдых после работы.
Пт. Подгоьовка к выходным
Сб.- Вс. Выходные дни
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мне интересно а сколько стоит жизнь Украинца , по Розенко и ли по Гройсману
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кал(биоматериял) тоже в цене ,даже Хутин запретил вывозить из Параши биоматериал ,ватники как глину его используют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
С воплями радости приняли Закон о платной медреформе. С ором и слезами "по скорой будет все бесплатно!!". При покушении на Мосийчука была ранена женщина, привезли по скорой, причина ранения покушение на госдеятеля, вина и ответственность только на государстве, смертельные ранения, медреформа типа в действии, а куюшки, больница выгребла у женщины и её родичей все деньги, что были и никто, включая Мосийчука не вякнули. Вот вам и реформа, накрывайтесь белой простынью и ползите в сторону кладбища.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А как Супрун переживет отмену медреформы, интересно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Смерть Задорного - тоже результат недолугой рихформы...???
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дуже показово, що для зачистки території від українців призначили вишивану шиксу. Мистецтво політичного спектаклю вдосконалюється.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныРада сегодня рассмотрит отмену медреформы и изменения в закон о высшем образовании
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Андрей Ильчук, Джеки Чанович, пачую кожнава, Elena Italenna, kalbasa, Константин Гризодубо, Вася Шевченко f77d76ba, Ksenia VB, Leo Uxmal, частный сектор, Бумеранг, Bogdan_, Ромарио Гомес, Валерий Андреев 761e6ca0, Colt, Port Royal, stethem, Алла Новосад 5b57f84f, Alex Yustasu, Александр Ушаков eddd48b2, росися вперде d82e7584, Гарик Не инженер c161d501, Antidot_, Juli Schubs, Gabriel Monte, Юрий Шмадченко, makajda, Илья Куров, Alex Sokolov 0d8421f8, Игорь Д, Fizko Kyiv, Геракл Платонович, Олег Головко, Русскоязычный, kisutwo, Ыбрагым Оглы, Дмитрий Ч, Gaydamaka Kozak, зеленка, Водки нет, иди домой., не скажу, Антип61, Ф-1, Ватник Путин, aquarius580 ., Pchelka Pchelka, Оріяна, Володимир Петренко, Vsevolod Marchenko
 Всего на сайте: 161 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти