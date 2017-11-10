"План Маршалла для Украины" - это вопрос политической воли Запада, а не отсутствия финансов, - Гопко

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украинская промышленность - это мерзкая отрыжка поганой кацапобольшевистской тирании.
так что это не убийство, а декоммунизация.
вот до деккоммунизируют все до конца, и начнут строить кошерную, демократическую промышленность.
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украинская промышленность - это мерзкая отрыжка поганой кацапобольшевистской тирании
Так, толку з неї тільки власникам цих підприємст,вони використовують природні ресурси,крім забруднення нічого не створюють,нічого не розвивають,а всі прибутки виводять закордон.
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Источник: https://censor.net.ua/n462312
Странные они какие-то. А что, механизм "разворовывание быдлоэлитой" их не устраивает?
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«Прошел год и ничего нового мы не видим. Украина пока даже не смогла определиться с моделью, по которой резервный запас нефти необходимо создавать», - сказал Копач на заседании комитета Верховной рады по вопросам ТЭК. Его цитирует enkorr.
Глава Секретариата выразил надежду, что Кабмин Украины до конца 2017 года утвердит модель создания страхового запаса. В Энергосообществе также рассчитывают, что проекты вторичного законодательства будут разработаны в Украине в ближайшее время, а в первой половине 2018 года будет принят отдельный закон о резервном запасе нефти, соответствующий директивам Европейского союза, отметил Копач.
В свою очередь, министр энергетики Украины Игорь Насалик, который присутствовал на заседании комитета, возложил ответственность за подготовку к созданию резервного запаса на Государственное агентство резерва Украины.
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У першу чергу цьому заважає корупція -відомо всім і на заході,і в Україні.
Ліквідація мажоритарки на виборах -один із маленьких кроків у її мінімізації(корупцію взагалі і ніде не побороли повністю -навіть у Китаї масовими розстрілами)..
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- Ні дочка ти їба...ута.
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"Ох уж эти сказочники..."
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потрібен план як посадити шоколадних бариг і
їх прислугу у вигляді югіка і його ірини..
і як посадити наступного президента і його
прислугу..
і потім, можливо, буде потреба у грошах..
але я думаю, що власних грошей у України достатньо
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Який може бути план маршала для тоталітарної мафіозної держави? Спочатку припиніть знущатися над Конституцією і прийміть демократичні закони, а потім вже говоріть про який план.
Тобто відмініть всі закони, в яких дискримінуються громадяни і надаються пільги і привілеї мафіозній владі. Тобто всі закони в яких йдеться про владні інституції: Закон про Президента, про ВР, про Конституційний Суд, про Верховний Суд, про Кабмін, про ради всіх рівнів і т.д. Бо ці закони притирічать Конституції і всупереч їй мають статті, які стосуються не органів влади, а надають пільги і привілеї людям, які колись входили буди задіяні в ціх органах влади. Устанавлювати пенсії в законах про владні інституції антиконституційно.
Відмініть всі закони, які порушують права громадян і протирічать Конституції. Насамперед відмініть шахрайський Податковий Кодекс, який порушує право громадян самостіно платити податки і надає це право роботодавцю. Як наслідок цієї дискрімінаціної норми податки у нас перетворюються в данину, бо оподаткування відбувається багато разів. Найодіознішим наслідком цього є багатократнення стягнення ПДВ внаслідок безправ'я громадян. Один раз ПДВ зтягується при виплаті зарплати, а другий раз при купівлі товару громадянином. Внаслідок цього еквівалентна ставка ПДВ для таких громадян є 56,6%, а в цілому в бюджет вилучають бульше половину від заробленого (55%), залишаючи для витрат громадян і його родини 45%. Совок відпочиває.
Який сенс демократичним державам підтримувати тоталітарні, антиконституційні, фактично вже нелегітимні режими, якщо вони так вперто прямують до свого кінця? Ну хіба що інакше "Путін нападе"...
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В кулуарах МВФ любят повторять:
«Нет такой страны в мире, которую нельзя было бы уничтожить реформами».
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