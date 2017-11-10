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 Форум Украины(633776)
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Теги: Восточное партнерство (86) Литва (1253) Евросоюз (12246) Могерини (318) Гопко (85) план Маршалла (16)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"План Маршалла для Украины" - это вопрос политической воли Запада, а не отсутствия финансов, - Гопко

Реализация литовской инициативы - "Европейского плана для Украины", который называют "планом Маршалла" для Украины, является вопросом политической воли, а не отсутствия финансов и стимулом для реформ в Украине.

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Что б была политическая воля надо что б не было ворья или что бы оно было реально наказуемо
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И кто наказывать будет? Патриоты которые с факелами по ночам шастают и спать людям мешают. Может дяди с запада или с заокеану. Все идет по их плану. Алигархи зарабатывают бабло,народ воюет в ато шоб алигархи зарабатывали на нем бабло.Замкнутый круг.
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Закон воплощенный через решение судов и контроль людей за ними
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Денег в ЕС очень много. Только взять их, непростая задача.
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"Политическая воля Запада" - это скрутить яйца соево-бобовым и никакого "плана маршалла" не надо будет. А остальное все - это бла бла бла ни о чем.
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План Маршалла по Украине,это план списсить всем.И кто дает и кто берет.Олигархи будут в щиколаде,народ останется в заднице,ну тот который еще не слиняет.От Украины останется пшик,банановая республика с неграмотным больным вымирающим нищим населением..Хотя на цветущем западе это и так прекрасно понимают и к к этому стремятся .
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План Маршала - промышленное развитие. А пока вся наша влада заточена на убийство последней промышленности, то о каком плане вообще идет речь? Развитии колхозного рынка в Виннице? Так и на нем скоро прийдется крест ставить - за какой хрен люди что то смогут покупать, если все останавливается к чертовой матери.
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> А пока вся наша влада заточена на убийство последней промышленности

украинская промышленность - это мерзкая отрыжка поганой кацапобольшевистской тирании.
так что это не убийство, а декоммунизация.
вот до деккоммунизируют все до конца, и начнут строить кошерную, демократическую промышленность.

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Аби подалі від вас,кацапів...

украинская промышленность - это мерзкая отрыжка поганой кацапобольшевистской тирании

Так, толку з неї тільки власникам цих підприємст,вони використовують природні ресурси,крім забруднення нічого не створюють,нічого не розвивають,а всі прибутки виводять закордон.
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"Мы хотели бы, чтобы ЕС более активно противодействовал российской агрессии,(а украинские барыги при власти, более активно тем временем наращивали сотрудничество с расейским агрессором) в частности, чтобы состоялся визит Могерини, которая последний раз посещала Украину в 2015 году.-Могерини секретутка грязьпрома-задачу по сливу Донбасса в руки куйла вместе с подельника с Германии и Франции выполненна... под днр и лнр-украинские территорию нарезали.,монеты на кармане...теперь ей в Украине нечего ловить...
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Опять дурилка-манилка для народа?! С такой коррмпированной олигархической Властью???
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Воровской быдляк, погубит любой план, в т.ч. и сей...Всё бабло разворует и в офшоры выведет...Потом опять ,миллиардные вливания клянчить, на Западе будет...Быдло, нужно реально, под западное управление брать...
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"Однако, возникает вопрос политической воли, прописание четких механизмов: куда пойдут средства, которые должны стимулировать развитие ВВП в Украине"
Источник: https://censor.net.ua/n462312

Странные они какие-то. А что, механизм "разворовывание быдлоэлитой" их не устраивает?
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Глава Секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач раскритиковал Украину за отсутствие прогресса в создании резервного запаса нефти.
«Прошел год и ничего нового мы не видим. Украина пока даже не смогла определиться с моделью, по которой резервный запас нефти необходимо создавать», - сказал Копач на заседании комитета Верховной рады по вопросам ТЭК. Его цитирует enkorr.
Глава Секретариата выразил надежду, что Кабмин Украины до конца 2017 года утвердит модель создания страхового запаса. В Энергосообществе также рассчитывают, что проекты вторичного законодательства будут разработаны в Украине в ближайшее время, а в первой половине 2018 года будет принят отдельный закон о резервном запасе нефти, соответствующий директивам Европейского союза, отметил Копач.
В свою очередь, министр энергетики Украины Игорь Насалик, который присутствовал на заседании комитета, возложил ответственность за подготовку к созданию резервного запаса на Государственное агентство резерва Украины.
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про План Маршала говорити можна,але до його реалізації далека дорога..

У першу чергу цьому заважає корупція -відомо всім і на заході,і в Україні.

Ліквідація мажоритарки на виборах -один із маленьких кроків у її мінімізації(корупцію взагалі і ніде не побороли повністю -навіть у Китаї масовими розстрілами)..
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- Мамо, я незалежна, розумна, найкраща і мені не потрібні чоловіки, тому що від них все погане.
- Ні дочка ти їба...ута.
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"является вопросом политической воли" - ЭТО являтся вопросом для Г.Х.Андерсена....

"Ох уж эти сказочники..."
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Україні не потрібен план Маршала,
потрібен план як посадити шоколадних бариг і
їх прислугу у вигляді югіка і його ірини..
і як посадити наступного президента і його
прислугу..
і потім, можливо, буде потреба у грошах..
але я думаю, що власних грошей у України достатньо
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Кошти, які повинні стимулювати розвиток ВВП, будуть розкрадені БПП. Про це знають і в нас, і на Заході.
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Ну й дурна ж баба
Який може бути план маршала для тоталітарної мафіозної держави? Спочатку припиніть знущатися над Конституцією і прийміть демократичні закони, а потім вже говоріть про який план.

Тобто відмініть всі закони, в яких дискримінуються громадяни і надаються пільги і привілеї мафіозній владі. Тобто всі закони в яких йдеться про владні інституції: Закон про Президента, про ВР, про Конституційний Суд, про Верховний Суд, про Кабмін, про ради всіх рівнів і т.д. Бо ці закони притирічать Конституції і всупереч їй мають статті, які стосуються не органів влади, а надають пільги і привілеї людям, які колись входили буди задіяні в ціх органах влади. Устанавлювати пенсії в законах про владні інституції антиконституційно.

Відмініть всі закони, які порушують права громадян і протирічать Конституції. Насамперед відмініть шахрайський Податковий Кодекс, який порушує право громадян самостіно платити податки і надає це право роботодавцю. Як наслідок цієї дискрімінаціної норми податки у нас перетворюються в данину, бо оподаткування відбувається багато разів. Найодіознішим наслідком цього є багатократнення стягнення ПДВ внаслідок безправ'я громадян. Один раз ПДВ зтягується при виплаті зарплати, а другий раз при купівлі товару громадянином. Внаслідок цього еквівалентна ставка ПДВ для таких громадян є 56,6%, а в цілому в бюджет вилучають бульше половину від заробленого (55%), залишаючи для витрат громадян і його родини 45%. Совок відпочиває.

Який сенс демократичним державам підтримувати тоталітарні, антиконституційні, фактично вже нелегітимні режими, якщо вони так вперто прямують до свого кінця? Ну хіба що інакше "Путін нападе"...
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Поможет простым жителям Украины этот план, как мертвому горчичники. План может быть только один: влиться всей Украиной в состав США и Канады на правах новых штатов. Ну или резерваций, если хотите. Индейцы в резервациях имеют гораздо более высокий прожиточный минимум, чем украинцы в Украине. Индейцам одни трусы положены на одну неделю, а украинкам одни трусы государство Украина расписывает на пять лет. Ну а Крым мы отдаем в долгосрочную аренду Израилю. Под эти цели нам надо создать партию, завести её своими голосами в парламент, изменить Конституцию и провести законные референдум. Все остальное разговоры в пользу бедных. Любые деньги из западной помощи власть Украины немедленно украдет и сразу будет просить ещё. Вы рожу гройсмана когда либо видели? На него раскаленную печку буржуйку в комнате на пять минут оставить нельзя. Он её голыми руками вынесет. А вы: план маршала.

"План Маршалла для Украины" - это вопрос политической воли Запада, а не отсутствия финансов, - Гопко - Цензор.НЕТ 6354
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***
В кулуарах МВФ любят повторять:
«Нет такой страны в мире, которую нельзя было бы уничтожить реформами».
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Цензор.НЕТФорум Украины"План Маршалла для Украины" - это вопрос политической воли Запада, а не отсутствия финансов, - Гопко
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