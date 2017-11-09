Начальник полиции Киева Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев. ВИДЕО

1573 24Материалы по теме: Трагедия в КняжичахТеги: расследование (2389) Крищенко (196) Князев (184) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 23:23 Начальник полиции Киева Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев. ВИДЕОНачальник полиции Киева Андрей Крищенко фигурирует в уголовном деле о стрельбе в Княжичах, где погибли пять правоохранителей. читать источник x Мне нравится
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Та вы шо? Какая секретность такая? Продана честь, достоинство страны, нанесен невероятный ущерб, украдены сверхтехнологии или сокрыто, то, что смердам знать не позволено? США - ставят на первое место - национальную безопасность, без оглядки, как и страны - "принцев" и другие, а мы что? Агентура, сикреты, вы ж розумиете...
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