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Материалы по теме:  Трагедия в Княжичах
Теги: расследование (2389) Крищенко (196) Князев (184)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Начальник полиции Киева Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев. ВИДЕО

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко фигурирует в уголовном деле о стрельбе в Княжичах, где погибли пять правоохранителей.

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Тут все зависит от того, нужен ли Крыщенко Арсену Борисовичу, если нужен, будет, как с делом Трояна.
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тут все зависит когда Канада введет безвиз с Украиной,что бы многие успели пожить в нормальной стране
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Страна у нас нормальная, просто политики и олигархи у нас го*но.
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Крищенко, довольно, мутный чувак, поскольку при нём появились "чистки" зажиточных домов под Киевом. И кем были те, якобы, "разведчики", которые сидели в доме напротив и наблюдали за прибытием "банды"? А потом, когда врубилась сигнализация и приехали сотрудники охраны, а вслед за ними прибыл КОРД и пострелял и охрану, и всех кто там был.
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интересно,каким дебилом нужно быть,что-бы имея деньги на хороший дом и деньги купить его в Укарине ,где тебя могут ограбить не только воры,но и менты,а потом еще устроят пальбу
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Ну во-первых, хорошие дома строят прокурорская и судейская сволота. Эти никуда из Украины не уедут. А во-вторых, люди всё таки не думали, что менты будут чистить их дома.
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не весь же поселок прокурорской сволоты и что они не знали в какой стране живут,каждый день находясь в системе,просто ограниченные умом -получили корочку,а ума не получили
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Сам же и ответил на свой вопрос - это типичное быдло, которое не знает ни юриспруденции, ни просто ведение дела. Зато знают, как нужно раскрутить подозреваемого или завести дело на нормального человека, чтобы срубить бабла побольше, выражаясь их сленгом!
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Вопросы по Киевской области к Трояну. Именно он после революции руководил обласным УВД. Хотя и Крищенко - *удак ещё тот. Сделали искусственно из дамбаской коррупционной свиньи "героя" и всунули аж столичной милицией руководить.
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И Троян, и Крищенко вместе делали одно дело - чистили дома зажиточных людей под Киевом. КОРД был подчинён Крищенко и сидел, якобы в засаде рядом с местом происшествия, поскольку прибыл очень быстро и открыл стрельбу на поражение сразу!
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А вот бойцы охраны посёлка были подчинены Трояну!
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по любому перемога. этот крищенко купил минимум два рюкзачка.
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Мы знаем,что вы ВСЕ подонки,воры,коррупционеры,убийцы и мерзавцы !!!
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менты грабили богатые дома в Княжичах,другие менты их задержали,приехал КОРД и их расстрелял,Крищенко их покрыл,Аваков замял-это все очень не нормально даже для стран третьего мира
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Пока идет расследование, то информация секретная. Но это не повод затягивать расследование и покрывать преступника.
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Я іншої такої країни не знаю де так безбожно краде президент.... а його свита його відбілює.
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"Служебное расследование носило элементы агентурно оперативной работы с грифом секретно. Я вам скажу, и пойду к прокурору писать явку с повинной за разглашение секретной информации", - сказал Князев."
Та вы шо? Какая секретность такая? Продана честь, достоинство страны, нанесен невероятный ущерб, украдены сверхтехнологии или сокрыто, то, что смердам знать не позволено? США - ставят на первое место - национальную безопасность, без оглядки, как и страны - "принцев" и другие, а мы что? Агентура, сикреты, вы ж розумиете...
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а толку? получится "фигурировал фигурировал да не выфигурировал"
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Как все это далеко как от справедливости, так и от правосудия. Бедная страна! Одни ворюги и любители синагог, для которых все бизнес и страна и люди и герои и подлецы.
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это этот дундук сказал что ментов надо беречь чтобы их вместе с жертвами нападений не постреляли?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНачальник полиции Киева Крищенко фигурирует в деле о стрельбе в Княжичах, - Князев. ВИДЕО
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