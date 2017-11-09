Семьи заложников Кремля создают Фонд поддержки политузников, - Афанасьева

222 11Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: Россия (72920) поддержка (395) политзаключенные (738) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 23:14 Семьи заложников Кремля создают Фонд поддержки политузников, - АфанасьеваВ Киеве родственники политзаключенных, которых удерживают в Крыму и России, регистрируют общественную организацию, и намерены создать Фонд поддержки политузников. читать источник x Мне нравится
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А не пора ли ей уходить с этой должности, как человеку не справляющемуся со своими служебными обязанностями?
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що буде розбиратися із ситуацією затримання осіб призовного віку в нічному клубі "Jugendhub" в Києва та їх утримання під вартою близько 20 годин.
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