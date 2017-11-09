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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Россия (72920) поддержка (395) политзаключенные (738)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Семьи заложников Кремля создают Фонд поддержки политузников, - Афанасьева

В Киеве родственники политзаключенных, которых удерживают в Крыму и России, регистрируют общественную организацию, и намерены создать Фонд поддержки политузников.

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Этим людям должно помогать государство Украина, ведь россия именно за это их удерживает. Надеюсь, что хоть эти люди не будут искать среди россиян братьев.
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К, сожалению, больше, чем на пустые ноты, наша власть ничем не помогает им. А жаль.......
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Никто не знает когда именно, какого цвета и формы будет пиздец в России, но никто не сомневается, что он будет
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ты прав. все там цыклично. можно даже по историческим вехам пройти и твои слова подтвердятся.
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Мне интересно, а чем занимается наш обдурсмен по правам людей Лутковская? Ей что, пох на наших людей?
А не пора ли ей уходить с этой должности, как человеку не справляющемуся со своими служебными обязанностями?
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Пора и давно пора , так как это рыговская с**** !!
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02.11.17 23:03 У мене виникає питання, на якій підставі людей тримали 20 годин на збірному пункті, - Лутковська про затримання в клубі "Jugendhub"
Семьи заложников Кремля создают Фонд поддержки политузников, - Афанасьева - Цензор.НЕТ 1566Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська заявила, що буде розбиратися із ситуацією затримання осіб призовного віку в нічному клубі "Jugendhub" в Києва та їх утримання під вартою близько 20 годин.
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Итак, Норвегия получила ещё три истребителя пятого поколения F-35, которые намедни прибыли из Техаса на военную авиабазу Орланд. Таким образом, из 52 закупленных у США F-35 страна фьордов и троллей получила уже 10 и это очень важно, в условиях тех гибридных угроз, которые нынче присутствуют.Я неоднократно в своих статьях называл Норвегию, Швецию и Финляндию северным щитом ЕС. И если Финляндия ещё старается придерживаться определенного нейтралитета и позитива в отношениях со своей неадекватной соседкой, то Норвегия и Швеция смотрят на вещи вполне реалистично.К примеру, ещё в прошлом году началось размещение в Норвегии на базе Вернес (Værnes), что в Северном Трёнделаге 300 морских пехотинцев США. Сейчас в Осло намерены не только продлить срок нахождения американских военнослужащих на своей территории до 2018 года, но и увеличить контингент до 600 человек. То есть, создать полноценную военную базу Армии США.Происходит это на фоне расконсервации военной техники США, оставленной в 80-х в секретных хранилищах, на случай войны с СССР. Не так давно, в ходе учений "Strategic Mobility Exercise 17" была замечена расконсервированная техника из хранилища в Стьёрдале (Stjørdal).Но, помимо размещения у себя военнослужащих Армии США Норвегия так же активно усиливает и свою армию. И помимо закупки F-35, она уже спустила на воду высокотехнологичный шпионский корабль Marjata IV; готовит к 2020 году размещение в Вардё РЛС Globus III; модернизирует ПКР NSM и т.д.Собственно, север не спит, шатун разбудил.Военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
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Коллаборантам выплачивать пенсии - архиважная задача правителей Украины. А украинцы в застенках рашистского гестапо и их родственники пусть сами выкручиваются.
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Если я и дам денег, то только на отстрел военных преступников типа Погодина -Мильчакова и на Суды Линча для коррумпированных чиновников страны.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСемьи заложников Кремля создают Фонд поддержки политузников, - Афанасьева
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