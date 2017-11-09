Нацкомиссия проголосовала за внесение лося в Красную книгу, - Семерак

872 28Теги: экология (1072) Красная книга (9) лоси (2) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 23:03 Нацкомиссия проголосовала за внесение лося в Красную книгу, - СемеракНациональная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины. Соответствующее решение принято сегодня, 9 ноября, на заседании комиссии. читать источник x Мне нравится 8
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предателей, и пофиг, всёравно лоси в красную книгу
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Бо як не заборонять, лосі вийдуть самі на полювання, і тоді начувайтеся !
https://www.youtube.com/watch?v=GVV06jTYjeY
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