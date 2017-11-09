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Теги: экология (1072) Красная книга (9) лоси (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацкомиссия проголосовала за внесение лося в Красную книгу, - Семерак

Национальная комиссия по вопросам Красной книги Украины проголосовала за внесение лося европейского в Красную книгу Украины. Соответствующее решение принято сегодня, 9 ноября, на заседании комиссии.

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Лось это хорошо, Нужно спасать. Может быть и Украину спасем
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вообще не понятно,как этим уродам-охотникам не жалко убивать безобидных зверей,только больной индивид может получать удовольствие от убийства
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странно, более двадцати лет спасали лосей, а среди офицеров в крьіму порядка 70%
предателей, и пофиг, всёравно лоси в красную книгу
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ще десять років правління банди порошенко та самих українців будуть у Червону книгу вносити.
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Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак разрешил отстрел 160 лосей, несмотря на введенный ранее запрет на охоту на лосей в течение 25 лет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.Нацкомиссия проголосовала за внесение лося в Красную книгу, - Семерак - Цензор.НЕТ 9933
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Лосей нужно уничтожать! Они проникают на склады боеприпасов и вместе с марсианами взрывают их, чем подрывают обороноспособоность, несмотря на гений военачальников Порошенка и Муженка.
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правильное решение,охотится на лосей это варварство
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Когда-то в детстве видел лося на Печерске. Теперь лишь иногда вижу лосей в отпуске на севере Украины.
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Повезло вам Али, лось на Печерске - это просто фантастика. В каком году и где это было?
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пару недель назад все тот же семерак - "Только что подписал лимиты использования охотничьих животных в этом охотничьем сезоне. Те, кто следит за этой историей, хорошо знают, что лимиты не утверждались нами в течение нескольких месяцев из-за информации о критическом уменьшении популяции лося в Украине. Были долгие дискуссии и поиски компромиссов с Минагрополитики. По результатам все же достаточно конструктивного диалога на уровне двух министерств (агрополитики и экологии) согласованы лимиты на отстрел 160 особей лося."

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Я пропоную прізвище порошенко ввести в книгу шкідників .
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Браконьерам пофиг, в красной книге тот лось или в синей, будут отстреливать по беспределу как и раньше.
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Ще головне заборонити так званий санітарний відстріл, під прикриттям якого нібито дозволяється відстріл хворих і старих лосів.
Бо як не заборонять, лосі вийдуть самі на полювання, і тоді начувайтеся !
https://www.youtube.com/watch?v=GVV06jTYjeY
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Санитарным отстрелом конечно злоупотребляют, но без него при фактическом отсутствии природных хищников и ограниченном ареале тоже нельзя, накапливаются болезни, истощается кормовая база, есть обоснованная рекомендуемая плотность здоровой популяции для каждой территории. Даже в еропе повернутой на защите животных иногда до полного маразма, существует санитарный отстрел.
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Хижакі є. І найкращій експерт у тому якого лося треба валити, це не пузатий дипутат з заплившими беньками від хенесі, а справжній звичайний сірий вовк. І у зоні відчудження їх вистачає.
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Это же нужно, так: "голосование проходило в тайном формате, "за" принятие решения было отдано 24 голоса, против - 6, один воздержался." И это за то, что бы лет, через 100 - наши дети знали это не по картинкам этго "лося?", что бы леса росли и краину знали как жемчужину? До какого же маразма нужно дойти, что бы покусится не на человека, тайным голосованием? Кроме не человека!
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Не пойму зачем, лось нормально воспроизводится. С браконьерами боритесь и регулируйте отстрел. А внесение в красную книгу само по себе от браконьеров не спасает.
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Самый большой вредитель в природе это человек, его точно не нужно в красную книгу заносить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНацкомиссия проголосовала за внесение лося в Красную книгу, - Семерак
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