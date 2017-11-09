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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (21098) Нацсовет_ТРВ (359) вещание (138) телевидение (475) Костинский (36)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Нацсовет восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе, - Костинский. ФОТО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе.

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Ну куда же без Барыжного 5. Для него вообще нужно отдельный чиновник.
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Сложная ситуация. Надеюсь ей хватит профессионализма и силы духа справиться с такой работой.
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Тоже надеюсь. Трудно быть представителем в Крыму с рабочим местом в Киеве.
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- У вас потрясающая профессия: вы занимаетесь тем, чего нет!
(с) Х/ф "Гараж" реж. Э.Рязанов
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Это - копирайт. Голосов, все историю помнят. Внести лепту можно и с помощью голоса, за "железный занавес". Так и происходило в очень далекие. Но! Там за "голосами", стояла колоссальная экономика и именно это решило вопрос "занавеса". Витрина - развитого... мира. Реальная, явная и ощутимая. Если все правильно - будет. Придется строить стены, а не по рацио - вещать.
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Еще одна дармоедка появилась, с такими барыгами при власти не видать Крым как ушей !!!!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНацсовет восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе, - Костинский. ФОТО
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