Нацсовет восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе, - Костинский. ФОТО

834 7Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Крым (21098) Нацсовет_ТРВ (359) вещание (138) телевидение (475) Костинский (36) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 22:49 Нацсовет восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе, - Костинский. ФОТОНациональный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины восстановил должность представителя в Крыму и Севастополе. читать источник x Мне нравится
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(с) Х/ф "Гараж" реж. Э.Рязанов
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