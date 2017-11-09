Антимонопольный комитет подтвердил версию НАБУ о сговоре в тендерах для портов

Антимонопольный комитет Украины подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий служебных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационному дноуглублению, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к присвоению средств ГП "АМПУ.
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Порошенко - лучший из тех что есть.
ВСЕ остальные ХУЖЕ.
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Может ты просто нытик?
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Его техника не воюет даже.
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Сергей Гайдай
Вчера в 16:23 · Киев ·
Был Майдан. И был Антимайдан
Интересно если выйдут люди на Майдан против действующего президента и будет новый Майдан. Ну давайте допустим такой фантастический сюжет. Хотя я в это не верю. И не хочу такого. Не заслужил этого Петр Алексеевич. Тут импичмент и под суд - это максимум.
Но если будет стоять Mайдан. Кто будет на Антимадане? Порохоботы?
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Запугнивание гражданской войной.
Не будет никакого антимайдана.
Это дело тех у кого шило в жопе ("активистов") и власти.
Вместо антимайдана можно просто переизбрать Порошенка на выборах
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а вот ваты нагнать могут- не зря же барыги границу открытой держат и визовый режим не вводят
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Сторонник Порошенка?
Да.
А чьим мне быть сторонником?
Жулика соболева?
россиянина Зимина?
Воровки Юльки, котороая и десятой части не сделала что чсделано за каденцию Порошенка?
Ющенко - бджоловода?
Ну-ну?
Делают и пусть делают.
Будет что-то не так - следующие переделают.
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https://www.facebook.com/liza.bogutskaya/posts/1642346372482100
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Бывшие в эксплуатации немецкие региональные дизельные поезда могут появиться в Украине в конце следующего года в случае возможности переоборудовать их для эксплуатации на украинской железной дороге.Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.«Со вчерашнего дня в Германии пребывает группа специалистов «Укрзализныци» и Мининфраструктуры. Они уже изучили ряд дизельных поездов, которые были предложены немецкой стороной. По качеству вопросов нет - оно выше, чем в Украине», - заявил министр.
Не министры, а сплошные умственные инвалиды.........
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