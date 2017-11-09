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Теги: НАБУ (2074) порт (302) сговор (25) тендер (573) Антимонопольный комитет (217)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Антимонопольный комитет подтвердил версию НАБУ о сговоре в тендерах для портов

Антимонопольный комитет Украины подтвердил факт антиконкурентных согласованных действий служебных лиц ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) и представителей ряда предприятий-участников торгов на закупку услуг по эксплуатационному дноуглублению, которые привели к искажению результатов процедуры закупки и, как следствие, к присвоению средств ГП "АМПУ.

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А они воруют и воруют. Как говорили на Руси, креста на них нет, Хотя откуда у этой публики кресты. В синагогах их не дают
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до госзаказов на предприятия порошенко тоже очередь дойдет
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какие ж вы нудные.
Порошенко - лучший из тех что есть.
ВСЕ остальные ХУЖЕ.
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вова пукин построил фсб-ый совок, а Петя строит западную демократию.
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заметь ты годами ноешь, а он все строит и строит.
Может ты просто нытик?
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Интересно, он когда строчит такие перлы - сам ржОт?
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Интересно,в какой еще западной демократии главнокомандующий продает своей же армии бронетехнику?
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А разве я писал шо она воюет? Я написал шо он ее продает.И там вопросец был,кстати...не соизволите ответить?
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В США буши были связаны с оборонными компаниями на сколько я помню
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А толку, из крупных коррупционеров все равно никого не посадят.
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Сергей Гайдай
Вчера в 16:23 · Киев ·

Был Майдан. И был Антимайдан
Интересно если выйдут люди на Майдан против действующего президента и будет новый Майдан. Ну давайте допустим такой фантастический сюжет. Хотя я в это не верю. И не хочу такого. Не заслужил этого Петр Алексеевич. Тут импичмент и под суд - это максимум.
Но если будет стоять Mайдан. Кто будет на Антимадане? Порохоботы?
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Різні анті - дамбаська витівка, бо на більше не здатні.
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Антимайдан - преступление прошлой власти.
Запугнивание гражданской войной.
Не будет никакого антимайдана.
Это дело тех у кого шило в жопе ("активистов") и власти.
Вместо антимайдана можно просто переизбрать Порошенка на выборах
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Если народ согласится с амнистией убийц его сыновей тогда не будет никакого майдана. а если не согласится, он скорее всего будет... ну если власть заднюю не включит с перепугу. после майдана все власти имеют предупреждение, - будете шалить, начнем вешать.
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ни единого, но свои жизни отдали. они чистые и незамаранные ушли от нас и мы должны брать с них пример. вообще то это образное выражение и не имеет ничего общего с реальной действительностью. наказывать надо и никого не вешать. пусть сидит в шьет маскировочные халаты. почему меня сразу...? - раз и под белы рученьки в каталашку, за кошелек с трояком, а их за миллионы в парламент!!! это ненормально и поэтому мы так живем. первые в мире по смертности и самые нищие в Европе.
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ты прикидуешь сколько у него эпизодов, если перевести все в ,,кошелек с трояком,,? там будет срок исчисляться не просто в годах, а в световых годах!
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тогда действительно лучше повесить- чтобы долго не мучался
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а почему ты не желаешь Майдана? Майдан это хорошо и это Великое явление мирового масштаба и он и сейчас идет и будет идти дальше. я просто знаю тебя, для тебя справедливость и человеческое достоинство не пустой звук. то есть Совесть и честь есть руководство для жизни. и он просто принимает разные формы, от революции Возвышенной, до гражданской войны и российской агрессии. он принимает формы не только революции но и контр революции и реванша.Майдан это не площадь в Киеве и не площади во всех городах, это идеи и поэтому Украина мятежна, Украина в огне. народ восстал не против воров как таковых, народ восстал против порабощения. Украинцы свободные фермеры и они же Запорожская Сечь... им не надо американской конституции у них есть своя самая первая в мире конституция П.Орлыка. ты наверное не желаешь крови... понятное дело. если бы не российское вторжение все повторилось бы один в один как после первого в четвертом году. я помню тот настрой и он тоже был Велик духом и народ украинский высоко духовный народ. ты посмотри - он не повесил ни одного вора на майдане тогда. он хороший народ. собой жертвует, но черту не переступает. это Великое мужество и жертва. Слава украинскому народу! я им горжусь. кинуть вызов империи надо много духа.
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Пока ни один из них не закончились. Ни сломом Системы, ни сломом совка в головах у большинства. Протестный электорат покидает страну, разуверившись в настоящих переменах.
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ну это так и не так и совершенно не так и не знаю и знать не хочу. но ты правильный пост написала. и вот что скажу, - после мрака российской империи который туманил сознание украинцев триста лет выход из этого дурмана очень не простой и длительный. просто мы с тобой хотим и имеем право этого хотеть - быстрых перемен, но это длительный процесс и он лишь в Смерти. когда поменяется два три поколения, тогда и все наладится. задача нашего поколения сберечь Независимость и передать ее своим детям. это для нас бывших совков Сверх задача.
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порохоботы слишком продажные и поэтому ненадежные
а вот ваты нагнать могут- не зря же барыги границу открытой держат и визовый режим не вводят
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ох ты дура.. Зачем антимайдан, когда можно провести перевыборы и выиграть?
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Ну, вот видишь, ты сразу и подтвердил кто ты))))
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Кто?
Сторонник Порошенка?
Да.
А чьим мне быть сторонником?
Жулика соболева?
россиянина Зимина?
Воровки Юльки, котороая и десятой части не сделала что чсделано за каденцию Порошенка?
Ющенко - бджоловода?

Ну-ну?

Делают и пусть делают.
Будет что-то не так - следующие переделают.
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Да, а этот прям святой!!!!! офшоры создавал, чтобы украсть миллиарды, когда страна СМСками на Армию скидывалась. Или фабрика в Липецке многомиллионные деньги в бюджет РФ не платила ????? Или не он идиотов типа Лерки Гонты, да Геллетея не назначал ??????
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Не " заговора участников", а " сговора" . Вроде так правильно
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Нам только этого металолома не хватало.
Бывшие в эксплуатации немецкие региональные дизельные поезда могут появиться в Украине в конце следующего года в случае возможности переоборудовать их для эксплуатации на украинской железной дороге.Об этом в комментарии УНИАН сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.«Со вчерашнего дня в Германии пребывает группа специалистов «Укрзализныци» и Мининфраструктуры. Они уже изучили ряд дизельных поездов, которые были предложены немецкой стороной. По качеству вопросов нет - оно выше, чем в Украине», - заявил министр.
Не министры, а сплошные умственные инвалиды.........
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ТАК СКОЛЬКО СОТЕН ДЕСЯТКОВ ЛЮДЕЙ АРЕСТОВАЛИ !!!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАнтимонопольный комитет подтвердил версию НАБУ о сговоре в тендерах для портов
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