Украинский заложник Клых в России впадал в кому на 6 дней, речь идет о сохранении жизни, - Афанасьева

5646 34Материалы по теме: Украинские заложники в РФТеги: Россия (72920) кома (9) политзаключенные (738) Клых (190) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 22:15 Украинский заложник Клых в России впадал в кому на 6 дней, речь идет о сохранении жизни, - АфанасьеваСостояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней. читать источник x Мне нравится
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Но, я думаю что путлер на это не пойдет. Ему пох#й на этого кума хохола, но зато эта мразь поймет кто он есть на самом деле!
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с хуйлом договариваться бесперспективно
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но есть одно маленькое НО - Украина стремится к европейским стандартам, а не к рашиковским, потому и нужно использовать европейские, а не нацисткие методы
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кто там ездил знает что дорога там идет с малым углом
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ДАЕШЬ обратную связь для полиции.
Народ имеет право подавать до 3х жалоб в год(чтобы буйные особи налево и направо не раздавали жалобы на ментов). Также 10% буйных ментов, кто имеет на 20-30% больше жалоб от среднего статистического от людей снимать нах в конце года. А то некоторые буйные менты начинают играть в наполеонов на улицах и травить всех подряд кто под руку попадет и штрафовать за згоревшую лампочку по верхнему тарифу.
Сделать для людей раз в год БЕСПЛАТНЫМ подання в суд на мента или соц работника или чиновника. Жалобы могут суммироваться под одно дело, если жалоб на того или иного чиновника много. Люди имеют право требовать от чиновника ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА и требовать сооствествующие проверки.
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Рукзакян при имитации борьбы с "войной на дорогах", где больше гибнет чем на войне, он так же жалобно вякал когда намеренно уничтожал добробаты, почерк тот же.
Рукзакян при помощи тотальной камеризации мечтает догнать хуйла в геноциде неугодных ему,а потом и всего народа, как это обычно бывает.
Рукзакян - серийный убийца.Достижений перед народом украины ноль.
РУКЗАКЯН ТОТАЛЬНО СКИС - окапывается камерами видеонаблюдения от народа. Пора его убирать нах.Коррупционно он скис после 2х месяцев еще, давно-давно.
Рукзакян и КАМЕРЫ видеонаблюдения.
А отчего так интенсивно с азартом коррупционеры прудят камеры по киеву и тупая обезьяна с 2 декоративными образованиями кличко хвастается. Десятки тысяч и деньги есть и БОЛЬШОЕ желание. На народные интересы у них желания нет, причем его много нет.
Видео камеры при помощи различения лиц и номеров машин могут на 90% контролировать КАЖДОГО в киеве.
Например рукзакян может 100% контролировать передвижения своих оппозиционеров. Например компьютерная программа с пункта наблюдения рукзакяна точно определила пути передвижения Мосийчука(личные качества не интересуют, интересуют его полезность народу украины НА ФОНЕ остальной шоблы). У рукзакяна при той должности, куда он убийствами залез, полно должников высокого бандитского и килерского полета, плюс вся оперативная информация по тупиковым убийствам. Один звонок и координаты и киллер с уже загруженным мотороллером с килограммом тротила выдвигается на позицию к каналу экспрессо. 20 мин до выхода более точный расчет (с учетом ВИДЕОнаблюдения, 20 минут говорит о том что к мосийчуку могли вывести камеры видеонаблюдения с перекрестков, если не было эфира). БАХ и все. Сашко белый один из первых в списке был, а у мосийчука у серийного заказчика убийств в украине Рукзакяна ну какой-то энный. Ну рукзакян на сегодня работает в спарке с кровожадным хуйлом - кто больше в украине замочит. СЛАВА КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Это еще не все. А вот что ровно ложится в пасьянс. Чтобы запрудить его успех его видеокамер на всю украину, специально подбирается людное место, где можно сотворить теракт и по его итогам ажиотажа заставить украинцев принять видеонаблюдение по всей украине. Рукзакян даже законопроект под эту спецоперацию уже подготовил.Место где людно и время когда людно.Ищется терпила в виде отбитого на всю голову мажора зайцевой, которая ездит на красный, изучаются ее привычки(возможно подставное лицо надрачивает ее на гонку по харькову). Звонок поверенному и известный таурег выдвигается на позицию. Видит мчащийся болит прет на нее почти ПО ПРЯМОЙ и ДАЖЕ НЕ ПРИТОРМАЖИВАЕТ, но и НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ.
Легкий чпок, рекошет и все - 6 трупов.
И КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ у серийного киллера рукзакяна ПО ВСЕЙ украине. А с ним новые убийства и НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ РУКЗАКЯНА. Хуйло тоже к диктатуре через взрывы домов шел. Рукзакян идет к успеху через тотальный контроль через камеры видеонаблюдения, где маршруты онлайн всех украинцев может выдавать фото жертвы,номер машины и одно нажатие мышки.
Слава РУКЗАКЯНУ. Аминь нах.
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