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 Форум Украины(633728)
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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: Россия (72920) кома (9) политзаключенные (738) Клых (190)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинский заложник Клых в России впадал в кому на 6 дней, речь идет о сохранении жизни, - Афанасьева

Состояние здоровья заключенного в России украинца Станислава Клыха резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

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Да Барыге пох. Нужно просить Ердогана за наших пленных.
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посадить Медведчука и обменять на Клыха,да рошен в москве не позволяет
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Срочно арестовать и посадить мертвчука, а потом обменять его на наших пленных!
Но, я думаю что путлер на это не пойдет. Ему пох#й на этого кума хохола, но зато эта мразь поймет кто он есть на самом деле!
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у хуйла есть одна особенность-он свой ближний круг не бросает,а Медведчук это его кум,если его посадить,хуйло воспримит ,как плевок в него
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А барыга в ответ на это еще партию сепаров освободит. Просто так, чтобы хуйлу угодить.
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К, сожалению, наша власть может только воздух сотрясать своими нотами, которые в РФ идут исключительно в мусор.
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Чем наши спецслужбы занимаются? Где обменный фонд? Хотя все знают чем они "занимаются"...
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так им пох... на тех кто у нас! наши готовы хоть 10 на одного менять, рашики - против
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всё в порядке у нас с обменным фондом, и люди чтобы он был регулярно рискуют жизнью, не всё так просто, проще зрадную ересь на цензоре постить.
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эта власть не арестует мертвечука. так как за него следующая власть выторгует всех заключенных. а Клыха надо вытягивать сейчас, а не когда то, так как он болен и не протянет долго. это дело не годов и даже не месяцев, несколько недель или возможно дней... пусть умрет герой дома с семьей в своей ридной Украине.(желаю ему умереть потом через сто лет).
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хуйло согласен освободить если Украина официально признает Крым рашистким, ты згоден на такой обмен?
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ты ко мне зачем с таким вопросом обратился? вот зачем? я циник и не стал писать такой пост где бы мне пришлось сказать - Слава герою! посмертно. все мы знаем на что идем и солдаты каждый день умирают. чем хуже тот сержант которого вчера застрелили орки, чем Клых? все бля... упал и начал плакать. и тебе скажу, - убьют меня не плач и не расстраивайся, Смерти нет. выпей сто грамм за упокой и возрадуйся. в лучший мир я ушел и там все скоро мы объединимся и ты и ахметов и хуйло и я все все все. прости за плохой ряд. ты с Ченом наверное... жизнь фатальна и все мы умрем.
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солдат на генералов не меняем. все солдаты знают об этом или обязаны знать. на солдата пожалуйста.
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я ответил на "Клыха надо вытягивать сейчас"
с хуйлом договариваться бесперспективно
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и на мертветчука и на вилколов и боек и ахтетовых - згоден!

но есть одно маленькое НО - Украина стремится к европейским стандартам, а не к рашиковским, потому и нужно использовать европейские, а не нацисткие методы
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Якась маячня... Якщо кома то це реанімаційне відділення. До чого тут психіатрична лікарня?
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Була б українська влада у нас - викрала би 20 козломордих і обміняла би на Клиха
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а зачем казламордые казламордым...?\ну вот зачем...?\
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ну на одного Клыха может и можно поменять, но как ты это себе представляешь...?\только без фентази...\
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Судя по истерике местной троллефермы, это ещё одна атака на Пороха. Ну мешает его политика очень многим заинтересованным сторонам.
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В отношении Клыха, было бы все правильно и подано на тарелочке с голубой каемочкой со стороны РФ. Доказанным. Принимал участие, подтверждено убийство ... людей и т.д. Пожалуйста - на весь мир. Что бы "хунта - знала!" Тогда все понятно и украинцы бы даже не вякнули, и "морды бы прятали", а так? Если это правда... Даже последних фашистов - так не содержали после Нюрнберга, за "маленькие такие преступления."
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Если бы кацапы да подсчитали, сколько ихнее граждане нарушали границу с Украиной с оружием в руках, еще и убивали им НАШИХ, им вааще - вечность быть в темнице и не кукарекать, как это делает ныне гнилая до костей роспропаганда гебельсовская гнусная.
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херня написана!!!
кто там ездил знает что дорога там идет с малым углом
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А как по мне то обоюдка без всяких вариантов, а людям не повезло. Да и второй участник "подставы" теперь тоже в камере. А гайки закручивают, потому что все дорожного контроля насмотрелись, как типа ментов на место ставить нужно, но нарушать не перестали.
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Авякян подает законопроект про ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ментам. Иначе этот серийный трупофил(подрыв мосейчука дело авакова, ну и исполнение путинских заказов на вороненкова и пр. в исполнении авакяна) улетает на юх. А то скатина хочет закрутить гайки своим слежением через камеры. Авякан походу втихаря на хуйла работает по делу заказов на убийства(а то откуда учасник правого сектора завязан в нападении на вороненкова? - заказ прошел через авякяна и он задействует батальйоны, которые он подмял под себя)

ДАЕШЬ обратную связь для полиции.
Народ имеет право подавать до 3х жалоб в год(чтобы буйные особи налево и направо не раздавали жалобы на ментов). Также 10% буйных ментов, кто имеет на 20-30% больше жалоб от среднего статистического от людей снимать нах в конце года. А то некоторые буйные менты начинают играть в наполеонов на улицах и травить всех подряд кто под руку попадет и штрафовать за згоревшую лампочку по верхнему тарифу.
Сделать для людей раз в год БЕСПЛАТНЫМ подання в суд на мента или соц работника или чиновника. Жалобы могут суммироваться под одно дело, если жалоб на того или иного чиновника много. Люди имеют право требовать от чиновника ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА и требовать сооствествующие проверки.
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Слава РУКЗАКЯНУ. Аминь нах.

Рукзакян при имитации борьбы с "войной на дорогах", где больше гибнет чем на войне, он так же жалобно вякал когда намеренно уничтожал добробаты, почерк тот же.

Рукзакян при помощи тотальной камеризации мечтает догнать хуйла в геноциде неугодных ему,а потом и всего народа, как это обычно бывает.

Рукзакян - серийный убийца.Достижений перед народом украины ноль.
РУКЗАКЯН ТОТАЛЬНО СКИС - окапывается камерами видеонаблюдения от народа. Пора его убирать нах.Коррупционно он скис после 2х месяцев еще, давно-давно.
Рукзакян и КАМЕРЫ видеонаблюдения.
А отчего так интенсивно с азартом коррупционеры прудят камеры по киеву и тупая обезьяна с 2 декоративными образованиями кличко хвастается. Десятки тысяч и деньги есть и БОЛЬШОЕ желание. На народные интересы у них желания нет, причем его много нет.
Видео камеры при помощи различения лиц и номеров машин могут на 90% контролировать КАЖДОГО в киеве.
Например рукзакян может 100% контролировать передвижения своих оппозиционеров. Например компьютерная программа с пункта наблюдения рукзакяна точно определила пути передвижения Мосийчука(личные качества не интересуют, интересуют его полезность народу украины НА ФОНЕ остальной шоблы). У рукзакяна при той должности, куда он убийствами залез, полно должников высокого бандитского и килерского полета, плюс вся оперативная информация по тупиковым убийствам. Один звонок и координаты и киллер с уже загруженным мотороллером с килограммом тротила выдвигается на позицию к каналу экспрессо. 20 мин до выхода более точный расчет (с учетом ВИДЕОнаблюдения, 20 минут говорит о том что к мосийчуку могли вывести камеры видеонаблюдения с перекрестков, если не было эфира). БАХ и все. Сашко белый один из первых в списке был, а у мосийчука у серийного заказчика убийств в украине Рукзакяна ну какой-то энный. Ну рукзакян на сегодня работает в спарке с кровожадным хуйлом - кто больше в украине замочит. СЛАВА КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

Это еще не все. А вот что ровно ложится в пасьянс. Чтобы запрудить его успех его видеокамер на всю украину, специально подбирается людное место, где можно сотворить теракт и по его итогам ажиотажа заставить украинцев принять видеонаблюдение по всей украине. Рукзакян даже законопроект под эту спецоперацию уже подготовил.Место где людно и время когда людно.Ищется терпила в виде отбитого на всю голову мажора зайцевой, которая ездит на красный, изучаются ее привычки(возможно подставное лицо надрачивает ее на гонку по харькову). Звонок поверенному и известный таурег выдвигается на позицию. Видит мчащийся болит прет на нее почти ПО ПРЯМОЙ и ДАЖЕ НЕ ПРИТОРМАЖИВАЕТ, но и НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ.
Легкий чпок, рекошет и все - 6 трупов.
И КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ у серийного киллера рукзакяна ПО ВСЕЙ украине. А с ним новые убийства и НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ РУКЗАКЯНА. Хуйло тоже к диктатуре через взрывы домов шел. Рукзакян идет к успеху через тотальный контроль через камеры видеонаблюдения, где маршруты онлайн всех украинцев может выдавать фото жертвы,номер машины и одно нажатие мышки.
Слава РУКЗАКЯНУ. Аминь нах.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинский заложник Клых в России впадал в кому на 6 дней, речь идет о сохранении жизни, - Афанасьева
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