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Теги: Институт нацпамяти (121) Польша (4220) Вятрович (125)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Запрет на въезд в Польшу Вятровичу пока не подтвержден, - Дещица

На данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович внесен в “черные списки” на въезд в Польшу.

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Украина бы не потеряла, А этот персонаж пусть хоть в канаве утонет......
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Это от Украины не зависит,лучшие отношения были при Квасневском
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Инсайд : ЕС может отменить Безвизовый режим с Украиной...если не будет создано антикоррупционное бюро...кондитера зажимают в тиски
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Кондитер понимает что над ним и его кодлой завис меч... это только начало
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антикоррупционное бюро уже создано довольно давно и успело даже слегка потрогать за яйца хотя бы кого-то издалека похожего на крупную рыбу.
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Интересно кого ? За 2 года существования НАБУ иСАП, в суд передано ТРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! дела !!!!!!!!!!!!!!!!!! по лицам категории чиновников А
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Такой же как например приставить охрану к Амине.
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охрана вооружена и делает свою работу,а судов в Украине нет и каждая передача дела в суд-означает его развал
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А другого не дано. Или самосуд. Что страшнее ????
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для самосуда у украинцев яица маловаты ,выход один-антикоруд под международном контролем
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Да ? Вы не видите ростков самосуда. Жаль. А они налицо, и поверьте его остановить , в стране, начиненной оружием будет гораздо сложнее, чем повесить пару судей. условно скажем.
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не надо выдавать желаемое,за лействительное,какие ростки,Зайцева под кайфом беспредельничала и никто пальцем не тронул и так во всем,начиная с Майдана-пели и танцывали,пока не постреляли как в тире и никого не наказали и все схавали
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Да, но только вы забыли врадиевку и летом этого была там же похожая ситуация. забыл поселок. Но , как говорил один профессионал, стакан не может наполнятся до бесконечности, нужно когда то и пить.
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во врадиевке тоже не было самосуда-их вообще нет в Украине
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Пока классического самосуда нет, но цветет и пахнет буйным цветом. то ли ещё будет.....
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Что касается пели танцевали стреляли, то там большой вопрос, кто и в кого. По моему пятеро мусоров тоже от пулевых кони двинули.
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стреляли по безоружным-это видно на видео и никто не расследовал
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Но и мусора явно не от смеха кони двинули. Кто то стрелял. Я никогда не поверю, что стреляли свои, даже имея приказ.
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Не бывает внутренних судов под международным контролем, в принципе.
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бывает назначение судей под международным контролем
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советую почитать проэкт закона об антикор суде-удивитесь
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Не хочу читать. Такого понятия нет ни в одной цивилизованной стране. А что там написали наши долбодятлы, даже не интересно. Сплошной Рошен.
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К, сожалению, такие , как это дальше матом, могут очень серьезно навредить украино -польским отношениям, в очень не простое для нас время.
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в Польше у власти парития ПИС,это типа нашей Свободы,будут провоцировать по вопросам истории
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Олег Тягнибок
Вчора о 22:58 ·
Не буду опускатися до рівня істеричних антиукраїнських реакцій польських політиків. Це не державницька політика самих поляків, це дешевий популізм їхньої влади перед місцевими виборами та неминучими відставками урядовців.
Перше. Як би хто не верещав, Україна є і буде в Європі. З Бандерою, Шухевичем та іншими нашими Героями. Як і Польща стала членом Євросоюзу з Пілсудським та Дмовським.
Друге. Раджу представникам польської влади, перш ніж бризкати слиною в бік українців, уважно переглянути власну історію. Нагадаю, що антиукраїнська шовіністична політика Речі Посполитої в 17-18 ст. та 20-30-х рр 20 ст. завершилася для поляків втратою держави.
Третє. Ми поважаємо право поляків бути патріотами своєї держави, право шанувати своїх героїв. Але очікуємо на таку ж саму повагу.
Не треба ставити нас перед вибором, хто наші герої: Небесна сотня чи Бандера. Бо в Небесній сотні є щонайменше бандерівська свободівська чота; бо тисячі наших героїв, які четвертий рік боронять Українську Державу на сході, які поклали життя у цій боротьбі, пишаються, що вони - бандерівці.
Польська влада мусить усвідомити, що ця антиукраїнська істерія - це відверто ворожий щодо України крок. Це підлий удар ножем у спину нашій нації, яка четвертий рік збройно протистоїть московському агресору.
Такими заявами польський політикум руйнує не лише добросусідські відносини між нашими країнами, а нищить будь-яку можливість спільно протистояти московському імперіалізму, у планах якого - загарбання наших держав та підкорення наших націй.
Польські політики, які нагнітають польсько-українське протистояння, повинні розуміти, що переможцем тут може бути лише Московія.
Пам'ятайте слова Пілсудського про те, що не може бути вільної Польщі без незалежної України. Тому уявна перемога над українцями у минулому стане серйозною поразкою для Польщі у майбутньому.
І знайте, що українське суспільство не мовчатиме і адекватно реагуватиме на провокативні дії польського політикуму, який зазіхає на українську гідність, принижуючи наших Героїв.
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Моё отношение к Михе скорее положительное, но он мне всё больше напоминает грузинский аналог Ляшка...
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а ты кто такой,что бы твое отношение к президенту что-то значило?
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а тебе видать привычнее пресмыкаться и сразу падать на колени при любом ультиматуме?
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Чего то таких храбрецов на Донбассе не видать, как то ?
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не, ты не уходи от темы разговора))
давай продолжай тему про "потерять партнера и все прочее"
ты же согласен извиниться перед Польшей и признать ее ультимативное заявление верным?
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Согласен. Нужно извинится, только потому, что ЛЮБОЙ, кто уничтожает по национальному признаку, ( кроме одних, для меня лично), является преступником. Каким бы патриотом, и как бы он не боролся за Украину, но при этом уничтожались поляки только потому, что они поляки, они с европейской точки зрения остаются преступниками, и мы должны за низ извинится перед Польшей. Это первое Второе, во всем цивилизованном мире аббревиатура СС это преступная организация. и не имеет никакого значения, что таи воевали добровольцы Украины с большевиками. пусть им платят пенсии, дают льготы. что угодно, но называть в их честь улицу, это уже слишком.
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вот ты и умничка)
Ты сам только что подтвердил своими собственными словами, что тебе привычнее пресмыкаться, потому что тогда и поляки должны тоже перед нами извинится за свои преступления, а не только мы одни. Это первое. И Второе- речь идет не только об СС Галитчина, все началось гораздо раньше, еще до Бандеры- но ты видимо об этом не знаешь. Что очень жаль, т.к жить в стране и не знать ее истории- это просто позор!

Но это еще не все- теперь дальше. Представим что мы "извинились", и тогда через некоторое время, поляки от нас потребуют репараций, как недавно от немцев потребовали.
Я уверен на 100% что ты и тебе подобные- в первых рядах будут орать, а почему мы "должны еще и деньги им за это платить" ( с)
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Бандера не был ОФИЦИАЛЬНОЙ Армией любой страны. Это повстанец, и с него взятки гладки. Что касается пресмыкания. то выбор простой, либо мы живем по европейским правилам в Европе, либо по азиатским в России. третьего не дано. Польша имеет право голоса в Европе и входит в 20 мировых экономик, и если они заявляют. что не пустят нас с Бандерой в Европу, то выбор очевиден. Мне европейское будущее важнее, прошлого Бандеры и дивизиии СС и УПА вместе взятыми.
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ну тогда ты свой выбор уже сделал
так ты никогда не будешь в Европе- потому что ВСЕМ нельзя угодить и понравиться...
Потом, тебе придется еще и перед венграми и румынами извиняться и это только начала списка...
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Дело не в ценах, а в ценностях. нельзя национального героя , а для поляков преступника, возносить в ранг национальной политики. нужно понимать, что либо ты выбираешь общие ценности и тогда ты в этом обществе, либо ты выбираешь свои и тогда ты сам, а имея под рукой заклятого друга РФ, то можно не сомневаться, что через некоторое время он тебя просто проглотит, и никто не придет тебе на помощь.
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та яке це має значення, згоден він вибачаться перед Польщею чи ні? Головне, щоб безальтернативна, панамська свиня вибачатися перед Польщею не стала ..
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Извинится должен все таки Украинский парламент, иначе навсегда останемся сначала на обочине Европы. потом Истории. Либо мы живем по европейским правилам, либо по азиатским. третьего не дано.
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рошен на колени снова станет?
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как всегда...сначала зрада-а потом разбирательства
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польско-мадярских топиков уже поболее,чем с востока..
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Интересно, с каких это пор какая-то газета "Дзенник чего-то там" стала функционировать как официальное издание польского МИДа или МВД ?
Надо отметить следующее. После краха советского режима, власть в Польше захватила олигархия (как и в Украине). Власть такая неизбежно ведёт к разграблению государства, почти полному уничтожению промышленности, снижению рождаемости до уровня вдвое ниже естественного воспроизводства, и ликвидации государственности как таковой в течение где-то двух поколений. В Польше спохватились раньше, в Украине - в 2014-м году. В итоге и там, и там, к власти пришли националисты. Проблема в Польше та что партия PiS не имела опыта государственного управления. Исходя из того что Ващиковский несёт отсебятину, Президент Польши просто повторяет его слова, а Беата Шидло (кому вообще, по идее, прямо должен подчиняться МИД) молчит, есть впечатление что в Польше потеряно централизованное государственное управление. Каждое министерство может сочинять свою политику и пытаться её проводить без одобрения кабмина.
Так что паниковать Украине раньше времени не надо, а просто поинтересоваться у той же Шидло: действует Ващиковский с одобрения Премьер-министра, или нет. Всё встанет на свои места.
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тебе от просмотра киселева крышку сорвало?В Польше к власти националисты пришли в 2014 году,или Валенса,Квасневский и Комаровский были националисты?Иди проспись Иван,рост промышленного производства в Польше один из самых высоких в странах ЕС,даже во время кризиса рост ВВП был выше чем в Германии.
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Валенса - это тот который агент под кличкой Болек ? Он же - главный профсоюзный деятель, т.е. агент Социнтерна (главного гнездовища глобалистов).
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"один из самых высоких" - не вопрос, бабки от ЕС поступают регулярно. Это ведь не Украина, к горлу которой нож приставил МВФ, требуя де-факто передачи себе власти и активов.
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поляки не послушали аквариума-сделали Валенсу национальным героем и выбрали Президентом,рост ВВП обеспечивается промышленным производством,которое в Польше постоянно растет,как и заработная плата ,а не деньгами из ЕС или МВФ,которые получает Украина и большую часть разворовывоют,как результат более 1 млн украинцев работает в Польше,а не наоборот
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Вы на митингах выступать не пробовали ? Попроситесь в команду Мишико, а то у него дефицит пламенных ораторов.
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уважаемый-я всего лишь написал-очевидные вещи,в которых вы профан и несете дикий бред
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Все правильно, но а Украине нет националистов во власти. Отдельные депутаты не в счёт.
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Один только Али Хасан - борец за украинский народ; все остальные - "оффшорники", "барыги" и прочие крово-пивцы.
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Да нет. Борец за украинский народ вы, родившись в москве и переехав в Австралию😝
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Я тебе уже сообщал что мой отец был украинец, и вырос я в СССР которым управляли украинцы. После смерти Брежнева, страна стремительно скатилась в пропасть. Что доказывает: только украинцы могли успешно управлять такой империей.
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Я уже говорил, что это не имеет значение. Вы жили и выросли отдельно от нас. Не имеет значение национальность.
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А этот комментарий говорит о вашей низкой культуре общения.
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Россией никогда русские не управляли-все цари немцы,а украинцы это казаки,которые всегда сами управляли своей военной автономией
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Зачем постить его паспорт,мы и так своих знаем,при нем в СССР жили нормально,по меркам той страны
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Затем что в паспорте указана национальность.
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ты русский язык понимаешь?Читай выше,мы это и так знаем,что тут освежать и зачем?тяжел там наверное оззи с тобой работать,не всегда понимают алогические поступки человека из странной страны
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В итоге и там, и там, к власти пришли националисты

З цього моменту якомога детальніше будь ласка, хто з цього олігархічно-клептократичного кодляка в Україні націоналіст? парашенка? гройсман? сабаков? яйценюх з кличком та пастором?
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Похоже, поляки немного сцыканули?
Ведь им тоже не нужен большой скандаль с Украиной.
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а что принципиальный Вятрович в Польше забыл?????Если поляки враги - то откуда такая оскорбленная невинность?
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А когда Вятрович сказал, что поляки враги?
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ну а с чего ж тогда поляки так оскорбились? Вятрович набуровозил - а теперь " я вся белая и в оргазме"?
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Хорошо, что вы спрашиваете. Но вам стоит выучить, что произошло, а потом утверждать. Я конечно могу потратить час времени и все пересказать, но вы и сами можете найти источники и прочитать. В данном вопросе не вижу вины Вятровича.
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Вот никого поляки не тронули - а бедного Вятровича тронули. Не верю я в бедных овечек. Надо быть дипломатом. и думать,а не лозунги кидать - не на ЦН сидит. А представляет государство
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Когда он "видел лозунги"? Дайте хоть одно подтверждения ваших утверждений.
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Как директор института нацпамяти, согласно межправительственным договорам, он уполномочен обсуждать со своим польским коллегой спорные моменты общей истории. Это просто работа историков. Нацыки Качура (ПиС) не могут принять обоснованные факты и доводы украинской стороны. Поэтому у них политический аналог пмс.
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обсуждать - это не значит ставить свой гонор превыше всего.. Обсуждение - значит искать компромис.В общем,жил он там как-то без поездок - и еще проживет. Если в джакузи не утонет.
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Когда проявился гонорар Вятровича и где сказано, что это нарушение закона?
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Кино. Вятрович выполнял порученные обязанности и ничем не нарушил протокол приёма.
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На данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович внесен в "черные списки" на въезд в Польшу. Источник: https://censor.net.ua/n462288
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Так поляки сказали, что каждый узнает это лишь на границе и подтверждения не будет.
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клятих ляхів в усі часи трусило від правди і державницької проукраїнської позиції
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Я думаю, що якщо на нас почали реагувати угорці, румуни, поляки, євреї та серби, то, значить, ми є, ми - живі!
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Во, это уже новости: "Газета выборча" сообщила о начале грандиозной чистки в МИДе. Будут уволены 3660 сотрудников.
Сидел бы ты, Ващиковский, тихо, вместо того чтобы устраивать провокации против Украины. Теперь можешь плакаться в жилетку.
http://wyborcza.pl/7,75398,22625556,pis-powoluje-specjalna-rade-do-kontroli-msz-waszczykowski.html?disableRedirects=true
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Польша - самая уязвимая страна для ватных провокаций, потому ГОТОВТЕСЬ К ПОЛНОМУ РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ. Это нормально, парашка не будет лживой парашкой если не использует этот шанс насрать.
Почему разрыв отношений с украиной будет КОНЕЦ ПОЛЬШИ.
Украина не должна ни перед никем унижаться, а может поиметь большие политические выгоды от деградации отношений с польшей, с выветриванием украинского заступничества сохранения польши и с одновременным УНИЧТОЖЕНИЕМ ПОЛЬШИ.
Точите зубы, чтобы было чем скалится если надо будет.
Готовтесь к ПОЛНОМУ И ОЧЕНЬ БЫСТРОМУ разрыву отношений с польшей и их перегрузке с чистого листа, если дойдет до этого, следующих 5 лет.
В общем плане польща свою задачу на 80% выполнила в объединении украины(какую не важно), и если польша сама роет рогами грунт, то украине она особо уже не нужна в оставшихся 20%.А если отношения будут сведены к минимуму, то и раше финансировать подливания бензина будет бесполезно, тогда возможно пойти на восстановление отношений, потому что и уничтожение польши полностью тоже не особо выгодно.
Это значит ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА и его искоренении до полного нуля. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКИЙ ЦЕРКВЕЙ И МОНАШЕК, готовиться к молниеносному перепрофилированию польских костелов в православные церкви(чтобы поляки не успели очухаться и не успели тормознуть процесс деградации отношений), уничтожение всех польских памятников, монументов, пусть вывозят перезахоронения. У кого 2 паспорта избавление от украинского и для въезда в украину только по визам, чтобы поляки продали все и съепались нах.У Украины в этом деле ОГРОМНОЕ преимущество, она не в ЕС, а польше быстро по шапке дадут за беспредел.
Украине нужно налаживать отношения с ближайшими странами, с которыми нет общих границ это самый оптимальный вариант и отсутствие спорных вопросов для их разработки ватными чекистами.
Самый близкий друг без общих границ это литва и страны балтии, потом другие(например сша). Но раша и там роет грунт против украины, хотя критических вопросов очень мало. Для польши у раши много материала для ссоры с украиной.
Украинцам могут открыть свои трудовые рынки другие страны например литва. Украинцы должны ей своей дешевой рабочей силой построить сильную экономику литве, а не полякам, которые через общие границы и историю очень щепетильны к ссорам.
Поляки получили и военно-технологическую помощь и экономическую помощь и рост только для войны между украиной и рашей как витрина.
ВСЕ ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ польщи может в один день закончиться. Военная технологическая донорская помощь польше УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, а то все на удивление чудесным образом у польше появлялись те или иные технологические военные решения, но они уже снижены до минимума. Они еще чуть-чуть погавкают и помощь польше с западной стороны в росте экономики сильно замедлится и начнут накапливаться долги. А с отъездом украинцев с польши, ес в польшу напихает по квотам исламистов и чумы ислама(от которых через украинцев польша активно отвиливает) и через несколько лет у польши НАЧНУТЬСЯ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ИСЛАМИСТАМИ. Что сильно ослабит польшу,а в перспективе через 50 лет с высокой рождаемостью чума исламистов ПОЛЬШУ УНИТОЖИТ, что разорвет польшу на части как косово и белград.
Так что еще пару чихов в сторону украины, закрытие отношений с польшей и ПОЛЬШЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПИЗДЕЦ. Потому что и сша польша особо уже не нужна будет по множеству неизвестных человеству факторов.
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Было только 2 нормальных украинских главы МИД Дещица и Огрызко, но Дещицу с должности сняли как только он спел "путин хло" и командировали в Польшу. А Климкин уже 3 года никак не решится на визы с рашкой, хотя может и не в нём проблема а выше.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗапрет на въезд в Польшу Вятровичу пока не подтвержден, - Дещица
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