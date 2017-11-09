Запрет на въезд в Польшу Вятровичу пока не подтвержден, - Дещица

1231 100Теги: Институт нацпамяти (121) Польша (4220) Вятрович (125) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 22:11 Запрет на въезд в Польшу Вятровичу пока не подтвержден, - ДещицаНа данный момент нет официального подтверждения того, что глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович внесен в “черные списки” на въезд в Польшу. читать источник x Мне нравится
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Вчора о 22:58 ·
Не буду опускатися до рівня істеричних антиукраїнських реакцій польських політиків. Це не державницька політика самих поляків, це дешевий популізм їхньої влади перед місцевими виборами та неминучими відставками урядовців.
Перше. Як би хто не верещав, Україна є і буде в Європі. З Бандерою, Шухевичем та іншими нашими Героями. Як і Польща стала членом Євросоюзу з Пілсудським та Дмовським.
Друге. Раджу представникам польської влади, перш ніж бризкати слиною в бік українців, уважно переглянути власну історію. Нагадаю, що антиукраїнська шовіністична політика Речі Посполитої в 17-18 ст. та 20-30-х рр 20 ст. завершилася для поляків втратою держави.
Третє. Ми поважаємо право поляків бути патріотами своєї держави, право шанувати своїх героїв. Але очікуємо на таку ж саму повагу.
Не треба ставити нас перед вибором, хто наші герої: Небесна сотня чи Бандера. Бо в Небесній сотні є щонайменше бандерівська свободівська чота; бо тисячі наших героїв, які четвертий рік боронять Українську Державу на сході, які поклали життя у цій боротьбі, пишаються, що вони - бандерівці.
Польська влада мусить усвідомити, що ця антиукраїнська істерія - це відверто ворожий щодо України крок. Це підлий удар ножем у спину нашій нації, яка четвертий рік збройно протистоїть московському агресору.
Такими заявами польський політикум руйнує не лише добросусідські відносини між нашими країнами, а нищить будь-яку можливість спільно протистояти московському імперіалізму, у планах якого - загарбання наших держав та підкорення наших націй.
Польські політики, які нагнітають польсько-українське протистояння, повинні розуміти, що переможцем тут може бути лише Московія.
Пам'ятайте слова Пілсудського про те, що не може бути вільної Польщі без незалежної України. Тому уявна перемога над українцями у минулому стане серйозною поразкою для Польщі у майбутньому.
І знайте, що українське суспільство не мовчатиме і адекватно реагуватиме на провокативні дії польського політикуму, який зазіхає на українську гідність, принижуючи наших Героїв.
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Моё отношение к Михе скорее положительное, но он мне всё больше напоминает грузинский аналог Ляшка...
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давай продолжай тему про "потерять партнера и все прочее"
ты же согласен извиниться перед Польшей и признать ее ультимативное заявление верным?
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Ты сам только что подтвердил своими собственными словами, что тебе привычнее пресмыкаться, потому что тогда и поляки должны тоже перед нами извинится за свои преступления, а не только мы одни. Это первое. И Второе- речь идет не только об СС Галитчина, все началось гораздо раньше, еще до Бандеры- но ты видимо об этом не знаешь. Что очень жаль, т.к жить в стране и не знать ее истории- это просто позор!
Но это еще не все- теперь дальше. Представим что мы "извинились", и тогда через некоторое время, поляки от нас потребуют репараций, как недавно от немцев потребовали.
Я уверен на 100% что ты и тебе подобные- в первых рядах будут орать, а почему мы "должны еще и деньги им за это платить" ( с)
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так ты никогда не будешь в Европе- потому что ВСЕМ нельзя угодить и понравиться...
Потом, тебе придется еще и перед венграми и румынами извиняться и это только начала списка...
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Надо отметить следующее. После краха советского режима, власть в Польше захватила олигархия (как и в Украине). Власть такая неизбежно ведёт к разграблению государства, почти полному уничтожению промышленности, снижению рождаемости до уровня вдвое ниже естественного воспроизводства, и ликвидации государственности как таковой в течение где-то двух поколений. В Польше спохватились раньше, в Украине - в 2014-м году. В итоге и там, и там, к власти пришли националисты. Проблема в Польше та что партия PiS не имела опыта государственного управления. Исходя из того что Ващиковский несёт отсебятину, Президент Польши просто повторяет его слова, а Беата Шидло (кому вообще, по идее, прямо должен подчиняться МИД) молчит, есть впечатление что в Польше потеряно централизованное государственное управление. Каждое министерство может сочинять свою политику и пытаться её проводить без одобрения кабмина.
Так что паниковать Украине раньше времени не надо, а просто поинтересоваться у той же Шидло: действует Ващиковский с одобрения Премьер-министра, или нет. Всё встанет на свои места.
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"один из самых высоких" - не вопрос, бабки от ЕС поступают регулярно. Это ведь не Украина, к горлу которой нож приставил МВФ, требуя де-факто передачи себе власти и активов.
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З цього моменту якомога детальніше будь ласка, хто з цього олігархічно-клептократичного кодляка в Україні націоналіст? парашенка? гройсман? сабаков? яйценюх з кличком та пастором?
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Ведь им тоже не нужен большой скандаль с Украиной.
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Так поляки сказали, что каждый узнает это лишь на границе и подтверждения не будет.
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Сидел бы ты, Ващиковский, тихо, вместо того чтобы устраивать провокации против Украины. Теперь можешь плакаться в жилетку.
http://wyborcza.pl/7,75398,22625556,pis-powoluje-specjalna-rade-do-kontroli-msz-waszczykowski.html?disableRedirects=true
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Почему разрыв отношений с украиной будет КОНЕЦ ПОЛЬШИ.
Украина не должна ни перед никем унижаться, а может поиметь большие политические выгоды от деградации отношений с польшей, с выветриванием украинского заступничества сохранения польши и с одновременным УНИЧТОЖЕНИЕМ ПОЛЬШИ.
Точите зубы, чтобы было чем скалится если надо будет.
Готовтесь к ПОЛНОМУ И ОЧЕНЬ БЫСТРОМУ разрыву отношений с польшей и их перегрузке с чистого листа, если дойдет до этого, следующих 5 лет.
В общем плане польща свою задачу на 80% выполнила в объединении украины(какую не важно), и если польша сама роет рогами грунт, то украине она особо уже не нужна в оставшихся 20%.А если отношения будут сведены к минимуму, то и раше финансировать подливания бензина будет бесполезно, тогда возможно пойти на восстановление отношений, потому что и уничтожение польши полностью тоже не особо выгодно.
Это значит ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА и его искоренении до полного нуля. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКИЙ ЦЕРКВЕЙ И МОНАШЕК, готовиться к молниеносному перепрофилированию польских костелов в православные церкви(чтобы поляки не успели очухаться и не успели тормознуть процесс деградации отношений), уничтожение всех польских памятников, монументов, пусть вывозят перезахоронения. У кого 2 паспорта избавление от украинского и для въезда в украину только по визам, чтобы поляки продали все и съепались нах.У Украины в этом деле ОГРОМНОЕ преимущество, она не в ЕС, а польше быстро по шапке дадут за беспредел.
Украине нужно налаживать отношения с ближайшими странами, с которыми нет общих границ это самый оптимальный вариант и отсутствие спорных вопросов для их разработки ватными чекистами.
Самый близкий друг без общих границ это литва и страны балтии, потом другие(например сша). Но раша и там роет грунт против украины, хотя критических вопросов очень мало. Для польши у раши много материала для ссоры с украиной.
Украинцам могут открыть свои трудовые рынки другие страны например литва. Украинцы должны ей своей дешевой рабочей силой построить сильную экономику литве, а не полякам, которые через общие границы и историю очень щепетильны к ссорам.
Поляки получили и военно-технологическую помощь и экономическую помощь и рост только для войны между украиной и рашей как витрина.
ВСЕ ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ польщи может в один день закончиться. Военная технологическая донорская помощь польше УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, а то все на удивление чудесным образом у польше появлялись те или иные технологические военные решения, но они уже снижены до минимума. Они еще чуть-чуть погавкают и помощь польше с западной стороны в росте экономики сильно замедлится и начнут накапливаться долги. А с отъездом украинцев с польши, ес в польшу напихает по квотам исламистов и чумы ислама(от которых через украинцев польша активно отвиливает) и через несколько лет у польши НАЧНУТЬСЯ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ИСЛАМИСТАМИ. Что сильно ослабит польшу,а в перспективе через 50 лет с высокой рождаемостью чума исламистов ПОЛЬШУ УНИТОЖИТ, что разорвет польшу на части как косово и белград.
Так что еще пару чихов в сторону украины, закрытие отношений с польшей и ПОЛЬШЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПИЗДЕЦ. Потому что и сша польша особо уже не нужна будет по множеству неизвестных человеству факторов.
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