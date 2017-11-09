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Теги: журналистика (2609) Медведчук (727) угрозы (597)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Адвокаты Медведчука прислали в редакцию "Схем" письмо-угрозу касательно трансляции расследования о полетах политика, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Журналист программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") Наталья Седлецкая сообщила об угрозах со стороны адвокатов лидера движения "Украинский выбор", представителя Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука в случае выхода в эфир программы, посвященной перелетам Медведчука.

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,,,,без мертвечука , народ Украины не имел бы презом, его манекена-Петра...
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Админ, а можно уже видео "схемы" включить. Интересно из за чего адвокаты переполошились. Кстати, мелвелчук возглавлял какую то ассоциацию адвокатов.
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Схеми: корупція в деталях - RFERL
1 год ·

Розслідування, оприлюднення якого так не хотіли адвокати Віктора Медведчука, вийшло в ефір.
Попри погрози кримінальною відповідальністю за нібито «порушення недоторканності приватного життя».
Чи справді тут йдеться про приватне життя?
Давайте розберемося!

Українська влада синхронно з російською робить для Віктора Медведчука виняток із загальних правил - дозволяють його приватному літаку напряму літати поміж двома країнами, попри заборону прямого авіасполучення.
Голова СБУ Грицак таке ексклюзивне право на пряме авіасполучення з країною-агресором пояснив
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Интересно, а полицейского уже уволили? Или нет? ТОГДА САВАКОВА В ОТСТАВКУ!
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лише терором на терор влади ми досягнемо хоч якогось балансу
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То нехай би пан Стемпицький вже почав діяти! Віва Хунта!
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Дать бы этой твари таких пендюлей - чтобы он без самолёта летал.....
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За цю заяву адвокат повинен бути позбавлений ліцензії.
Треба тільки направити її з офіційним запитом у Київську адвокатську дисциплінарну комісію
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Но Медведчуку ничего не будет, он же партнер Порезидента и кум, кого надо кум. А митингари под Радой вместо отставки всей власти по прежнему требуют то, что этой самой власти безопасно.
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Кумовство с путиным(!) действующего в Украине политика(!) и влиятельного бизнесмена,равно как и факт его нахождения на свободе-это огромный позор всей стране в целом и власти в частности !
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Из той же "оперы"

Нардеп Гаврилюк перешкоджав журналісту знімати в їдальні Ради
Народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк заборонив журналісту знімати на телефон, як він разом з іншими нардепами їсть в їдальні Верховної Ради.
Відповідне відео журналіст Василь Крутчак опублікував на своїй сторінці в Facebook.
На ньому видно, як Гаврилюк вимагає видалити запис, апелюючи до того, що знімати нардепів в їдальні "заборонено законом".

Водночас Крутчак прокоментував заяву нардепа, натякнувши на те, що він перетворився на типового представника політичної номенклатури.
"Радий, що Михайло Гаврилюк нарешті зрозумів, що він особливий, він народний депутат! Тому, якщо щось не так, то Міша знає, що відразу потрібно говорити - забороняється законом! Навіть коли такого закону не існує", - підкреслив журналіст.

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Просто поразительно: три года войны, в стране на руках куча оружия, масса радикалов, ветеранов, просто патриотов, а эта блядюга- подрасстрельная мегавражина медведчук здравствует и процветает, как на в чем не бывало, ездит себе к хуйлу с докладом когда захочет.... И воообще за три года не завалили ни одного рыга, ни одну падаль за прошлые преступления перед народом не замочили народным судом, чем это обьяснить, хз... парадоксы
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В Украине есть закон, а есть то и те кто над законом. Вот возьмём простой пример языковые квоты: включил телеканал "интер" ни слова на украинском языке за 4 часа кроме рекламы не услышал) и так во всём. И тут тоже не гоните волну на кума ввх, а то как обычно начнутся мантры что раша сосредоточила на границе орды..
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ПРИДЁТ ВРЕМЯ И НАРОД УКРАИНЫ ЭТОГО УПЫРЯ УРОЕТ , ПУСТЬ НЕ ДУМАЕТ , ЧТО ОН , КАК КАЩЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ , БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО .
ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО И РЕЗОНАТОРОМ БУДЕТ ОСУЖДЕНИЕ ДРОНОВА И ОПРАВДАНИЕ БЕШЕНННОЙ АЛЁНКИ ( ЗА РУЛЁМ ) В ХАРЬКОВЕ , ВОТ ТУТ НАРОД И ВОСПРЯНЕТ , ГОВОРЮ ВАМ , КАК НОСТРАДАМУС.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныАдвокаты Медведчука прислали в редакцию "Схем" письмо-угрозу касательно трансляции расследования о полетах политика, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ
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