Адвокаты Медведчука прислали в редакцию "Схем" письмо-угрозу касательно трансляции расследования о полетах политика, - Седлецкая. ДОКУМЕНТ

Журналист программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") Наталья Седлецкая сообщила об угрозах со стороны адвокатов лидера движения "Украинский выбор", представителя Украины в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктора Медведчука в случае выхода в эфир программы, посвященной перелетам Медведчука.
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1 год ·
Розслідування, оприлюднення якого так не хотіли адвокати Віктора Медведчука, вийшло в ефір.
Попри погрози кримінальною відповідальністю за нібито «порушення недоторканності приватного життя».
Чи справді тут йдеться про приватне життя?
Давайте розберемося!
Українська влада синхронно з російською робить для Віктора Медведчука виняток із загальних правил - дозволяють його приватному літаку напряму літати поміж двома країнами, попри заборону прямого авіасполучення.
Голова СБУ Грицак таке ексклюзивне право на пряме авіасполучення з країною-агресором пояснив
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Треба тільки направити її з офіційним запитом у Київську адвокатську дисциплінарну комісію
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Нардеп Гаврилюк перешкоджав журналісту знімати в їдальні Ради
Народний депутат від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк заборонив журналісту знімати на телефон, як він разом з іншими нардепами їсть в їдальні Верховної Ради.
Відповідне відео журналіст Василь Крутчак опублікував на своїй сторінці в Facebook.
На ньому видно, як Гаврилюк вимагає видалити запис, апелюючи до того, що знімати нардепів в їдальні "заборонено законом".
Водночас Крутчак прокоментував заяву нардепа, натякнувши на те, що він перетворився на типового представника політичної номенклатури.
"Радий, що Михайло Гаврилюк нарешті зрозумів, що він особливий, він народний депутат! Тому, якщо щось не так, то Міша знає, що відразу потрібно говорити - забороняється законом! Навіть коли такого закону не існує", - підкреслив журналіст.
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ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕ ДОЛГО И РЕЗОНАТОРОМ БУДЕТ ОСУЖДЕНИЕ ДРОНОВА И ОПРАВДАНИЕ БЕШЕНННОЙ АЛЁНКИ ( ЗА РУЛЁМ ) В ХАРЬКОВЕ , ВОТ ТУТ НАРОД И ВОСПРЯНЕТ , ГОВОРЮ ВАМ , КАК НОСТРАДАМУС.
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