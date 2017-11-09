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Теги: миротворцы (522) ООН (2334) Порошенко (14246) Япония (1027)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко рассчитывает на поддержку Японией введения миротворцев ООН на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Японией введения миротворческого контингента ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

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Пора уже рассчитывать только на себя, раз назвался гарантом...
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В Запорожской обл. горят склады с боеприпасами
Порошенко рассчитывает на поддержку Японией ведения миротворцев ООН на Донбасс - Цензор.НЕТ 453
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только хотел написать тоже самое, вы опередили. мудак, полез в гаранты-и ищет какие то поддержки.само решай вопросы,чмошник, само принимай решения, а не ищи японию за 6000 км, твои люди гибнут, козлодоев, а не японские.
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Москальня вже в Укоаїні, тепер хай "гарант" думає, як ляхів не пустити...
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Наш президент всё правильно делает. Поэтому российская нечисть так злится.
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"В 2014 году с первых минут аннексии Крыма РФ мы сразу же почувствовали надежное плечо друга. Японская твердая политика непризнания незаконной аннексии Крыма, агрессии РФ на востоке нашей страны, соавторство и поддержка резолюции Генассамблеи ООН, четкая и последовательная политика санкций", - у россии Япония тоже аннексировала территорию. Поэтому тут есть поддержка.
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у японцев есть кодекс чести,они полная противоположность совдеповскому навозу
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Вам приходилось общаться вживую с японцами?
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да приходилось и даже с японками-туристками работал вместе,с нашими не сравнить -с детства приучены быть вежливыми и уважительно вести себя с мужчинами,если честно говорить-наши по сравнению с ними-дикари из пещеры
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Тогда вы должны знать, что и у них встречаются разные люди, включаю подлых и истериков. Правда большинство действительно вежливы и уважительны.
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больше всего подлых,лживых,жадных людей я встречал в странах бывшего СССР включая Украину, а я много где был,японцы стоят выше на 10 ступеней
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вот-типичный менталитет-хоть чуть чуть говна кинуть в японцев
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А наоборот? СССР захватил Курилы в 1945 году. Слышен ли был голос Украины в поддержку Японии? Слышен ли он сейчас?
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В той час це могли казати хіба що бандерівці.
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це менталітет такий. навіть хто знає - і зараз мовчить. моя хата скраю. 1% - бандерівці, а 99% - сіра маса.
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так поднимем же ведро сакэ за превращение того,что могло быть самураем - в обычную гейшу)))))
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я сослепу белку приняла за акт членовредительства. Аж кофе пролила))))))
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Барыга,а зачем нам миротворцы,если с Кацапией действует Большой Договор о Дружбе?
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Петя уже горит желанием воплотить поскорее хотелки путина,интересно,а Берег Слоновой Кости поддерживает эту идею?
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Сподіваюсь японія пошле його на куй зі своїми "миротворцями"
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пошлют и объяснят-что в твоей стране-ТЫ решаешь,а не вася ,петя, володя, хунь суй чай и т.д.
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в Україні Пеця взагалі нічого не вирішує !
За нього все вирішує олігархічний пул , а з іншого боку - кремлядь з Медведчуком ...
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А какое было противостояние до 1944 года? И что до сейчас выиграли?
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кому охота умирать в чужой стране .он шо этот шоколадный этого понять не может .это только проблема Украины .всем пох на эту войну и на смерти Украинских солдат
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японцы хорошие миротворцы. с кацапом уже не спутаешь.
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это невозможно. бурята сразу видно - алкаш и ублюдок. это они под Дебальцево давили наших солдат танками. они себя сравнивают с ,,гордой,, ордой. представляешь с разбойниками!!!
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К. сожалению, даже высшее дипломатическое образование не дает этому придурку понять, что миротворцы не вводятся при агрессии. Поэтому нужно выбрать либо РФ агрессор, либо у нас гражданский конфликт, который мы как страна не можем урегулировать самостоятельно.....
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Как показывают последние события, никто, кроме самих-себя, ничего не решит. Где только не применялись "голубые каски", позитива - практически не было. Значит в какой то иной плоскости лежит реализация таких проблем? Или не лежит? Это лишь созревание - будущих решений. Никто не решил проблему Ольстера, кроме самой Британии, Никто не решит вопрос Каталонии, кроме самой Испании и т.д. и т.п. Ломка - неизбежна. В первую очередь - самим. Семейные вопросы не решают соседи. Ведь верно же?
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решают и соседи-но потом они же и крайними остаются. умный сосед-не будет лезть решать твой вопрос.а тут именно ТВОЙ вопрос. решай его,и бери ответственность на СЕБЯ.
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На кой нам вообще эти миротворцы? Чтобы конфликт заморозить?
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А что? Хорошая идея... Они там кацапов еще за острова нагнут...)))
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Дурень вывалявшийся в щиколаде в слепом трасте думкою багатеет!!!
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бо людей дістали вже ці кремлядські методички у виконанні Пороха ...
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А вот если Япония будет нуждаться в Миротворцах на Курилы, Украина Поддержит?
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Та да сейчас прям японцы бросят всё тёи пойдут миротворить на терриконы Донбасса) у рашки в ООН право вето, а генасамблея ООН такое решение тоже вряд ли примет. Зайдут "миротворцы" пуйла не сразу так в ротации вот и весь хитрый план.
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РФія будучи постійним членом Радбезу ООН має право вето на всі рішення , які їй не подобаються ... і Порох це чудово розуміє ... Але чому нічого не робиться для того , аби викинути "країну-агресора" із Радбезу = оце вже дійсно цікаве запитання ..
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потому что - "нежная мужская дружба" и заводик делают чудеса.
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60% української промисловості знаходиться у власності кацапських олігархів ... Думаєте дарма Лавров "випадково" таке ляпнув ? - Лавров: Порошенко - лучший шанс Украины ....
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какие бы не были кацапские чиновники и царьки,но по их словам всегда можно определить гнилое нутро наших "херантов". Во мы вляпались... И хрен этот толстый срандель сковырнешь с престола..
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нинішня влада опирається на порожнечу всенародної ненависті - науковець
http://uainfo.org/blognews/1510127236-ninishnya-vlada-opiraetsya-na-porozhnechu-vsenarodnoyi-nenavisti.html

сковирнути його елементарно - але це зараз нікому не потрібно ...
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валить надо из этого говнюшника.. Или хотя бы детей отсюда вывозить. Не страна,а наркопритон с уклоном в бордель.
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Про це ж і мова ... Всі налаштовані на "валить" - спробувати докорінно щось змінити , чомусь , ніхто не бажає ...((
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если честно - гыдко на все смотреть. На продажных журнашлюх,на жирную от безнаказанности антонину с миротворцем. Я уже сомневаюсь в достоверности того,что там на сайте вывешено. И если сепарня раньше боялась туда попасть - то сейчас им откровенно пох.. Но самое страшное - наличие всем известной киздобратии,как тут,на сайте. Они ж будут за канахфетника глотки грызть,не разбирая - где старое,где малое...
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...Два роки Сергій Чагаров із села Гатне Київської області бореться з корупцією в місцевій раді та доводить до сказу депутатів. При цьому хлопцю лише за кілька днів виповниться 17 років."Цьому пацану голову отбить надо!" - пролунало в Гатненській сільській раді 13 липня 2017 року.http://antikor.com.ua/articles/202476-jak_17-richnij_hlopetsj_vhe_2_roki_samotuhki_boretjsja_z_koruptsijeju_ta_dovoditj_do_skazu_mistsevih
...
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Польша - самая уязвимая страна для ватных провокаций, потому ГОТОВТЕСЬ К ПОЛНОМУ РАЗРЫВУ ОТНОШЕНИЙ. Это нормально, парашка не будет лживой парашкой если не использует этот шанс насрать.
Почему разрыв отношений с украиной будет КОНЕЦ ПОЛЬШИ.
Украина не должна ни перед никем унижаться, а может поиметь большие политические выгоды от деградации отношений с польшей, с выветриванием украинского заступничества сохранения польши и с одновременным УНИЧТОЖЕНИЕМ ПОЛЬШИ.
Точите зубы, чтобы было чем скалится если надо будет.
Готовтесь к ПОЛНОМУ И ОЧЕНЬ БЫСТРОМУ разрыву отношений с польшей и их перегрузке с чистого листа, если дойдет до этого, следующих 5 лет.
В общем плане польща свою задачу на 80% выполнила в объединении украины(какую не важно), и если польша сама роет рогами грунт, то украине она особо уже не нужна в оставшихся 20%.А если отношения будут сведены к минимуму, то и раше финансировать подливания бензина будет бесполезно, тогда возможно пойти на восстановление отношений, потому что и уничтожение польши полностью тоже не особо выгодно.
Это значит ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА и его искоренении до полного нуля. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКИЙ ЦЕРКВЕЙ И МОНАШЕК, готовиться к молниеносному перепрофилированию польских костелов в православные церкви(чтобы поляки не успели очухаться и не успели тормознуть процесс деградации отношений), уничтожение всех польских памятников, монументов, пусть вывозят перезахоронения. У кого 2 паспорта избавление от украинского и для въезда в украину только по визам, чтобы поляки продали все и съепались нах.У Украины в этом деле ОГРОМНОЕ преимущество, она не в ЕС, а польше быстро по шапке дадут за беспредел.
Украине нужно налаживать отношения с ближайшими странами, с которыми нет общих границ это самый оптимальный вариант и отсутствие спорных вопросов для их разработки ватными чекистами.
Самый близкий друг без общих границ это литва и страны балтии, потом другие(например сша). Но раша и там роет грунт против украины, хотя критических вопросов очень мало. Для польши у раши много материала для ссоры с украиной.
Украинцам могут открыть свои трудовые рынки другие страны например литва. Украинцы должны ей своей дешевой рабочей силой построить сильную экономику литве, а не полякам, которые через общие границы и историю очень щепетильны к ссорам.
Поляки получили и военно-технологическую помощь и экономическую помощь и рост только для войны между украиной и рашей как витрина.
ВСЕ ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ польщи может в один день закончиться. Военная технологическая донорская помощь польше УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, а то все на удивление чудесным образом у польше появлялись те или иные технологические военные решения, но они уже снижены до минимума. Они еще чуть-чуть погавкают и помощь польше с западной стороны в росте экономики сильно замедлится и начнут накапливаться долги. А с отъездом украинцев с польши, ес в польшу напихает по квотам исламистов и чумы ислама(от которых через украинцев польша активно отвиливает) и через несколько лет у польши НАЧНУТЬСЯ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ИСЛАМИСТАМИ. Что сильно ослабит польшу,а в перспективе через 50 лет с высокой рождаемостью чума исламистов ПОЛЬШУ УНИТОЖИТ, что разорвет польшу на части как косово и белград.
Так что еще пару чихов в сторону украины, закрытие отношений с польшей и ПОЛЬШЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПИЗДЕЦ. Потому что и сша польша особо уже не нужна будет по множеству неизвестных человеству факторов.
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И ЖЕЛАТЕЛЬНО ИМЕННО КАМИКАДЗЕ ))))))))))))))))))))))))))))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко рассчитывает на поддержку Японией введения миротворцев ООН на Донбасс
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