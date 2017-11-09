Порошенко рассчитывает на поддержку Японией введения миротворцев ООН на Донбасс

1255 70Теги: миротворцы (522) ООН (2334) Порошенко (14246) Япония (1027) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 21:27 Порошенко рассчитывает на поддержку Японией введения миротворцев ООН на ДонбассПрезидент Украины Петр Порошенко рассчитывает на поддержку Японией введения миротворческого контингента ООН в отдельные районы Донецкой и Луганской областей. читать источник x Мне нравится
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
За нього все вирішує олігархічний пул , а з іншого боку - кремлядь з Медведчуком ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://uainfo.org/blognews/1510127236-ninishnya-vlada-opiraetsya-na-porozhnechu-vsenarodnoyi-nenavisti.html
сковирнути його елементарно - але це зараз нікому не потрібно ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
Ответить
Почему разрыв отношений с украиной будет КОНЕЦ ПОЛЬШИ.
Украина не должна ни перед никем унижаться, а может поиметь большие политические выгоды от деградации отношений с польшей, с выветриванием украинского заступничества сохранения польши и с одновременным УНИЧТОЖЕНИЕМ ПОЛЬШИ.
Точите зубы, чтобы было чем скалится если надо будет.
Готовтесь к ПОЛНОМУ И ОЧЕНЬ БЫСТРОМУ разрыву отношений с польшей и их перегрузке с чистого листа, если дойдет до этого, следующих 5 лет.
В общем плане польща свою задачу на 80% выполнила в объединении украины(какую не важно), и если польша сама роет рогами грунт, то украине она особо уже не нужна в оставшихся 20%.А если отношения будут сведены к минимуму, то и раше финансировать подливания бензина будет бесполезно, тогда возможно пойти на восстановление отношений, потому что и уничтожение польши полностью тоже не особо выгодно.
Это значит ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА и его искоренении до полного нуля. ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ПОЛЬСКИЙ ЦЕРКВЕЙ И МОНАШЕК, готовиться к молниеносному перепрофилированию польских костелов в православные церкви(чтобы поляки не успели очухаться и не успели тормознуть процесс деградации отношений), уничтожение всех польских памятников, монументов, пусть вывозят перезахоронения. У кого 2 паспорта избавление от украинского и для въезда в украину только по визам, чтобы поляки продали все и съепались нах.У Украины в этом деле ОГРОМНОЕ преимущество, она не в ЕС, а польше быстро по шапке дадут за беспредел.
Украине нужно налаживать отношения с ближайшими странами, с которыми нет общих границ это самый оптимальный вариант и отсутствие спорных вопросов для их разработки ватными чекистами.
Самый близкий друг без общих границ это литва и страны балтии, потом другие(например сша). Но раша и там роет грунт против украины, хотя критических вопросов очень мало. Для польши у раши много материала для ссоры с украиной.
Украинцам могут открыть свои трудовые рынки другие страны например литва. Украинцы должны ей своей дешевой рабочей силой построить сильную экономику литве, а не полякам, которые через общие границы и историю очень щепетильны к ссорам.
Поляки получили и военно-технологическую помощь и экономическую помощь и рост только для войны между украиной и рашей как витрина.
ВСЕ ЭТО БЛАГОПОЛУЧИЕ польщи может в один день закончиться. Военная технологическая донорская помощь польше УЖЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, а то все на удивление чудесным образом у польше появлялись те или иные технологические военные решения, но они уже снижены до минимума. Они еще чуть-чуть погавкают и помощь польше с западной стороны в росте экономики сильно замедлится и начнут накапливаться долги. А с отъездом украинцев с польши, ес в польшу напихает по квотам исламистов и чумы ислама(от которых через украинцев польша активно отвиливает) и через несколько лет у польши НАЧНУТЬСЯ БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ИСЛАМИСТАМИ. Что сильно ослабит польшу,а в перспективе через 50 лет с высокой рождаемостью чума исламистов ПОЛЬШУ УНИТОЖИТ, что разорвет польшу на части как косово и белград.
Так что еще пару чихов в сторону украины, закрытие отношений с польшей и ПОЛЬШЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПИЗДЕЦ. Потому что и сша польша особо уже не нужна будет по множеству неизвестных человеству факторов.
Ответить
Ответить