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Теги: ВР (3141) Геращенко Ірина (523) Ляшко (366) парламент (297) Савченко (1289) сесія (42) Луценко Ірина (118) Кононенко (97) Герасимов (88) Іванчук (17)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Савченко просит Бахтееву "сбить деньги" и послушный "заяц" Ирины Луценко, - рабочий день Рады 9 ноября. ФОТОрепортаж

9 ноября народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за закон о ЖКХ, а также поддержали в первом чтении закон о приватизации. Народные избранники при этом успевали в сессионном зале активно общаться и заниматься другими делами.

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Пир во время чумы! Нищая Украина и рабочий день небожителей!
Пока не сделаем им зарплаты в размере того прожиточного минимума, что они нам установили (1700 грн) и не начнем жестко контролировать чтоб жили только на него- будем каждый день наблюдать эту жирующюю Санта-Барбару с фото голых теток и "обнимашками" на работе!
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им не надо зарплаты...чтобы жить,того сколько они украли хватит на десятки жизней их и их наследников...если народ не отберет награбленное
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На фото не видно украинцев ,одно быдло хохляцкое назначившее себя властью
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из 450 депутатов ВР Украины - 403 евреи,это всё,что нужно знать о парламенте Украины.
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Это все глисты, облизывающие задницу каждый своему хозяину.
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Продажа госпредприятий это полная потеря субъектности Украине особенно в пользу рашке.
3500 ГОСПРЕДПРИЯТИЙ - это нонсенс - ГРося де дебил ЭТО НОНСЕНС. Ну нужно же тупой обезьяне отработать свой пост, а не то сметет фирташ обратно этого дебила. По дебилизму выше этого придурка только кличко. Фирташу позарез нужно деньги для своего гнилого прозебания в австрии и нужно платить министру и по совместительству судье земельного суда австрии для распространении коррупции в ес.Куда ес смотрит фирташ распространяет коррупцию в ЕС.
Кого епет что госпредприятия прикормлены тимошенками, ахметками, пинчуками, коломойскими. СДЕЛАЙ СУКА СВОЕ, а нет оно не умеет создавать, оно умеет резать на металл. Даже после приватизации они будут порезаны и перепроданы потому что со сменой власти каждый раз предприятия будут переходить из рук в руки. И выгодно его не развивать,а порезать. Вон жеваго со всех сил прячет прибыль на кразе, и каждый раз плачет что почти банкрот. Бескапотника уже 20 лет не может сделать и запустить в серию.
Никого не епет что они убыточны по причине тимошенок и ахметок? Для борьбы с коррупцией есть набу или оно вообще нихрена не делает, то не надо орать что госпредптия это нонсенс, тупая ты винницкая скатина. И ставится нормальный менеджмент.
В сша и в каждой стране ес есть госпредприятия, которые не приватизируются и не продаются, для своей защиты от мировых финансовых акул типа сороса.
Продажа госпредприятий говорит что през и кабмин не состоятелен вести дела страны и его нужно сносить накуй.
Импичмент обоим дебилам, ну петя хоть на внешке хоть что-то мычит. А гройманский дебильный пидер только исполняет фирташевские и др хотелки. Убирайте этого пидара, оно путинскую децентрализацию для развала украины завтра производит и по путинской хотелки хочет тотально развалить экономику украины.
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Ну хорошо что хоть не дрочат привселюдно и не ссат за колонами. Хотя и до етого уже не далеко.
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Огидне кубло гельмінтів -політиканів, що паразитує в Україні!!!)))
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Доки це кубло не знищимо, то годі сподіватись на гідну відсіч Кремлю !!!)
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Так це щаслива країна, в якій нема проблем, окрім ЖКХ і приватизувати підприємства. Від чого така щаслива? Від недоумства мабуть. Від того, від чого така злиденна.
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Продажные пидоры (((( --- писи друг у друга сосут а потом называют это
"политической борьбой "
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Змеюшник. Негідность во всей красе, или точнее уродстве.
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Чем ближе к коалиции - тем жирнее туша. Такое наблюдение.
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Які коаліціі , блоки чи партіі, в Україні весь істеблішмент, це єдине огидне Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів!!! Ці гельмінти час від часу мімікрують і мігрують з псевдо партіі в партію, імітуючи політичну боротьбу!!!)))
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После того, как луцик -Баба Яга промычала, что оффшоры Барыгой создавались, чтобы платить налоги в Украине, можно сделать только одно потушить свет и кинуть гранату и желательно не одну.
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Не скільки ми, а скільки їхнє ЦВК.
Мафіозна СИСТЕМА має дуже потужну функцію самозбереження при якій "партії" і "лідери" закуповуються олігархами пачками ще до виборів. Міняються тільки козирі, а засмальцьована колода залишається тією ж. Без зміни цієї системи до виборів толку з них не буде
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Песиголовцы, депутаны, чудом выживший абортный материал.
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- Маам! Маа-мааа! Мам!
- Ну чего орешь, я в вкухне; иди сюда, и скажи нормально, чего тебе надо.
(малыш шлепает через всю квартиру, подходит к маме).
- Мам, я тут в говно вступил; где у нас шланг?
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Просто вопрос...
А такую фуйню можно представить, именно представить, не говоря уже о том, чтобы вообще такое увидеть в конгрессе США?
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Огидно. Вони там всі свої. Самих себе,рідненьких, будуть захищати до скону.по них видно,що люди для них це бидло.
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Смотришь на этих " народных избранников " и тошнит от их холеных,самодовольных отвратительных рож!
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Террариум (от лат. terra - земля) - ёмкость, в которой созданы необходимые условия для содержания некоторых животных (амфибий и рептилий, насекомых и других беспозвоночных), а также растений. Большинство террариумов изготавливается из стекла, металлического каркаса или основы, пластмассы и древесины. Для сухопутных животных на дно насыпают песок или землю, кладут камни, мох и дёрн, сажают растения. Для древесных видов в террариуме устанавливают коряги и вешают лианы. Как правило, в террариуме присутствует ёмкость с водой, чаще, частично зарытой в грунт. Крайне важным является поддержание определённой более или менее постоянной температуры и влажности. Освещение и обогрев осуществляется за счет специализированного оборудования, которое убирает необходимость естественного освещения. Содержание
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Революція Гідності закінчилась Небесною Сотнею. Не ті люди загинули - сотня голів депутуток, розкладених по кошиках очистили б Україну.
Савченко просит Бахтееву "сбить деньги" и послушный "заяц" Ирины Луценко, - рабочий день Рады 9 ноября - Цензор.НЕТ 7323
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Шуфрич вступил в партию Рабиновича "За Життя"..Савченко просит Бахтееву "сбить деньги" и послушный "заяц" Ирины Луценко, - рабочий день Рады 9 ноября - Цензор.НЕТ 4921.
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Всех надо менять: и презика, и Раду, и прокуратуру, и суды.
Действительно, какие-то глисты в здоровом теле Украины.
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Не вини только простого украинского избирателя.
Там и шулерский подсчет пана Охиндовского, и частные олигархические ТВ по зомбоящику, и продажные журналюги, мастерски умеющие вешать лапшу на уши... Нас одурачить легко. Только потом на своем горбе начинаем понимать, что в очередной раз украинцев облапошили...
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обранці?
чи обрані?
так, ведуть себе як останні...
дякувати Майдану?
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30 человек проголосовало против Министра ВОРА - это все соучастники - враги народа ...
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Авякян подает законопроект про ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ ментам. Иначе этот серийный трупофил(подрыв мосейчука дело авакова, ну и исполнение путинских заказов на вороненкова и пр. в исполнении авакяна) улетает на юх. А то скатина хочет закрутить гайки своим слежением через камеры. Авякан походу втихаря на хуйла работает по делу заказов на убийства(а то откуда участник правого сектора завязан в нападении на вороненкова? - заказ прошел через авякяна и он задействует батальоны, которые он подмял под себя)

ДАЕШЬ обратную связь для полиции.
Народ имеет право подавать до 3х жалоб в год(чтобы буйные особи налево и направо не раздавали жалобы на ментов). Также 10% буйных ментов, кто имеет на 20-30% больше жалоб от среднего статистического от людей снимать нах в конце года. А то некоторые буйные менты начинают играть в наполеонов на улицах и травить всех подряд кто под руку попадет и штрафовать за сгоревшую лампочку по верхнему тарифу.
Сделать для людей раз в год БЕСПЛАТНЫМ подання в суд на мента или соц работника или чиновника. Жалобы могут суммироваться под одно дело, если жалоб на того или иного чиновника много. Люди имеют право требовать от чиновника ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА и требовать соответствующие проверки.
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Слава РУКЗАКЯНУ. Аминь нах.

Рукзакян при имитации борьбы с "войной на дорогах", где больше гибнет чем на войне, он так же жалобно вякал когда намеренно уничтожал добробаты, почерк тот же.

Рукзакян при помощи тотальной камеризации мечтает догнать хуйла в геноциде неугодных ему,а потом и всего народа, как это обычно бывает.

Рукзакян - серийный убийца.Достижений перед народом украины ноль.
РУКЗАКЯН ТОТАЛЬНО СКИС - окапывается камерами видеонаблюдения от народа. Пора его убирать нах.Коррупционно он скис после 2х месяцев еще, давно-давно.
Рукзакян и КАМЕРЫ видеонаблюдения.
А отчего так интенсивно с азартом коррупционеры прудят камеры по киеву и тупая обезьяна с 2 декоративными образованиями кличко хвастается. Десятки тысяч и деньги есть и БОЛЬШОЕ желание. На народные интересы у них желания нет, причем его много нет.
Видео камеры при помощи различения лиц и номеров машин могут на 90% контролировать КАЖДОГО в киеве.
Например рукзакян может 100% контролировать передвижения своих оппозиционеров. Например компьютерная программа с пункта наблюдения рукзакяна точно определила пути передвижения Мосийчука(личные качества не интересуют, интересуют его полезность народу украины НА ФОНЕ остальной шоблы). У рукзакяна при той должности, куда он убийствами залез, полно должников высокого бандитского и килерского полета, плюс вся оперативная информация по тупиковым убийствам. Один звонок и координаты и киллер с уже загруженным мотороллером с килограммом тротила выдвигается на позицию к каналу экспрессо. 20 мин до выхода более точный расчет (с учетом ВИДЕОнаблюдения, 20 минут говорит о том что к мосийчуку могли вывести камеры видеонаблюдения с перекрестков, если не было эфира). БАХ и все. Сашко белый один из первых в списке был, а у мосийчука у серийного заказчика убийств в украине Рукзакяна ну какой-то энный. Ну рукзакян на сегодня работает в спарке с кровожадным хуйлом - кто больше в украине замочит. СЛАВА КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.

Это еще не все. А вот что ровно ложится в пасьянс. Чтобы запрудить его успех его видеокамер на всю украину, специально подбирается людное место, где можно сотворить теракт и по его итогам ажиотажа заставить украинцев принять видеонаблюдение по всей украине. Рукзакян даже законопроект под эту спецоперацию уже подготовил.Место где людно и время когда людно.Ищется терпила в виде отбитого на всю голову мажора зайцевой, которая ездит на красный, изучаются ее привычки(возможно подставное лицо надрачивает ее на гонку по харькову). Звонок поверенному и известный таурег выдвигается на позицию. Видит мчащийся болит прет на нее почти ПО ПРЯМОЙ и ДАЖЕ НЕ ПРИТОРМАЖИВАЕТ, но и НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ.
Легкий чпок, рекошет и все - 6 трупов.
И КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ у серийного киллера рукзакяна ПО ВСЕЙ украине. А с ним новые убийства и НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ РУКЗАКЯНА. Хуйло тоже к диктатуре через взрывы домов шел. Рукзакян идет к успеху через тотальный контроль через камеры видеонаблюдения, где маршруты онлайн всех украинцев может выдавать фото жертвы,номер машины и одно нажатие мышки.
Слава РУКЗАКЯНУ. Аминь нах.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСавченко просит Бахтееву "сбить деньги" и послушный "заяц" Ирины Луценко, - рабочий день Рады 9 ноября. ФОТОрепортаж
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