Савченко просит Бахтееву "сбить деньги" и послушный "заяц" Ирины Луценко, - рабочий день Рады 9 ноября. ФОТОрепортаж

7584 54Теги: ВР (3141) Геращенко Ірина (523) Ляшко (366) парламент (297) Савченко (1289) сесія (42) Луценко Ірина (118) Кононенко (97) Герасимов (88) Іванчук (17) Тему создал: Цензор.НЕТ09.11.17 21:53 Савченко просит Бахтееву "сбить деньги" и послушный "заяц" Ирины Луценко, - рабочий день Рады 9 ноября. ФОТОрепортаж9 ноября народные депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за закон о ЖКХ, а также поддержали в первом чтении закон о приватизации. Народные избранники при этом успевали в сессионном зале активно общаться и заниматься другими делами. читать источник x Мне нравится 1
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Пока не сделаем им зарплаты в размере того прожиточного минимума, что они нам установили (1700 грн) и не начнем жестко контролировать чтоб жили только на него- будем каждый день наблюдать эту жирующюю Санта-Барбару с фото голых теток и "обнимашками" на работе!
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3500 ГОСПРЕДПРИЯТИЙ - это нонсенс - ГРося де дебил ЭТО НОНСЕНС. Ну нужно же тупой обезьяне отработать свой пост, а не то сметет фирташ обратно этого дебила. По дебилизму выше этого придурка только кличко. Фирташу позарез нужно деньги для своего гнилого прозебания в австрии и нужно платить министру и по совместительству судье земельного суда австрии для распространении коррупции в ес.Куда ес смотрит фирташ распространяет коррупцию в ЕС.
Кого епет что госпредприятия прикормлены тимошенками, ахметками, пинчуками, коломойскими. СДЕЛАЙ СУКА СВОЕ, а нет оно не умеет создавать, оно умеет резать на металл. Даже после приватизации они будут порезаны и перепроданы потому что со сменой власти каждый раз предприятия будут переходить из рук в руки. И выгодно его не развивать,а порезать. Вон жеваго со всех сил прячет прибыль на кразе, и каждый раз плачет что почти банкрот. Бескапотника уже 20 лет не может сделать и запустить в серию.
Никого не епет что они убыточны по причине тимошенок и ахметок? Для борьбы с коррупцией есть набу или оно вообще нихрена не делает, то не надо орать что госпредптия это нонсенс, тупая ты винницкая скатина. И ставится нормальный менеджмент.
В сша и в каждой стране ес есть госпредприятия, которые не приватизируются и не продаются, для своей защиты от мировых финансовых акул типа сороса.
Продажа госпредприятий говорит что през и кабмин не состоятелен вести дела страны и его нужно сносить накуй.
Импичмент обоим дебилам, ну петя хоть на внешке хоть что-то мычит. А гройманский дебильный пидер только исполняет фирташевские и др хотелки. Убирайте этого пидара, оно путинскую децентрализацию для развала украины завтра производит и по путинской хотелки хочет тотально развалить экономику украины.
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"политической борьбой "
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Мафіозна СИСТЕМА має дуже потужну функцію самозбереження при якій "партії" і "лідери" закуповуються олігархами пачками ще до виборів. Міняються тільки козирі, а засмальцьована колода залишається тією ж. Без зміни цієї системи до виборів толку з них не буде
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- Ну чего орешь, я в вкухне; иди сюда, и скажи нормально, чего тебе надо.
(малыш шлепает через всю квартиру, подходит к маме).
- Мам, я тут в говно вступил; где у нас шланг?
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А такую фуйню можно представить, именно представить, не говоря уже о том, чтобы вообще такое увидеть в конгрессе США?
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Действительно, какие-то глисты в здоровом теле Украины.
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Там и шулерский подсчет пана Охиндовского, и частные олигархические ТВ по зомбоящику, и продажные журналюги, мастерски умеющие вешать лапшу на уши... Нас одурачить легко. Только потом на своем горбе начинаем понимать, что в очередной раз украинцев облапошили...
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чи обрані?
так, ведуть себе як останні...
дякувати Майдану?
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ДАЕШЬ обратную связь для полиции.
Народ имеет право подавать до 3х жалоб в год(чтобы буйные особи налево и направо не раздавали жалобы на ментов). Также 10% буйных ментов, кто имеет на 20-30% больше жалоб от среднего статистического от людей снимать нах в конце года. А то некоторые буйные менты начинают играть в наполеонов на улицах и травить всех подряд кто под руку попадет и штрафовать за сгоревшую лампочку по верхнему тарифу.
Сделать для людей раз в год БЕСПЛАТНЫМ подання в суд на мента или соц работника или чиновника. Жалобы могут суммироваться под одно дело, если жалоб на того или иного чиновника много. Люди имеют право требовать от чиновника ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА и требовать соответствующие проверки.
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Рукзакян при имитации борьбы с "войной на дорогах", где больше гибнет чем на войне, он так же жалобно вякал когда намеренно уничтожал добробаты, почерк тот же.
Рукзакян при помощи тотальной камеризации мечтает догнать хуйла в геноциде неугодных ему,а потом и всего народа, как это обычно бывает.
Рукзакян - серийный убийца.Достижений перед народом украины ноль.
РУКЗАКЯН ТОТАЛЬНО СКИС - окапывается камерами видеонаблюдения от народа. Пора его убирать нах.Коррупционно он скис после 2х месяцев еще, давно-давно.
Рукзакян и КАМЕРЫ видеонаблюдения.
А отчего так интенсивно с азартом коррупционеры прудят камеры по киеву и тупая обезьяна с 2 декоративными образованиями кличко хвастается. Десятки тысяч и деньги есть и БОЛЬШОЕ желание. На народные интересы у них желания нет, причем его много нет.
Видео камеры при помощи различения лиц и номеров машин могут на 90% контролировать КАЖДОГО в киеве.
Например рукзакян может 100% контролировать передвижения своих оппозиционеров. Например компьютерная программа с пункта наблюдения рукзакяна точно определила пути передвижения Мосийчука(личные качества не интересуют, интересуют его полезность народу украины НА ФОНЕ остальной шоблы). У рукзакяна при той должности, куда он убийствами залез, полно должников высокого бандитского и килерского полета, плюс вся оперативная информация по тупиковым убийствам. Один звонок и координаты и киллер с уже загруженным мотороллером с килограммом тротила выдвигается на позицию к каналу экспрессо. 20 мин до выхода более точный расчет (с учетом ВИДЕОнаблюдения, 20 минут говорит о том что к мосийчуку могли вывести камеры видеонаблюдения с перекрестков, если не было эфира). БАХ и все. Сашко белый один из первых в списке был, а у мосийчука у серийного заказчика убийств в украине Рукзакяна ну какой-то энный. Ну рукзакян на сегодня работает в спарке с кровожадным хуйлом - кто больше в украине замочит. СЛАВА КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.
Это еще не все. А вот что ровно ложится в пасьянс. Чтобы запрудить его успех его видеокамер на всю украину, специально подбирается людное место, где можно сотворить теракт и по его итогам ажиотажа заставить украинцев принять видеонаблюдение по всей украине. Рукзакян даже законопроект под эту спецоперацию уже подготовил.Место где людно и время когда людно.Ищется терпила в виде отбитого на всю голову мажора зайцевой, которая ездит на красный, изучаются ее привычки(возможно подставное лицо надрачивает ее на гонку по харькову). Звонок поверенному и известный таурег выдвигается на позицию. Видит мчащийся болит прет на нее почти ПО ПРЯМОЙ и ДАЖЕ НЕ ПРИТОРМАЖИВАЕТ, но и НЕ ПОВОРАЧИВАЕТ.
Легкий чпок, рекошет и все - 6 трупов.
И КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ у серийного киллера рукзакяна ПО ВСЕЙ украине. А с ним новые убийства и НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ РУКЗАКЯНА. Хуйло тоже к диктатуре через взрывы домов шел. Рукзакян идет к успеху через тотальный контроль через камеры видеонаблюдения, где маршруты онлайн всех украинцев может выдавать фото жертвы,номер машины и одно нажатие мышки.
Слава РУКЗАКЯНУ. Аминь нах.
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