Подозреваемый во взятке судья Коваленко узнал заранее, что на него завели дело, - САП

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стукачи и палачи соревнуются в хитрости?
как мы рады за них!
какой счет?
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Как можно ремонтировать государство с такой судейской шоблой!?
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Итак, деньги "Онищенко" - находились на счётах оффшорной компании Quickpace Limited. Детективы НАБУ связывают ее с Онищенко, но исторически - это не его компания. А "прокладка" ближайшего окружения Александра Януковича, которому и принадлежали гособлигации почти на 200 миллионов долларов изначально.
По моей информации, речь идет не об одной - а о двух оффшорных компаниях - Quickpace и Sabulong, на которых числились ОВГЗ на 160 миллионов долларов + около 30 миллионов процентов. Кстати, если помните, помогала Януковичу купить эти облигации "лучший глава Нацбанка" Гонтарева.
Так вот, по моим данным, у "семьи" выкуплены эти облигации были за 20 миллионов долларов: Фукс отдал в уплату долга свой самолет, а Онищенко обещал решить "на верху" вопрос со снятием ареста со счетов оффшорных компаний Quickpace и Sabulong.
Занимался решением этого вопроса партнер "лучшего главы Нацбанка", личный банкир президента Макар Пасенюк. Что позволяет предположить - в снятии ареста со счетов Quickpace и Sabulong был заинтересован лично Порошенко. Почему был заинтересован - вопрос, как вы понимаете, риторический.
Теперь же, благодаря следствию НАБУ, выясняется - что "ограбление" Януковича и Ко могло осуществлялятся не только в интересах Порошенко, а и в возможном партнёрстве с тогда премьер-министром Яценюком: глава правления Ощадбанка Андрей Пышный - его одноклассник и близкий друг.
"Як встановили детективи НАБУ, станом на 17.10.2017, незважаючи на наявні обтяження (нескасоване та неоскаржене рішення суду про їхній арешт), дані кошти зникли з рахунків у ПАТ "Державний ощадний банк України", - повідомляє НАБУ.
Очевидно, что без ведома Пышного - исчезнуть из Ощадбанка колоссальные деньги в размере почти 5.5 (!) миллиардов гривен - не могли.
В НАБУ заявили, що допитали посадових осіб банку, проте ті не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування вказаних сум в рахунок держбюджету, "посилаючись на заборону розголошувати ці відомості".
Теперь ещё раз оцените красоту игры: окружение Януковича соглашается отдать окружению Порошенко-Яценюка гособлигаций на 200 миллионов долларов за 10% от их цены.
Очевидно, что такая сделка может состоятся только под гарантии неприкосновенности и закрытия уголовных дел против "младореформаторов".
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· Можливо, ви чули, що Пінчук, Коломойський та Боголюбов судилися в Лондоні. Вони судилися за Криворізький залізнорудний комбінат. І, зрештою, уклали мирову угоду. Про деталі якої навідріз відмовилися говорити. Ми дізналися ці деталі. І вони справді вражають. Коломойський з Боголюбовим погодилися передати Пінчуку в якості відступних дві розкішних будівлі в центрі Лондона. Одна з них - Grand Buildings на Трафальгарській площі - дуже знакова і впізнавана споруда для британців. Будівлі оформили на офшори, щоб ускладнити перевірку власника і походження коштів на купівлю. А також, щоб мінімізувати податки, в разі наступного продажу. Обидві будівлі коштують близько 400 мільйонів фунтів. А за кілька років коштуватимуть ще дорожче. Ви дивились новини деолігархізації в рамках проекту #ParadisePapers.
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Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросило председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.Об этом Украiнським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах."Ее допросили по паркоместам",- сказал источник.По его словам, допрос состоялся в четверг.Как сообщали Українські Новини, ранее САП отменила допрос НАБУ председателя НАПК Корчак по делу о ее паркоместах.Заработная плата Корчак в сентябре составила 211 946,38 гривны.Корчак задекларировала более миллиона гривен, три гаража и ни одной машины.Больше новостей о: Допрос НАБУ НАПК Наталья Корчак
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