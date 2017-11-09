В мэрии Запорожья проходят обыски, - прокуратура

Elena Italenna
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, olele
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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Елена Карпенко f98c030d
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, Сергей Канев ba5ea4a8
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, Гарик Не инженер c161d501
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, RobinHood dfb9bea2
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, vassa0103
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, Б 52 17f4ea63
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XENOmorph, Лесли, Адвокатик, Colt, Спадарыня Марыся, Елена Карпенко f98c030d, Paja Gnevniy, Other View, Геннадий Медведев 4e590f22, Хазар Дакійський, Володимир Миколаєць, fedjka - fedjka, Elena Italenna, Ksenia VB, мон, Wolodimir Korobkin, Вадимир Крук, передвиборчі цяцянки, Yuriy Smith, малыш Бакинский, Гарик Не инженер c161d501, Roman Rjevskiy, Alter Nator, RobinHood dfb9bea2, Давид Маркович Гоцман 551f3da5, Юрий Шмадченко, Зоркое Бельмо, Вася Грищенко 9da0ae8d, SANDY, Conrad, Taras Franco, cvthtrf, Сергей Иванофф, Urs, Sergey Zagirnyak, Вася Шевченко f77d76ba, alks, Nevertrust, Ali Hasan, Вова Индюков, Alexandr Slavich, Radoslav Sikorsky, курвиметр, Дмитро Черних, Kamate Kaora, Б 52 17f4ea63, Василий Быков, Lev Levin, kuba, Валерий Проценко, Sergiy Nimuy, Алексус, Олег Тихонов 055f40a1
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а сейчас какой период?
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Ни фига себе, до Киева 300 км. Правильной опергруппе всего 4 часа надо.
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Зачем молоть всякий бред?
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Вот только несколько примеров.
Весна 2014 года, доллар всё ещё около 10 гривен. "Для поддержания ликвидности" Нацбанк выдаёт Приватбанку 11,6 млрд грн., которые Коломойский срочно конвертирует в валюту и выводит в Великобританию. Более ОДНОГО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. Потом доллар подскочил в три раза и, вы, наверное, думаете, что Коломойский вернул часть долларов назад, продал их в три раза дороже и вернул кредит в 11,6 млрд гривен? А вот хрен! Коломойский знает, что украинцы невероятно богаты и бесконечно щедры, поэтому кредит не отдал. И знаете - он в украинцах не ошибся! Может быть, вы слышали о том, что украинцы массово возмутились тем, что кто-то отдал ИХ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ Коломойскому? Я тоже не слышал. Значит, невелика потеря, значит, Коломойскому этот миллиард важнее. Вы будете смеяться, но по этому поводу даже уголовного дела для галочки не возбудили. А зачем возбуждать, если так изначально было задумано и никто не возмущается?
Осень 2016 года, Саакашвили в прямом смысле кричит с экранов телевизоров о том, что прямо сейчас тот же самый Коломойский выводит всё, что может, из Приватбанка, а ни Нацбанк, ни правительство, ни президент ничего с этим не делают, так как об этом с Коломойским и договорились. Депутаты из БПП обвиняют Саакашвили в том, что тот, по указке Путина, расшатывает таким образом банковскую систему и клевещет на Коломойского, Нацбанк, правительство и президента. А украинцы обсуждают, как смешно плюётся в телекамеры Саакашвили, когда так сильно возмущается коррупцией.
Через некоторое время Коломойский пишет письмо в Нацбанк, в котором сообщает, что деньги в банке, наконец-то, закончились, и теперь он великодушно отдаёт его украинцам со всем, что есть. Всё, что есть, оказалось долгами, но щедрые и богатые украинцы не изменили себе и выделили банку в конце прошлого года из своего общака 107 млрд гривен. В июне этого года опомнились, догнали и выделили ещё 38,5 млрд грн. А ещё через месяц поняли, что неудобно так жмотиться, и в июле выделили ещё 22,5 млрд гривен. Итого - 168 млрд грн. Если считать в валюте - то 6,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. ////////////
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