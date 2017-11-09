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Теги: Запорожье (1650) обыск (1279) хищение (368) мэрия (104)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В мэрии Запорожья проходят обыски, - прокуратура

В четверг, 9 ноября, сотрудники управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и прокуратуры проводят обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета.

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Другая сторона Парижа, о которой не любят говорить и стыдливо замалчивают либерасты и проклятые капиталисты. Париж, Франция.

В мэрии Запорожья проходят обыски, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4110
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"работавших в периоды, когда реализовывались незаконные схемы присвоения денежных средств".

а сейчас какой период?
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Сотрудники управления защиты экономики Главного управления Национальной полиции в Запорожской области и прокуратуры проводят обыски в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Запорожского горсовета. Источник: https://censor.net.ua/n462268

Ни фига себе, до Киева 300 км. Правильной опергруппе всего 4 часа надо.
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Из курсовой работы на тему "Влияние полнолуния на поведение примитивных животных"
В мэрии Запорожья проходят обыски, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9304
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Не в бровь, а в глаз. Только к чему Ваш пост? Ветку ипопутали?
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В мэрии Запорожья проходят обыски... и все... Что тут обсуждать?????????? мои картинки намного информативнее
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Не вижу связи красножопых с описываемой ситуацией, разьясните.
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никакой ситуации не описывается, никакой информации не подано, обсуждать совершенно нечего
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мои картинки здесь как луч света в темном царстве
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давят бизнес....гнося и авакян ведь запретил
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это уже по новому закону о ЖКХ? Быстренько сориентировались...
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Найдут мешочек с брюликами, баксы, оружие и пр., а мы даже не удивимся ибо....

/////////////
Вот только несколько примеров.
Весна 2014 года, доллар всё ещё около 10 гривен. "Для поддержания ликвидности" Нацбанк выдаёт Приватбанку 11,6 млрд грн., которые Коломойский срочно конвертирует в валюту и выводит в Великобританию. Более ОДНОГО МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. Потом доллар подскочил в три раза и, вы, наверное, думаете, что Коломойский вернул часть долларов назад, продал их в три раза дороже и вернул кредит в 11,6 млрд гривен? А вот хрен! Коломойский знает, что украинцы невероятно богаты и бесконечно щедры, поэтому кредит не отдал. И знаете - он в украинцах не ошибся! Может быть, вы слышали о том, что украинцы массово возмутились тем, что кто-то отдал ИХ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ Коломойскому? Я тоже не слышал. Значит, невелика потеря, значит, Коломойскому этот миллиард важнее. Вы будете смеяться, но по этому поводу даже уголовного дела для галочки не возбудили. А зачем возбуждать, если так изначально было задумано и никто не возмущается?
Осень 2016 года, Саакашвили в прямом смысле кричит с экранов телевизоров о том, что прямо сейчас тот же самый Коломойский выводит всё, что может, из Приватбанка, а ни Нацбанк, ни правительство, ни президент ничего с этим не делают, так как об этом с Коломойским и договорились. Депутаты из БПП обвиняют Саакашвили в том, что тот, по указке Путина, расшатывает таким образом банковскую систему и клевещет на Коломойского, Нацбанк, правительство и президента. А украинцы обсуждают, как смешно плюётся в телекамеры Саакашвили, когда так сильно возмущается коррупцией.
Через некоторое время Коломойский пишет письмо в Нацбанк, в котором сообщает, что деньги в банке, наконец-то, закончились, и теперь он великодушно отдаёт его украинцам со всем, что есть. Всё, что есть, оказалось долгами, но щедрые и богатые украинцы не изменили себе и выделили банку в конце прошлого года из своего общака 107 млрд гривен. В июне этого года опомнились, догнали и выделили ещё 38,5 млрд грн. А ещё через месяц поняли, что неудобно так жмотиться, и в июле выделили ещё 22,5 млрд гривен. Итого - 168 млрд грн. Если считать в валюте - то 6,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ. ////////////
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Без разрешения и полного контроля НБУ ни один банк в Украине не может вывести за рубеж ни доллараэ Если средства были выведены, значит решение принято на самом верху, все свои вопросы направляй туда
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Блогер значит нагло лжет? Я только за, неохота же быть настолько лохом, но все деяния наших владнюков показывают кое-что иное.
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почему лжет? разве я утверждаю, что никаких денюх не выводили? как раз выводили. только вопросы по этому поводу вообще не к Бене
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ мэрии Запорожья проходят обыски, - прокуратура
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