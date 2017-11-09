Волков в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от БЮТ, - Борислав Береза. ФОТО

Elena Italenna
, Лесли
, Сергей Андрейчев
, Westwind Ukrainian
, Сергей Козлов ae836211
, Igor Dacenko
, XENOmorph
, Paja Gnevniy
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, Володимир Миколаєць
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Ольга Мартынюк b6557456
, Спадарыня Марыся
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, cvthtrf
, Вова Индюков
, Микола Терець
, Вадимир Крук
, Sergey Zagirnyak
, DI GI
, Ksenia VB
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, olele
, Gaydamaka Kozak
, мон
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Елена Карпенко f98c030d
, Colt
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, Ars UA
, Ватник Путин
, Сергей Канев ba5ea4a8
, geoman7
, Хазар Дакійський
, Other View
, Юрий Шмадченко
, Зоркое Бельмо
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, RobinHood dfb9bea2
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, vassa0103
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, metal35
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, Андрей Шевченко 73396fdd
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, Serg Koshserg
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, Мария Иванова d926330d
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, Александр Коваленко 446175f7
, Дегтярева Людмила
, Андрей Стагиритенко
, Олег Тихонов 055f40a1
, свободный человек b4fbfe90
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, sergio77
, валерій цесар
, Б 52 17f4ea63
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, Николай Хомяков 785f6f57
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XENOmorph, Лесли, Адвокатик, Colt, Спадарыня Марыся, Елена Карпенко f98c030d, Paja Gnevniy, Other View, Геннадий Медведев 4e590f22, Хазар Дакійський, Володимир Миколаєць, fedjka - fedjka, Elena Italenna, Ksenia VB, мон, Wolodimir Korobkin, Вадимир Крук, передвиборчі цяцянки, Yuriy Smith, малыш Бакинский, Гарик Не инженер c161d501, Roman Rjevskiy, Alter Nator, RobinHood dfb9bea2, Давид Маркович Гоцман 551f3da5, Юрий Шмадченко, Зоркое Бельмо, Вася Грищенко 9da0ae8d, SANDY, Conrad, Taras Franco, cvthtrf, Сергей Иванофф, Urs, Sergey Zagirnyak, Вася Шевченко f77d76ba, alks, Nevertrust, Ali Hasan, Вова Индюков, Alexandr Slavich, Radoslav Sikorsky, курвиметр, Дмитро Черних, Kamate Kaora, Б 52 17f4ea63, Василий Быков, Lev Levin, kuba, Валерий Проценко, Sergiy Nimuy, Алексус, Олег Тихонов 055f40a1
Всего на сайте: 183 писателя
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В Америке ТОЧНО ТАК ЖЕ. Там даже с презом можно сфоткаться за деньги.
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и в его суму пустую
суют грамоту другую!
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А в инете - любые мядальки от презика. Правда без номерков.
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Цікаво,на скільки він їх спонсорнув?
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Грамота лишь усугубляет его вину.
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(Шютка).
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(две)
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не то что в унылой мордорашке-свинопарашке.
СУГС!!!
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СУГС вас видає з курачими потрохами.
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останні Три роки брехні і мародерства. а винуВАТА Юлька.
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Если бы Волков не думал, что ему грамота Тимошенчихи поможет - даже не доставал нее!
Странно только одно, почему он не принес на суд грамоту "Идеальный муж", "Лучший дедушка" и "От восторженных землян"
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С 17-го этажа.
А грамотой этой он может планировать или даже махать!
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