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 Форум Украины(633684)
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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: суд (21921) Вербицкий (45) Береза Борислав (132) Луценко Игорь (162)
Тему создал: Антон Татарніков

Волков в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от БЮТ, - Борислав Береза. ФОТО

Во время рассмотрения апелляции на меру пресечения предполагаемому соучастнику похищения героя Небесной сотни Вербицкого Александру Волкову он в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от Блока Юлии Тимошенко.

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Грамота от Йульки порохоботвой будет признана доказательством вины
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А "саувершенно незауисимый" нардеп Борислав Бляхер (Берёза) на будущем суде по Савченко будет акцентировать внимание на ордене "Золотая Звезда", полученным ею когда-то от Порошенко.
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Чувак хотел купить грамоту от Юльки. Сделал взнос к избирательную кампанию и ему ее дали.
В Америке ТОЧНО ТАК ЖЕ. Там даже с презом можно сфоткаться за деньги.
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а грамота от БЮТ - это индульгенция от всех бед... или только от уголовных?
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Якщо б люля була при владі, то це було б все.Але поки не склалося.
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допьяна Волка поят
и в его суму пустую
суют грамоту другую!
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Її ламають з комсомольських років 70-80-х, але вона незламна.
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Ивансулима мечтает взломать , а дальше гори все синим пламенем ...
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Да я таких бумажек в любой типографии в туалете наберу.
А в инете - любые мядальки от презика. Правда без номерков.
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Ну во времена премьерства Тимошенко это была не просто грамота...это была Охранная грамота.... а сейчас это Филькина грамота...
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В Україні нема політичних партій чи блоків, весь істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів, які паразитують в Україні !!!)))
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Клептокра́тіягрец. κλέπτειν - красти, грец. κράτος - влада) - публіцистичний термін, яким позначають владу крадіїв, систему влади в умовах якої корупція та фінансові зловживання державних чиновників та політиків стають одним з основних стрижнів життя суспільства.
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Останні політично мотивовані вибори в Україні відбулись в 1994 р. , з приходом до влади Кучми , розпочалась олігархізація політикума і розквіла політична корупція, самий небезпечний різновід корупціі для держави в цілому !!!)))
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Так Кучма ГБшник. Директор стратегычного заводу (вырныше промислового комплексу) при совке обязательно ГБшник! От ы Минске он со своими речи трет.
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Грамота за важливий вклад у виборчу кампанію БЮТ
Цікаво,на скільки він їх спонсорнув?
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Во время рассмотрения апелляции на меру пресечения предполагаемому соучастнику похищения героя Небесной сотни Вербицкого Александру Волкову он в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от Блока Юлии Тимошенко Источник: https://censor.net.ua/p462267
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Грамота лишь усугубляет его вину.
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Я один раз за Джульєтту проголосував, коли ви Овоча вибрали. І терпіти її не можу. Але вважаю, що індульгенція від любого вам Педрила скоро буде отягчаючою обставиною.
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Ору в голосину. Это воровка такие грамоты раздавала?? Прям как комуняки грамоту и значок за то что служил дурачок. Только на грамоте не хватает изображения воровки с нимбом над косой)) Грамота от воровки..сука до слёз...
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Интересно, под сколько уголовных дел можно подшить это фото как доказательство?
Волков в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от БЮТ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 5213
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дядя петя ты дурак? таких фоток у каждого во влати валом. просто у всех.
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И это не наталкивает тебя на определенные выводы?
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Домысливать и бредить не надо , василий, "увидеть" можно все , что твоя фантазия позволит...
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Все о бабле перетирают, а этот кучерявый, на заднем плане, стопудово, о народе задумался..
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Идут, наверное, уединиться и договориться в каких долях по схеме "Роттердам +" украинский народ грабить будут.
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Тю! А я думал это инаугурация Кренделя аккурат после революции гидности.... А потом вспомнил шо Йульки там не было - среди попутчиков революции
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А чё? Путя тягает за Собчаком чемодан и шо? Ху..ло в не зависимости от должности - не меняет своего статуса. Как то так.
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Может с этой грамотой можно бесплатно в электричках ездить или в трамвае?
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можно бесплатно на косатомобиле ездить, но там нужно педали крутить.
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нельзя, но можно дорогу переходить на красный свет или в футбол играть на минном поле
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креативно, озорно и весело.
не то что в унылой мордорашке-свинопарашке.
СУГС!!!



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А сам ви звідки,як не з тої мордорашки?
СУГС вас видає з курачими потрохами.
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Я как не силюсь, не могу даже предположительно представить логическую цепь умозаключений Волкова - как какая-то поздравительная открытка за 2007 может быть доказательством невиновности в кровавом преступлении в 2013? Он вообще умственно полноценный????
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ты ничего не понимаешь. это Йулькина открытка! в рашке говорят она даже в Гааге канает.
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оно просто фанат Бахини. Он думал что эта грамота от Бахини имеет бажественную силу и являеца индульгенцией от всех преступлений. ВИдишь там же даже подпись Бахини есть. Раз сама Бахиня подписала - точно не виновен.
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Возможно, поддержка Йульки означает в его понимании непринятие рыгакских ценностей, а следовательно невозможность службы Овощу во время Майдана? Идеализм канешна
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Это была индульгенция на будущие похищения и убийства. вона много таких раздала.
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Так нынче 2017 на дворе. Это ж сколько лет парень такую высокую награду хранил! А чему удивляться - Юля платила - он ей служил, Янукович платил - он ему служил. А поднимите досье парламентариев - каждый созыв в новой партии, новому хозяину холуи служат, всё о народе думают...
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сволочи не предупредили Санька шо Облигация хоть и дорогая, но с очень маленьким сроком действия и погашена не будет..
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Грамота БЮТ? Так это и как отягчающее можно рассматривать..
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Он дурак что ле. Эта грамота лишь доказывает что он подельник воровки и фсбешный агент как и воровка кремлёвская много лет работающая на уничтожение Украины.
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это тип, -крыша у него такая. Крутая крыша. Тимошенковская.
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Та это ж вопль кацапской души - "Я тоже на ФСБ, я свой в доску как и Юлька! Вот даже подтвердить могу!"
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все зрозуміло.
останні Три роки брехні і мародерства. а винуВАТА Юлька.
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Вона ні в чому не винна,вона ангел.
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попав в выгребную яму, как бы ты того не хотел, не заляпаться не получится.
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тупая логика примитивного сектанта воровоки, работает приблизительно как рефлекс собачки Павлова - если против Бахини то автоматически за барыгу. Просто и логично. Лампочка зажглась - слюна потекла. Электорат Бахини.
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А все потому что большинство во власти - дебилы, живущие в параллельной вселенной, у которых свои Украина, с огромными зарплатами, откатами и почти наступившем коммунизме!В поступке Волкова - как в зеркале отражается вся дебильность текущей власти!
Если бы Волков не думал, что ему грамота Тимошенчихи поможет - даже не доставал нее!
Странно только одно, почему он не принес на суд грамоту "Идеальный муж", "Лучший дедушка" и "От восторженных землян"
Волков в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от БЮТ, - Борислав Береза - Цензор.НЕТ 4398
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О каких выборах и каком лохторате вы чешете??? Вы заметили что абсолютное большинство лайков почти всегда, даже тут в этой теме собирают посты..с ..картинкой!! То есть лохторат даже не утруждает себя чтением. Картинку увидели и хорошо, а читать, и уж тем более думать- это уже слишком лениво и сложно. Вот и лайкают то что по быстрому увидели..т.е картинку.
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Ну это еще ничего, а вот лайканье воров, рекетиров путем раздачи Грамот со стороны Тимошенко, вызывает еще больше вопросов. Они не знала кому грамоты подписывает?
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У мене є грамота від обчества "Трудовые резервы", теж показуватиму єслі чо.
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, , киллер в доказательство своей невиновности показал какую-то бумажку , , но в руки не дал . . но , судьи поверили и отпустили невиновного на волю , , , у него же бумага есть . )))
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Ну, раз такое дело, то его надо отпустить.
С 17-го этажа.
А грамотой этой он может планировать или даже махать!
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В анонсе грамота похожа на водочную этикетку.
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О чем говорит эта грамота, что человек из партии БЮТ. Так сказать боевая ячейка партии. Душой , телом и помыслами готов бороться с врагами партии и ее лидера. Да за партию готов любого порвать. А эти два / Вербицкий и Луценко/ позволили себе неуважительно отозваться о политике партии, позволили усомниться в ее лидере. За что и получили сполна. Правда недоработка с Луценко получилась, за что на закрытом съезде партии было указана товарищу Волкову. Так что бойтесь и попробуйте не проголосовать за ЮВТ на очередных выборах президента. Смерть ворогам БЮТ! Слава Батькивщине.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВолков в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от БЮТ, - Борислав Береза. ФОТО
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