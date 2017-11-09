Порошенко поздравил Забродского с назначением командующим сил АТО: "Он лично участвовал во всех горячих операциях на фронте"

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, Dementy Sobolev
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, Полковник Баграмян
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, Илья Куров
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, Эрнесто
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, Василь Порохнавець
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, РоботБАндер2
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, Antidot_
, Александр Коваленко 446175f7
, Витлаий
, Русскоязычный Бандеровец 905c405d
, Petro Good
, zaParisian
, Наталия Стеценко b2969b1e
, пачую кожнава
, Герхард
, RussianChuckcha
, Vladislav R 85fbc9a9
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, qwe1 qwe22
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Всего на сайте: 230 писателей
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К чему тут твоя отрыжка вообже?
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Тут так поздравля не поздравляй всеравно ...
Хотя конечно хоть что то хорошие.
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Вікі (українська)
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От така фігня, Юрасику.
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Берите попкорн и наблюдайте, как этот убогий сам себе отвечает и лайкает с этих двух акков.
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Правильное назначения.
Зрадофилы пнх.
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