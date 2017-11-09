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 Форум Украины(633631)
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Теги: армия (8345) назначение (1379) Порошенко (14244) Антитеррористическая операция (17681) Забродский (5)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко поздравил Забродского с назначением командующим сил АТО: "Он лично участвовал во всех горячих операциях на фронте"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Героя Украины генерал-лейтенанта Михаила Забродского с назначением командующим сил антитеррористической операции.

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Во как соевое умеет примазываться...Создаётся впечатление что они типа в одном окопе или блиндаже воевали.
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Ну так гений же внешней палитики (как говорят пєдросмоки)
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трындеть по суфлёру он мастак, часами может......
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янык тупой бандит. а этот образованный, лживый, лицемерный....Янык думал что реально он хороший для люде. а этот знает что реально о нём думают, сам соцсети мониторит...Хотя и у того и другого окружение ворюг-лизожопов создавали хозяину "тёплые ванны"....
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Ну вот видишь - был президентом бандит, а теперь страной руководит образованный интеллигент, за которого не стыдно. Чего ты ноешь, работа такая?
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ноет твоя жена....этот образованный вор на войне...ты беги за шоколадкой.
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Вор - ворует, а он вырос на бизнесе. Кардинальные перемены к лучшему в стране произошли именно при его власти. Это говорят иностранцы.
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Овощ греб под себя,разворовал и развалил шо можно и шо нельзя.. Порошенко пожертвовал украинской армии более чем 500 000 000 гривен, на различные социальные пректы 200 000 000гр. Полк украинского спецназа на 70% вооружен за счет Порошенко.. Ни один олигарх,ни один украинский политик не сделал и сотой доли того что делает для Украины Порошенко. И ведь Порох далеко не самый богатый украинец.
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Какой ты аднака впичатлитялный!
К чему тут твоя отрыжка вообже?
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Ну раз во всех то тогда ТОРБА ,одни поражения кругом !!!
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лапотник, тебе напомнить каких пиздюлин твои опущенцы под макринкой и на светлодарской дуге всосали?
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Ну не знаю, кто там, шо всасывал а вот вкуривать всякую гадость ты подвязывай бо неровно тризуб над кремлём установишь...
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сам устанавливать будешь еще до нашего прихода
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Во-во,как бригада наркологов прибудет,так и поведаешь им всё про приходы ...
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бригада наркологов это единственные люди которые тебя кормят, рашкован?
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А ты думаешь,что наркологи кормят ? Ну-ну....
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откуда я знаю? это ты с ними регулярно общаешься
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Ну то,что ты нихрена не знаешь,это не секрет.
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а вот и однояйцевый близнец подтянулся. что, чеченские хоязева разрешили вам обоим с бутылок слезть, а не по очереди как обычно?
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Не твой сегодня день, прошмандень ватная. Даже твой второй акк и самолайки не помогают.
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Новое открытие позволит наконец сделать плащ-невидимку - это единственное что их спасет от гнева народа.. !

Тут так поздравля не поздравляй всеравно ...

Хотя конечно хоть что то хорошие.
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...Народився у Дніпропетровську, у сім'ї військових. У 1989 році закінчив середню школу. З 1989 по 1994 роки військову освіту отримував у Санкт-Петербурзі - Військово-космічна академія імені О. Ф. Можайського[ru], після чого протягом п'яти років проходив військову службу за контрактом у Російській Федерації. ..
Вікі (українська)
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А вбивати окупантів-кацапів пішов він, а не Слюсарчук.
От така фігня, Юрасику.
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чому ви все сприймаєте як особисте ...хто , кого , і як вбивав не вам судити про те ...а це просто факт з біографії ...якби ви були трохи старші ...і проходили службу при СРСР ...ці деталі біографії достойного генерала дещо означали ...
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Хто небудь пригадає прізвище попереднього командувача АТО? Майже ніхто. Чи не тому що не відігравав ніякої ролі? Проте прізвище Забродського було на слуху саме як командувача ВДВ. На мою думку ефективну на своєму місці людину намагаються заховати цим підвищенням в шухляду.
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Если кто не в курсе, дурдом и наркологи - больное место Олега Хардига и его альтерэго Вадим Тищенко.

Берите попкорн и наблюдайте, как этот убогий сам себе отвечает и лайкает с этих двух акков.
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Зараз ще жіночок своїх підключить і піде справа.
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Хорошая новость, интересно, сможет ли Миша изменить ситуацию к лучшему, мужик молодой, вояка толковый, опыт боевой есть. Солдаты к нему относятся с уважением.
Правильное назначения.
Зрадофилы пнх.
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Если боевого генерала будут мариновать без дела и держать под обстрелами без права отвечать - горе тебе, порошенок!
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Ніякого горя йому не буде. порошенко ніколи не дозволе поставити на цю посаду не лояльну до нього людину.
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Допоможіть знайти тут чергову "зраду гнуснава шикаладнава баригі-і-і"!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко поздравил Забродского с назначением командующим сил АТО: "Он лично участвовал во всех горячих операциях на фронте"
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