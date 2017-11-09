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 Форум Украины(633631)
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Теги: авиация (1877) перевозки (231) авиасообщение (363) Омелян (374) лоукост (62) Ryanair (36)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Украинцы не самые богатые в ЕС, поэтому мы должны обеспечить им дешевые и удобные авиаперевозки, - Омелян. ВИДЕО

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, министерство не будет отказываться от намерения прихода лоукостов в Украину.

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Поки що ви нас забезпечуєте дорогими авто і дорогим бензином
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а еще они обеспечивают самой дорогой коммуналкой и электричеством.
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А ще вони дуже сором'язливі... Соромляться сказати, що обікрали українців настільки, що громадяни України є найбіднішими в ЄС
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Странно что МВФ не требует от стран ЕС подогнать их цены к украинским.
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А вот твой шеф продавец труселей из Винницы, поднимая тарифы для обедневшего населения, рассказывал, что цена на газ должна быть як у Европи и Свити, шоб не було корупции. Забрехались вы, какао-бобовые
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точно . не самые богатые . так может лучше обеспечить украинцам самые дешевые тарифы на ЖКХ ? а авиаперевозки ? а и хер с ним пускай будут самые дорогие
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Не самые богатые ?)))) А цены на билеты как для самых богатых!!!!!!!!!
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Вообщето там рейтинг по инфляции и безработице, что не совсем указывает на бедность. Например там во второй десятке Франция с Италией. И не указаны такие как КНДР, где нет инфляции и безработицы (потому что те кто не работают банально умирают от голода). Так что это не рейтинг бедности.
По бедности Украина думаю в первой 30ке.
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Это он после того как у него обыск провели? Ну и как результаты? По хрену, верно? продолжает шо-то заявлять... Где вас, вот таких, инопланетян, нашли??? Да в количестве!
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Давайте сначала увидим дешевые железнодорожные билеты.
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Та Ви шо, смерти Омеляну желаете? Придется поднимать стоимость грузовых перевозок, а за это Ринат с Пиичуком могут уши открутить или отказаться от "модернизации" в виде закупки б.у. локомотиво-хлама, тогда молодые-успешные без денег останутся.
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Тебе и кольт в руки. Но не поможет, кресло займет очередной "насиров".
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Ага, купить всем украинцам фанеры, пусть построят себе большой самолет и летят с Украины к такой то матери.
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Українці - не самі багаті в Європі? Та ну!!! Казали, що саме "укггаїнці" центр Лондона викупили! Чи брешуть люди?!
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Хорошо заменить Бедные на Не самые богатые,не так оскорбительно,а украинцы бедные,мать вашу,и все знают почему!
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Заграла вже та гібридність у всьому - які в дупу «не самые богатые». Українці бідніші бідних, так і кажіть - жебраки.
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ну вот просто противно читать стало цензор - одни тролли и неудачники ))
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Поделитесь технологией ))
Вот этой - Летающие такси в ближайшие два года
Нам крайне нужны летающие такси - у нас нет дорог!!
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Омелян, ты все-таки рухнул с дуба. Мы-НИЩИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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так то воно так , хоча по машинах на вулицы так не скажеш....
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добре що хоч не сказав "українці не самі багаті в ЭС бо багато їдять"
а взагалі звичайно в "не самій багатій" країні першочергово потрібно розібратись з авіаперевезеннями...
от я так й думав - прокинувшись зранку 80% наших громадян, які отримують субсидію бо в них після "рішучих реформ" немає грошей, планують полетіти десь в ЄС щоб безтурботно провести декілька днів...а особливо пенсіонерам єдине що заважає - це дороге авіасполучення...
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Та ні, українці бідні, бо багато подорожують.
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Еще одна мантра... они там что буддисты все? Мистер очевидность...
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Вы Украинцам даже похорон дешёвых обеспечить не можете ....
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Украинцы не самые богатые в ЕС, поэтому мы должны обеспечить им дешевые и удобные авиаперевозки, - Омелян. Цензор.

Странно, в Европе и без комментариев всяких упырей дешевые авиаперелеты. Может прыщ Омелян хочет перестать лезть кривыми ручками к лоукостерам и обеспечить реальный рыночный доступ авиаперевозчикам к вп и аэродромному хозяйству Украины.
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ну і не треба нам лоукости, там вино і коньяк не наливають,
а нам такий сервіс не треба.
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странный посыл мистера бессеребренника...
Немцы и британцы-самый богатый народ в Европе, но лоукостами пользуются, аж гай шумит.
У нас это должно быть не из-за бедности, а по определению.
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Так в Европе есть весь спектр предложений, а в Украине диктат монополистов, которые не пускают лоукосты и гнут высокие цены. Последний пример, когда МАУ Коломойского в сговоре с директором "Борисполя" сорвали заход в Украину Ryanair. Но Омелян не сдался и продолжает переговоры с этой и с другими авиакомпаниями. Он проводит правильную политику и заслуживает на уважение, чего не могу сказать про других министров.
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А вот это правильно. А вот это верно.
Разговаривала на днях со своим оптометристом (он из Индии).
Так он сказал, что правительство Индии не только железнодорожные билеты дешевые предоставляет (это я знала), но и авиа-билеты.
Чтобы работники в отпуск в родные места (села) поехать могли.
Так что знайте, если смотрите новости там разные с переполненными поездами в Мумбае,
или дальнего следования, что железнодорожная компания Индии (а она государственая) могла бы легко сделать все поезда "по высшему классу" (с ковролином на полу, кондиционерами и прочим), задрав цену на билеты для самоокупаемости и прибыли, но они это не делают специально, потому что билеты субсидируют, чтобы люди их позволить купить могли!
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І коли ж вони намагатимуться здиміти з України так, як на тій картинці в заголовку?!.....
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Как пишет один персонаж,не владеющий вопросом,открываю первый и большой секрет у САМОГО БЕДНОГО населения в Европе одни из САМЫХ ДОРОГИХ в Европе авиаперевозок. Случайно? Не думаю.
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По большому счету никто никому ничего не должен. Законы капитализма гласят: заработай и пользуйся.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраинцы не самые богатые в ЕС, поэтому мы должны обеспечить им дешевые и удобные авиаперевозки, - Омелян. ВИДЕО
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