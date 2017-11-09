Украинцы не самые богатые в ЕС, поэтому мы должны обеспечить им дешевые и удобные авиаперевозки, - Омелян. ВИДЕО

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, Дмитрий Иванов dbfc6d0e
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Чувак відносить себе до "ми", а не до українців.
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По бедности Украина думаю в первой 30ке.
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Вот этой - Летающие такси в ближайшие два года
Нам крайне нужны летающие такси - у нас нет дорог!!
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а взагалі звичайно в "не самій багатій" країні першочергово потрібно розібратись з авіаперевезеннями...
от я так й думав - прокинувшись зранку 80% наших громадян, які отримують субсидію бо в них після "рішучих реформ" немає грошей, планують полетіти десь в ЄС щоб безтурботно провести декілька днів...а особливо пенсіонерам єдине що заважає - це дороге авіасполучення...
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Странно, в Европе и без комментариев всяких упырей дешевые авиаперелеты. Может прыщ Омелян хочет перестать лезть кривыми ручками к лоукостерам и обеспечить реальный рыночный доступ авиаперевозчикам к вп и аэродромному хозяйству Украины.
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а нам такий сервіс не треба.
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Немцы и британцы-самый богатый народ в Европе, но лоукостами пользуются, аж гай шумит.
У нас это должно быть не из-за бедности, а по определению.
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Разговаривала на днях со своим оптометристом (он из Индии).
Так он сказал, что правительство Индии не только железнодорожные билеты дешевые предоставляет (это я знала), но и авиа-билеты.
Чтобы работники в отпуск в родные места (села) поехать могли.
Так что знайте, если смотрите новости там разные с переполненными поездами в Мумбае,
или дальнего следования, что железнодорожная компания Индии (а она государственая) могла бы легко сделать все поезда "по высшему классу" (с ковролином на полу, кондиционерами и прочим), задрав цену на билеты для самоокупаемости и прибыли, но они это не делают специально, потому что билеты субсидируют, чтобы люди их позволить купить могли!
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«Дешево и сердито»
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