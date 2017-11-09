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Теги: депортация (278) ДТП (6314) иностранец (261) Львов (3769) Нацполиция (9326) Госмиграция (151)
Тему создал: Антон Татарніков

Полиция Львова добилась выдворения из Украины иностранца, остановленного с сентября восемь раз за пьяную езду. ФОТО

Патрульная полиция Львова добилась решения о депортации гражданина Азербайджана, которого на протяжении двух месяцев восемь раз задерживали за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

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этот хоть останавливался-сразу видно иностранец,культура
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И ето все наказание? Выслать из страны? Да ето уже и страной нельзя назвать.
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Порошенко создал в Украине беспредел ничем не лучше,чем в РФ
законы не работают
суды купленные
бюджет пилят друзья
порохоботы в инете
сбу-шники никакой терракт предотвратить не могут

полное разложение
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Ты забыл подписать: (выдержка из методички хуйла)
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выйди на улицу и посмотри,как живет Украина,а про методичку хуйла спроси у Порошенко -он начал свою карьеру в партии СДПУо Медведчука-кума вашего любимого путина
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до порошенко была жиисть малина а он все развалил)))
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до порошенко была пенсия 100 доларов,а он здобув 40 ,остальное вероятно уже в Панаме
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А по твоему я не выхожу? Не хожу по улицам, не хожу в магазины, не хожу на работу, не общаюсь с людьми? Это тебе за пАребриком нихрена не видно, веришь тому, что написали в методичке от хуйла и сказали по хуйлоТВ
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сейчас четверг -а ты строчишь с утра тут,хвалишь Порошенко,знаем на какую работу ты ходишь
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пишут об одном, а оно влазит со своими "домашними заготовками"
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А порохоботы на что зарабатывают?Петя вас с Ольгино выписал?у своего друга хуйла
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Вот это круто. Еще бы сделать возможным высыл граждан внутри страны, в родные регионы. А то большие города потерпают от потока быдлоты. Которую нельзя выслать туда, где они такими животными выросли. Отдельное спасибо Домбасу
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еще можно евреев в гетто сгонять,как учил твой кумир Адольф
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ну из нас двоих только ты считаешь всех евреев быдлом. Так что фанат Адика скорее ты. Как и приверженец ростить детей быдлотой и спихивать в другой город, что б паскудили не тебе, а другим людям
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так твой друг Адольф не только евреев травил,а и другие группы населения,которые ему не нравились-ты его самый прямой последователь,сам будешь решать ,кто быдло и кого выселять а кто человек нужный?А знаком на рукав будешь их метить ?
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а есть доказательста, что ты лучше этой "быдлоты"? или ты говнидло простое?
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Так этот гурон ещё, как минимум, 2 недели будет бухой по Львову носиться?
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Лично Алиеву этого пьяного азербайджанского индивидуума нужно здать, пан Алиев ему лет 20 точно припаяет по доброте своей душевной.
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Однако, если суд примет к рассмотрению его жалобу, депортацию придется отложить до решения судом дела по существу. Судьям приготовить карманы . Все же должно быть ....по-закону..

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своих алкашей хоть пруд пруди так еще и хачик туда же .
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А разрешенная по Закону,после второй пьянки, конфискация драндулета почему не применяется?
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вот именно! редкий экземпляр! хотя есть одна знакомая....
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Устроили из Украины проходной двор. любой иностранец не уважающий законов Украины, должен понести наказание и быть выдворен за пределы страны.
сколько ждать виз с паРашей? когда будут визы со странами Средней Азии? с Арменией, которая легла под паРашу?
исключение - безвизовый режим только для Грузии, Беларуси(пока), возможно Азербайджана и Казахстана. но это все требует оговорок и четких правил.
въезд только по биометрическим паспортам, проверка на наличие судимостей и т.п.
хватит из Украины делать проходной двор и малину для криминала из Кавказа и СА.
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а сколько иностранец, даже из безвизовой страны может находиться в Украине?
если нет вида на жительство 30 дней(для граждан ЕС - 90 дней) вполне достаточно.
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В 2016 году в Украине ужесточили наказание за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Минимальный штраф составляет 10 200 грн с лишением права вождения на год. В случае повторного нарушения - 20 400 грн штрафа и лишение водительских прав на три года.

Также закон предусматривает, что такие правонарушения, совершенные лицом, которое дважды в течение года поддавалось административному взысканию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного/наркотического опьянения влекут за собой наложение штрафа в размере 2400 необлагаемых минимумов (40 тысяч 800 грн).

Его после второго раза должны были посадить на 15 суток.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПолиция Львова добилась выдворения из Украины иностранца, остановленного с сентября восемь раз за пьяную езду. ФОТО
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