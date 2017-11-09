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Теги: Путин (24365) Трамп (1438) Тиллерсон (179)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Решение о возможной встрече Трампа и Путина еще не принято, - Тиллерсон

Решения по поводу возможной встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пока что нет, заявил журналистам госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

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А Письков уже всем сообщил, что Хуйло снизойдёт к Трампу и даст возможность с ним встретиться, как это понимать?
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Толку с демократического Трампа, ведь есть страшный и тоталитарный Эрдоган, где турки еще те союзники (использованы цитаты некоторых форумчан).
Ільмі Умеров: Ердоган погодився сприяти звільненню Олега Сенцова
Сьогодні о 17:30•Тиждень.ua
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився сприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова, який отримав 20 років і зараз перебуває в Ямало-Ненецькому окрузі Росії. Про це в інтерв'ю Тижню розповів заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров.

За його словами, такої домовленості вдалося досягти під час зустрічі з Ердоганом 26 жовтня.

«Другого дня після звільнення в нас (Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза, - Ред.) була зустріч із Реджепом Ердоганом. Вона тривала хвилин 20. Ми подякували йому за сприяння в нашому звільненні, наголосили, що це визволення не вирішує проблеми, тому що понад 40 людей залишаються в заручниках у РФ. Крім того, 16 осіб викрадені та їхня доля невідома. Просили Ердогана займатися цими питаннями, адже він у вигідному становищі. Путін став нерукопотисним для більшості колишніх партнерів і провідних країн. Тож він мусить дорожити відносинами з Туреччиною, яка не приєднується до санкцій (іноді нам це незрозуміло, але факт). Один із небагатьох президентів, який простягає Путіну руку, - Ердоган. І проігнорувати його прохання він не може. Ердоган погодився, що займатиметься питаннями політичних в'язнів і тими, які стосуються Криму й кримських татар. Ми з Ахтемом на місці позначили одну фігуру як пріоритетну. Це Олег Сенцов - незломлений український патріот, який отримав 20 років і зараз перебуває в Ямало-Ненецькому окрузі. Ердоган погодився», - сказав він.

Детальніше читайте в черговому номері журналу «Український тиждень»
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Другими словами - " Пока что нам с вами говорить не о чем..."
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встретились на саммите два друга
видимо не виделись давно
долго обнимались, целовались...
пока х"й не в стал у одного
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У нас в Рязани - грибы с глазами.
Их едят, они глядя
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Это хорошо. Ешьте и к нам не ногой, ведь мы едим кацапов, которых фаршируем грибами.
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Так же как и раньше, но поменяйте подливу при тушении кацапчат.
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Дональд Трамп‏ @DonaldTrumpRF 30 окт.

Твоё лицо, когда Матильда Кшесинская собрала у Николая 2 весь биоматериал. РтомРешение о возможной встрече Трампа и Путина еще не принято, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 9407
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Скорей всего на "Цензоре" дали не верный перевод высказываний Рекса.
Встреча Путина с Трампом согласована, оговорен круг обсуждаемых вопросом. Сейчас уточняется время встречи.
Потерпите. Скоро узнаем результаты переговоров двух мировых лидеров.
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Решение о возможной встрече Трампа и Путина еще не принято
------------
Бгггг)))
А рашаСМИ уже раструбили на весь мир, что встретятся.
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Слухи о моей смерти немного преувеличены. (с)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРешение о возможной встрече Трампа и Путина еще не принято, - Тиллерсон
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