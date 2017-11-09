Решение о возможной встрече Трампа и Путина еще не принято, - Тиллерсон

Салаутдин
, GoodWin
, Олена Мисено
, phantom4
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, Привет
, Bander_UA 1d21dedd
, Tierre
, variable general
, Egor Elk
, Лидия Севастьянова
, Gabriel Monte
, Вася Шевченко f77d76ba
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, РоботБАндер2
, Mora Zfayfer
, Злий Грицько
, SergTranscarpathian
, Антип61
, БендеровскийЗаяц
, Шимус
, Elvic Vic
, Domkrat
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, Вла
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, Валентин з
, morbius2014
, RobinHood dfb9bea2
, Александр Асдс
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, литвин
, senia
, Адвокатик
, Gatilo Borschagivsky
, Bogdan_
, Doctor Solt
, Вовочка - много ходов очка
, Badahos Esp
, Александр Пожарный
, Преображенский ФФ
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Граздич
, Petro Good
, Валерий Проценко
, росися вперде d82e7584
, Агент кремля cd59e193
, Варлонец
, Gunter Prin
, Андрей Жуков b738201d
, Алла Новосад 5b57f84f
, Борис Зет
, cimbitep
, Ali Hasan
, засинений
, vassa0103
, Kost Crys
, Olga Mansika
, Никас Андранаки
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, Крокодил Гена
, Khmelnitskiy
, Dendroaspis polylepi
, Serg Sergeev
, RustIck
, gassab
, AVG
, Николай Иванов 00d1716d
, Степан Остапенко ee28ae65
, Игорь Д
, антиватник черниговский
, Николай Журавель 28f686bb
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, Евгений Калашников
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, SergeLi
, 133133
, Сергій Садовський
, Alex Nemo
, jan pobokov
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, Андрей Данилевский
, Алексей Носов d8330900
, Oleg Novikov 6275eb39
, Б 52 17f4ea63
, Aлександр Alexsis
, Vyacheslav Nesterov
, Понтий Пилат
, 5 копійок
, Леонід Бахарєв 96170eb9
, Oleg Kovo
, Владимир Парфянов
, uegfybyf
, Андрій Жагун
, Лола Ножкинв
, RussianChuckcha
, Johann Schnittke
, Саша Музыка
, cobalt_sinus
, Alexx Lexton
, Сергей 46a07dfb
, Илья Гуцуляк
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Ільмі Умеров: Ердоган погодився сприяти звільненню Олега Сенцова
Сьогодні о 17:30•Тиждень.ua
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився сприяти звільненню українського режисера Олега Сенцова, який отримав 20 років і зараз перебуває в Ямало-Ненецькому окрузі Росії. Про це в інтерв'ю Тижню розповів заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров.
За його словами, такої домовленості вдалося досягти під час зустрічі з Ердоганом 26 жовтня.
«Другого дня після звільнення в нас (Ільмі Умерова й Ахтема Чийгоза, - Ред.) була зустріч із Реджепом Ердоганом. Вона тривала хвилин 20. Ми подякували йому за сприяння в нашому звільненні, наголосили, що це визволення не вирішує проблеми, тому що понад 40 людей залишаються в заручниках у РФ. Крім того, 16 осіб викрадені та їхня доля невідома. Просили Ердогана займатися цими питаннями, адже він у вигідному становищі. Путін став нерукопотисним для більшості колишніх партнерів і провідних країн. Тож він мусить дорожити відносинами з Туреччиною, яка не приєднується до санкцій (іноді нам це незрозуміло, але факт). Один із небагатьох президентів, який простягає Путіну руку, - Ердоган. І проігнорувати його прохання він не може. Ердоган погодився, що займатиметься питаннями політичних в'язнів і тими, які стосуються Криму й кримських татар. Ми з Ахтемом на місці позначили одну фігуру як пріоритетну. Це Олег Сенцов - незломлений український патріот, який отримав 20 років і зараз перебуває в Ямало-Ненецькому окрузі. Ердоган погодився», - сказав він.
Детальніше читайте в черговому номері журналу «Український тиждень»
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видимо не виделись давно
долго обнимались, целовались...
пока х"й не в стал у одного
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Их едят, они глядя
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Твоё лицо, когда Матильда Кшесинская собрала у Николая 2 весь биоматериал. Ртом
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Встреча Путина с Трампом согласована, оговорен круг обсуждаемых вопросом. Сейчас уточняется время встречи.
Потерпите. Скоро узнаем результаты переговоров двух мировых лидеров.
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Бгггг)))
А рашаСМИ уже раструбили на весь мир, что встретятся.
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