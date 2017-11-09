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 Форум Украины(633565)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: дипломатия (1055) Порошенко (14241) Россия (72909) Донбасс (16612) Луценко Ирина (299) деоккупация (225)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Ирина Луценко о разрыве дипотношений с РФ: Это не может быть одна строчка в два предложения. Должен быть отдельный закон. ВИДЕО

Представитель президента Украины в Верховной Раде, нардеп (БПП) Ирина Луценко считает, что вопрос разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией не может быть частью закона о реинтеграции Донбасса, для этой инициативы необходимо разработать отдельный документ.

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Да .это только козлов выкинуть с Олегом Недавой легко и просто а тута это вам не это ,это наколотые апельсины не помогут понять всю глубину соевых глубин ...
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Ну понятно...скажи кто друг и будет ясно кто ты и твоя семейка Упырей....Смотрящий Юры Енакиевского друган....Иванющенко ни в чём не виноват, аресты с имущества и счетов сняты. Из Интерпола вчеркнут......
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Там защиты мало,там надо осиновый кол в сердце вбивать ...
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Да уж...Давно надо было в Мариининском парке алею осин посадить...а в фонтанах чтоб святая вода и трубопровод к каждому депутатскому креслу!
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Забор нужно построить сначала, вот такой; иначе нет смысла рватьдип.отношения.


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ну сеня там уже начал что то строить)правда выяснилось, что разворовали половину
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Это другой вопрос. Забор должен быть такой длины, с соответствующей инфраструктурой, что на него весь госбюджет уйти может.
Местные тролли такие смешные, со своими воплями "зрада !"
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и что же делать тогда?а как быть с этим забором на границей с беларусью и линии разграничения с ордило?я понимаю, языком трепать оно не мешки ворочать
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Строить забор. До того как он построен, все идеи про разрыв отношений - обычный убогий популизм.
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А Сеня уже построил и ещё круче ,просто он построен по новым технологиям и является невидимым ...
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И как же Ирка планирует с козлами закон выписывать?
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ира не умничай!
чем больше слов в законе, тем сложнее его вкурить депутату
а вот две строчки, даже два слова - разрыв дипотношений - коротко и ясно... но страшно!
именно однозначностью терминов
словоблудие задолбало всех, а самолюбование уже смешит
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Платить за строительство забора кто будет ?
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почему ты переживаешь за украинский забор?озабоченный?
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ОНО на работе, заборчик из шоколадных батончиков складывает.
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я заметил-скоро напишет путин введи войска в Украину,для защиты рошена
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Без забора, такой закон не имеет смысла. Для чего нужен разрыв дип. отношений ? В частности, для того чтобы прекратить взаимные визиты граждан, так как разрыв - это последний шаг перед полномасштабной войной на уничтожение.
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Что бы его принять..его нужно написать...и внести в ВР....
Но вот тут есть одно....написать и внести это работа....большая...а для пиара проще внести поправку в четыре слова..."разорвать дип отношения с РФ"...и все...а потом хоть трава не расти....
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а чего так? партнеры, что ли? сколько можно тянуть резину? или партнеры или агрессор.
давно пора определиться. ежели страна-агрессор, то какие могут быть дип.отношения?
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може,ще як...- кацапи ідуть нах -...навіть меньше вийшло...
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И опять только она во всех вопросах спец.Да а мы думали ,что после Лены Бондаренко нас будет трудно чем-то удивить.Нет такой области ,в которой бы она не соображала. Действительно такой талант много лет скрывали от Украины.
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Раша разорвала наши отношение целым УКАЗОМ своего Сента, который разрешил вторжение воск нанашу территорию. Нам нужно это только зарепить юридически.
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Только надо очень сильный, пресильный закон, что бы без права возобнавления.
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Цензор, та хватит уже показывать, как ссутся будочники, кто от страха, кто от экстаза. Понятно, что не будет прекращения отношений, как и понятно то, что нужно или из страны валить, или всю мудобратию валить, начиная с херанта и заканчивая главой сельсовета.
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В 1917-м...уже валили...начиная от "гаранта" и заканчивая городовым на углу улиц.....результат всем известен.....
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70 лет "мироточили"...благодаря тому быдлу..похожему на тебя...что в 1917-м все и всех валила...
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Ириша, не балуй...Пэцины рошенки, в Рашке, выпускаться должны..Бизнес ,на первом плане у барыги...Он ведь и Югика держит..
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У нас все делетя через одно место. Зачем отдельные указы по разбокам с российскими журналистами, артистами, фильмами, спортсменами и всем остальным что саязанно с агрессором, когда достаточно всего лишь разорвать дипотношения как того тербует политическа обстановка!? Хуже уже некуда и не будет!
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Она уже нажаловалась. Поудаояли все шо можно. П. С. Фотку тоже
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закон от реинтеграции Донбасса необходимо разделить как минимум на 2 закона.
1. Закон о реинтеграции ДНР
2. Закон о реинтеграции ЛНР

даешь больше законов хороших и разных!

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Этот бред ты сам придумал..или подсказал кто то..??
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Так уже эта сука себя любит,так любуется собой,такач она уже важная и значима,что так и хочется в этот момент,чтобы президентом стала йулька.Вот она бы ей рассказала,кто главная баба в украинской политике
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...одна строчка и целых ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ))))) может ДВЕ СТРОЧКИ и ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
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трут комменты не по-детски))) шоколадники, вы реально думаете, что вся проблема в комментариях которые вам не нравятся? дыбилы, вы наоборот читайте - и попытайтесь хотя бы разобраться что не так в вашей гребаной шоколадно-кремлевской системе ценностей.
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Хотелось бы узнать..а чего такого ожидают товаришЧи которые ратуют за разрыв дипотношений с паРашей в случае разрыва этих самых дипотношений..??

В принципе дипотношей нет уже два года..по той простой причине что нет послов ..нет ни посла паРаши в Украине..нет и посла Украины в паРаше....
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Цензор.НЕТФорум УкраиныИрина Луценко о разрыве дипотношений с РФ: Это не может быть одна строчка в два предложения. Должен быть отдельный закон. ВИДЕО
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