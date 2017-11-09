ГФС Николаевщины увеличила поступления в Госбюджет на 43%

Салаутдин
, GoodWin
, Олена Мисено
, phantom4
, Оксана Коломийка
, Привет
, Bander_UA 1d21dedd
, Tierre
, variable general
, Egor Elk
, Лидия Севастьянова
, Gabriel Monte
, Вася Шевченко f77d76ba
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, РоботБАндер2
, Mora Zfayfer
, Злий Грицько
, SergTranscarpathian
, Антип61
, БендеровскийЗаяц
, Шимус
, Elvic Vic
, Domkrat
, Paja Gnevniy
, gunpowder in the grave
, Leo Uxmal
, Дегтярева Людмила
, roshenko q
, зеленка
, Olex2014
, Андрей Ильчук
, Andrew Andr
, Vytautas
, Nino
, укропбандерівець
, Вла
, НИКИТА wild
, Валентин з
, morbius2014
, RobinHood dfb9bea2
, Александр Асдс
, Семён Тимошенко
, Baden
, литвин
, senia
, Адвокатик
, Gatilo Borschagivsky
, Bogdan_
, Doctor Solt
, Вовочка - много ходов очка
, Badahos Esp
, Александр Пожарный
, Преображенский ФФ
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Граздич
, Petro Good
, Валерий Проценко
, росися вперде d82e7584
, Агент кремля cd59e193
, Варлонец
, Gunter Prin
, Андрей Жуков b738201d
, Алла Новосад 5b57f84f
, Борис Зет
, cimbitep
, Ali Hasan
, засинений
, vassa0103
, Kost Crys
, Olga Mansika
, Никас Андранаки
, GSN
, Mr Vice President
, Призрак опера
, Witness
, сергей садовский
, Vlad Ok
, Илья Куров
, Eispickel
, Ольга Липовенко
, aquarius580 .
, Сергей Яценюк 303ea0b9
, Крокодил Гена
, Khmelnitskiy
, Dendroaspis polylepi
, Serg Sergeev
, RustIck
, gassab
, AVG
, Николай Иванов 00d1716d
, Степан Остапенко ee28ae65
, Игорь Д
, антиватник черниговский
, Николай Журавель 28f686bb
, RauL Bask
, 2012012
, Евгений Калашников
, Alina Sadovska
, Бумеранг
, SergeLi
, 133133
, Сергій Садовський
, Alex Nemo
, jan pobokov
, belge
, Da non
, Олег Хардин
, DI GI
, Андрей Данилевский
, Алексей Носов d8330900
, Oleg Novikov 6275eb39
, Б 52 17f4ea63
, Aлександр Alexsis
, Vyacheslav Nesterov
, Понтий Пилат
, 5 копійок
, Леонід Бахарєв 96170eb9
, Oleg Kovo
, Владимир Парфянов
, uegfybyf
, Андрій Жагун
, Лола Ножкинв
, RussianChuckcha
, Johann Schnittke
, Саша Музыка
, cobalt_sinus
, Alexx Lexton
, Сергей 46a07dfb
, Илья Гуцуляк
Tierre, Салаутдин, Gabriel Monte, Злий Грицько, БендеровскийЗаяц, зеленка, GoodWin, gunpowder in the grave, morbius2014, Шимус, Вася Шевченко f77d76ba, senia, Mora Zfayfer, phantom4, Domkrat, Baden, Olex2014, Gatilo Borschagivsky, Vytautas, RobinHood dfb9bea2, Leo Uxmal, РоботБАндер2, Вовочка - много ходов очка, Василий Граздич, Адвокатик, Лидия Севастьянова, Дегтярева Людмила, Ali Hasan, Привет, росися вперде d82e7584, Olga Mansika, Борис Зет, Doctor Solt, Агент кремля cd59e193, сергей садовский, Преображенский ФФ, vassa0103, литвин, Андрей Ильчук, Валерий Проценко, Юрий Петров 33876dd3, Игорь Д, Николай Иванов 00d1716d, SergeLi, 133133, Alina Sadovska, RauL Bask, Крокодил Гена, Призрак опера, Mr Vice President, Илья Куров, Николай Журавель 28f686bb, aquarius580 ., Евгений Калашников, Elvic Vic, Serg Sergeev, Dendroaspis polylepi, Олег Хардин, AVG, Bander_UA 1d21dedd, Aлександр Alexsis, Khmelnitskiy, Степан Остапенко ee28ae65
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..С оответственно увеличилось количество зеленых денех у глав ГФС..
Выяснится при смене власти .... И тогда новый Украинский Аугусто решит вопрос ..
24 мая силовики провели одновременно 454 обыска в 15 областях Украины, задержали и вертолетами доставили в Киев больше двух десятков экс-чиновников налоговых. Их подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок". Причиненный государству ущерб составляет почти 9 млрд грн. Меры пресечения для задержанных избрал Печерский районный суд Киева. Кому сколько назначили залога, кого арестовали, а кого - отпустил.....
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