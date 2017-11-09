EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633565)
  257  10
Теги: бюджет (462) Миколаївська область (322) ДФС (2118)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ГФС Николаевщины увеличила поступления в Госбюджет на 43%

В январе-октябре 2017 года Государственная фискальная служба Николаевской области пополнила государственный бюджет Украины на 3,2 млрд. грн. Это на 950 млн. грн., или на 43% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пополнили,углубили,расширили и взяли на себя новые обязательства ... Кому они эту пургу метут ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Ніколи, за всю свою історію, Україна не мала такого рівня свободи щодо журналістів."
https://twitter.com/twitter/statuses/928305005412708353
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Пизження по новому" впевненно переганяють "пакращення". И дизель до речі подорощав..
 показать весь комментарий
Ответить
 
не, там скорее всего ИО со своей командой не успел на себя потоки перевести
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Сумской области такие же партнеры из Фискальной службы кошмарят бизнес. Поэтому не особо верится в такие хвалебные реляции. Тем более, что фискальная служба после 2014 года качнулась в сторону репрессивных действий по отношению к бизнесу . Никак не могут найти точку равновесия. А с учетом дыры в бюджете - не найдут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
http://nk.org.ua/ukraina/delo-nalogovikov-kogo-zaderjali-chto-o-nih-izvestno-i-kakie-resheniya-prinyal-pecherskiy-sud-po-meram-presecheniya-102281

..С оответственно увеличилось количество зеленых денех у глав ГФС..
Выяснится при смене власти .... И тогда новый Украинский Аугусто решит вопрос ..
24 мая силовики провели одновременно 454 обыска в 15 областях Украины, задержали и вертолетами доставили в Киев больше двух десятков экс-чиновников налоговых. Их подозревают в организации схемы уклонения от уплаты налогов - "налоговых площадок". Причиненный государству ущерб составляет почти 9 млрд грн. Меры пресечения для задержанных избрал Печерский районный суд Киева. Кому сколько назначили залога, кого арестовали, а кого - отпустил.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
В январе-октябре 2017 года Государственная фискальная служба Николаевской области пополнила государственный бюджет Украины на 3,2 млрд. грн" - это полный бред, который тем не менее отражает понимание власти их функций. То есть эти люди действительно считают, что бюджет наполняет налоговая служба! - это их мировоззрение. И вы верите, что эти экономические извращенцы что-то могут сделать полезного для бизнеса?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так может и не нужны стране предпрениматели , налоговая и таможня и без них так круто бюджет пополняет....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныГФС Николаевщины увеличила поступления в Госбюджет на 43%
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Tierre, Салаутдин, Gabriel Monte, Злий Грицько, БендеровскийЗаяц, зеленка, GoodWin, gunpowder in the grave, morbius2014, Шимус, Вася Шевченко f77d76ba, senia, Mora Zfayfer, phantom4, Domkrat, Baden, Olex2014, Gatilo Borschagivsky, Vytautas, RobinHood dfb9bea2, Leo Uxmal, РоботБАндер2, Вовочка - много ходов очка, Василий Граздич, Адвокатик, Лидия Севастьянова, Дегтярева Людмила, Ali Hasan, Привет, росися вперде d82e7584, Olga Mansika, Борис Зет, Doctor Solt, Агент кремля cd59e193, сергей садовский, Преображенский ФФ, vassa0103, литвин, Андрей Ильчук, Валерий Проценко, Юрий Петров 33876dd3, Игорь Д, Николай Иванов 00d1716d, SergeLi, 133133, Alina Sadovska, RauL Bask, Крокодил Гена, Призрак опера, Mr Vice President, Илья Куров, Николай Журавель 28f686bb, aquarius580 ., Евгений Калашников, Elvic Vic, Serg Sergeev, Dendroaspis polylepi, Олег Хардин, AVG, Bander_UA 1d21dedd, Aлександр Alexsis, Khmelnitskiy, Степан Остапенко ee28ae65
 Всего на сайте: 192 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти