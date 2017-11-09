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Теги: ВР (23404) дипломатия (1055) Порошенко (14241) Россия (72909) Блок Петра Порошенко (1613) Денисенко_Вадим (21)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Фракция БПП в присутствии Порошенко не обсуждала вопрос о разрыве дипотношений с РФ. Это вообще не компетенция Рады, - Денисенко. ВИДЕО

Представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко") утверждает, что вопрос о разрыве Украиной дипломатических отношений с Российской Федерацией на заседании фракции в присутствии президента Украины Петра Порошенко не обсуждался.

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Ещё одно убогое. а когда то был типа журналистом типа принципиальным. Лизожоп офшоренка.
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как там пердели шоколадные- "россия-ета наш тарговый парньор!" ...и пофиг что агрессор

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Подозреваемые начинают путаться в показаниях ...
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С усиленными ветками,чтобы всех выдержала ...
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Навіщо? Є бульвар ім. Верховної Ради; На ньому є достатня кількість дерев, що можуть послугувати "по призначенню"! Та й бульвар (нарешті) свою назву виправдає
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Саакашвили один ничего в Украине не сделает,когда стадо сидит дома и смотрит,как его доят
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пока этого ублюдка барыженка не придавят и не заставят силой, как с блокадой лугандона и дамбаса, дела не будет. а если придавят - это трусливое оно начнет называть себя инициатором разрыва дипотношений с парашей.
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Фракція одних брехунів, кожен хоче перебрехати свого лідера, головного брехуна панамського безальтернатівца.
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Ну звісно, ніхто не хоче побачити, як у кремльовського холуя пердак рвоне
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а чья же это компетенция - давайте детки спросим у Хрюши с Степаши
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У Хрюши и Паши точнее. Бо это якобы компетенция офшорника и его наркома иностранных дел из Курска. П. С. Кстати, Хрюша и стеПаша женаты на московитках, а значит разрыв с Козлорылией - это разрыв их семейных связей
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Обитатель Будки просто пытается отмазать хозяина Собакобудкостроителя от самой постановки вопроса дипломатичнских отношений с Козломордией. Ибо одно дело ляпать на словах про "розрыв с россией" и другое оглядываться на своего сюзерена Хуйла и свою липецкую собственность
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а что говорить?
Украине давно ясно ,что президент и премьер - торгаши , торгующие страной и жизнями людей, они патриоты бабла, это их смысл существования.
Единственное что получили эти деятели в стране- всенародную ненависть, причем и от кацапов и от украинцев, просто таки "объединили " страну, в каком то смысле.
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Прямо шизофрения поразила ВР. Закон о реинтеграции они принимают, где россия агрессор. Но вот следствие - разрыв дипотношений не хотят. Мне кто-то про трусы с крестиком рассказывал?
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ЦЕНЗОР, где новость про армагеддон на дороге под Ровно, где пьяный и вооруженный отче совершил дтп на Таврии(!)? Это же можно обсуждать до вечера.
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Фракция БПП не обсуждала вопрос о разрыве дипотношений с РФ.



а чего так? партнеры, что ли? сколько можно тянуть резину? или партнеры или агрессор.
давно пора определиться. ежели страна-агрессор, то какие могут быть дип.отношения?
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Всей фракции БПП выдать камуфляж и отправить в окопы под авдеевской промзоной и не выпускать оттуда месяца два три а потом прислать назад на разговор с президентом что бы выяснить компетенции
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У нас все делетя через одно место. Зачем отдельные указы по разбокам с российскими журналистами, артистами, фильмами, спортсменами и всем остальным что саязанно с агрессором, когда достаточно всего лишь разорвать дипотношения как того тербует политическа обстановка!? Хуже уже некуда и не будет!
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Это компетенция Пэци... На бизнес в Рашке, никто посягать не должен...Святое...Важнее всех дел...
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Даже о том,что брехать договориться не могут.
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против разрыва дип отношений.
ответьте сами себе на вопрос "что это нам даст?"
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тебе уже на этот вопрос отвечал европарламентер от Италии - что вы ходите и скулите везде вы и сами не признали что у вас война и ваш президент ведет бизнес в росии
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Цензор.НЕТФорум УкраиныФракция БПП в присутствии Порошенко не обсуждала вопрос о разрыве дипотношений с РФ. Это вообще не компетенция Рады, - Денисенко. ВИДЕО
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