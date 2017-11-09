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 Форум Украины(633565)
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Материалы по теме:  Волынская трагедия
Теги: история (1436) памятник (2285) Польша (4214) УПА (653) Вятрович (122) Волынская трагедия (102)
Тему создал: Антон Татарніков

"Теперь в Польше на государственном уровне будут чествовать чекистов", - Вятрович о памятных досках в Варшаве

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал памятник полякам, погибшим в борьбе с УПА, который установили накануне в столице Польши, Варшаве, на могиле Неизвестного солдата.

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МИД и Порошенко все равно проглотят очередное оскорбление. Не понимаю, что между нашими странами может быть общего. Противоположный взгляд на одни исторические события до добра не доведет, нужно срочно дистанциировтаься от поляков по всем фронтам.
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Низзя. Мы через пшеков в бундес ездим.
ЗЫ: эхххх, не вымахивался бы в свое время Сталин, и, можбыть, ездили бы в бундес без всякой Польши...
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то ж усатый в конце войны предлагал им Западную Украину и Белоусию обратно.те отказались..(знакомый поляк рассказывал)
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Ваш знакомый поляк просто придурок. Не стОит с ним говорить об умном. С чего бы Сталин стал пшекам, наследникам ублюдочной недоимперии, бездарно ими просранной, что-то давать? Когда пшеки (уже "браццкие") после войны заикнулись про Львов (мол, отдайте, он же польским был), Сталин ответил: ну так и Варшава была российской. После чего пшеки засунули свои длинные языки в задницу и больше их оттуда не вынимали. До последнего времени...
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Та взагалі смішно слухати про польський Львів, заснований сином Данила Галицького (якось дуже дивно поляки вчать історію - десь з середини). Якийсь час Львів був під Польщею, але польським так і не став. Від європейської культури Львів узяв найкраще, але й не зрікся свого. Вже як на те пішло, то і Перемишль такий же їхній, як Чукотка наша, ну то вже менше з тим. Але на Львів хай не зазіхають, Львова їм вже ніколи не мати.
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Справедливости ради нужно сказать, что украинцев во Львове до 39-го года было очень мало. Всегда много было евреев (где-то читал, что в лучшие времена - 53% населения), само собой - поляков, а украинцев - если не ошибаюсь, в районе 10% с хвостом. Подробнее, например, здесь: Конспект книги: Лозинський Р. М. Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини). - Львів, 2005. - 358 с.
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Некоторые в Украине не ценят советское наследие.
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Советское наследие не оценить трудно. Так наследили, что до сих пор с трудом отмываемся. А как маленько отмоемся - так нам добавка из параши прилетает.
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" знакомый поляк рассказывал " очень компетентный источник
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Опять Порошенко,для недалеких-в нормальной стране не только президент должен отгавкиваться от всего мира,для этого существуют чиновники разных рангов,у каждого своя задача.И Вятрович в этом смысле более чем на своем месте
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Дания закрывает территориальные воды для строительства газопровода.Строительство газопровода Nord Stream 2 отложат из-за позиции Дании, которая закрывает свои территориальные воды. Об этом заявил главный финансовый директор зарегистрированной в Швейцарии Nord Stream 2 AG Пол Коркоран, передает Platts.По его словам, законопроект, запрещающий это строительство, уже готовится в датском парламенте. Документ должен расширить перечень оснований, по которым правительство сможет отказывать в разрешении на строительство в своих территориальных водах: к экологическим рискам добавятся соображения национальной безопасности.Законопроект поддерживают и власти Дании, и основные оппозиционные партии. Он будет принят в ноябре и вступит в силу в январе 2018 года.В этом случае придется менять маршрут. Вместо территориальных вод Дании трубу придется прокладывать в ее исключительной экономической зоне.По словам Кокорана, это "станет причиной вероятной отсрочки", а также "увеличит стоимость" проекта.Между тем, в Еврокомисии пришли к мысли, что потребление газа в Европе сократится, поэтому строительство российского газопровода - бессмысленно, передает РИА Новости.Кроме того, Брюссель пообещал и дальше поддерживать транзит российского газа через Украину
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Маленькая , но гордая страна . Я скрлько буду жить в Дании, столько буду относиться с уважением к этой стране !
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наши сами нагнетают обстановку
рабы убегают от бесплатного труда с заводов панив в польшу
ну как такое допустить????
насрать на пороге соседа и потом ругаться сто лет
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"наши сами нагнетают обстановку"
Да что вы? Может это Украина рисует на своих деньгах и паспортах чужие города как свои?
И Литва тоже нагнетает против святой польской власти?

Литва выразила протест Польше в связи с инициативой разместить изображение Вильнюса на обложке паспорта.
В новых польских паспортах не должно использоваться изображение вильнюсских Святых ворот, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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Вильнус был в составе ВКЛ, так что имеют право(на ворота).
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У нас было союзное государство, ну типа СССР. Так что ,мы не возражаем.
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А как вы отнеслись бы, если ваш солнцеликий налепил бы московский кремль на ваши паспорта?
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Нормально. Это напомнит нам о периоде, когда Кремль был наш.
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А вас никто и не спрашивает.
Вильнюс - столица Литвы. А Польша в состав ВКЛ не входила.
Это имперское хамство - располагать на своих паспортах чужие города.
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Вряд ли белорусы могут решать за литовцев, что из их исторических объектов, достояний могут печатать поляки на своих паспортах.
Можете предложить свои объекты для "приватизации" другим странам.
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Поляки скоро начнут восстанавливать памятники саветским асвабадителям-нквдистам типа Кузнецова, потому что он боролся с УПА?
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Вятровича надо выдать полякам,пусть они его у себя лечат,нашей медицине этот орешек не по зубам...
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Москами-кацапами тхне, з відкіля ото така пошесть.
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Та я честно говоря тоже считаю,что Вятрович агент ФСБ ...
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Ви мене зрозуміли у зворотньому напрямку, пихатість ляхів їм ще гикнеться.
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Нет,я всё понял правильно и утверждаю,что Вятрович он либо шизик,либо агент ФСБ,но ни разу ни патриот Украины ,был бы он патриотом,то сражался бы на фронте под Авдеевкой или Песками а не устраивал умышленные провокации с поляками на потеху кремлю ,крыса он а не патриот.
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Так то не Вятрович провокации устраивает, а поляки.
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Мечта шокобыдла - загнать всех патриотов на фронт и устроить им второй Илловайск.
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Про пихатість ляхів писав також і Достоєвський)) Це не тільки ми і не тільки зараз помітили. Якщо б в них було більше розуму, ніж пихатості - зробили б козаків своїм могутнім союзником, а не ворогом. А так - Річ Посполиту свою тупо просрали.
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пшеки - ідіоти. А ще звинувачують нас в "антипольских настроях"..
Виявляється, поляки українців бояться більше ніж кацапських чекистів та нквд-стів..
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Варшавське повстання, розстріли польських військових та інші "звитяги" кацапів нарешті щось почали виправляти в розумі ляхів. Якби не терор НКВД - вони б зараз вели так само як і мадяри. А так розуміють, що Україна - це додатковий щит між ними та Мордором.
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мы не можем им это запретить? нет
но это значит, что и нам никакая бэ... не должна указывать какие таблички и каким героям мы хотим увековечить?
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в такому разі, всі польські делегації хай будуть повинні класти квіти до пам"яткам Воїнам УПА, які боролися і з нквд-стами і з армієй крайова, яка знищувала українців.
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а как же сбитый самолет под смоленском .с польской элитой ?
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Поляки, чего миндальничать, ставьте сразу памятник Путину. Он сейчас больше всех УПА ненавидит. А историю с убийством вашей элиты в самолете в Смоленске вы, похоже, тихо проглотите. А там, глядишь, и Сталину памятники ставить начнете и потихоньку до памятников Адольфу Алоизовичу докатитесь.
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А тобі не пох... що там у Польщі встановлять, придурок?
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В такому разі, у Львові, потрібно встановлювати вказівникі до місця поховання польських "орлят", двома мовами(нашою і польською), і вказувати, що там поховані окупанти України. Буде хоть якась відповідь знахабнілим пшекам.
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их земля пусть там хоть их хоронят рядом нам не пох???
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А зачем совать свой пятак в Польшу..?? Это их (поляков) личное дело кому ставить памятники в Польше ..а кому убирать....аналогично как это наше (украинцев) дело кому их ставить а кому убирать в Украине....
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vyatrovich debil nedodelanyj, xochet possorit' Ukrainu s Polshey. pust' srednee obrazovanie snachala zakonchit.
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Як поставили, так поляки і самі знесуть ту кацапо-комуняцьку хірню Питання лише часу...😕😕😕
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лидеры польской Солидарности Лех Валенса,Яцек Куронь,Адам Михник,Анджей Модзелевский и прочие деятели польской Шоковой Терапии были тоже агентами КГБ,не был агентом только Папа Йоанн Павел,потому КремлекКрысы и хотели его завалить.Для чего это сделали Крысы Кремля?чтобы дискредитировать деятелей Польского профсоюза...,тоже самое сейчас делают Крысы Кремля и в Украине...
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Гарна відповідь, козацька, наступного разу візьміть за основу ЛИСТ КОЗАКІВ ТУРЕЦЬКОМУ СУЛАТАНУ (...кобиляча срака. нехрещений лоб...)
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Да и чем в принципе отличается риторика Вятровича от риторики кацапни из паРаши которая возмущается тем какие мы памятники ставим а какие убираем..?? Да ни чем....Мы вон у себя с памятником ватутину разобраться не можем...зато суем свой пятак в Польшу....
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Як би не борзіли всякі йобіки, мамалижники, серби, пшеки - то все шваль, яка у світі нічого не вирішувала і не вирішує. Немає в Українців іншого шляху, як укріпляти зсередини єдність Нації і цементувати оборону. Немає інших союзників, як наш НАРІД і його Армія - сила озброєного Українського народу. Мабуть, не "дотяпати" цього не змогли би уже найтупіші істоти на Печерських пагорбах. Та, як з"ясовується, ще такі є...
PS Провід і Воїни УПА те розуміли і в 30-х і в 40-х роках - нищили польських окупантів і правильно робили. Слава УПА!
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Не понимаю почему не создать международную коммисию из историков, желательно из третьих стран, которые изучив все имеющиеся исторические факты и свидетельства, вынесли бы свой вердикт?
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Все-таки надоела очень эта буря в стакане воды, которую начали словно женщина истерику поляки, а наши уполномоченные с ними дела вести украинцы опустились до того, чтобы позволить им продолжать. Соломона на вас нет, на тех и других, чтобы сказал вам: ты прав, и ты тоже прав. Но решение проблемы все-таки есть. Оно заключается в том, чтобы предложить полякам выразить национальную идею Польши так, чтобы она была понятна всем, в том числе и украинцам. И пообещать (исполнив, конечно), что все выводы этой идеи касающиеся украинско-польских отношений будут в Украине уважаемы из почтения к братскому польскому народу. Соответственно и Украина должна будет сделать ровно то же самое, что и Польша в данном случае. А уже после этого любой спорный момент легко будет уладить сопоставлением идей двух народов, польского и украинского. Для конфликта места не останется, у идей народов гораздо больше общего, чем у функционеров ответственных за отношения. Это вот - настоящее решение проблемы, лучшего не найдете. А позор украинских властей в том, что подобные решения проблем озвучивать можно только по подворотням или на форумах как этот, где никто ничего не слышит и никак не реагирует. Привластные функционеры в Украине ограничены настолько, что не могут даже воспользоваться ресурсом, который есть у народа, они не слышат Vox pópuli vox Déi , глас народа - глас Божий.

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Вся эта возня потому что у нас ни кто не поднимает вопрос на государственном уровне о преступлениях Армии Краевой в Украине и Беларуси, о сожженных до тла украинских и беларусских селах вместе с населением... О них просто тупо ни кто не знает! Мне рассказывал об этом один знакомый поляк, отец которого командоаал одним из таких польских отрядов. Точно также ни кто не знает про колонизацию/полонизацию западно-украинских земель проводимой Пилсудским, о поляках колонизаторах/переселенцах которых завозили для осваивания украинских земель, про этноцит украинцев. А что было после войны? Операция Висла - все в курсе?
Если выложить все факты, то УПА можно будет в ангелы записывать!
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Цензор.НЕТФорум Украины"Теперь в Польше на государственном уровне будут чествовать чекистов", - Вятрович о памятных досках в Варшаве
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