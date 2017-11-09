"Теперь в Польше на государственном уровне будут чествовать чекистов", - Вятрович о памятных досках в Варшаве

Салаутдин
, GoodWin
, Олена Мисено
, phantom4
, Оксана Коломийка
, Привет
, Bander_UA 1d21dedd
, Tierre
, variable general
, Egor Elk
, Лидия Севастьянова
, Gabriel Monte
, Вася Шевченко f77d76ba
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, РоботБАндер2
, Mora Zfayfer
, Злий Грицько
, SergTranscarpathian
, Антип61
, БендеровскийЗаяц
, Шимус
, Elvic Vic
, Domkrat
, Paja Gnevniy
, gunpowder in the grave
, Leo Uxmal
, Дегтярева Людмила
, roshenko q
, зеленка
, Olex2014
, Андрей Ильчук
, Andrew Andr
, Vytautas
, Nino
, укропбандерівець
, Вла
, НИКИТА wild
, Валентин з
, morbius2014
, RobinHood dfb9bea2
, Александр Асдс
, Семён Тимошенко
, Baden
, литвин
, senia
, Адвокатик
, Gatilo Borschagivsky
, Bogdan_
, Doctor Solt
, Вовочка - много ходов очка
, Badahos Esp
, Александр Пожарный
, Преображенский ФФ
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Граздич
, Petro Good
, Валерий Проценко
, росися вперде d82e7584
, Агент кремля cd59e193
, Варлонец
, Gunter Prin
, Андрей Жуков b738201d
, Алла Новосад 5b57f84f
, Борис Зет
, cimbitep
, Ali Hasan
, засинений
, vassa0103
, Kost Crys
, Olga Mansika
, Никас Андранаки
, GSN
, Mr Vice President
, Призрак опера
, Witness
, сергей садовский
, Vlad Ok
, Илья Куров
, Eispickel
, Ольга Липовенко
, aquarius580 .
, Сергей Яценюк 303ea0b9
, Крокодил Гена
, Khmelnitskiy
, Dendroaspis polylepi
, Serg Sergeev
, RustIck
, gassab
, AVG
, Николай Иванов 00d1716d
, Степан Остапенко ee28ae65
, Игорь Д
, антиватник черниговский
, Николай Журавель 28f686bb
, RauL Bask
, 2012012
, Евгений Калашников
, Alina Sadovska
, Бумеранг
, SergeLi
, 133133
, Сергій Садовський
, Alex Nemo
, jan pobokov
, belge
, Da non
, Олег Хардин
, DI GI
, Андрей Данилевский
, Алексей Носов d8330900
, Oleg Novikov 6275eb39
, Б 52 17f4ea63
, Aлександр Alexsis
, Vyacheslav Nesterov
, Понтий Пилат
, 5 копійок
, Леонід Бахарєв 96170eb9
, Oleg Kovo
, Владимир Парфянов
, uegfybyf
, Андрій Жагун
, Лола Ножкинв
, RussianChuckcha
, Johann Schnittke
, Саша Музыка
, cobalt_sinus
, Alexx Lexton
, Сергей 46a07dfb
, Илья Гуцуляк
Tierre, Салаутдин, Gabriel Monte, Злий Грицько, БендеровскийЗаяц, зеленка, GoodWin, gunpowder in the grave, morbius2014, Шимус, Вася Шевченко f77d76ba, senia, Mora Zfayfer, phantom4, Domkrat, Baden, Olex2014, Gatilo Borschagivsky, Vytautas, RobinHood dfb9bea2, Leo Uxmal, РоботБАндер2, Вовочка - много ходов очка, Василий Граздич, Адвокатик, Лидия Севастьянова, Дегтярева Людмила, Ali Hasan, Привет, росися вперде d82e7584, Olga Mansika, Борис Зет, Doctor Solt, Агент кремля cd59e193, сергей садовский, Преображенский ФФ, vassa0103, литвин, Андрей Ильчук, Валерий Проценко, Юрий Петров 33876dd3, Игорь Д, Николай Иванов 00d1716d, SergeLi, 133133, Alina Sadovska, RauL Bask, Крокодил Гена, Призрак опера, Mr Vice President, Илья Куров, Николай Журавель 28f686bb, aquarius580 ., Евгений Калашников, Elvic Vic, Serg Sergeev, Dendroaspis polylepi, Олег Хардин, AVG, Bander_UA 1d21dedd, Aлександр Alexsis, Khmelnitskiy, Степан Остапенко ee28ae65
Всего на сайте: 192 писателя
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ЗЫ: эхххх, не вымахивался бы в свое время Сталин, и, можбыть, ездили бы в бундес без всякой Польши...
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рабы убегают от бесплатного труда с заводов панив в польшу
ну как такое допустить????
насрать на пороге соседа и потом ругаться сто лет
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Да что вы? Может это Украина рисует на своих деньгах и паспортах чужие города как свои?
И Литва тоже нагнетает против святой польской власти?
Литва выразила протест Польше в связи с инициативой разместить изображение Вильнюса на обложке паспорта.
В новых польских паспортах не должно использоваться изображение вильнюсских Святых ворот, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
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Вильнюс - столица Литвы. А Польша в состав ВКЛ не входила.
Это имперское хамство - располагать на своих паспортах чужие города.
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Можете предложить свои объекты для "приватизации" другим странам.
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Виявляється, поляки українців бояться більше ніж кацапських чекистів та нквд-стів..
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но это значит, что и нам никакая бэ... не должна указывать какие таблички и каким героям мы хотим увековечить?
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PS Провід і Воїни УПА те розуміли і в 30-х і в 40-х роках - нищили польських окупантів і правильно робили. Слава УПА!
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Если выложить все факты, то УПА можно будет в ангелы записывать!
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