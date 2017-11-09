Литва готова и дальше поставлять летальное оружие Украине, - министр обороны Кароблис

Салаутдин
, GoodWin
, Олена Мисено
, phantom4
, Оксана Коломийка
, Привет
, Bander_UA 1d21dedd
, Tierre
, variable general
, Egor Elk
, Лидия Севастьянова
, Gabriel Monte
, Вася Шевченко f77d76ba
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, РоботБАндер2
, Mora Zfayfer
, Злий Грицько
, SergTranscarpathian
, Антип61
, БендеровскийЗаяц
, Шимус
, Elvic Vic
, Domkrat
, Paja Gnevniy
, gunpowder in the grave
, Leo Uxmal
, Дегтярева Людмила
, roshenko q
, зеленка
, Olex2014
, Андрей Ильчук
, Andrew Andr
, Vytautas
, Nino
, укропбандерівець
, Вла
, НИКИТА wild
, Валентин з
, morbius2014
, RobinHood dfb9bea2
, Александр Асдс
, Семён Тимошенко
, Baden
, литвин
, senia
, Адвокатик
, Gatilo Borschagivsky
, Bogdan_
, Doctor Solt
, Вовочка - много ходов очка
, Badahos Esp
, Александр Пожарный
, Преображенский ФФ
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Граздич
, Petro Good
, Валерий Проценко
, росися вперде d82e7584
, Агент кремля cd59e193
, Варлонец
, Gunter Prin
, Андрей Жуков b738201d
, Алла Новосад 5b57f84f
, Борис Зет
, cimbitep
, Ali Hasan
, засинений
, vassa0103
, Kost Crys
, Olga Mansika
, Никас Андранаки
, GSN
, Mr Vice President
, Призрак опера
, Witness
, сергей садовский
, Vlad Ok
, Илья Куров
, Eispickel
, Ольга Липовенко
, aquarius580 .
, Сергей Яценюк 303ea0b9
, Крокодил Гена
, Khmelnitskiy
, Dendroaspis polylepi
, Serg Sergeev
, RustIck
, gassab
, AVG
, Николай Иванов 00d1716d
, Степан Остапенко ee28ae65
, Игорь Д
, антиватник черниговский
, Николай Журавель 28f686bb
, RauL Bask
, 2012012
, Евгений Калашников
, Alina Sadovska
, Бумеранг
, SergeLi
, 133133
, Сергій Садовський
, Alex Nemo
, jan pobokov
, belge
, Da non
, Олег Хардин
, DI GI
, Андрей Данилевский
, Алексей Носов d8330900
, Oleg Novikov 6275eb39
, Б 52 17f4ea63
, Aлександр Alexsis
, Vyacheslav Nesterov
, Понтий Пилат
, 5 копійок
, Леонід Бахарєв 96170eb9
, Oleg Kovo
, Владимир Парфянов
, uegfybyf
, Андрій Жагун
, Лола Ножкинв
, RussianChuckcha
, Johann Schnittke
, Саша Музыка
, cobalt_sinus
, Alexx Lexton
, Сергей 46a07dfb
, Илья Гуцуляк
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Куда же еще спихнуть советское оружие исчерпавшее сроки годности.
Надо с Литвы еще и бабла потребовать за "утилизацию".
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Литва, являющаяся членом НАТО и соседом России, приветствовала расширение развертывания американских и союзных солдат после начала украинского конфликта в 2014 году в качестве средства сдерживания любой агрессии на своей собственной территории.
«Мы отправляем в Украину сообщение о том, что он не одинок», - сказал Рейтер журналистам министр обороны Литвы Юозас Олекас.
«Литва последовательно помогала Украине в борьбе за территориальную целостность и защиту своих ценностей, и мы хотели бы как можно больше помогать»,
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Я дико извиняюсь:
1. Модификации винтовки Калашникова АК-47. Для автомата АК-47, АКМ, калиб 7,62 мм
2. 5,45 патрон для АК-74, РПК-74 (да и пули разные . очень)
Думайте, что пишете. вы явно в армии не служили.
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два полупокера подряд - к дождю..
так лучше?
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Так что нужно уметь быть благодарными.
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И зарождается подозрение, а не забашляла ли Литва нашим генералам, что бы те за "долю малую" спалили наши запасы на складах?
Не то 4 год войны, 4 склада. А булки никто не напрягает и наказаны только караульные.
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На складах спалили снаряды и ракеты.
Литва нам поставляет пулеметы и патроны.
Нужно просто уметь быть благодарными, а не заговор искать.
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рузгее не сдаются и ВСЕГДА отзываются на питтора...
ау,ты где,дырявый??
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любая помощь от души - ценна!
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