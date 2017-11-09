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 Форум Украины(633565)
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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: армия (8344) боеприпасы (1454) вооружение (3571) Литва (1251) оборона (1026) помощь (3469)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Литва готова и дальше поставлять летальное оружие Украине, - министр обороны Кароблис

Литва безоговорочно поддерживает Украину и готова поставлять летальную оружие государству.

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Конечно.
Куда же еще спихнуть советское оружие исчерпавшее сроки годности.
Надо с Литвы еще и бабла потребовать за "утилизацию".
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У тебя ..литовский боеприпас .. не сработал или просто посрать ртом решил?
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Може его посадить вместо литовского ДШК и он соплями сепаров разгонит?
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Именно Литва является настоящей сестрой Украины, а не вшивая путинская расея.
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Ну он же прав, куда литовцам девать советский хлам который даже африканцы не берут
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ДШК нормальный аппарат, про африканцев не надо, пол мира их имеет на вооружении, сам бы купил .
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Ну это одна позиция, калаш другая, но не ты забывай что литовцы переходят на совсем другой калибр и вооружение
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Какая разница, на что они переходят? Они нам даром поставляют то, что нам нужно, то, чем мы воюем, то, в чем у нас дефицит!
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в Украину было передано около 150 тонн боеприпасов, в основном патроны 5,45 калибра для различных модификаций винтовки Калашникова АК-47, которые литовская армия больше не использует, сообщил агентству Reuters представитель Объединенного комитета начальников штабов страны.
Литва, являющаяся членом НАТО и соседом России, приветствовала расширение развертывания американских и союзных солдат после начала украинского конфликта в 2014 году в качестве средства сдерживания любой агрессии на своей собственной территории.
«Мы отправляем в Украину сообщение о том, что он не одинок», - сказал Рейтер журналистам министр обороны Литвы Юозас Олекас.
«Литва последовательно помогала Украине в борьбе за территориальную целостность и защиту своих ценностей, и мы хотели бы как можно больше помогать»,
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Дляgassab
Я дико извиняюсь:
1. Модификации винтовки Калашникова АК-47. Для автомата АК-47, АКМ, калиб 7,62 мм
2. 5,45 патрон для АК-74, РПК-74 (да и пули разные . очень)
Думайте, что пишете. вы явно в армии не служили.
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да ладно, хлам.... у нас уже давно дефицит к вог
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Да нет. ВОГ для ГП-25 еще есть. ВОГ -25 П, это проблема. Хорошая штука, только взводится метров за 30-40.
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По-моему дурак здесь ты, и довольно известный senator не твой родственник случаем?
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хорошо..модер сегодня нежный...
два полупокера подряд - к дождю..
так лучше?
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дурак - это то,что ты ежедневно берешь в голову,думме швуль....
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Мы этим оружием воюем и оно нам нужно. Литовцы его поставляют практически даром.
Так что нужно уметь быть благодарными.
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Надо быть реалистами. Да оно нам надо. Но и Литва кроме той "почти даром" получает экономию в утилизации.
И зарождается подозрение, а не забашляла ли Литва нашим генералам, что бы те за "долю малую" спалили наши запасы на складах?
Не то 4 год войны, 4 склада. А булки никто не напрягает и наказаны только караульные.
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Не смеши.
На складах спалили снаряды и ракеты.
Литва нам поставляет пулеметы и патроны.

Нужно просто уметь быть благодарными, а не заговор искать.
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Чучело номерное....иди на укол сходи или похмелись.
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Будет мне еще мордва немытая указывать куда идти ПНХ
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как погодка в Ольгино? Ты так про мордву не шуми, твой хозяин ботоксный карлик обидится и тебя накжут.
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иди наахер,убоёк курносый,так понятно,питорокъ ?
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молчишь...странно..
рузгее не сдаются и ВСЕГДА отзываются на питтора...
ау,ты где,дырявый??
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Подкинули б тайно один Джавелин, чтоб его разобрать и сварганить что-н подобное... типа "стугна переносна" (:
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может и подкинут...это как в компании, надо постоянно бухать-поддерживать отношения, тогда может быть кто-то и рванет за хорошим бухлом...а просто на улице никто не встретит и хенесси не подарит
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Тренуй, не тренуй , але якщо командир - кінчений совок, все одно отримаєш...
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ДШК гарна цяця якщо радянська а не китайська, а з КПВТ довго не постріляєш
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Молодцы! Чем больше эти славянские скоты убьют друг друга, тем лучше нам, обьединенному Западу.
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вам - это жителямъ Усть - Волчехуйска или Дятлово -Пидорино ?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛитва готова и дальше поставлять летальное оружие Украине, - министр обороны Кароблис
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