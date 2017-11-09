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 Форум Украины(633565)
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Значит будут опять грабить? Зная последние принятые рехформы, хорошего ожидать не приходится.
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Согласен, пусть оставят как было, живут люди в Пензе без реформ и ничего...
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если суть реформ- это вытащить из меня побольше бабла - то жахал я такие реформы через ногу.

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Ну почему "грабить"? Это сейчас называется "чергове покращення вже сьогодні" после пенсионной и медицинской "реформ"!
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Ты сынок того Калашникова которого в подьезде как свинью пристрелили?
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да тебе ещё и к доктору профильному надо...не затягивай.
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срач это когда спорят, а когда просто срут - это команда патриботов-серунов приползла
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В Украине осталось лишь два процветающих сословия - власть придержащие и власть поддержавшие
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Видать их много, бенз по 28, а на заправках очереди по километру.
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Да? Очереди? По километру? А в Днепре на заправках пусто...
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В ночі....особливо десь під ранок.... практично жодної...
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У нас на заправках тоже негусто, но пробки пока есть .
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Статья для зрадофилов,хоть ни кто и нечитал тут этот закон.
Если зрадофилам не нравится,значит хороший закон ЖКХ.
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Тз того что эта зРада напринимала...хорошего уже и не ждёшь.
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Вот так и ирка страшилка твердила про прокурорские тапки
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Ані нЄ чітатЄлі, Ані пісатЄлі... Пам'ятаєте сценку Вєтрова?
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Может хватит "реформ" ,а то население уже кончается?
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Шо нема вже кому у Сирії та на Донбасі подихати?
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Реформа ЖКХ от Барыги ...................................................................................................... Рада поддержала реформу ЖКХ - Цензор.НЕТ 618
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Значит коммуналка взлетит в очередной раз.
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О, соевые в себя начали приходить после вчерашнего ступора, повылазили😀
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ну значит здохнет и ЖКХ
повесят этого дохлого ишака нам на плечи... за очень большие деньги
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"Рада поддержала реформу ЖКХ." - опять тарифы поднимут. После каждой идиотской реформы становится только хуже.
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Новым законом по ЖКХ вводится пеня 0,1 % за каждый день просрочки после расчётного 20 числа месяца, шоб вам пусто было кто это принял. Сама авторша закона Алёна Бабак депутат от "самопомощи" имеет кучу долгов по жкх десятки тыс грн. Вводится также абонплата на тепло и водоснабжение {за работу абонетской службы и контролёров}.
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Ух, бля, принимали закон, что бы урегулировать отношения между владельцем и управителем, а закон и не прописывает эту норму.
классный закон приняли😀, соя довольна
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РЕФОРМА - действия власти по разваливанию всего того, что было создано и нормально работало до них... ))
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Дебилам этим ,хоть бы шо делать,лишь бы ничего не делать ...
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Рада поддержала реформу ЖКХ - Цензор.НЕТ 3146

Рада поддержала реформу ЖКХ - Цензор.НЕТ 7868

"Антисемит - это не тот, кто не любит евреев, а тот, кого не любят евреи."
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Раду нужно распускать от ее работы ничего хорошего не будет, они себя уже давно исчерпали!
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Во всём антиукраинском они себя ещё не исчерпали.
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Цена барыжного "однотура" аля 2014 .
Ровно как , и голосование в 2010 за "Протиусиха" .

Голосовали стадом блея и обеими копытами за "Протиусиха" -- получили отжатие Крыма, убийства на Майдане , войну на Донбасе .
Голосовали ещё большим стадом и четырьмя копытами за "Однотура Соевого" - получили обвал гривны в 3 раза , тарифы на газ в 10 раз . На свет в два раза ! Медицинский геноцид, судебный геноцид , теперь вот ещё вырастут тарифы .

Готовится новое стадо и тренеруется голосовать копытами за Рабиновича или опять за Сою ...
Олигархат никогда не будет проводить нужные реформы за счёт самых богатых . Не для того они своего подсовывают в президенты . Не для того под одноразовую провласную партию собирают стадо миллионеров ... чтобы о каком-то народе думать .

Так что , прежде чем разрешать себе вешать на ухи макаронные изделия из сладких обещалок очередного "житы по-новому" кандидата , задайте себе только один вопрос .
Кто этот кандидат для олигархов ?
Сможет ли он противостоять олигархату ?!
Готов ли этот кандидат сломать хребет власти олигархов ?!

И тогда будет несложно выбрать .
Таких кандидатов (кого олирхи боятся и ненавидят) несколько и они проверенные временеми и своими действиями по отношению олигархам . Тут ведь нужна железная воля и пассионарное желание уничтожить власть олигархов .

Вот Славик Вакарчук - прекрасный музыкант . Очень творческая личность . Но вот как многие артисты он слишком добрый . Добрый для всех . Такова планида у артистов -- нравится всем, кто даёт возможность работать . И олигархам как - вот же вопрос !
Она типичный созидатель . Творческая личность и может стать прекрасным президентом после президента терминатора олигархата .
Даже системо-образующая коррупция это лишь следствие , а не причина .
Единственно возможная питательная среда для власти олигархата !
Не разрушив олигархат ничего нельзя созидать - только можно испахабить любую благородную и созидательную работу . Вот патрульная полиция пример ...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныРада поддержала реформу ЖКХ. ВИДЕО
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