Салаутдин
, GoodWin
, Олена Мисено
, phantom4
, Оксана Коломийка
, Привет
, Bander_UA 1d21dedd
, Tierre
, variable general
, Egor Elk
, Лидия Севастьянова
, Gabriel Monte
, Вася Шевченко f77d76ba
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, РоботБАндер2
, Mora Zfayfer
, Злий Грицько
, SergTranscarpathian
, Антип61
, БендеровскийЗаяц
, Шимус
, Elvic Vic
, Domkrat
, Paja Gnevniy
, gunpowder in the grave
, Leo Uxmal
, Дегтярева Людмила
, roshenko q
, зеленка
, Olex2014
, Андрей Ильчук
, Andrew Andr
, Vytautas
, Nino
, укропбандерівець
, Вла
, НИКИТА wild
, Валентин з
, morbius2014
, RobinHood dfb9bea2
, Александр Асдс
, Семён Тимошенко
, Baden
, литвин
, senia
, Адвокатик
, Gatilo Borschagivsky
, Bogdan_
, Doctor Solt
, Вовочка - много ходов очка
, Badahos Esp
, Александр Пожарный
, Преображенский ФФ
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Граздич
, Petro Good
, Валерий Проценко
, росися вперде d82e7584
, Агент кремля cd59e193
, Варлонец
, Gunter Prin
, Андрей Жуков b738201d
, Алла Новосад 5b57f84f
, Борис Зет
, cimbitep
, Ali Hasan
, засинений
, vassa0103
, Kost Crys
, Olga Mansika
, Никас Андранаки
, GSN
, Mr Vice President
, Призрак опера
, Witness
, сергей садовский
, Vlad Ok
, Илья Куров
, Eispickel
, Ольга Липовенко
, aquarius580 .
, Сергей Яценюк 303ea0b9
, Крокодил Гена
, Khmelnitskiy
, Dendroaspis polylepi
, Serg Sergeev
, RustIck
, gassab
, AVG
, Николай Иванов 00d1716d
, Степан Остапенко ee28ae65
, Игорь Д
, антиватник черниговский
, Николай Журавель 28f686bb
, RauL Bask
, 2012012
, Евгений Калашников
, Alina Sadovska
, Бумеранг
, SergeLi
, 133133
, Сергій Садовський
, Alex Nemo
, jan pobokov
, belge
, Da non
, Олег Хардин
, DI GI
, Андрей Данилевский
, Алексей Носов d8330900
, Oleg Novikov 6275eb39
, Б 52 17f4ea63
, Aлександр Alexsis
, Vyacheslav Nesterov
, Понтий Пилат
, 5 копійок
, Леонід Бахарєв 96170eb9
, Oleg Kovo
, Владимир Парфянов
, uegfybyf
, Андрій Жагун
, Лола Ножкинв
, RussianChuckcha
, Johann Schnittke
, Саша Музыка
, cobalt_sinus
, Alexx Lexton
, Сергей 46a07dfb
, Илья Гуцуляк
Tierre, Салаутдин, Gabriel Monte, Злий Грицько, БендеровскийЗаяц, зеленка, GoodWin, gunpowder in the grave, morbius2014, Шимус, Вася Шевченко f77d76ba, senia, Mora Zfayfer, phantom4, Domkrat, Baden, Olex2014, Gatilo Borschagivsky, Vytautas, RobinHood dfb9bea2, Leo Uxmal, РоботБАндер2, Вовочка - много ходов очка, Василий Граздич, Адвокатик, Лидия Севастьянова, Дегтярева Людмила, Ali Hasan, Привет, росися вперде d82e7584, Olga Mansika, Борис Зет, Doctor Solt, Агент кремля cd59e193, сергей садовский, Преображенский ФФ, vassa0103, литвин, Андрей Ильчук, Валерий Проценко, Юрий Петров 33876dd3, Игорь Д, Николай Иванов 00d1716d, SergeLi, 133133, Alina Sadovska, RauL Bask, Крокодил Гена, Призрак опера, Mr Vice President, Илья Куров, Николай Журавель 28f686bb, aquarius580 ., Евгений Калашников, Elvic Vic, Serg Sergeev, Dendroaspis polylepi, Олег Хардин, AVG, Bander_UA 1d21dedd, Aлександр Alexsis, Khmelnitskiy, Степан Остапенко ee28ae65
Всего на сайте: 192 писателя
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Если зрадофилам не нравится,значит хороший закон ЖКХ.
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повесят этого дохлого ишака нам на плечи... за очень большие деньги
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классный закон приняли😀, соя довольна
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"Антисемит - это не тот, кто не любит евреев, а тот, кого не любят евреи."
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Ровно как , и голосование в 2010 за "Протиусиха" .
Голосовали стадом блея и обеими копытами за "Протиусиха" -- получили отжатие Крыма, убийства на Майдане , войну на Донбасе .
Голосовали ещё большим стадом и четырьмя копытами за "Однотура Соевого" - получили обвал гривны в 3 раза , тарифы на газ в 10 раз . На свет в два раза ! Медицинский геноцид, судебный геноцид , теперь вот ещё вырастут тарифы .
Готовится новое стадо и тренеруется голосовать копытами за Рабиновича или опять за Сою ...
Олигархат никогда не будет проводить нужные реформы за счёт самых богатых . Не для того они своего подсовывают в президенты . Не для того под одноразовую провласную партию собирают стадо миллионеров ... чтобы о каком-то народе думать .
Так что , прежде чем разрешать себе вешать на ухи макаронные изделия из сладких обещалок очередного "житы по-новому" кандидата , задайте себе только один вопрос .
Кто этот кандидат для олигархов ?
Сможет ли он противостоять олигархату ?!
Готов ли этот кандидат сломать хребет власти олигархов ?!
И тогда будет несложно выбрать .
Таких кандидатов (кого олирхи боятся и ненавидят) несколько и они проверенные временеми и своими действиями по отношению олигархам . Тут ведь нужна железная воля и пассионарное желание уничтожить власть олигархов .
Вот Славик Вакарчук - прекрасный музыкант . Очень творческая личность . Но вот как многие артисты он слишком добрый . Добрый для всех . Такова планида у артистов -- нравится всем, кто даёт возможность работать . И олигархам как - вот же вопрос !
Она типичный созидатель . Творческая личность и может стать прекрасным президентом после президента терминатора олигархата .
Даже системо-образующая коррупция это лишь следствие , а не причина .
Единственно возможная питательная среда для власти олигархата !
Не разрушив олигархат ничего нельзя созидать - только можно испахабить любую благородную и созидательную работу . Вот патрульная полиция пример ...
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