В Варшаве установили памятные доски, посвященные борьбе с УПА

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P.S. При этом свою историю забывать нельзя. Есть хорошая поговорка - "Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба".
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"Польские националисты не должны занимать руководящих должностей в Польше" - определённо нужно сделать
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В Польщі,На Волині були райони зі змішаним україно-польським населенням..
І ,як завжди,під час війни,вони опинялись часто-густо по різні боки барикад..
І ,як "між сусідами " -СУСІДСЬКА ВІЙНА ЗА МЕЖУ.Описана в Класиці..
Чому ця тема "педалюється у Польщі саме зараз ?
Нагадую ,Україна веде боротьбу проти Імперіїї ,у якої ще багато "нафтодоларів".Купити ,в тому числі польських маргіналів і просто довбо..обів..
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Я бы поучаствовал в память об отце, которого в 5-летнем возрасте вместе с семьей в теплушке выслали из небольшого села Дратув близ Любартова.
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Основатель партии "Кукиз15" Павел Пётр Кукиз по отношению к помощи Украине говорит: бронежилеты - да, автоматы - нет.
Вот такие они польские кукизы. Удивляться нечему...
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"По этому поводу следует также поблагодарить депутата Томаша Жимковского из партии Кукиз15, который также приложил усилия для установления этих памятных знаков", - добавил он.
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Украина не в том положении чтобы отвергать такого союзника, имея ввиду что и УПА и Армия Крайова совершали преступления.
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найдите фото военных захоронений немцев во Франции и сравните их с памятниками УПА в Польше и Вы поймёте разницу между могилой солдата (партизана) и памятником с элементами пропаганды.
P.S. Некоторые наши патриоты "патриотичнее" Степана Ивановича.
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Не было бы УПА и Бандеры,они бы придумали что-то другое.Это лишь формальные причины или поводы
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Например Вятрович просто не признает преступления УПА. А они были. Сам слышал от стариков под Турийском на Волыни.
Первое что нужно делать, это признавать правду, а не то что считается правдой в данный момент.
Да - Польша региональный лидер, но предохранитель от её гегемонии её же членство в НАТО и ЕС. Туда государство - гопника не примут.
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Что до Вятровича,он историк и занимается нашей историей,в Украине,и не вмешивается в дела Польши,в отличии от польского МИД и других политиков
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Он такой же историк как и Ющенко: спочатку тут жили мамонти а потім українці
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А в это время в Кремле радостно руки потирают...
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и главное никто не посмеет их ткнуть носом
это нам можно устроить смешной демарш на ступеньках музея, это можно нашему бесхребетному президенту указывать на тех, кто не нравится полякам, это от нас можно требовать преференций для любого языка, но только не государственного, это мы должны согласовывать имена герое, у врагов, с которыми они боролись...
ну что сказать? бедных, слабых, больных и тщедушных нигде не... любят
когда же уже хвост отпадет, устав вилять перед всякими...
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Когда Социалистическая Польша сидела к концу 80-х в полном просоветском дерьме, то Евросоюзу жопу лизала и в глазки лидерам Европы заглядывала. Её вытащили с этого дерьма, помыли одели и обули, и дали возможность полякам работать в Шенгене. И Польша стала демократической страной.
А сейчас видимо забыла все и стала националистической. Наверное слава Пилсудского не даёт покоя. Нуну, забыли суки, 39 год?
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Чем данная провокативная мстория отличается от ДНР и ЛНР где сейчас Раша защищает рускоязычное население?Ответ - НИЧЕМ!!!
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