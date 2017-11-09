EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633565)
  3943  89
Материалы по теме:  Волынская трагедия
Теги: история (1436) ОУН-УПА (287) память (955) Польша (4214) УПА (653) Волынская трагедия (102)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Варшаве установили памятные доски, посвященные борьбе с УПА

На Могиле неизвестного солдата в Варшаве официально откроют памятные доски защитникам поляков от ОУН-УПА.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно есть ли в варшаве доски борьбы с немцами...а ну блин как их ставить, немцы то не пустят ляхов на шабашки к себе. Ссыкотно ляхам. Брехунцы гнилые
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Украине должны установить памятные доски борьбы с польскими агрессорами и оккупантами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучше в школьных учебниках писать о борьбе украинских националистов против польских захватчиков. Но, при этом, делать выводы, что надо развивать сотрудничество, не озираясь на прошлое. У каждого своя правда, но товарно-денежные отношения устранят маргинальные взгляды.
P.S. При этом свою историю забывать нельзя. Есть хорошая поговорка - "Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нужно быть умнее большинства поляков! В наших целях мы можем их использовать, поэтому не стоит идти на конронтацию, но сделать заявление в духе:
"Польские националисты не должны занимать руководящих должностей в Польше" - определённо нужно сделать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идиоты на зарплате у кремлядей....Они бы лучше с ватными за Самолёт с польской элитой разобрались. Всё в историю лезут....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто писал, что русня для того самолет и сбила, чтобы эти пришли к власти .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дык братуху же сбили...где логика. Хотя политика это грязное дело.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хрен его знает, но тут хоть какая то логика в сбитии .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поляки завжди встромляли ножа нам в спину. УПА не воювала в Польші. УПА воювала на своїй землі і за свою землю. А що робили на нашій землі поляки? Вони про це мовчать бо добре знають, чие сало їла кицька.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"гордые и храбрые"поляки что то не слышно пропищали,когда кацапы убили все их правительство и отправили гробы с землей в Польшу...Ну а теперь у очередных "братушек" наших громкое негодование
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та що там було з тими ляхами в ті роки?! Щось не можу зрозуміти. Просто не вивчав. Може хтось коротко пояснить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Їх загарбали Сталін з Гітлером, а виходить що вони регулярно отримували люлей від УПА .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спочатку вони в обнімку з Гітлером Тешинську область Чехословаччини анексували
В Варшаве установили памятные доски, посвященные борьбе с УПА - Цензор.НЕТ 7282
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
точнее НКВД, переодетое в форму ОУН УПА, вырезали целые польские поселения, не жалея женщин и детей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сюрьезно?! а отряды Ковпака и прочих коммуняк?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
якщо коротко.
В Польщі,На Волині були райони зі змішаним україно-польським населенням..
І ,як завжди,під час війни,вони опинялись часто-густо по різні боки барикад..


І ,як "між сусідами " -СУСІДСЬКА ВІЙНА ЗА МЕЖУ.Описана в Класиці..


Чому ця тема "педалюється у Польщі саме зараз ?
Нагадую ,Україна веде боротьбу проти Імперіїї ,у якої ще багато "нафтодоларів".Купити ,в тому числі польських маргіналів і просто довбо..обів..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пшеки на перепутье - не знают кому активнее подмахивать -- немцам или кацапам... Какбы не прогадать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З таким президентом як порошенко, не здивуюсь, ящо поляки ці дошки встановлять ще й у Києві на майдані Незалежності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
шо, опять Порошенко у тебя в сортире за собой не смыл?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо порошенко у тебе в сортирі не змиває за собою, то нехай і далі змиває, мені це байдуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
поселений на Волыни и в юго-восточной Малопольши???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В очередной раз убеждаешься, что не должно быть никаких "братушек" ни с какой стороны.....а нужно надеяться только на свои силы. Будет страна единая, будет первоклассная хорошо вооруженная армия и не нужно никаких "друзів"ни с запада ни с востока
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И ещё , если в Офшоры бабло не выводить, так ещё и сами кредиты МВФ смоголи бы давать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так , блин, если бы у всех всё было, то у кого бы не было? щемить было бы некого. нет, мир устроен людьми иначе - кто-то должен ездить на волах, а кто-то убирать ними овно. Грешен человек по природе своей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только когда так говорит рашка (у нас есть только два союзника - армия и флот) - это в корне не верно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а в чем неверно?каждое государство прежде всего свои интересы пытается защищать, что мы сейчас и наблюдаем
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нам следовало бы установить памятные доски в память об изгнанных поляками из Польши украинцах в 1944-1948 г.г., а также украинцах, которых целыми семьями в Польше вырезали Армия Крайова и батальоны хлопске.
Я бы поучаствовал в память об отце, которого в 5-летнем возрасте вместе с семьей в теплушке выслали из небольшого села Дратув близ Любартова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та пусть у себя ставят памятники хоть чужим, хоть своим оккупантам, только к нам не надо лезть и рассказывать кто у нас герои, а кто бандиты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Венгии йобики, в Польше кукизы.
Основатель партии "Кукиз15" Павел Пётр Кукиз по отношению к помощи Украине говорит: бронежилеты - да, автоматы - нет.

Вот такие они польские кукизы. Удивляться нечему...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Таблицы установлен по инициативе министра национальной обороны Антони Мацеревича. В частности, они увековечат солдат, защищавших местную польскую общину от украинских националистов из ОУН-УПА ", - сказал Дворчик.

"По этому поводу следует также поблагодарить депутата Томаша Жимковского из партии Кукиз15, который также приложил усилия для установления этих памятных знаков", - добавил он.




 показать весь комментарий
Ответить
 
Дочекались поки свідки знущань поляків над українцями повмирають , і пішло поїхало . Причина проста , поляки бачать антиукраїнську політику нинішньої влади і переслідування патріотів , то чому б не скористатись цим . Недарма англійці вважають поляків гієнами Європи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А памяную доску,как в 1938 г они часть Чехословакии оккупировали,поставить не хотят?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
возрадения есть. Польша поддержала Украину во время российской агрессии. Нужно признать , что в то время и УПА в Польше не была ангелом и поляки зверств совершили немало.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
238%
Украина не в том положении чтобы отвергать такого союзника, имея ввиду что и УПА и Армия Крайова совершали преступления.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, то може помістити поруч дошку з "героями", які нищили українців? Бо так воно якось однобоко, нє? )) Чи може це одні і ті ж "герої"?.. Поляки самі спровокували події на Волині, але чомусь вперто не хочуть цього визнавати. Ну, то пішли лісом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там много мрачных страниц и со стороны УПА и со стороны поляков. Пора уже ставить точку в этом споре. Этот спор на руку только московским мразям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так эта точка уже была поставлена.И президентны принесли взаимные извинения,и церкви.Всё было спокойно,пока некоторым Ващинским и Качинским моча в голову не ударила
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вятрович только ответил на оскорбление ,при чём очень корректно.Он не лез в дела Польши,не указывал им кого считать героями,как называть улицы и т.д.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ольга,
найдите фото военных захоронений немцев во Франции и сравните их с памятниками УПА в Польше и Вы поймёте разницу между могилой солдата (партизана) и памятником с элементами пропаганды.
P.S. Некоторые наши патриоты "патриотичнее" Степана Ивановича.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Всегда можно поднять бурю даже в стакане воды,при желании.Скорее всего,то что сейчас происходит напрямую связано с амбициозными планами некоторых поляков на доминирование великой Польши в границах восточной Европы.Не люблю конспирологии,но всё сходится.Польше(скорее определённой группе польских политиков) не нужны конкуренты,не нужна сильная Украина,нужны вассалы.Пока мы были полностью зависимы от москвы,были им не опасны.Сейчас же работают на опережение,пытаясь сломить и подчинить.
Не было бы УПА и Бандеры,они бы придумали что-то другое.Это лишь формальные причины или поводы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Уроды есть в любой стране.
Например Вятрович просто не признает преступления УПА. А они были. Сам слышал от стариков под Турийском на Волыни.
Первое что нужно делать, это признавать правду, а не то что считается правдой в данный момент.
Да - Польша региональный лидер, но предохранитель от её гегемонии её же членство в НАТО и ЕС. Туда государство - гопника не примут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У Польши в ЕС постоянно в последнее время проблемы,там поднимался вопрос вплоть до санкций.Они вступили в ЕС и НАТО при другом правительстве,более цивилизованном.
Что до Вятровича,он историк и занимается нашей историей,в Украине,и не вмешивается в дела Польши,в отличии от польского МИД и других политиков
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не хочу дальше продолжать.
Он такой же историк как и Ющенко: спочатку тут жили мамонти а потім українці
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну у нас так всегда, если правда не выгодна, то ее следует извратить или хотя бы замолчать
 показать весь комментарий
Ответить
 
может дело в том, что после 2013 года и известных событий пошла героизация бандеры и упа, а они полякам как кость в горле?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это наше внутреннее дело,и поляков не касается.Мы им не указываем,кого считать героями(хоть чёрта лысого пусть канонизируют),и ждём от них того же
 показать весь комментарий
Ответить
 
кто то упорно не дают потухнуть костру взаимной вражды. и кому это надо?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Одни мемориальные доски устанавливают, другие проспекты именем Бандеры называют...
А в это время в Кремле радостно руки потирают...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А ответить ляхам у нашей недовласти нет ни фантазии ни желания, и ляхи используя ничтожно низкий авторитет на западе у нашей пидовлады чтоб принизить всю Украину...это будет до тех пор пока шоколадное чмо продолжает доить страну а порохожопые ублюдки ему аплодируют!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Серед цих так званих "борцов" з ОУН-УПА більшість становили комуняки, колаборанти та московитські чекісти... Так що можна лише "привітати" поляків з таким поверненням до історичної "пам'яті" і побажати їм повернення здорового глузду..😕😕😕
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ще на черзі дошка пошани всім ляхам, які коли б то не було нищили українців. Бо це ж їх "історична гордість". Але ж хто тільки не звіздив поляків як щурів... Тупе, дурне, пихате с*ране "панство". Вже трохи від'їлося на європейських грантах, тепер починають шукати пригод на "вєльможну" дупу. Боже, як все це смердить середньовіччям. І тільки сліпий не бачить, що з-під цієї акції стирчить московська шапка-вушанка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Волинь - Україна. малопольща теє українські землі, віддані сраліним.У варшаві упа не воювали бо то не українські землі, а от моски. ті разом з німцями ділили польщу та розстрілювали польських офіцер - полоненних, про знищення всього керівництва у літаку поляки забули.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну что сказать - молодцы!
и главное никто не посмеет их ткнуть носом
это нам можно устроить смешной демарш на ступеньках музея, это можно нашему бесхребетному президенту указывать на тех, кто не нравится полякам, это от нас можно требовать преференций для любого языка, но только не государственного, это мы должны согласовывать имена герое, у врагов, с которыми они боролись...
ну что сказать? бедных, слабых, больных и тщедушных нигде не... любят
когда же уже хвост отпадет, устав вилять перед всякими...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да пусть хоть памятники сталину с гитлером ставят это же не территория Украины .рано или поздно баранам дойдет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть поставят памятник головорезам из армии крайовой.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так эти доски скорее и прославляют Армию Крайову, чем НКВД!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Поляки, а ваши коллеги по борьбе с УПА обломки самолета Президента Польши уже вернули? А что так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Зачем всё в одну кучу сваливать? Что общего между самолётом ии УПА? По самолёту они свою позицию не меняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
да то типичный троллевый прием перевода стрелок)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Раз это место обязательное(!!!) для посещения иностранных делегаций, значит с Украины там делегаций не будет. Польские нацики явно уже заигрались.
Когда Социалистическая Польша сидела к концу 80-х в полном просоветском дерьме, то Евросоюзу жопу лизала и в глазки лидерам Европы заглядывала. Её вытащили с этого дерьма, помыли одели и обули, и дали возможность полякам работать в Шенгене. И Польша стала демократической страной.
А сейчас видимо забыла все и стала националистической. Наверное слава Пилсудского не даёт покоя. Нуну, забыли суки, 39 год?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот так зрада)а должны ж были поставить таблички воинам упа)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Надо в Украине внести в протокол визитов иностранных делегаций посещение памятника Степана Бандеры и Воинам УПА. И особенно для польских нациков.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну и если нарушат протокол, то сразу депортировать и потом 3 года не пускать?)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В чем то всё таки прав был Бродский, в своё время.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне эта хитрая рожа ни когда не нравилась. Тень рашистского Пуйла.
В Варшаве установили памятные доски, посвященные борьбе с УПА - Цензор.НЕТ 1121
 показать весь комментарий
Ответить
 
Интересно как еще немцы не догадались тогда поставить таблички о защите немецкими солдатами немцев на территориях СССР во Вторую мировую?
Чем данная провокативная мстория отличается от ДНР и ЛНР где сейчас Раша защищает рускоязычное население?Ответ - НИЧЕМ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Но по факту, после поисков этих сел на карте я могу сказать, что имеют право, потому что эти села на их территории и УПА были как агрессор.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если они защищали свою территорию, то они получается правы.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Варшаве установили памятные доски, посвященные борьбе с УПА
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Злий Грицько, БендеровскийЗаяц, зеленка, Салаутдин, Gabriel Monte, gunpowder in the grave, morbius2014, Шимус, senia, Mora Zfayfer, Domkrat, Baden, Вася Шевченко f77d76ba, Olex2014, Gatilo Borschagivsky, Vytautas, RobinHood dfb9bea2, Leo Uxmal, РоботБАндер2, Вовочка - много ходов очка, Василий Граздич, Адвокатик, Дегтярева Людмила, Tierre, phantom4, Лидия Севастьянова, Ali Hasan, росися вперде d82e7584, Olga Mansika, Борис Зет, Doctor Solt, Агент кремля cd59e193, сергей садовский, Преображенский ФФ, Привет, vassa0103, литвин, Андрей Ильчук, Валерий Проценко, Юрий Петров 33876dd3, Игорь Д, Николай Иванов 00d1716d, SergeLi, 133133, Alina Sadovska, RauL Bask, Крокодил Гена, Призрак опера, Mr Vice President, Илья Куров, Николай Журавель 28f686bb, aquarius580 ., Евгений Калашников, Elvic Vic, Serg Sergeev, Dendroaspis polylepi, Олег Хардин, AVG, Aлександр Alexsis, Khmelnitskiy, Степан Остапенко ee28ae65, roshenko q, jan pobokov, Oleg Novikov 6275eb39
 Всего на сайте: 193 писателя
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти