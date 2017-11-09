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Материалы по теме:  Война в Сирии
Теги: ООН (2332) Россия (72909) Сирия (2561) США (13699) химическое оружие (127)
Тему создал: Антон Татарніков

США обвинили Кремль в защите террористов, применивших химоружие в Сирии

В Белом доме обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.

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Вот вам и Трамп. Мы его, можно сказать, на помойке нашли, а он нам фигвамы рисует..(с)
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Хи...так Кремль это оружие в руки им и дал.
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Цензор, давно не было новостей про цену на нефть 64 уже, почему молчек ?
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оно уже ниго не ипеть. Рупь валится по любому.
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Ждем новости про размораживание пенсионных накоплений россиян, чтобы оптом порадоваться.
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ну так расскажи нам удмуртъ о пользе санкций для на росии.
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оно надеется что хуйленок будет их снабжать бесплатной боярой.
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если цена нефти превышает 55 долларов за баррель ( сортам Brend и WTI), сразу усиливается добыча сланцевой нефти и возникает сильный избыток.

В россии перестала работать мантра, что цены на нефть удерживают на плаву курс доллара. Однако это не так и рубль все равно валится вниз, не смотря на вливания в банки, рост цены на нефть и максимальную экономию.
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Про нефть и "бешенные" бабки за нее.




Кирилл Данильченко
· 15 год ·

"Договоренности «Роснефти» с Курдистаном по закупке нефти и разработке месторождений невозможно выполнить, сообщил представитель Иракского Курдистана Иззар Сабер.
По его словам, «Роснефть» планировала закупать у Эрбиля до 70% экспортной нефти и авансом выплатила курдам 1 млрд. долларов.
Но после потери контроля над нефтяными полями Киркука у курдов уже физически нет прежних объемов добычи, и «Роснефти» надо теперь договариваться уже с центральным правительством Ирака. Багдад ...же считает контракты «Роснефти» с курдами незаконными и уверяет, что таковые даже не обсуждались."

Лол. Богатая северная Наташа опять тряхнула рукавом и стало озеро, махнула левым рукавом - по озеру лебеди. Даже наши патентованные долбоебы выглядят вполне себе ничего на фоне россиян, которые тянули три года южный поток, отведали хрена, теперь тянут турецкий, дают предоплаты боевикам без статуса и содержат всех убогих, от Донбасса до Сирии и Курдистана. Боже, храни Сечина и "Силу Сибири".
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Может, цель и была просто отмыть деньги для Сечина и Ротенбергов на никому ненужных нефтепроводах.
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Еврокомиссия не считает необходимым создание газопровода «Северный поток - 2», поскольку ожидает сокращения потребления газа в Евросоюзе в будущем. Об этом говорится в материалах ЕК.
«Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году ввиду сокращения внутреннего производства и потребления. Учитывая существующую хорошо развитую инфраструктуру по импорту и ожидающуюся конкурентоспособность поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как «Северный поток - 2»
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Параша наложила вето. Тоже невидаль. Они просто в жизни ничего больше и не умеют, как воровать, жрать и класть.
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Наконец-то правильные акценты.
А то все каке-то сказки про иил.
Нет никакого игила - есть шшидобольшевистская рашшка.
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===В Белом доме обвинили Россию в том, что она защищает режим президента Сирии Башара Асада и террористов, которые используют химическое оружие.===
Это еще по-божески, постеснялись сказать, что это были русские пилоты
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с этим "вето" у рашки какие-то проблемы
вечно она его куда-то накладывает...
может как-то отнять у нее эту возможность и облегчить всем жизнь?
(пусть она накладывает в туалете при ООН и забирает свои биоматериалы домой)
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСША обвинили Кремль в защите террористов, применивших химоружие в Сирии
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