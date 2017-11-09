США обвинили Кремль в защите террористов, применивших химоружие в Сирии

ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, РоботБАндер2
, Mora Zfayfer
, Злий Грицько
, SergTranscarpathian
, Антип61
, БендеровскийЗаяц
, Шимус
, Elvic Vic
, Tierre
, Domkrat
, Paja Gnevniy
, Салаутдин
, Gabriel Monte
, gunpowder in the grave
, Leo Uxmal
, Дегтярева Людмила
, roshenko q
, зеленка
, Olex2014
, Андрей Ильчук
, Andrew Andr
, Vytautas
, Nino
, укропбандерівець
, Vladimir Putny
, Вла
, НИКИТА wild
, Валентин з
, morbius2014
, RobinHood dfb9bea2
, Александр Асдс
, Семён Тимошенко
, Baden
, GoodWin
, литвин
, senia
, Адвокатик
, Вася Шевченко f77d76ba
, Gatilo Borschagivsky
, Bogdan_
, phantom4
, Doctor Solt
, Вовочка - много ходов очка
, Badahos Esp
, Александр Пожарный
, Преображенский ФФ
, Юрий Петров 33876dd3
, Василий Граздич
, Petro Good
, Валерий Проценко
, росися вперде d82e7584
, Агент кремля cd59e193
, Варлонец
, Gunter Prin
, Лидия Севастьянова
, Андрей Жуков b738201d
, Алла Новосад 5b57f84f
, Борис Зет
, cimbitep
, Ali Hasan
, засинений
, vassa0103
, Kost Crys
, Olga Mansika
, Никас Андранаки
, GSN
, Привет
, Mr Vice President
, Призрак опера
, Witness
, сергей садовский
, Vlad Ok
, Илья Куров
, Eispickel
, Ольга Липовенко
, aquarius580 .
, Сергей Яценюк 303ea0b9
, Крокодил Гена
, Khmelnitskiy
, Dendroaspis polylepi
, Serg Sergeev
, RustIck
, gassab
, AVG
, Николай Иванов 00d1716d
, Степан Остапенко ee28ae65
, Игорь Д
, антиватник черниговский
, Николай Журавель 28f686bb
, RauL Bask
, 2012012
, Евгений Калашников
, Alina Sadovska
, Бумеранг
, SergeLi
, 133133
, Сергій Садовський
, Alex Nemo
, jan pobokov
, belge
, Da non
, Олег Хардин
, DI GI
, Андрей Данилевский
, Алексей Носов d8330900
, Oleg Novikov 6275eb39
, Б 52 17f4ea63
, Aлександр Alexsis
, Vyacheslav Nesterov
, Понтий Пилат
, 5 копійок
, Леонід Бахарєв 96170eb9
, Oleg Kovo
, Владимир Парфянов
, uegfybyf
, Андрій Жагун
, Bander_UA 1d21dedd
, Лола Ножкинв
, RussianChuckcha
, Johann Schnittke
, Саша Музыка
, cobalt_sinus
, Alexx Lexton
, Сергей 46a07dfb
, Илья Гуцуляк
, малыш Бакинский
, Alexey Chernyavsky
, Владимир Суб
Злий Грицько, БендеровскийЗаяц, зеленка, Салаутдин, Gabriel Monte, gunpowder in the grave, morbius2014, Шимус, senia, Mora Zfayfer, Domkrat, Baden, Вася Шевченко f77d76ba, Olex2014, Gatilo Borschagivsky, Vytautas, RobinHood dfb9bea2, Leo Uxmal, РоботБАндер2, Вовочка - много ходов очка, Василий Граздич, Адвокатик, Дегтярева Людмила, Tierre, phantom4, Лидия Севастьянова, Ali Hasan, росися вперде d82e7584, Olga Mansika, Борис Зет, Doctor Solt, Агент кремля cd59e193, сергей садовский, Преображенский ФФ, Привет, vassa0103, литвин, Андрей Ильчук, Валерий Проценко, Юрий Петров 33876dd3, Игорь Д, Николай Иванов 00d1716d, SergeLi, 133133, Alina Sadovska, RauL Bask, Крокодил Гена, Призрак опера, Mr Vice President, Илья Куров, Николай Журавель 28f686bb, aquarius580 ., Евгений Калашников, Elvic Vic, Serg Sergeev, Dendroaspis polylepi, Олег Хардин, AVG, Aлександр Alexsis, Khmelnitskiy, Степан Остапенко ee28ae65, roshenko q, jan pobokov, Oleg Novikov 6275eb39
Всего на сайте: 193 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
В россии перестала работать мантра, что цены на нефть удерживают на плаву курс доллара. Однако это не так и рубль все равно валится вниз, не смотря на вливания в банки, рост цены на нефть и максимальную экономию.
Ответить
Доллар США 09.1159,25+0,79 ЕВРО 09.1168,70+0,94 Нефть 09.1163,12-0,51
Ответить
Кирилл Данильченко
· 15 год ·
"Договоренности «Роснефти» с Курдистаном по закупке нефти и разработке месторождений невозможно выполнить, сообщил представитель Иракского Курдистана Иззар Сабер.
По его словам, «Роснефть» планировала закупать у Эрбиля до 70% экспортной нефти и авансом выплатила курдам 1 млрд. долларов.
Но после потери контроля над нефтяными полями Киркука у курдов уже физически нет прежних объемов добычи, и «Роснефти» надо теперь договариваться уже с центральным правительством Ирака. Багдад ...же считает контракты «Роснефти» с курдами незаконными и уверяет, что таковые даже не обсуждались."
Лол. Богатая северная Наташа опять тряхнула рукавом и стало озеро, махнула левым рукавом - по озеру лебеди. Даже наши патентованные долбоебы выглядят вполне себе ничего на фоне россиян, которые тянули три года южный поток, отведали хрена, теперь тянут турецкий, дают предоплаты боевикам без статуса и содержат всех убогих, от Донбасса до Сирии и Курдистана. Боже, храни Сечина и "Силу Сибири".
Ответить
Ответить
«Импорт газа в Евросоюз, как ожидается, останется стабильным к 2030 году ввиду сокращения внутреннего производства и потребления. Учитывая существующую хорошо развитую инфраструктуру по импорту и ожидающуюся конкурентоспособность поставок СПГ после 2020 года, Еврокомиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре такой величины, как «Северный поток - 2»
Ответить
Ответить
А то все каке-то сказки про иил.
Нет никакого игила - есть шшидобольшевистская рашшка.
Ответить
Ответить
Это еще по-божески, постеснялись сказать, что это были русские пилоты
Ответить
вечно она его куда-то накладывает...
может как-то отнять у нее эту возможность и облегчить всем жизнь?
(пусть она накладывает в туалете при ООН и забирает свои биоматериалы домой)
Ответить