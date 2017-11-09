В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с $350 млн помощи для Украины

Комитеты по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США и Сената утвердили "компромиссный" проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летальной оружия.
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В Москве сгорело здание Службы Внешней Разведки РФ
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Москва сгорела целиком,
Пожар на Площади на Красной
И тлеет бывший избирком" (с)
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Ксения вы не правы, это все таки деньги.
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І включайте логіку. На цю суму виділять допомогу у вигляді матер.засобів.
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Он напомнил о неоднократных обстрелах фильтровальных станций по обе стороны от линии разграничения, сообщает"Радио Свобода".
В течение последних дней Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам три ночи подряд, а Верхнекальмиусскую в течение одной ночи обстреляли 12 раз.
"В ООН чрезвычайно обеспокоены относительно возможной утечки опасного газа хлорина, который хранится на обеих станциях. В случае поражения одного 900-килограммового контейнера, каждый радиусе 200 метров может получить роковую дозу ядовитого газа", - предупредил Волкер.
Он также указал на угрозу дальнейшего разрушения гражданской инфраструктуры региона.
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Мусора то итальянский не знают, у них и русский то со словарем только)
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