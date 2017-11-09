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 Форум Украины(633512)
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Материалы по теме:  Помощь Украине Оборона
Теги: вооружение (3570) Конгресс США (318) оборона (1025) помощь (3468) США (13698)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с $350 млн помощи для Украины

Комитеты по вопросам Вооруженных сил Палаты представителей США и Сената утвердили "компромиссный" проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летальной оружия.

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Усе. сгорело нахрен
В Москве сгорело здание Службы Внешней Разведки РФ

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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком,
Пожар на Площади на Красной
И тлеет бывший избирком" (с)
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Главное проследить целевое использование, а не то по карманам растащат денежку.
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Как же без твоих карманов? Хорошо, что предупредил!
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Это не деньги,а скорее всего техника,оборудование,оборонная летальная помощь,так что не спешите с панамой.
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проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/n462178

Ксения вы не правы, это все таки деньги.
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Ви читайте далі.
І включайте логіку. На цю суму виділять допомогу у вигляді матер.засобів.
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Это Америка ,, уж кто кто , но они за этим умеют следить . Если у них будет хоть малейшее подозрение что даже цент ихних денег уйдёт налево , денег никто не получит . !! .
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Нанесение ударов по объектов водоочистной инфраструктуры в Донбассе может привести к выбросу в атмосферу ядовитого газа хлорина, заявил координатор ООН по гуманитарным вопросам Нил Волкер в среду, 8 ноября.
Он напомнил о неоднократных обстрелах фильтровальных станций по обе стороны от линии разграничения, сообщает"Радио Свобода".
В течение последних дней Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам три ночи подряд, а Верхнекальмиусскую в течение одной ночи обстреляли 12 раз.
"В ООН чрезвычайно обеспокоены относительно возможной утечки опасного газа хлорина, который хранится на обеих станциях. В случае поражения одного 900-килограммового контейнера, каждый радиусе 200 метров может получить роковую дозу ядовитого газа", - предупредил Волкер.
Он также указал на угрозу дальнейшего разрушения гражданской инфраструктуры региона.
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в Москве мусора избили группу ебанутых итальянцев, приехавших в москву на празднование столетия переворота и размахивавших по этому случаю транспарантом Bandiera Rossa.

Мусора то итальянский не знают, у них и русский то со словарем только)
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Кажуть что в Москве горит здание СВР(службы внешней разведки) РАБсси))) заметають следы...
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Технари Пентагона свою работу знают чётко и слаженно.Это не советское гоффно которое я обслуживал с 1965 по 1968 год,которое ломалось,горело и взрывалось...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Конгрессе США согласовали оборонный бюджет с $350 млн помощи для Украины
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