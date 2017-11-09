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 Форум Украины(633513)
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До питання відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями

Наші законотворці обіцяють у поточному місяці вирішити долю проекту Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (законопроект № 7163 від 04.10.2017). Оприлюднювалися плани обговорення остаточної версії законопроекту на засіданні профільного комітету вже на цьому тижні. Зі слів представника президента у Верховній Раді, депутата…

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Цензор.НЕТФорум УкраиныДо питання відновлення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями
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