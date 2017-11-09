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 Форум Украины(633513)
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Индусы и китайцы уже много лет самые большие диаспоры иммигрантов в Канаде. Пока никакого п-ца не наблюдается, опять же - уже много лет. Или из Штатов виднее?
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Индусов ещё в 90-х в Pearson, как бомжей в даунтауне Торонто было... А теперь ещё и с китайцами... Капля камень точит. Ждите.
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Ща the man with beautiful hair гаитянцев и сирийцев наввозит, заживете. :D
ПС - индусы и китайцы - золотые люди, те что вьехали по рабочим визам. И корейцы тоже. В нашей high school, которая входит в верхнюю сотню по Штатам, самая распостраненная фамилия на выпуске была Lee, человек 50. Вторая по распостраненности - Kim.
В undergrad engineering в UIUC, а это первая двадцадка тех. школ в мировом рейтинге, 30% - это китайцы из Китая, 30% -это наши индусы, корейцы и китайцы, и еще 30% - все остальные.
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давышо какие смягчения аж страшно. У кого есть виза в США или кто уже бывал в Канаде. Прям 90% украинцев подпадают под такую перемогувжесьогоднi.
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И что же там у вас хорошего? Расскажи нам в подробностях.
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То есть, для большинства украинцев опубликованное в этой статье не имеет значение.
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А для більшості багато чого не має значення- людство рухає вперед меньшість.
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https://echo.msk.ru/news/2088994-echo.html
03:12, 09 ноября 2017 В Службе внешней разведки сообщили, что пострадавших при пожаре в здании СВР нет

Вместе с тем в экстренных службах сказали ТАСС, что были спасены семь человек. Огонь вспыхнул примерно в 17 часов в коллекторе под одним из административных зданий в Ясеневе, на юге Москвы. По предварительным данным, это произошло во время ремонтных работ.

Та шо ж за фігня така ?
Ті недопідірвалися, ці - недогоріли...
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Канада медленно, но верно превращается в азиатскую страну. Въезд азиатам любых видов открыт, чего не скажешь об европейцах, в частности, украинцах. Среди школьной детворы преобладают азиатские дети. А что будет позже, учитывая разную рождаемостъ?
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Интересно для чего это делается. Кто и с какой целью это придумал. Завозить в европу арабов и прочих муслимов, в северную америку азиатов всех мастей, но при этом не пускать на постоянное жительство белых и украинцев.
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тоже не ясно, в США спокойно можно приехать из любой африканской страны, имея 2 класса образования, получить грин кард и жить не работая и плодить себе подобных, а вот украинцу, с высшим образованием, имея в собственности жилье, не самый дешевый автомобиль, приходить на собеседование и унижаться, в попытках доказать свои неиммиграционные намерения и все равно получить отказ т.к. интервьюер думает, что вы хотите переехать и работать.
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а тем кто никогда небыл заграницей,тоисть простым гражданам шиш.Вообщем те кто ездили те и будут ездить.
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Где это написано? Если не был в Канаде раньше - старая процедура. Покажи документы, что у тебя есть деньги, и получишь визу.
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Добрий ранок, українці!
Горіть у пеклі, москалі!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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алон зафан дё ля патрийё
лё жур дё глуар-этариве
контр ну дё ля тиранийё
летандар санглян тэлёве
антанде ву дан ле кампанё
мюжир се феросё сольда
иль вьен жюскё дан во бра
эгорже во фис во компань
О зарм ситуайен
Форме во батайон
маршон маршон
кэн сан кэнпюр
абрёв но сийон
Кё вё сэтордё дэскляв
Дё трэтр дё руа конжюре
Пур ки се зинёбль зантрав
Се фэр де лонтан препаре
О зарм ситуайен
Форме во батайон
маршон маршон
кэн сан кэнпюр
абрёв но сийон
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Ой! Ледь не забув...
Bonjour, Ukrainiens!
Brulez em enfer, moskali!
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Запевай! Нарушим Сашкину монополию!
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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"Вибач мене, моя Україно,
За те, що повірив брехливій людині,
За те, що загинули рідні брати,
За те, що брехнею полонять кати!
Ми разом омріяли світле майбутнє,
Ми бачили, що воно стане могутнім,
Одною стеною були на Майдані,
Щоб разом зробити те, що бажали,
Вставай!
Збудуєм нашу Україну,
Могутню, сильну та єдину,
Не мовчи!
Давай,
Залишим дітям Україну,
Могутню, сильну та єдину,
Назавджи".
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Взять справку из бухгалтерии - дело пяти минут. Отксерить американскую визу в своем паспорте - дело пяти минут. Смягчение невъебенное!
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КацаКрысота вылезет гоффном и блевотиной посрать...
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Вот такие дела....поверишь в большую дружбу,соберёшься друзей навестить,а тебе бац по морде.....эхэхэхэ
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Стоимость авиабилета до Торонто - сама по себе хороший ограничитель нелегальных мигрантов.
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Давайте еще и из Папуа-Новой Гвинеей сделаем безвиз,и на полюса земли.Гляжу кто ездил в витовые страны тот и ездит без виз,одни и те же лица.Так как показало время безвизовые режим для нашего правительства только отвлечение народа от их безпредела не более.
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Вы там не очень , а то проснутся адепты петра и сразу в агенты кремля запишут . А если серьезно , то на этот цирк простые люди уже внимание не обращают. Это просто пиар от главного липецкого шоколадника.
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Вітання ! Нам з тобою це не грозить.Ми ще з 2014 року агенти куйла
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Джулия Тимошилла и Михо Джугашвили откроют визы в ГУЛАГ плешивого ОКУРКА...
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в Москве горит здание Службы внешней разведки РоссииКанада смягчила визовые требования к украинцам, - посольство - Цензор.НЕТ 2723 Канада смягчила визовые требования к украинцам, - посольство - Цензор.НЕТ 2723
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКанада смягчила визовые требования к украинцам, - посольство
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