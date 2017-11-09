Николай Журавель 28f686bb, Said_, borodas, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Ринат Амедов, Сергей Боровой 8d42a1dc, Дмитрий Ч, Ksenia VB, 2_homo_sapiens, Геннадий Медведев 4e590f22, Alexander Bereznuk, John Smith 4c07b967, Лола Ножкинв, Senator S 01a656ec
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Какими ядами кормят уральцев «фермеры» из КНР, как они проникают в крупные торговые сети и кто им в этом помогает.
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ПС - индусы и китайцы - золотые люди, те что вьехали по рабочим визам. И корейцы тоже. В нашей high school, которая входит в верхнюю сотню по Штатам, самая распостраненная фамилия на выпуске была Lee, человек 50. Вторая по распостраненности - Kim.
В undergrad engineering в UIUC, а это первая двадцадка тех. школ в мировом рейтинге, 30% - это китайцы из Китая, 30% -это наши индусы, корейцы и китайцы, и еще 30% - все остальные.
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03:12, 09 ноября 2017 В Службе внешней разведки сообщили, что пострадавших при пожаре в здании СВР нет
Вместе с тем в экстренных службах сказали ТАСС, что были спасены семь человек. Огонь вспыхнул примерно в 17 часов в коллекторе под одним из административных зданий в Ясеневе, на юге Москвы. По предварительным данным, это произошло во время ремонтных работ.
Та шо ж за фігня така ?
Ті недопідірвалися, ці - недогоріли...
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Горіть у пеклі, москалі!
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Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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лё жур дё глуар-этариве
контр ну дё ля тиранийё
летандар санглян тэлёве
антанде ву дан ле кампанё
мюжир се феросё сольда
иль вьен жюскё дан во бра
эгорже во фис во компань
О зарм ситуайен
Форме во батайон
маршон маршон
кэн сан кэнпюр
абрёв но сийон
Кё вё сэтордё дэскляв
Дё трэтр дё руа конжюре
Пур ки се зинёбль зантрав
Се фэр де лонтан препаре
О зарм ситуайен
Форме во батайон
маршон маршон
кэн сан кэнпюр
абрёв но сийон
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Bonjour, Ukrainiens!
Brulez em enfer, moskali!
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Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
А завзяття, праця щира свого ще докаже,
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,
За Карпати відоб'ється, згомонить степами,
України слава стане поміж ворогами.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.
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За те, що повірив брехливій людині,
За те, що загинули рідні брати,
За те, що брехнею полонять кати!
Ми разом омріяли світле майбутнє,
Ми бачили, що воно стане могутнім,
Одною стеною були на Майдані,
Щоб разом зробити те, що бажали,
Вставай!
Збудуєм нашу Україну,
Могутню, сильну та єдину,
Не мовчи!
Давай,
Залишим дітям Україну,
Могутню, сильну та єдину,
Назавджи".
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