Поправка о поручении Кабмину разорвать дипотношения с РФ внесена ко второму чтению законопроекта по Донбассу, - Тетерук

Группа внефракционных народных депутатов внесла поправку ко второму чтению законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, которой предлагают обязать Кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.
Николай Журавель 28f686bb, Said_, borodas, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Ринат Амедов, Сергей Боровой 8d42a1dc, Дмитрий Ч, Ksenia VB, 2_homo_sapiens, Геннадий Медведев 4e590f22, Alexander Bereznuk, John Smith 4c07b967, Лола Ножкинв, Senator S 01a656ec
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Нормалек.
Потом по убитым украинцам,крокодиловы слезы льет.
Липецкий Мерзавец!
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Голосовать за такого,могли только .....хохлы-с-с!!!
Украинец на такое не способен.
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Хоть теракты прекратятся.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ночь перестала быть томной. Догадуюсь, что за поправку не проголосуют и многие покроют себя позором при принятии этого закона.
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https://censor.net.ua/v462162
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куда так спешить? может ещё всё рассосется
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Пчелы против меда, учитывая позицию Порошенко о ненужности разрыва дипотношений?
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P.S. ребята в "жовто-блакитному" go west
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Чернобыль тем и отличается от ядерного взрыва. На Хиросиму с Нагасаки глянь, и сравни с Припятью. У нас небыло процесса ядерного синтеза, который проходит в эпицентре ядерного взрыва.
Есть куча не ядерных вариантов ответки рашке.
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НАТО кранты
Аксенов не исключил, что в Крыму будут строить авианосцы
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завод Залив,украден у Украины. Но Липецкая Жопа,до сих пор не подала иски к стране-агрессору,за украденное имущество в Крыму. Одни разговоры.
Партнеры.......
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Так же было весной в июне перед их очередными двухмесячными каникулами - они обещали визы с рашей. И где? Обещали решить вопрос с машинами на евро номерах. Решили? Нет, начались гонения на жти машины.
Так что снимите лапшу с ушей
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дерьмо таки доблыло до столицы Германии!
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Есть идея: всех, кто поддерживает сей шаг, заставить в законодательном порядке полностью содержать высланных, за свой счёт.
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Историк Карамзин пишет что Киев не сдался и не открыл Золотые ворота, а был взят силой, кровавым приступом угро-финским (кацапы) Залешьем и половцами..
По мнению Грушевского, во взятии Киева в 1169 году есть черта что никогда ещё не было на Руси такого горя, говорит историк, чтобы так угро-финны с кочевниками разорили славянский Киев.
Лев Гумилёв назвал разорение Киева «ярким примером утраты этнической комплементарности». По его мнению, действия ордынца А.Боголюбского показывает, что для него и его дружины (то есть угро-финнов: суздальцев, рязанцев, смолян и половцев) славянский Киев был «столь же чужим, как какой-нибудь немецкий или польский замок»
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По его словам, сегодня состоялась встреча фракции ураинофобов БПП с Порошенко, на которой обсуждались законопроекты завтрашней повестки дня Верховной Рады Украины. Единственное, что могу сказать - президент не поддерживает, идею разрыва дипломатических отношений с вражеской РФ. Будем определяться в дальнейшем с модальностью", - заявил Винник.
Это жопа! Этот продажный ..резидент Порхатый не поддерживает идею разрыва дипотношений с нашим лютым кровавым врагом оккупантом суверенной украинской территории Крыма и Донбасса с вражеской Россией. Но зато он янычара остервенело продвигает особый бандитский статус Донбасса для оккупированной кремлёвскими фашистами бандитской бандитской резервации "лугандония - ордло" Продвигает в угоду этой этой же проклятой вражеской России и её фюрера фашиста ...уйла - путлина. А чем тогда наш но непонятно чей ..резидент Порхатый а уже можно смело говорить что он это копия янукович - 2 отличается от продажного кремлёвского холуя ...резидента у ..уйла сбежавшего ЗЕКА януковича - 1 ? А ничем разве что он ещё не успел сбежать во вражескую паРашу.
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