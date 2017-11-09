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 Форум Украины(633512)
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Теги: ВР (23400) дипломатия (1051) Россия (72902) Донбасс (16607) Тетерук (210)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Поправка о поручении Кабмину разорвать дипотношения с РФ внесена ко второму чтению законопроекта по Донбассу, - Тетерук

Группа внефракционных народных депутатов внесла поправку ко второму чтению законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, которой предлагают обязать Кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

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Гавнокомандующий, который полностью зависим от страны агрессора - горе страны!
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У него кум Путлера в корешах и представителем в Минске сидит.
Нормалек.
Потом по убитым украинцам,крокодиловы слезы льет.
Липецкий Мерзавец!
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не смей наговаривать на Президента-его выбрал мудрый украинский народ
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хреново , что кацапы такого хуйла выбрали, правда мокшанин?
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тебя волнует хуйло?оно тебе нравится?фото в кармане носишь?
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Извини Габриэль,но украинский народ не настолько глуп,чтоб избирать Липецкую Жопу,которая три года финансировала агрессора налогами,на убийство украинских солдат.
Голосовать за такого,могли только .....хохлы-с-с!!!
Украинец на такое не способен.
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да ты что ,а кто же выбрал Кучму два раза?Который всю промышленность раздал олигархам,а кто выбрал Януковича ,который все слил России? Наверное не мудрый украинский народ за них голосовал?По твоей логике хохлов в стране 90% получается,лично я спорить не буду
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а что теракты дипломаты делали?
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Группа внефракционных народных депутатов внесла поправку ко второму чтению законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, которой предлагают обязать Кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией Источник: https://censor.net.ua/n462174
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ночь перестала быть томной. Догадуюсь, что за поправку не проголосуют и многие покроют себя позором при принятии этого закона.
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Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией
https://censor.net.ua/v462162
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Если Петя разорвет дип отношения с кацапами,куплю его портрет и рядом с иконами поставлю!
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Ну да? И забудешь о всем остальном? И об Илловайске с Липецком?
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Був у кума в селі, то патрєт богообраного в туалєті висить...Каже кум, як сиджу то балакаю з ним...)))
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А у мене партійний квиток "Нашої України"...
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в трехмесячный срок
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куда так спешить? может ещё всё рассосется
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На заседании комитета по национальной безопасности и обороны секретарь комитета Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") выступил за то, чтобы такая норма была отображена в законопроекте Источник: https://censor.net.ua/n462174
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Пчелы против меда, учитывая позицию Порошенко о ненужности разрыва дипотношений?
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Петя - из хитрых евреев, он посмотрит куда ветер подует
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Не вижу в этом хитрости, ведь и так известно направление ветра.
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а с аквафрешем ребята так идут еще дальше... Про это даже песен не поют.
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Он вообще не еврей, а тупо жидовствующая полукровка.
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Та нема там ніяких ісключєній. Всі суки там однакові. Наприклад отой довбень Гаврилюк і тож оскотинилось...
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а Вы ждали от человека, все достижения которого - стоять с голой жопой на морозе, каких то судьбоносных и продуманных законопроектов?
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Не так давно группа в том числе внефрикционных депутанов внесла проэкт о пожизненном за коррупцию...среди них такие кандидаты как Юрий Береза и другие не менее достойные пожизненного!!
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думаю за него даже проголосует 30 человек из 450
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Даже в повестку дня не попадет - полный ноль на "погоджувальній раді 6". А все остальные -так, массовка с купленой вместе с местом в списке безнаказанностью...
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Ядерные ракеты надо делать ... а не бумажками перекидыватся.
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И куда ж ты их запустишь? К соседям? Ну так Чернобыль у нас, а пол Белоруси отравлено...
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Чернобыль был в совдепе.
Чернобыль тем и отличается от ядерного взрыва. На Хиросиму с Нагасаки глянь, и сравни с Припятью. У нас небыло процесса ядерного синтеза, который проходит в эпицентре ядерного взрыва.
Есть куча не ядерных вариантов ответки рашке.
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Я вас прошу))))) Народ, вы, до сих пор ведетесь на эти публичные фрикции власти с нароссией))))))) Узбагойтесь - ни кто ни чего не подпишет и не приймет - там же бабла столько замешано, что вы даже представить себе эти тонны веса не сможете)))) Тетерук, БУГАГА, геополитик))))))))
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Реально (Киев, Одесса, Харьков ) Облэнерго владеет россиянин Бабаков. То есть доходы идут в рашу на их армию?
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Та майже вся Україна так чи інакше працює на підарасію! Ці шоколадні ублюдки ж не намагались ламать оті торгівельні зв'зкиз підарасією й потоки бабла, і все в тих олігархів пов'зане! он візьми байстрюченя татарське, вже кажуть майже 7 мільярдів долярів нагрів на війні...
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Судостроительный

завод Залив,украден у Украины. Но Липецкая Жопа,до сих пор не подала иски к стране-агрессору,за украденное имущество в Крыму. Одни разговоры.
Партнеры.......
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а "подача исков к стране агрессору" - разве не разговоры ?
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Тут какая то полит интрига НФ против БПП, зная что Порошенко на это не пойдёт.) Не было очевидного в политике 3 года и тут вдруг увидели что любая бы страна разорвала бы дипотношения после анексии части территории.
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БПП это филиал Единой России в Украине -не поддержит этот закон
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Сделать как в Естоніі,провесті масовий опрос всего населенія кто за діп. отношенія со страной агресором, лішать гражданства Украіни.
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А что касаемо этого "законопректа по Донбассу" - это вообще сатанинская писулька. В этом документе слились воедино, привожу пример для очень не умных, отмена всех налогов и повышение, в разы, всех тарифов и цен. И как расценивать этот "законопроект"? Он хороший или плохой?
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а як же свічний заводик у Липецьку? якщо рошенівські торгівельні партнери образяться і пукін нападе, га?
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Депутаты собираются в отпуск через месяц и до марта. И чтобы украинское общество расслабилось , обещают новую лапшу о разрыве дип отношений.
Так же было весной в июне перед их очередными двухмесячными каникулами - они обещали визы с рашей. И где? Обещали решить вопрос с машинами на евро номерах. Решили? Нет, начались гонения на жти машины.
Так что снимите лапшу с ушей
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З французької соратниці Путіна Марін Ле Пен зняли депутатську недоторканність https://24tv.ua/z_frantsuzkoyi_soratnitsi_putina_marin_le_pen_znyali_deputatsku_nedotorkanist_n887294
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Тяжелые роды в России, необходимо снова родить Украину, которая создала этих идиотов в Московии ...
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У пороха кишка тонка разорвать отношения. Он нцаисты с венгрии и националисты с польши свои права качают. А наш гарант ни мычит не телится.. Барыга одним словом.
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кацапы вы дебилы=))))

дерьмо таки доблыло до столицы Германии!

Поправка о поручении Кабмину разорвать дипотношения с РФ внесена ко второму чтению законопроекта по Донбассу, - Тетерук - Цензор.НЕТ 9309
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В России сотни тысяч, если не миллионы, гастарбайтеров с Украины. Что они будут есть и где они будут работать, если их всех вышлют ?
Есть идея: всех, кто поддерживает сей шаг, заставить в законодательном порядке полностью содержать высланных, за свой счёт.
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Хоть вы не повторяйте чушь за зомбитв, большая часть украинцев на россии работает в нафтогазе, если россия захочет обрушить свой нефтегазовый сектор то флаг им в руки .
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Как догадался? Какой ты умный, еще бы читать научился то взяли бы в лыныру.Поправка о поручении Кабмину разорвать дипотношения с РФ внесена ко второму чтению законопроекта по Донбассу, - Тетерук - Цензор.НЕТ 5545
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Никогда нынешний состав Верховной Рады дипотношения со страной-агрессором не разорвет. Вам расскажут 1001 причину почему этого делать никак нельзя начиная от пробуждения шатуна до "как мы будем наполнять бюджет?"
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Посол РАБссии Зурабов сиддит в Киеве?гоффно жует?
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Бюджет Украины можно наполнить раздавленными тракторами продуктами из Украины на РАБссии....,у педофилов Кремля ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ... :D
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Что значит-"...если признает рф страной-агрессором"??! А что, не признали разве? По какому тогда поводу было ликование?
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Нет гораздо раньше ещё до 1654г. Самая первая война славян Руси - Украины ( Русь - Киевская) угро -финнов с ордой половцев...и др. Иуды половца Боголюбского 9 марта 1169 г. угро-финское (кацапы) сборное войско подошло к славянскому Киеву. Силы обороняющихся были неравными,и на третий день кровопролитной осады захватчики ворвались в город и подвергли его страшному и кровавому разгрому. В летописи он описан так: и три дня грабили весь город, Подол и Гору, и монастыри, и Софию, и Десятинную Богородицу, и не было помилования никому и ниоткуда. Церкви горели, христиан убивали, других вязали, жен вели в плен, младенцы рыдали, смотря на матерей своих. Взяли множество богатства, церкви обнажили, сорвали с них иконы, и ризы, и колоколы, взяли книги, все вынесли угро-финны (кацапы) А поганые зажгли монастырь Печерской Святой Богородицы. И было в Киеве стенание, и туга, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные. Оригинальная - Ипатьевская летопись, статья 6679. Из славянского Киева в угро -финский Владимир была сворована и вывезена святая икона Божией Матери, которая впоследствии будет названа «Владимирской иконой Пресвятой Богородицы» и незаконно станет величайшей угро-финской (кацапской) святыней. Половец Андрей князь Иуда угро-финского Залешья попытался перенести столицу Славянской Руси (древнее название Украины) из славянского Киева в угро-финский Владимир в Залешье.Но не вышло славянский Киев оставался старейшим столом. К князьям, когда-либо в течение жизни побывавших на нём, продолжал прилагаться титул князей «всея Руси».
Историк Карамзин пишет что Киев не сдался и не открыл Золотые ворота, а был взят силой, кровавым приступом угро-финским (кацапы) Залешьем и половцами..
По мнению Грушевского, во взятии Киева в 1169 году есть черта что никогда ещё не было на Руси такого горя, говорит историк, чтобы так угро-финны с кочевниками разорили славянский Киев.
Лев Гумилёв назвал разорение Киева «ярким примером утраты этнической комплементарности». По его мнению, действия ордынца А.Боголюбского показывает, что для него и его дружины (то есть угро-финнов: суздальцев, рязанцев, смолян и половцев) славянский Киев был «столь же чужим, как какой-нибудь немецкий или польский замок»
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Порошенко не поддерживает идею разрыва дипотношений с вражеской Россией! 8 ноября 2017г. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от блока полусепаратистов "БПП" И.Винник
По его словам, сегодня состоялась встреча фракции ураинофобов БПП с Порошенко, на которой обсуждались законопроекты завтрашней повестки дня Верховной Рады Украины. Единственное, что могу сказать - президент не поддерживает, идею разрыва дипломатических отношений с вражеской РФ. Будем определяться в дальнейшем с модальностью", - заявил Винник.
Это жопа! Этот продажный ..резидент Порхатый не поддерживает идею разрыва дипотношений с нашим лютым кровавым врагом оккупантом суверенной украинской территории Крыма и Донбасса с вражеской Россией. Но зато он янычара остервенело продвигает особый бандитский статус Донбасса для оккупированной кремлёвскими фашистами бандитской бандитской резервации "лугандония - ордло" Продвигает в угоду этой этой же проклятой вражеской России и её фюрера фашиста ...уйла - путлина. А чем тогда наш но непонятно чей ..резидент Порхатый а уже можно смело говорить что он это копия янукович - 2 отличается от продажного кремлёвского холуя ...резидента у ..уйла сбежавшего ЗЕКА януковича - 1 ? А ничем разве что он ещё не успел сбежать во вражескую паРашу.
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С режимом путлера может быть только состояние войны.Он гробит наших парней а мы будем дипломатические выкрутасы перед ним строить.Это проверка власти на вшивость!
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Как-то, даже странно поддерживать дипломатические отношения с оккупантами, которые уже вторглись в Украину и убивают украинцев. Это все равно, что поддерживать дипломатические отношения с бандитами. Это позор поддерживать дипломатические отношения с ними. Так же предлагаю ввести визовый режим, выгнать с Украины церковь оккупантов - Московский патриархат.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПоправка о поручении Кабмину разорвать дипотношения с РФ внесена ко второму чтению законопроекта по Донбассу, - Тетерук
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