Князев пообещал расследовать бездеятельность полицейских во время нападения на журналистов проекта "Схемы" в аэропорту "Киев"

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пообещал провести служебное расследование бездеятельности сотрудников Нацполиции в связи c распространенной в СМИ информацией о препятствовании работе съемочной группы программы "Схемы" в аэропорту "Киев".
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Полный развал силовых. Кроме случаев когда оппонентов презика придавить надо. Тогда - шли, споткнулись.
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