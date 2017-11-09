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Теги: журналистика (2605) Медведчук (725) Свобода (3058) Князев (182)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Князев пообещал расследовать бездеятельность полицейских во время нападения на журналистов проекта "Схемы" в аэропорту "Киев"

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев пообещал провести служебное расследование бездеятельности сотрудников Нацполиции в связи c распространенной в СМИ информацией о препятствовании работе съемочной группы программы "Схемы" в аэропорту "Киев".

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Чё там расследавать, ё-маё. Просто посадите этого кацапа Медведчука и достаточно будет...
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Пока существует ставленник пуйла Порошенко, то куму пуйла Медведчуку ничего не угрожает. Порошенко это защитник и гарант существования Медведчука в Украине.
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Вася, не мелочись. "Легитимные" КАМАЗами паковать должны.
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Медведчук уже разворовал страну,когда про существование путина знал только Собчак.И то потому,что тот тягал его чемодан.Мозги конечно людям норм засрали.
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Нельзя сажать кума Хуйла, а то путен нападёт!
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Выводы будут:"Если бы вмешалась полиция, побитых было бы еще больше!"
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Якби вони втрутились , то було б набагато більше жертв.
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"Мы проведем служебное расследование и выводы будут достаточно быстрыми и конкретными", - только выводы? Выводы уже давно сделаны.
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Я бы добавил, что выводы будут еще и жесткими. И как потом этим нападавшим с таким жить?
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Офигеть реформа полиции. Бездействие там, бездействие тут. Несколько нормальных полицейских выполнили свой долг - пристрелили гонщика, задержали пьяных СБУ ов, так теперь их самих судят.
Полный развал силовых. Кроме случаев когда оппонентов презика придавить надо. Тогда - шли, споткнулись.
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Вангую,следственная группа в действиях охраны состава преступления не найдет!
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Эта тварь мертветчук летает к Хуйлу регулярно, очевидно получает вказивки! А Педро в упор этого не замечает!

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Он представитель в Минске и незапланированные визиты к врагу. Как минимум нужно срочно его отстранить от представительства в Минске.
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Об этом давно все говорят, но как видим ничего не меняется! Поэтому минский договорняк - тухлое дело!
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Вова же на валдайском форуме сказал,что Медведчу настоящий патриот Украины,а патриотов менять нельзя!
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Почему же не замечает? Это посредник связи Порошенко-хуйло.
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Разумеется мертветчук - это прокладка между Педро и Хуйлом. По поводу "не замечает" - это скорее риторический вопрос!
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Не нельзя Это же попутчик Майдана - позорная власть была выброна народом ...
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Руки б цьому "народу", по самі вуші, пообрубувати, сокирю.
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Да да...так и сказал, обещаю расследовать, век воли не видать...
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Не раследовать а наказивать,недополіцейских лішая прфесіі піскай подметают аеропорт
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Ворон ворону глаз не выклюет . А сепаратист против сепаратистов никогда не пойдёт . У ментов очень хорошо получается избевать и преследовать проукраинских активистов, участников - АТО, националистов и всех проукраинских граждан. А вот бороться с сепаратистами с террористами, диверсантам, убийцами и предотвращать теракты , убийства, диверсии у них не доходят руки. Да и даже тех нечистоплотных ментов преступников которых люстрировали и выгнали из новой украинской полиции их уже большая часть вернулась назад. Вернулись по постановлению наших продажных коррумпированных судов с судьями бандитами поставленными ещё ранее сбежавшим в паРашу продажным кремлёвским холуём этим прихвостнем ...уйла кровавым матёрым ЗЭКОМ януковичем. Какая власть такие и правоохранительные органы которые только её и охраняют.
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пошушукается щас с хройсманном и выдаст -"бездеятельность полицейских - связанна с ростом экономики страны" (С) ))
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Князев... Князев... Князев... А! Это тот, который идиот?
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"пообещал"____________________"правовое" блядь, государство...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКнязев пообещал расследовать бездеятельность полицейских во время нападения на журналистов проекта "Схемы" в аэропорту "Киев"
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