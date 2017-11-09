ЕС намерен выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей в следующем году, - Жебривский

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"Хто коня украв той його й годує"
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для імплантації ракової пухлини в ослаблене війною і кризою тіло України, з усіма
відповідними наслідками- поширення тероризму на всю територію країни, обрання лугандонівських упирів до ВР,амністію вбивць і зрадників-колаборантів, які матимуть право створювати свої місцеві органи влади, загони міліції з обдроченців,обирати своїх суддів, прокурорів,торгувати з підерацією без дозволу Києва...
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Всё больше смысла замутить Одесскую Народную Республику
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