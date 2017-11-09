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 Форум Украины(633513)
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Теги: Жебривский (630) Донбасс (16607) Евросоюз (12243)
Тему создал: Цензор.НЕТ

ЕС намерен выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей в следующем году, - Жебривский

Европейский Союз в 2018 году планирует выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей и на программы по децентрализации и ряд региональных проектов.

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хіба не Сравсія туди повинна гроші давати?
"Хто коня украв той його й годує"
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Олег, сегодня насмешили все, кто мог, кто не мог, тоже. Спокойной ночи!
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Жебривский провёл плодотворную встречу с Янтомасом и де Гроотом и те ему пообещали в будущем году выделить деньги. А что будет в будущем году никто не знает и спрос с Жебривского или Янтомаса никакой!
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Скажут, что Янтомаса нет, а есть Фантомас.
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Схоже, реінтеграція вже почалась... справа за порохоригами- пропхати реінтеграцію лугандонії
для імплантації ракової пухлини в ослаблене війною і кризою тіло України, з усіма
відповідними наслідками- поширення тероризму на всю територію країни, обрання лугандонівських упирів до ВР,амністію вбивць і зрадників-колаборантів, які матимуть право створювати свої місцеві органи влади, загони міліції з обдроченців,обирати своїх суддів, прокурорів,торгувати з підерацією без дозволу Києва...
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"Их направят прежде всего на программы по децентрализации, развитие профессионально-технического и высшего образования и медицины, поддержку малого предпринимательства, укрепление безопасностной составляющей общин", - и ни в чем себе не отказывайте. Написали для чего, но суммы явно не соответствуют задачам.
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Из этой суммы хоть по назначению лимонов 5 дойдет? Ну хотя бы гривен?
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Всё больше смысла замутить Одесскую Народную Республику
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Почему так легко тратятся ( разбазариваются и ВОРУЮТСЯ) деньги из ЕС? Потому что они попадают в руки людей, которые не догадываются, что 5 евро в Европе- это очень большие деньги.
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По десять евро на человека на туалетную бумагу?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕС намерен выделить 50 млн евро для Донецкой и Луганской областей в следующем году, - Жебривский
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