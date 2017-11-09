"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО

Николай Журавель 28f686bb, Said_, borodas, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Ринат Амедов, Сергей Боровой 8d42a1dc, Дмитрий Ч, Ksenia VB, 2_homo_sapiens, Геннадий Медведев 4e590f22, Alexander Bereznuk, John Smith 4c07b967, Лола Ножкинв, Senator S 01a656ec
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Gabriel Monte
если Каталония не хочет быть частью Испании ее никто не заставит
08.11.2017 23:59
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«Мне приснилось небо Лондона» (с)
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Україні потрібна антиолігархічна революція. Україні потрібен народний і колективний капіталізм. Сьогодні правлячим класом є олігархи і чиновники. А після революції правлячим класом будуть топ-менеджери і міноритарні акціонери. Як це і є в США і інших розвинутих країнах світу.
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2)Майно олігархів, рівно як і все майно монастирів та церков МПЦ переходить до управління місцевих осередків;
3)Будь-яка шкода майну, що відтепер являється власністю українського народу, карається судом Майдану.
4) Всі надра землі- руда, нафта, вугілля а також ліси та води, загарбані олігархами- переходять в управління Народу.
Все рухоме та нерухоме майно олігархату та куркулів переходить в виключне використання української держави.
5)Право користування конфіскованими у олігархату цінностями отримують всі без виключення громадяни України.
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