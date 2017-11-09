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Теги: Боголюбов (20) Коломойский (858) Лондон (324) офшор (457) Пинчук (232)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО

Украинский олигарх Виктор Пинчук получил компенсацию в виде элитной недвижимости в Лондоне от Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за Криворожский железорудный комбинат

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сейчас наивные украинцы будут обсуждать,как бессовестно олигархи тратят их деньги
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странно, что ты не написал в поддержку сепаратизма Католонии.. и за сепаратизм в целом
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скопируй мой пост-о поддержке сепаратизма или ты останешься треплом
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Лови, трепло сепарское!.. ты теперь у меня в черном списке!
"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info" - Цензор.НЕТ 435 Gabriel Monte
если Каталония не хочет быть частью Испании ее никто не заставит
08.11.2017 23:59

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ну и где ПОДДЕРЖКА сепаратизма?Там констатация факта ,трепло показывай где поддержка?
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да нет, скажут пока не перевешаем всех начиная с папы деребана Чучмы надеется на процветание страны это детский лепет
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Кучмо должен идти на финарь первым, Медведчук вторым, потому что это они раздавали наши заводы за откаты. Занес денег - получил меткомбинат.
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и кто их туда отправит-ты со своего дивана или бетман ,супермен ,есть еще вариант-железный человек-кого выбираешь в супергерои
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Вешалка не выросла
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Сначала обчистили Украину, теперь судятся за награбленное.
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Средняя зарплата горняка на шахтах Криворожского железорудного комбината (КЖРК) - 350 евро в месяц.
«Мне приснилось небо Лондона» (с)
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ну и ручку одну хотя бы отмахнуть надо..как Пепе заповедал. У Горацио небыло руки!
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Вся ця елітна лондонська нерухомість - це прибутки наших підприємств, які ці олігархи привласнили. Спочатку вони привласнили підприємства, а потім почали виводити прибутки цих підприємст за кордон.

Україні потрібна антиолігархічна революція. Україні потрібен народний і колективний капіталізм. Сьогодні правлячим класом є олігархи і чиновники. А після революції правлячим класом будуть топ-менеджери і міноритарні акціонери. Як це і є в США і інших розвинутих країнах світу.
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1) ;Права власності; олігархів відміняються негайно без будь-яких контрибуцій.
2)Майно олігархів, рівно як і все майно монастирів та церков МПЦ переходить до управління місцевих осередків;
3)Будь-яка шкода майну, що відтепер являється власністю українського народу, карається судом Майдану.
4) Всі надра землі- руда, нафта, вугілля а також ліси та води, загарбані олігархами- переходять в управління Народу.
Все рухоме та нерухоме майно олігархату та куркулів переходить в виключне використання української держави.
5)Право користування конфіскованими у олігархату цінностями отримують всі без виключення громадяни України.
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Пока за гречку будут голосовать, эти ребята будут скупать особняки кварталами
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Не понятно только почему суд Лондона высокий.
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Ну ведь не только представителям параши слыть великими
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Невидаль да? Подрались два иудея на украинские деньги. Это ведь, к сожалению, старая традиция для Украины
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Я так розумію, що ці олігархи - ті, що треба олігархи, особливо коломойський, дуже правильний олігарх, бо спонсорує збіговисько протестантів під Радою і багато сайтів, включаючи і Цензор.
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Не демонизируйте коломаху. Он никого не спонсирует ибо не демон, а заурядный жлоб. Относительно же сайтов, то не могу взять в толк - для чего вы почтили своим присутствием спонсируемый беней сайт?
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Кучма пинчук ахметов коломойский боголюбов это враги Украинского Народа ,которых нужно переловить и повесить как врагов Украинского Народа . из за преступных действий которых погибло миллионы Украинцев .
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А в это время, где-то в Испании, тихо и безпафосно , на вилле со львами при входе, построенной в колониальном стиле,........с карамельками за толстыми щеками......... И журналисты ТУДА не суются !
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Рома Абрамович в центре английской столицы отдал жене и шестерым своим детям особнячок покруче украинских не олегархов....
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Лет через семь Великобритания утонет и пенхаузы утонут. В добрый путь..
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самые богатые олигархи в стране, с самым нищим населением Европы
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А потом удивляются шо жидов не чествуют. Все алигархи в Украине жиды.Грабят народ гоев и вкладывают в недвижимость в ландонах и парижах. ТИвари.
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Хех, у кого супчик рідкий, а у кого брюлік мілкий.)))
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Цензор.НЕТФорум Украины"Трафальгарская битва": как Коломойский и Пинчук делили элитные дома в центре Лондона, - расследование "Слідство.Info". ВИДЕО
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